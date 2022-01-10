Путін заявив, що у Казахстані використовувалися "майданні технології". ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Казахстан "стикнувся із міжнародним тероризмом", а під час протестів у країні використовувалися "майданні технології".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

Миротворчий контингент перебуватиме у Казахстані обмежений період, після виконання функцій буде виведений з республіки.

Путін назвав "миротворчу операцію ОДКБ у Казахстані виключно своєчасною та легітимною".

Він сказав, що ОДКБ у випадку з Казахстаном показала насправді свій потенціал, здатність діяти швидко, рішуче та ефективно.

"Росія розуміє, що загроза Казахстану була спричинена не стихійними акціями протесту, а тими, хто взяв до рук зброю", - заявив Путін.

За його словами, Казахстан "стикнувся із міжнародним тероризмом".

"У Казахстані застосовувалися відомі "майданні" технології силової інформаційної підтримки заворушень", - сказав російський президент.

Путін заявив про свою повну згоду із твердженням, що Казахстан під час заворушень зазнав агресії.

Крім того він зазначив, що ситуація в Казахстані "поступово нормалізується, низка життєво важливих об'єктів повністю очищена від бойовиків".

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Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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