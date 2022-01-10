УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10419 відвідувачів онлайн
Новини
17 154 88
Казахстан (855) Лукашенко (2620) ОДКБ (102) протест (2377) Таджикистан (43)

Щоб не вийшло, як у Казахстані: Лукашенко вже хоче "допомогти" Таджикистану

Щоб не вийшло, як у Казахстані: Лукашенко вже хоче

Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, на тлі подій у Казахстані закликав допомогти Таджикистану.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".

"Гарна нагода зараз зібратися і поговорити про Таджикистан. Президент Таджикистану нас роками просить про надання матеріальної підтримки, насамперед технікою військовою. І нам треба це зробити, щоб потім нам це не обійшлося дорожче, як із Казахстаном", - заявив він у ході онлайн-саміту Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у понеділок.

"Майже 200 рейсів, ми перекидали техніку (до Казахстану. - Ред.), благо Росія на це погодилася. Не хотілося б, щоб це було в Таджикистані. Краще йому допомогти зараз, він там упорається з цими проблемами. Це стосується й інших республік. Висновки треба робити", - заявив Лукашенко.

На його думку, погляди "екстремістів зараз кинуті не лише на Казахстан, а й на Узбекистан".

"Ми багато уваги приділяли боротьбі з міжнародним тероризмом, можливо, недооцінюючи небезпеку, яку несе екстремізм у всіх його проявах. Необхідно своєчасно розкривати сили, які в певних умовах здатні переходити червону межу, стаючи на шлях насильства, жорстко припиняти їхню деструктивну діяльність. Що стосується Білорусі, то ви завжди можете розраховувати не тільки на взаєморозуміння та підтримку. Ми завжди будемо вірні досягнутим домовленостям", - наголосив Лукашенко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Путін заявив, що у Казахстані використовувалися "майданні технології". ВIДЕО

Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Убитих людей знаходять в автомобілях на вулицях Алмати, - Nexta. ВIДЕО 18+

У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

Також читайте: Протестувальників в Алмати розстрілювали люди, які говорили російською, - правозахисник Абдуманапов

