РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4077 посетителей онлайн
Новости
17 154 88
Казахстан (778) Лукашенко (3540) ОДКБ (131) протест (5834) Таджикистан (92)

Чтобы не получилось, как в Казахстане: Лукашенко уже хочет "помочь" Таджикистану

Чтобы не получилось, как в Казахстане: Лукашенко уже хочет

Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко на фоне событий в Казахстане призвал помочь Таджикистану.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс".

"Хороший повод сейчас собраться и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего техникой военной. И нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном", - заявил он в ходе онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник.

"Почти 200 рейсов, мы перебрасывали технику (в Казахстан – ред.), благо Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас, он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать", - заявил Лукашенко.

По его мнению, взгляды экстремистов сейчас брошены не только на Казахстан, но также на Узбекистан.

Также читайте: Мы не допустим "цветных революций" в странах ОДКБ, - Путин

"Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях. Необходимо своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на путь насилия, жестко пресекать их деструктивную деятельность. Что касается Беларуси, вы всегда можете рассчитывать не только на взаимопонимание и поддержку. Мы всегда будем верны тем договоренностям, которые нами достигнуты", - подчеркнул Лукашенко.

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Автор: 
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+42
три диктатора- елбасы, бульбасы и *****
показать весь комментарий
10.01.2022 12:25
+23
Міжнародні терористи розповідають про боротьбу з міжнародним тероризмом. Навіть несмішно.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:34
+14
Він сам на утриманні путіна знаходиться.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
афган-ес. прямая доставка герыча
показать весь комментарий
10.01.2022 12:24 Ответить
три диктатора- елбасы, бульбасы и *****
показать весь комментарий
10.01.2022 12:25 Ответить
І у нас Сцик дозріває. Гарна сімейка, вашу ковіньку.....
показать весь комментарий
10.01.2022 12:27 Ответить
Мне кажется, Сцика в этом плане сменит Дерьмак
показать весь комментарий
10.01.2022 13:05 Ответить
вы нам только шепните - мы на помощь придём!
показать весь комментарий
10.01.2022 14:27 Ответить
Так пусть картофельный фюрер поможет таджикам материально, даст им пару млрд.долларов и примет на работу ару миллионов приезжих))))
показать весь комментарий
10.01.2022 12:26 Ответить
Він сам на утриманні путіна знаходиться.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:29 Ответить
Ага сейчас. Сами последний х__ без соли доедаем. Так пишут в иносми
показать весь комментарий
10.01.2022 12:47 Ответить
Врут конечно, все в мире загнулись и замёрзли кроме РФ и Белоруссии, разве не знал, Скабееву послушай 😁😁
показать весь комментарий
10.01.2022 13:23 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2022 12:27 Ответить
Скажений Лука хоче ще крові.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:28 Ответить
Хочет максимально вылизать хозяйскую сраку.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:34 Ответить
да нет продукт совка страны в которой не было секса... вот и имеем старый пердун а еще в подгузниках бигает...и кричит сися сися...
показать весь комментарий
10.01.2022 13:03 Ответить
***** збирає срср2 руками бульбафюрера. І називають вони цей великий свиносабашник "країни одкб".
показать весь комментарий
10.01.2022 12:33 Ответить
Міжнародні терористи розповідають про боротьбу з міжнародним тероризмом. Навіть несмішно.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:34 Ответить
Помогайте уже сразу Прибалтике с Польшей и восточной Германией.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:34 Ответить
а думаешь до етого не дойдет? Думаешь зря Х***ло убил Качинского и всю польскую елиту? Польша ето центр восточной Европы за которую держится и прибалтика и румыны и та же Украина, которая как кость в горле Х***ла
показать весь комментарий
10.01.2022 12:40 Ответить
Шо вам Прибалтика з Польщею поганого Зробили??? Нехай поможуть Фріцам з Меркельшею, або Італії, вони теж Куйлу під хвіст виціловують "шоколадний глаз"....
показать весь комментарий
