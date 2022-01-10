Щоб не вийшло, як у Казахстані: Лукашенко вже хоче "допомогти" Таджикистану
Олександр Лукашенко, що захопив владу у Білорусі, на тлі подій у Казахстані закликав допомогти Таджикистану.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Интерфакс".
"Гарна нагода зараз зібратися і поговорити про Таджикистан. Президент Таджикистану нас роками просить про надання матеріальної підтримки, насамперед технікою військовою. І нам треба це зробити, щоб потім нам це не обійшлося дорожче, як із Казахстаном", - заявив він у ході онлайн-саміту Організації Договору про колективну безпеку (ОДКБ) у понеділок.
"Майже 200 рейсів, ми перекидали техніку (до Казахстану. - Ред.), благо Росія на це погодилася. Не хотілося б, щоб це було в Таджикистані. Краще йому допомогти зараз, він там упорається з цими проблемами. Це стосується й інших республік. Висновки треба робити", - заявив Лукашенко.
На його думку, погляди "екстремістів зараз кинуті не лише на Казахстан, а й на Узбекистан".
"Ми багато уваги приділяли боротьбі з міжнародним тероризмом, можливо, недооцінюючи небезпеку, яку несе екстремізм у всіх його проявах. Необхідно своєчасно розкривати сили, які в певних умовах здатні переходити червону межу, стаючи на шлях насильства, жорстко припиняти їхню деструктивну діяльність. Що стосується Білорусі, то ви завжди можете розраховувати не тільки на взаєморозуміння та підтримку. Ми завжди будемо вірні досягнутим домовленостям", - наголосив Лукашенко.
Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.
У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
Будь ласка, зачекайте...
'Прибалтика' звучить огидно і образливо для країн Балтії.
а народи Балтії..
Радянщина у вимові багато в чому ще проявляється і в багатьох сферах життя... Навіть те що вибрали КЛОУНА - це також відрижка совка.
Хитрий ЖИД (котрий не вкраде - не проживе), одкосив від армії та хотів РОЗКУРКУЛИТЬ Порошенка - ось вам приклад Радянщини. Щоб жити краще - треба в когось забрать, вкрасти.... А заробить - НЕ... Для чого напрягатись.... Це ж не всі можуть... Треба ж працювати... А всі приклад з Кацапії беруть, мріють як ЕМЕЛЯ на печі лежать - бачим на Дивані.
Вся Власть Советам, Хлеба - Народу - слуги НАРОДА.... УРОДСТВО. Ось де ви тоді були з вашими поправками? У НаС ще стільки того совка - що вимова Прибалтика - це найменше лихо з поміж багатьох... Тут лоботомію треба... навіть не струмом лікувати...
Хотя не все хотят подставлять филейную свою любимую часть - России.
Киргизы уже показали - что яйца есть у них... Посмотрим...
см. мой коммент
потрібно писати "Західний, білоруський Федеральний округ РФ"
- білоруську треба додавати, бо ще на захід є Калінінградська область РФ
а когда навязывают свое видение моей проблемы и лезут не только с бредовыми советами (о которых не просят) но и с решительными действиями - это не помощь, это навязывание своих комплексов и решение своих проблем... но не моих!!!
когда по улице ходят с автоматом - это не нормально... но это дело той страны, ее армии или правоохоронных органов... (пока они ни у кого не просили помощи - это их дело!)
но когда еще никто не ходит с автоматом и не собирается ходить.... то лезть с советами и предлагать помощь оружием или армией - это нормально??
навязывать свои методы решения - нет!
Странный строк, почему не до 35го или 40го...
Любят они привязываться ко всяким памятным датам своих кумиров
С Россией переговоров не получится , только жостере меры сдерживания
Кароче фюрер іди сюда ****** йо-на ми тебе засунемо куди треба!!!!!!!
что первыми вышли на протесты , против беспредела чиновников в повышении цен на газ
в Казахстане
именно газовщики , в акинате Жанаозене , где этот газ добывается .
70 % авто в Казахстане ездят на качественно природном газе( в процентном соотношении пропана и бутана),
а не на шмурдяке , как в Украине.
""""ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) против резкого повышения цен на сжиженный газ. Источник:
7,5 грн./литр - грабеж средь бела дня.
При минимальной з\плате $ 500 !
Начальник поліції Жамбильської області Женат Сулейманов, назначений 5 днів тому, застрелився в своєму кабінеті... Чи зачистка ?
Казахам выразить
глубокую обеспокоенность .
На Европу обрушились сильные морозы. Обильные снегопады и низкая температура стали причиной массовых дорожно-транспортных происшествий и задержек авиарейсов.
Украина - минус 18С.
Таджикистан - член ОДКБ, там русскими "всё схвачено", а вот Узбекистан стоит особнячком. Вроде и улыбаются, ручки жмут, но не в ОДКБ + страна интересная очень по ресурсам и возможностям. Населения уже 34 миллиона, скоро Украину догонят. Вот их самостоятельность - кость в горле русским. Так что надо ждать дестабилизации русскими других стран Средней Азии. Сваливать будут на мифических террористов, чтобы был повод войска ввести "для защиты".
Да-да-да.
Очень чешется у узбеков бизнесы кому-то отжать, очень.
А хлебало не треснет, на Узбекистан разевать?
Узбекинстан не в ОДКБ сейчас, так что вср*тесь.