У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+42
три диктатора- елбасы, бульбасы и *****
показати весь коментар
10.01.2022 12:25
+23
Міжнародні терористи розповідають про боротьбу з міжнародним тероризмом. Навіть несмішно.
показати весь коментар
10.01.2022 12:34
+14
Він сам на утриманні путіна знаходиться.
показати весь коментар
10.01.2022 12:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
афган-ес. прямая доставка герыча
показати весь коментар
10.01.2022 12:24 Відповісти
три диктатора- елбасы, бульбасы и *****
показати весь коментар
10.01.2022 12:25 Відповісти
І у нас Сцик дозріває. Гарна сімейка, вашу ковіньку.....
показати весь коментар
10.01.2022 12:27 Відповісти
Мне кажется, Сцика в этом плане сменит Дерьмак
показати весь коментар
10.01.2022 13:05 Відповісти
вы нам только шепните - мы на помощь придём!
показати весь коментар
10.01.2022 14:27 Відповісти
Так пусть картофельный фюрер поможет таджикам материально, даст им пару млрд.долларов и примет на работу ару миллионов приезжих))))
показати весь коментар
10.01.2022 12:26 Відповісти
Він сам на утриманні путіна знаходиться.
показати весь коментар
10.01.2022 12:29 Відповісти
Ага сейчас. Сами последний х__ без соли доедаем. Так пишут в иносми
показати весь коментар
10.01.2022 12:47 Відповісти
Врут конечно, все в мире загнулись и замёрзли кроме РФ и Белоруссии, разве не знал, Скабееву послушай 😁😁
показати весь коментар
10.01.2022 13:23 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2022 12:27 Відповісти
Скажений Лука хоче ще крові.
показати весь коментар
10.01.2022 12:28 Відповісти
Хочет максимально вылизать хозяйскую сраку.
показати весь коментар
10.01.2022 12:34 Відповісти
да нет продукт совка страны в которой не было секса... вот и имеем старый пердун а еще в подгузниках бигает...и кричит сися сися...
показати весь коментар
10.01.2022 13:03 Відповісти
***** збирає срср2 руками бульбафюрера. І називають вони цей великий свиносабашник "країни одкб".
показати весь коментар
10.01.2022 12:33 Відповісти
Міжнародні терористи розповідають про боротьбу з міжнародним тероризмом. Навіть несмішно.
показати весь коментар
10.01.2022 12:34 Відповісти
Помогайте уже сразу Прибалтике с Польшей и восточной Германией.
показати весь коментар
10.01.2022 12:34 Відповісти
а думаешь до етого не дойдет? Думаешь зря Х***ло убил Качинского и всю польскую елиту? Польша ето центр восточной Европы за которую держится и прибалтика и румыны и та же Украина, которая как кость в горле Х***ла
показати весь коментар
10.01.2022 12:40 Відповісти
Шо вам Прибалтика з Польщею поганого Зробили??? Нехай поможуть Фріцам з Меркельшею, або Італії, вони теж Куйлу під хвіст виціловують "шоколадний глаз"....
показати весь коментар
10.01.2022 12:45 Відповісти
треба позбуватися радянських штампів...
'Прибалтика' звучить огидно і образливо для країн Балтії.
показати весь коментар
10.01.2022 13:54 Відповісти
Добре. Дякую що поправили.
показати весь коментар
10.01.2022 14:17 Відповісти
Litve minimalnaja zarplata jest 740 evro .Cem oni mozet pomoc jesli u nix s raskoj gde to 120 evro
показати весь коментар
10.01.2022 12:53 Відповісти
Если вам придет ПОМОГАТЬ Россия - то можете забыть о том что у вас Было и жить на прожиточный минимум ниже чем в России. Как живет Крым или ОРДЛО (их окупированные Донбасс и Луганск), как живет Приднестровье и Абхазия с Осетией. Вы не поняли о чем речь... У вас не останется ничего. Вы не сможете им помочь... Их невозможно вылечить... Медицина тут бессильна, бешеных собак нельзя вылечить - проще пристрелить.
показати весь коментар
10.01.2022 13:02 Відповісти
Mi poniali ecio 1940 godu kogda oni prisli nam pomogat ,iz te vremana Litvi kotoraja byla na odnom urovne so skandinavami luce finov zyli stali nicemi pri sovetskoj okupaciji
показати весь коментар
10.01.2022 13:06 Відповісти
Уважаю свободолюбивых потомков Викингов - Прибалтов. Респект.
показати весь коментар
10.01.2022 13:12 Відповісти
перепрошую.. не ображайте нащадків вікінгів.. Вони не 'прибалти',
а народи Балтії..
показати весь коментар
10.01.2022 13:57 Відповісти
Я вибачаюсь, але я не філолог, і головне що мій співрозмовник мене зрозумів. Але прийду до уваги.
Радянщина у вимові багато в чому ще проявляється і в багатьох сферах життя... Навіть те що вибрали КЛОУНА - це також відрижка совка.
Хитрий ЖИД (котрий не вкраде - не проживе), одкосив від армії та хотів РОЗКУРКУЛИТЬ Порошенка - ось вам приклад Радянщини. Щоб жити краще - треба в когось забрать, вкрасти.... А заробить - НЕ... Для чого напрягатись.... Це ж не всі можуть... Треба ж працювати... А всі приклад з Кацапії беруть, мріють як ЕМЕЛЯ на печі лежать - бачим на Дивані.
Вся Власть Советам, Хлеба - Народу - слуги НАРОДА.... УРОДСТВО. Ось де ви тоді були з вашими поправками? У НаС ще стільки того совка - що вимова Прибалтика - це найменше лихо з поміж багатьох... Тут лоботомію треба... навіть не струмом лікувати...
показати весь коментар
10.01.2022 14:16 Відповісти
Но если у них будет свой Кадырка, то будет жить, как Чечня.
показати весь коментар
10.01.2022 13:06 Відповісти
Где в Таджикистане? Сначала пусть РОДИТСЯ Кадырка в Казахстане... Все кто вступили в ОДКБ - уже как показывает практика - диктаторы-империалисты.
Хотя не все хотят подставлять филейную свою любимую часть - России.
Киргизы уже показали - что яйца есть у них... Посмотрим...
показати весь коментар
10.01.2022 13:11 Відповісти
ібо нє@уй. (рус.аргумент на б/я запитання з міжнародного права)
показати весь коментар
10.01.2022 13:03 Відповісти
Да, они с Пуйлом еще те помошники.
показати весь коментар
10.01.2022 12:35 Відповісти
бульбохуйло явно хочет стать во главе мерещящегося "мини новосовка".
показати весь коментар
10.01.2022 12:35 Відповісти
ДАЙОШ СиРиСиРи 2,0. ПаРашка мутить рімейк разом з Бульбофюрером. Всіх в одне ярмо запрягти і погяняти стадо під кулеметами.
показати весь коментар
10.01.2022 12:35 Відповісти
Ну что дососались с диктаторами? Скоро будут и странам балтии и Польше и Финляндии *помогать* избавляться от *екстремистов*. Про Украину вообще молчу. Мы будем у Ху***ла и его банды на первом плане.
показати весь коментар
10.01.2022 12:36 Відповісти
США, НАТО і ЄС потрібно висловити глибоке занепокоєння прямо зараз і закликати поважати чогось там...
показати весь коментар
10.01.2022 12:41 Відповісти
как я ненавижу навязывающих свою помощь...особенно когда их не просят...особенно когда их умоляют отстать и не лезть...
показати весь коментар
10.01.2022 12:41 Відповісти
Что за ересь, при чём тут вообще слово "помощь"?
показати весь коментар
10.01.2022 12:43 Відповісти
(пусть утрировано... но смысл можно понять)
см. мой коммент
показати весь коментар
10.01.2022 13:10 Відповісти
Многие страны помогают друг другу.
показати весь коментар
10.01.2022 12:43 Відповісти
Думкажителів Білоруської області расєї дуже важлива для нас.
показати весь коментар
10.01.2022 12:48 Відповісти
неправильно