10.01.2022 12:45 Ответить
треба позбуватися радянських штампів...
'Прибалтика' звучить огидно і образливо для країн Балтії.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:54 Ответить
Добре. Дякую що поправили.
показать весь комментарий
10.01.2022 14:17 Ответить
Litve minimalnaja zarplata jest 740 evro .Cem oni mozet pomoc jesli u nix s raskoj gde to 120 evro
показать весь комментарий
10.01.2022 12:53 Ответить
Если вам придет ПОМОГАТЬ Россия - то можете забыть о том что у вас Было и жить на прожиточный минимум ниже чем в России. Как живет Крым или ОРДЛО (их окупированные Донбасс и Луганск), как живет Приднестровье и Абхазия с Осетией. Вы не поняли о чем речь... У вас не останется ничего. Вы не сможете им помочь... Их невозможно вылечить... Медицина тут бессильна, бешеных собак нельзя вылечить - проще пристрелить.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:02 Ответить
Mi poniali ecio 1940 godu kogda oni prisli nam pomogat ,iz te vremana Litvi kotoraja byla na odnom urovne so skandinavami luce finov zyli stali nicemi pri sovetskoj okupaciji
показать весь комментарий
10.01.2022 13:06 Ответить
Уважаю свободолюбивых потомков Викингов - Прибалтов. Респект.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:12 Ответить
перепрошую.. не ображайте нащадків вікінгів.. Вони не 'прибалти',
а народи Балтії..
показать весь комментарий
10.01.2022 13:57 Ответить
Я вибачаюсь, але я не філолог, і головне що мій співрозмовник мене зрозумів. Але прийду до уваги.
Радянщина у вимові багато в чому ще проявляється і в багатьох сферах життя... Навіть те що вибрали КЛОУНА - це також відрижка совка.
Хитрий ЖИД (котрий не вкраде - не проживе), одкосив від армії та хотів РОЗКУРКУЛИТЬ Порошенка - ось вам приклад Радянщини. Щоб жити краще - треба в когось забрать, вкрасти.... А заробить - НЕ... Для чого напрягатись.... Це ж не всі можуть... Треба ж працювати... А всі приклад з Кацапії беруть, мріють як ЕМЕЛЯ на печі лежать - бачим на Дивані.
Вся Власть Советам, Хлеба - Народу - слуги НАРОДА.... УРОДСТВО. Ось де ви тоді були з вашими поправками? У НаС ще стільки того совка - що вимова Прибалтика - це найменше лихо з поміж багатьох... Тут лоботомію треба... навіть не струмом лікувати...
показать весь комментарий
10.01.2022 14:16 Ответить
Но если у них будет свой Кадырка, то будет жить, как Чечня.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:06 Ответить
Где в Таджикистане? Сначала пусть РОДИТСЯ Кадырка в Казахстане... Все кто вступили в ОДКБ - уже как показывает практика - диктаторы-империалисты.
Хотя не все хотят подставлять филейную свою любимую часть - России.
Киргизы уже показали - что яйца есть у них... Посмотрим...
показать весь комментарий
10.01.2022 13:11 Ответить
ібо нє@уй. (рус.аргумент на б/я запитання з міжнародного права)
показать весь комментарий
10.01.2022 13:03 Ответить
Да, они с Пуйлом еще те помошники.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:35 Ответить
бульбохуйло явно хочет стать во главе мерещящегося "мини новосовка".
показать весь комментарий
10.01.2022 12:35 Ответить
ДАЙОШ СиРиСиРи 2,0. ПаРашка мутить рімейк разом з Бульбофюрером. Всіх в одне ярмо запрягти і погяняти стадо під кулеметами.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:35 Ответить
Ну что дососались с диктаторами? Скоро будут и странам балтии и Польше и Финляндии *помогать* избавляться от *екстремистов*. Про Украину вообще молчу. Мы будем у Ху***ла и его банды на первом плане.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:36 Ответить
США, НАТО і ЄС потрібно висловити глибоке занепокоєння прямо зараз і закликати поважати чогось там...
показать весь комментарий
10.01.2022 12:41 Ответить
как я ненавижу навязывающих свою помощь...особенно когда их не просят...особенно когда их умоляют отстать и не лезть...
показать весь комментарий
10.01.2022 12:41 Ответить
Что за ересь, при чём тут вообще слово "помощь"?
показать весь комментарий
10.01.2022 12:43 Ответить
(пусть утрировано... но смысл можно понять)
см. мой коммент
показать весь комментарий
10.01.2022 13:10 Ответить
Многие страны помогают друг другу.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:43 Ответить
Думкажителів Білоруської області расєї дуже важлива для нас.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:48 Ответить
неправильно

потрібно писати "Західний, білоруський Федеральний округ РФ"

