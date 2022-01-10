Кроме добра, соцсети несут и зло, которое нужно пресекать, - Песков
Использование соцсетей для привлечения граждан в акции, как это было в Казахстане, – зло, которое необходимо купировать.
Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс".
"Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача - принять меры с тем, чтобы это зло купировать", - сказал Песков журналистам.
Он отметил, что это не новая, а давняя история. "Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане", - сказал пресс-секретарь президента РФ.
Отвечая на вопрос, будет ли Кремль вносить какие-то предложения, связанные с контролем вопроса о соцсетях, Песков сказал: "Сейчас пока нет такого ничего".
На фоне событий, подобных произошедшим в Казахстане, российские спецслужбы всегда принимают меры для того, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы на территорию РФ, заявил также пресс-секретарь президента РФ.
"Разумеется, и Верховный главнокомандующий, и специальные службы на фоне подобных событий всегда принимают специальные меры для того, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривались ли в Кремле риски проникновения в РФ участников столкновений в Казахстане с целью дестабилизации обстановки в приграничных с казахскими российский областях.
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- Последствия какого рода?
- Во-первых, предстоит экономический крах. С политическим отрезвлением сложнее, поскольку никакой другой политики, кроме кремлевской, нет, а у культурной общественности - полная растерянность. Самое главное - происходит процесс разложения социума. Раньше мне казалось, что все-таки в России есть какие-то уровни существования коллективного, которые не затронул процесс распада. Но сегодня я думаю, что нет угла, не затронутого этим распадом. Здравые, казалось бы, люди готовы верить совершенно немыслимым глупостям, отстаивать мнение, которое они никогда в жизни не считали своим, впадать в раж, терять голову и способность к критическому мышлению. Не говоря уже о потере человеческой солидарности, желания понять другого. - Борис Дубин
Но верный
ибо оно говорит одно, думает другое, делает третье... а в четвертых- - оно ваще мурло при ***** !!!