потрібно писати "Західний, білоруський Федеральний округ РФ"

- білоруську треба додавати, бо ще на захід є Калінінградська область РФ
показати весь коментар
10.01.2022 12:54 Відповісти
Так страни, але не губернії.
показати весь коментар
10.01.2022 12:54 Відповісти
Читай новость внимательно, лапоть. Не страны, а "республики". Ты уже живешь в БССР. Как ты и мечтал. Скоро будешь стоять за туалетной бумагой в очереди. хотя, может она тебе и не понадобиться, т.к. жрать нечего будет. Хотя, у вас там креветки в море водятся. С голоду может и не помрешь.
показати весь коментар
10.01.2022 13:05 Відповісти
Еще лягушки есть, комары. Тоже белок.
показати весь коментар
10.01.2022 13:07 Відповісти
Вот-вот. А тем временем в "загнивающем западе" твои сверстники пенсионеры живут, а не существуют. Единственно что, так КОВИД им мешает на круизных лайнерах по миру путешествовать, как они это делали успешно до 2020 года. А ты комарами довольствуйся.
показати весь коментар
10.01.2022 13:15 Відповісти
помогают когда просят помочь - это одно !
а когда навязывают свое видение моей проблемы и лезут не только с бредовыми советами (о которых не просят) но и с решительными действиями - это не помощь, это навязывание своих комплексов и решение своих проблем... но не моих!!!
показати весь коментар
10.01.2022 13:07 Відповісти
Наше дело, предложить, их дело отказаться или согласиться.
показати весь коментар
10.01.2022 13:11 Відповісти
нет... Ваше (может тут и не конкретно о Вас) дело не лезть с советами и не предлагать ничего пока вас не попросят... ибо если не просят и не спрашивают совета - значит во-первых справятся сами, а во-вторых устали от всезнающих и всесоветующих... дайте просто спокойно жить друзьям или соседям... им так хорошо... нормально так им!!!
показати весь коментар
10.01.2022 13:17 Відповісти
Ну не знаю. Как то ненормально ,когда по улицам с автоматов строчат.
показати весь коментар
10.01.2022 13:27 Відповісти
стоп...
когда по улице ходят с автоматом - это не нормально... но это дело той страны, ее армии или правоохоронных органов... (пока они ни у кого не просили помощи - это их дело!)
но когда еще никто не ходит с автоматом и не собирается ходить.... то лезть с советами и предлагать помощь оружием или армией - это нормально??
показати весь коментар
10.01.2022 13:33 Відповісти
Сейчас весь мир с этим регионом и каждый в праве вносить свои предложения.
показати весь коментар
10.01.2022 14:33 Відповісти
вносить предложения - пожалуйста
навязывать свои методы решения - нет!
показати весь коментар
10.01.2022 15:22 Відповісти
да, у таких дилах никак без пианины не обойдешься, головне, шобы маэстро бул заводной, с чертовщинкой в ноздрях и отточенной до автоматизма техникой гры
показати весь коментар
10.01.2022 12:42 Відповісти
Благо,страны Балтии вовремя свинтили из этой выгребной ямы,и у этих ублюдков пока нет повода,"помочьбрацкимнародам".
показати весь коментар
10.01.2022 12:43 Відповісти
Повод? А Ху***лу нужен повод? Вангую что скоро в странах балтии завезенные туда кокошники начнут протесты с требованием вывести войска НАТО и присоедениться к РФ. А Ху***ло уже заявил на етих переговорах чтобы НАТО убрало вооружение от росийских границ до границ 39 года.
показати весь коментар
10.01.2022 12:48 Відповісти
Правда что ли до 39го?