- білоруську треба додавати, бо ще на захід є Калінінградська область РФ
показать весь комментарий
10.01.2022 12:54 Ответить
Так страни, але не губернії.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:54 Ответить
Читай новость внимательно, лапоть. Не страны, а "республики". Ты уже живешь в БССР. Как ты и мечтал. Скоро будешь стоять за туалетной бумагой в очереди. хотя, может она тебе и не понадобиться, т.к. жрать нечего будет. Хотя, у вас там креветки в море водятся. С голоду может и не помрешь.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:05 Ответить
Еще лягушки есть, комары. Тоже белок.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:07 Ответить
Вот-вот. А тем временем в "загнивающем западе" твои сверстники пенсионеры живут, а не существуют. Единственно что, так КОВИД им мешает на круизных лайнерах по миру путешествовать, как они это делали успешно до 2020 года. А ты комарами довольствуйся.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:15 Ответить
помогают когда просят помочь - это одно !
а когда навязывают свое видение моей проблемы и лезут не только с бредовыми советами (о которых не просят) но и с решительными действиями - это не помощь, это навязывание своих комплексов и решение своих проблем... но не моих!!!
показать весь комментарий
10.01.2022 13:07 Ответить
Наше дело, предложить, их дело отказаться или согласиться.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:11 Ответить
нет... Ваше (может тут и не конкретно о Вас) дело не лезть с советами и не предлагать ничего пока вас не попросят... ибо если не просят и не спрашивают совета - значит во-первых справятся сами, а во-вторых устали от всезнающих и всесоветующих... дайте просто спокойно жить друзьям или соседям... им так хорошо... нормально так им!!!
показать весь комментарий
10.01.2022 13:17 Ответить
Ну не знаю. Как то ненормально ,когда по улицам с автоматов строчат.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:27 Ответить
стоп...
когда по улице ходят с автоматом - это не нормально... но это дело той страны, ее армии или правоохоронных органов... (пока они ни у кого не просили помощи - это их дело!)
но когда еще никто не ходит с автоматом и не собирается ходить.... то лезть с советами и предлагать помощь оружием или армией - это нормально??
показать весь комментарий
10.01.2022 13:33 Ответить
Сейчас весь мир с этим регионом и каждый в праве вносить свои предложения.
показать весь комментарий
10.01.2022 14:33 Ответить
вносить предложения - пожалуйста
навязывать свои методы решения - нет!
показать весь комментарий
10.01.2022 15:22 Ответить
да, у таких дилах никак без пианины не обойдешься, головне, шобы маэстро бул заводной, с чертовщинкой в ноздрях и отточенной до автоматизма техникой гры
показать весь комментарий
10.01.2022 12:42 Ответить
Благо,страны Балтии вовремя свинтили из этой выгребной ямы,и у этих ублюдков пока нет повода,"помочьбрацкимнародам".
показать весь комментарий
10.01.2022 12:43 Ответить
Повод? А Ху***лу нужен повод? Вангую что скоро в странах балтии завезенные туда кокошники начнут протесты с требованием вывести войска НАТО и присоедениться к РФ. А Ху***ло уже заявил на етих переговорах чтобы НАТО убрало вооружение от росийских границ до границ 39 года.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:48 Ответить
Правда что ли до 39го?

Странный строк, почему не до 35го или 40го...

Любят они привязываться ко всяким памятным датам своих кумиров
показать весь комментарий
10.01.2022 13:04 Ответить
Наверное это Лукша сам решил ляпнуть без ведома хозяина. И тот щас выпишет люлей картошке.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:44 Ответить
А не проводят ли талибы бульбафюреру хером по губам в Таджикистане? Это вам не фсбэшная пародия,как в Казахстане. Те шутить не будут.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:45 Ответить
Талибы это один из филиалов росийской террористической группировки. Я даже смеюсь когда кто то утверждает что теракты 11 сентября организовали бабуины из афганских гор. Штурм Вашингтона ничего вам не напоминает где засветились росийские агенты?
показать весь комментарий
10.01.2022 12:54 Ответить
іншими словами ******** лука перекине до України свої війська без нікакіх проблем за першим намьоком ***.ла
показать весь комментарий
10.01.2022 12:45 Ответить
Мир не видит что УЖЕ идёт аншлюс России по примеру Гитлера, только уже не в 1938 а сейчас, и что последняя война для мира не загонами ????
С Россией переговоров не получится , только жостере меры сдерживания
показать весь комментарий
10.01.2022 12:48 Ответить
Так там інші "помічники " таліби підтягнуться ......
показать весь комментарий
10.01.2022 12:49 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2022 12:49 Ответить
Та в Украині завжди готові бульбофюрера засунути у любе лоно по частям чи цілком (хоча щоб цілком то де таке лоно можна знайти?)
Кароче фюрер іди сюда ****** йо-на ми тебе засунемо куди треба!!!!!!!
показать весь комментарий
10.01.2022 15:37 Ответить
Хоть одного экстремиста покажи, ***** усатый, одного поймали и тот оказался Киргизом джазменом, клоуны совковые
показать весь комментарий
10.01.2022 12:51 Ответить

