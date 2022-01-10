Чтобы не получилось, как в Казахстане: Лукашенко уже хочет "помочь" Таджикистану
Захвативший власть в Беларуси Александр Лукашенко на фоне событий в Казахстане призвал помочь Таджикистану.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом информирует "Интерфакс".
"Хороший повод сейчас собраться и поговорить о Таджикистане. Президент Таджикистана нас годами уже просит об оказании материальной поддержки, прежде всего техникой военной. И нам надо это сделать, чтобы потом нам это не обошлось дороже, как с Казахстаном", - заявил он в ходе онлайн-саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в понедельник.
"Почти 200 рейсов, мы перебрасывали технику (в Казахстан – ред.), благо Россия на это согласилась. Не хотелось бы, чтобы это было в Таджикистане. Лучше ему помочь сейчас, он там справится с этими проблемами. Это касается и других республик. Выводы надо делать", - заявил Лукашенко.
По его мнению, взгляды экстремистов сейчас брошены не только на Казахстан, но также на Узбекистан.
"Мы много внимания уделяли борьбе с международным терроризмом, возможно, недооценивая опасность, которую несет экстремизм во всех его проявлениях. Необходимо своевременно вскрывать силы, которые в определенных условиях способны переходить красную черту, становясь на путь насилия, жестко пресекать их деструктивную деятельность. Что касается Беларуси, вы всегда можете рассчитывать не только на взаимопонимание и поддержку. Мы всегда будем верны тем договоренностям, которые нами достигнуты", - подчеркнул Лукашенко.
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
Пожалуйста, подождите...
'Прибалтика' звучить огидно і образливо для країн Балтії.
а народи Балтії..
Радянщина у вимові багато в чому ще проявляється і в багатьох сферах життя... Навіть те що вибрали КЛОУНА - це також відрижка совка.
Хитрий ЖИД (котрий не вкраде - не проживе), одкосив від армії та хотів РОЗКУРКУЛИТЬ Порошенка - ось вам приклад Радянщини. Щоб жити краще - треба в когось забрать, вкрасти.... А заробить - НЕ... Для чого напрягатись.... Це ж не всі можуть... Треба ж працювати... А всі приклад з Кацапії беруть, мріють як ЕМЕЛЯ на печі лежать - бачим на Дивані.
Вся Власть Советам, Хлеба - Народу - слуги НАРОДА.... УРОДСТВО. Ось де ви тоді були з вашими поправками? У НаС ще стільки того совка - що вимова Прибалтика - це найменше лихо з поміж багатьох... Тут лоботомію треба... навіть не струмом лікувати...
Хотя не все хотят подставлять филейную свою любимую часть - России.
Киргизы уже показали - что яйца есть у них... Посмотрим...
см. мой коммент
потрібно писати "Західний, білоруський Федеральний округ РФ"
- білоруську треба додавати, бо ще на захід є Калінінградська область РФ
а когда навязывают свое видение моей проблемы и лезут не только с бредовыми советами (о которых не просят) но и с решительными действиями - это не помощь, это навязывание своих комплексов и решение своих проблем... но не моих!!!
когда по улице ходят с автоматом - это не нормально... но это дело той страны, ее армии или правоохоронных органов... (пока они ни у кого не просили помощи - это их дело!)
но когда еще никто не ходит с автоматом и не собирается ходить.... то лезть с советами и предлагать помощь оружием или армией - это нормально??
навязывать свои методы решения - нет!
Странный строк, почему не до 35го или 40го...
Любят они привязываться ко всяким памятным датам своих кумиров
С Россией переговоров не получится , только жостере меры сдерживания
Кароче фюрер іди сюда ****** йо-на ми тебе засунемо куди треба!!!!!!!
что первыми вышли на протесты , против беспредела чиновников в повышении цен на газ
в Казахстане
именно газовщики , в акинате Жанаозене , где этот газ добывается .
70 % авто в Казахстане ездят на качественно природном газе( в процентном соотношении пропана и бутана),
а не на шмурдяке , как в Украине.
""""ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) против резкого повышения цен на сжиженный газ. Источник:
7,5 грн./литр - грабеж средь бела дня.
При минимальной з\плате $ 500 !
Начальник поліції Жамбильської області Женат Сулейманов, назначений 5 днів тому, застрелився в своєму кабінеті... Чи зачистка ?
Казахам выразить
глубокую обеспокоенность .
На Европу обрушились сильные морозы. Обильные снегопады и низкая температура стали причиной массовых дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов.
Украина - минус 18С.
Таджикистан - член ОДКБ, там русскими "всё схвачено", а вот Узбекистан стоит особнячком. Вроде и улыбаются, ручки жмут, но не в ОДКБ + страна интересная очень по ресурсам и возможностям. Населения уже 34 миллиона, скоро Украину догонят. Вот их самостоятельность - кость в горле русским. Так что надо ждать дестабилизации русскими других стран Средней Азии. Сваливать будут на мифических террористов, чтобы был повод войска ввести "для защиты".
Да-да-да.
Очень чешется у узбеков бизнесы кому-то отжать, очень.
А хлебало не треснет, на Узбекистан разевать?
Узбекинстан не в ОДКБ сейчас, так что вср*тесь.