Странный строк, почему не до 35го или 40го...

Любят они привязываться ко всяким памятным датам своих кумиров
показати весь коментар
10.01.2022 13:04 Відповісти
Наверное это Лукша сам решил ляпнуть без ведома хозяина. И тот щас выпишет люлей картошке.
показати весь коментар
10.01.2022 12:44 Відповісти
А не проводят ли талибы бульбафюреру хером по губам в Таджикистане? Это вам не фсбэшная пародия,как в Казахстане. Те шутить не будут.
показати весь коментар
10.01.2022 12:45 Відповісти
Талибы это один из филиалов росийской террористической группировки. Я даже смеюсь когда кто то утверждает что теракты 11 сентября организовали бабуины из афганских гор. Штурм Вашингтона ничего вам не напоминает где засветились росийские агенты?
показати весь коментар
10.01.2022 12:54 Відповісти
іншими словами ******** лука перекине до України свої війська без нікакіх проблем за першим намьоком ***.ла
показати весь коментар
10.01.2022 12:45 Відповісти
Мир не видит что УЖЕ идёт аншлюс России по примеру Гитлера, только уже не в 1938 а сейчас, и что последняя война для мира не загонами ????
С Россией переговоров не получится , только жостере меры сдерживания
показати весь коментар
10.01.2022 12:48 Відповісти
Так там інші "помічники " таліби підтягнуться ......
показати весь коментар
10.01.2022 12:49 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2022 12:49 Відповісти
Та в Украині завжди готові бульбофюрера засунути у любе лоно по частям чи цілком (хоча щоб цілком то де таке лоно можна знайти?)
Кароче фюрер іди сюда ****** йо-на ми тебе засунемо куди треба!!!!!!!
показати весь коментар
10.01.2022 15:37 Відповісти
Хоть одного экстремиста покажи, ***** усатый, одного поймали и тот оказался Киргизом джазменом, клоуны совковые
показати весь коментар
10.01.2022 12:51 Відповісти