показать весь комментарий
10.01.2022 12:54 Ответить
Сегодня Таджикистан, завтра Афганистан!
показать весь комментарий
10.01.2022 12:57 Ответить
Судя по всему, возрождение совка 2.0 на марше. Беларусь, Казахстан всьо, Таджикистану приготовиться, Украина (пока) торчит костью в горле. Цивилизованный мир на это все молчит или робко беспредметно блеет.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:59 Ответить
Дегенерат, мосты почини сначала, уже в центре Минска валятся на головы людям.
показать весь комментарий
10.01.2022 12:59 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2022 13:01 Ответить
Китаю ещё помоги, Мудак.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:02 Ответить
Необходимо напомнить ,
что первыми вышли на протесты , против беспредела чиновников в повышении цен на газ
в Казахстане
именно газовщики , в акинате Жанаозене , где этот газ добывается .
70 % авто в Казахстане ездят на качественно природном газе( в процентном соотношении пропана и бутана),
а не на шмурдяке , как в Украине.
""""ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) против резкого повышения цен на сжиженный газ. Источник:
показать весь комментарий
10.01.2022 13:05 Ответить
У них газовики совсем охренели!
7,5 грн./литр - грабеж средь бела дня.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:36 Ответить
Грабеж настоящий за 7,5 грн./литр .
При минимальной з\плате $ 500 !
показать весь комментарий
10.01.2022 13:43 Ответить
Між казахською владою і іноземними "миротворцями" почались розбіжності. Прес-секретар Токаєва Берік Уалі заявив, що "миротворці" покинуть країну через тиждень, коли в ОДКБ повідомили, що будуть до "повної стабілізаціх ситуації", не Токаєву вирішувати скільки часу для цього потрібно.
Начальник поліції Жамбильської області Женат Сулейманов, назначений 5 днів тому, застрелився в своєму кабінеті... Чи зачистка ?
показать весь комментарий
10.01.2022 13:05 Ответить
Запад обещал на фоне больших морозов в ЕС и желания согреться -
Казахам выразить
глубокую обеспокоенность .
На Европу обрушились сильные морозы. Обильные снегопады и низкая температура стали причиной массовых дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:12 Ответить
Лукашеску уже приготовил 20 000 беженцев... с польской границы....
показать весь комментарий
10.01.2022 13:08 Ответить
Лука, *********** не дозволить - героїновий трафік його приватна тема
показать весь комментарий
10.01.2022 13:11 Ответить
Запад - минус 10С,
Украина - минус 18С.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:34 Ответить
І ?
показать весь комментарий
10.01.2022 13:48 Ответить
Я бы обратил внимание больше на реплику об Узбекстане.
Таджикистан - член ОДКБ, там русскими "всё схвачено", а вот Узбекистан стоит особнячком. Вроде и улыбаются, ручки жмут, но не в ОДКБ + страна интересная очень по ресурсам и возможностям. Населения уже 34 миллиона, скоро Украину догонят. Вот их самостоятельность - кость в горле русским. Так что надо ждать дестабилизации русскими других стран Средней Азии. Сваливать будут на мифических террористов, чтобы был повод войска ввести "для защиты".
показать весь комментарий
10.01.2022 13:13 Ответить
"Я бы обратил внимание больше на реплику об Узбекстане"

Да-да-да.
Очень чешется у узбеков бизнесы кому-то отжать, очень.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:50 Ответить
Да по х!!!! Я пам'ятаю свою свару з узбеком на курському в 2014 - він утверждал падла шо Україна це їхня земля. ***** йо-я, я буду дуже радий коли їх ***** у стійло поставе
показать весь комментарий
10.01.2022 15:44 Ответить
Из-за одного неадеквата на вокзале не надо делать глубокие геополитические выводы
показать весь комментарий
10.01.2022 16:29 Ответить
Ок! але це зосталось на всю оставшуюся... ніколи не забуду
показать весь комментарий
10.01.2022 17:42 Ответить
"По его мнению, взгляды экстремистов сейчас брошены не только на Казахстан, но также на Узбекистан." Источник:

А хлебало не треснет, на Узбекистан разевать?
Узбекинстан не в ОДКБ сейчас, так что вср*тесь.
показать весь комментарий
10.01.2022 13:49 Ответить
Білорасєйська гидота...
показать весь комментарий
10.01.2022 13:58 Ответить
Вампир Лукадракула
показать весь комментарий
10.01.2022 15:20 Ответить
 
 