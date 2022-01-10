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интернет (1679) Казахстан (778) Песков (1800) россия (93003) социальные сети (641)

Кроме добра, соцсети несут и зло, которое нужно пресекать, - Песков

Кроме добра, соцсети несут и зло, которое нужно пресекать, - Песков

Использование соцсетей для привлечения граждан в акции, как это было в Казахстане, – зло, которое необходимо купировать.

Об этом заявил спикер президента РФ Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на"Интерфакс".

"Соцсети, очевидно, помимо добра, несут также и зло. И задача - принять меры с тем, чтобы это зло купировать", - сказал Песков журналистам.

Он отметил, что это не новая, а давняя история. "Просто оно нашло лишний раз свое очевидное подтверждение в ходе недавних событий в Казахстане", - сказал пресс-секретарь президента РФ.

Отвечая на вопрос, будет ли Кремль вносить какие-то предложения, связанные с контролем вопроса о соцсетях, Песков сказал: "Сейчас пока нет такого ничего".

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На фоне событий, подобных произошедшим в Казахстане, российские спецслужбы всегда принимают меры для того, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы на территорию РФ, заявил также пресс-секретарь президента РФ.

"Разумеется, и Верховный главнокомандующий, и специальные службы на фоне подобных событий всегда принимают специальные меры для того, чтобы застраховаться от проникновения террористической угрозы", - заявил Песков, отвечая на вопрос о том, рассматривались ли в Кремле риски проникновения в РФ участников столкновений в Казахстане с целью дестабилизации обстановки в приграничных с казахскими российский областях.

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Топ комментарии
+11
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10.01.2022 13:46
+9
Блаблабла. Да отрубитесь уже от мирового интернета,черти таёжные. И захлебнитесь в собственном дерьмище.
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10.01.2022 13:54
+6
убавь зла - прибєй путєна-козла
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10.01.2022 13:48
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...Мы догадывались, что в нацистской Германии и в сталинском Советском Союзе не все происходило исключительно под влиянием прямого насилия. Кое-что делалось вполне снизу. И теперь мы понимаем, как это могло происходить, например, в «деле врачей» и с антисемитизмом конца 1940-х - начала 1950-х годов. Здесь многое исходило не сверху, а из самых разных слоев, включая самые донные, самые нижние, которые наконец благодаря сложившейся ситуации получили возможность почти не только открытого, но даже победоносного выхода в публичную сферу. Поэтому, конечно, все эти решения, принятые наверху, принятые посередине и принятые абсолютным большинством населения, повлекут очень серьезные последствия - не только для нас, а для всех, для мира и, наконец, для наших детей, включая еще не рожденных.

- Последствия какого рода?

- Во-первых, предстоит экономический крах. С политическим отрезвлением сложнее, поскольку никакой другой политики, кроме кремлевской, нет, а у культурной общественности - полная растерянность. Самое главное - происходит процесс разложения социума. Раньше мне казалось, что все-таки в России есть какие-то уровни существования коллективного, которые не затронул процесс распада. Но сегодня я думаю, что нет угла, не затронутого этим распадом. Здравые, казалось бы, люди готовы верить совершенно немыслимым глупостям, отстаивать мнение, которое они никогда в жизни не считали своим, впадать в раж, терять голову и способность к критическому мышлению. Не говоря уже о потере человеческой солидарности, желания понять другого. - Борис Дубин
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10.01.2022 13:39 Ответить
сказал Песков внезапно оценив прелесть фоток своей дочери с двумя неграми?
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10.01.2022 16:39 Ответить
"а кто несогласен - отключим газ"
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10.01.2022 13:41 Ответить
И свет. Пусть Лаптеногие пьют водку при лучине. Нафига им интернет? Пусть живут в своем болоте.
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10.01.2022 13:45 Ответить
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10.01.2022 13:46 Ответить
ОРУ в ГОЛОС! Это ШЕДЕВР
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10.01.2022 13:48 Ответить
Да боянище это старый
Но верный
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10.01.2022 13:48 Ответить
100% давно козлокопитним пора усамітнитись в чебурнеті.
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10.01.2022 14:08 Ответить
Ну ви хочь однокласнікі кріпакам залиште в своєму чебурнеті. Хочь якась радість повинна бути для тупих свинособак.
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10.01.2022 13:46 Ответить
Нельзя !!! Никак не можна!Ё!!ашу!!ать!!! А вдруг там запостятся СОЛДАТЫ НАТО ???
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10.01.2022 13:53 Ответить
убавь зла - прибєй путєна-козла
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10.01.2022 13:48 Ответить
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! З великим задоволенням !
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10.01.2022 13:54 Ответить
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10.01.2022 13:50 Ответить
А Письков, кроме херни, ничего не несет.
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10.01.2022 13:52 Ответить
Блаблабла. Да отрубитесь уже от мирового интернета,черти таёжные. И захлебнитесь в собственном дерьмище.
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10.01.2022 13:54 Ответить
так. рятуйтe своi узькi мiзки вiд свiту - вiдрубiться вiд iнтeрнeту - свiт чистiш станe бeз вас!
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10.01.2022 13:56 Ответить
есть и обратная сторона соцмереж, пожалуй, правильно подмеченная невзоровым. при отключении интернета, на улицы выйдет больше народа, чем тогда, когда он не будет отключен (понятно, из вышедших к протестам присоединятся не все поголовно). так бы добрая доля народа сидела по домах на диванах, в соцсетях и камментах. но если интернета и телевизора нет, то они потянутся на улицу, хотя бы за инфой. просто, если протест организованн и есть руководители, у них должен быть резервный канал связи, а не только интернет.
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10.01.2022 13:58 Ответить
Пресеки срать людям в уши!!!!!
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10.01.2022 14:00 Ответить
иногда просто не хочется письковскую пургу комментировать...
ибо оно говорит одно, думает другое, делает третье... а в четвертых- - оно ваще мурло при ***** !!!
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10.01.2022 14:03 Ответить
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10.01.2022 14:06 Ответить
И какое добро кроме сисек несут соцсети?
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10.01.2022 14:08 Ответить
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10.01.2022 14:10 Ответить
А чего вы тут ехидничаете в комментах? В Украине тоже есть цензура Интернета. Или "это другое"?
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10.01.2022 14:18 Ответить
Каторая тєбя в спам атправіла?
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10.01.2022 14:19 Ответить
Кацапы наверняка завидуют украинской патриотической цензуре.
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10.01.2022 14:29 Ответить
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10.01.2022 14:18 Ответить
Ну да, раніше рабу потрібно було втекти від рабовласника щоб повідомити щось іншому рабу чи про щось домовитись, зараз же рабам можна просто написати в соцмережі. Рабовласників це дуже злить
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10.01.2022 14:19 Ответить
Пресеч Вас давно надо пресеч, а точнее высеч, а потом рассеч
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10.01.2022 14:21 Ответить
Добро мають принести срібні кулі та осикові кілки
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10.01.2022 14:30 Ответить
Давно пора, вырубить кацапам доступ в интернет!!! Поддерживаю!!!😁
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10.01.2022 14:33 Ответить
Меле шо попало.
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10.01.2022 15:16 Ответить
Зло может нести даже туалетная бумага, если ее применять неправильно. Так что, по логике Пескова, надо и с туалетной бумагой "бороться"?
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10.01.2022 15:38 Ответить
Ось саме тому Українi потрiбно розгалужувати цензуру кацапських, прокацапських та усiх iньших ворожих сайтiв. Дяка Порошенко що вiн запровадив таку гарну цензуру, шо навiть зелох змушений був лише посилювати її.
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10.01.2022 16:41 Ответить
 
 