показати весь коментар
10.01.2022 12:54 Відповісти
Сегодня Таджикистан, завтра Афганистан!
показати весь коментар
10.01.2022 12:57 Відповісти
Судя по всему, возрождение совка 2.0 на марше. Беларусь, Казахстан всьо, Таджикистану приготовиться, Украина (пока) торчит костью в горле. Цивилизованный мир на это все молчит или робко беспредметно блеет.
показати весь коментар
10.01.2022 12:59 Відповісти
Дегенерат, мосты почини сначала, уже в центре Минска валятся на головы людям.
показати весь коментар
10.01.2022 12:59 Відповісти
показати весь коментар
10.01.2022 13:01 Відповісти
Китаю ещё помоги, Мудак.
показати весь коментар
10.01.2022 13:02 Відповісти
Необходимо напомнить ,
что первыми вышли на протесты , против беспредела чиновников в повышении цен на газ
в Казахстане
именно газовщики , в акинате Жанаозене , где этот газ добывается .
70 % авто в Казахстане ездят на качественно природном газе( в процентном соотношении пропана и бутана),
а не на шмурдяке , как в Украине.
""""ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) против резкого повышения цен на сжиженный газ. Источник:
показати весь коментар
10.01.2022 13:05 Відповісти
У них газовики совсем охренели!
7,5 грн./литр - грабеж средь бела дня.
показати весь коментар
10.01.2022 13:36 Відповісти
Грабеж настоящий за 7,5 грн./литр .
При минимальной з\плате $ 500 !
показати весь коментар
10.01.2022 13:43 Відповісти
Між казахською владою і іноземними "миротворцями" почались розбіжності. Прес-секретар Токаєва Берік Уалі заявив, що "миротворці" покинуть країну через тиждень, коли в ОДКБ повідомили, що будуть до "повної стабілізаціх ситуації", не Токаєву вирішувати скільки часу для цього потрібно.
Начальник поліції Жамбильської області Женат Сулейманов, назначений 5 днів тому, застрелився в своєму кабінеті... Чи зачистка ?
показати весь коментар
10.01.2022 13:05 Відповісти
Запад обещал на фоне больших морозов в ЕС и желания согреться -
Казахам выразить
глубокую обеспокоенность .
На Европу обрушились сильные морозы. Обильные снегопады и низкая температура стали причиной массовых дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов.
показати весь коментар
10.01.2022 13:12 Відповісти
Лукашеску уже приготовил 20 000 беженцев... с польской границы....
показати весь коментар
10.01.2022 13:08 Відповісти
Лука, *********** не дозволить - героїновий трафік його приватна тема
показати весь коментар
10.01.2022 13:11 Відповісти
Запад - минус 10С,
Украина - минус 18С.
показати весь коментар
10.01.2022 13:34 Відповісти
І ?
показати весь коментар
10.01.2022 13:48 Відповісти
Я бы обратил внимание больше на реплику об Узбекстане.
Таджикистан - член ОДКБ, там русскими "всё схвачено", а вот Узбекистан стоит особнячком. Вроде и улыбаются, ручки жмут, но не в ОДКБ + страна интересная очень по ресурсам и возможностям. Населения уже 34 миллиона, скоро Украину догонят. Вот их самостоятельность - кость в горле русским. Так что надо ждать дестабилизации русскими других стран Средней Азии. Сваливать будут на мифических террористов, чтобы был повод войска ввести "для защиты".
показати весь коментар
10.01.2022 13:13 Відповісти
"Я бы обратил внимание больше на реплику об Узбекстане"

Да-да-да.
Очень чешется у узбеков бизнесы кому-то отжать, очень.
показати весь коментар
10.01.2022 13:50 Відповісти
Да по х!!!! Я пам'ятаю свою свару з узбеком на курському в 2014 - він утверждал падла шо Україна це їхня земля. ***** йо-я, я буду дуже радий коли їх ***** у стійло поставе
показати весь коментар
10.01.2022 15:44 Відповісти
Из-за одного неадеквата на вокзале не надо делать глубокие геополитические выводы
показати весь коментар
10.01.2022 16:29 Відповісти
Ок! але це зосталось на всю оставшуюся... ніколи не забуду
показати весь коментар
10.01.2022 17:42 Відповісти
"По его мнению, взгляды экстремистов сейчас брошены не только на Казахстан, но также на Узбекистан." Источник:

А хлебало не треснет, на Узбекистан разевать?
Узбекинстан не в ОДКБ сейчас, так что вср*тесь.
показати весь коментар
10.01.2022 13:49 Відповісти
Білорасєйська гидота...
показати весь коментар
10.01.2022 13:58 Відповісти
Вампир Лукадракула
показати весь коментар
10.01.2022 15:20 Відповісти
 
 