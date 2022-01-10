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Путін заявив, що у Казахстані використовувалися "майданні технології". ВIДЕО

Президент Росії Володимир Путін заявив, що Казахстан "стикнувся із міжнародним тероризмом", а під час протестів у країні використовувалися "майданні технології".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.

Миротворчий контингент перебуватиме у Казахстані обмежений період, після виконання функцій буде виведений з республіки. 

Путін назвав "миротворчу операцію ОДКБ у Казахстані виключно своєчасною та легітимною".

Він сказав, що ОДКБ у випадку з Казахстаном показала насправді свій потенціал, здатність діяти швидко, рішуче та ефективно.

"Росія розуміє, що загроза Казахстану була спричинена не стихійними акціями протесту, а тими, хто взяв до рук зброю", - заявив Путін.

За його словами, Казахстан "стикнувся із міжнародним тероризмом".

"У Казахстані застосовувалися відомі "майданні" технології силової інформаційної підтримки заворушень", - сказав російський президент.

Путін заявив про свою повну згоду із твердженням, що Казахстан під час заворушень зазнав агресії.

Крім того він зазначив, що ситуація в Казахстані "поступово нормалізується, низка життєво важливих об'єктів повністю очищена від бойовиків".

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Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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Казахстан (873) ОДКБ (102) протест (2398) путін володимир (23862)


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Топ коментарі
+29
Він правий - всі, хто виступає проти тиранії, узурпаторів та інших сатрапів можна сміливо називати майданівцями. Це вже світовий бренд. А казахи ще своє слово скажуть.
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10.01.2022 10:47
+29
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10.01.2022 10:56
+19
А-а-а!!!! НАТО, Майдан, массоны, цветные революции!!!

Краткий список фобий окончательно свихнувшегося ватника в кремле...
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10.01.2022 10:47
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да он и не врёт: те же технологии, что и во время киевского Майдана 13/14 годов - снайперы без знаков различия, спецназ, прибывший для захвата Рады, титушки по периметру и т.д.
всё, как 8 лет назад
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10.01.2022 14:13 Відповісти
Подытожим.
Международные террористы зашли в Казахстан,и потребовали снижение цен на газ.
Рашистские каратели( не путать с фашистами - они в людей на улице из автоматов очередями не стреляют!) зашлили в Казахстан что-бы этого снижения не допустить.
На новоязе каратели - миротворцы.
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10.01.2022 14:16 Відповісти
Ржу не могу от заявленій уй ла, рассія нц и кончение пі да раси!!!!!!
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10.01.2022 14:17 Відповісти
***** больше всего сча боится
что следующим президентом Украины,
(вместо ручного податливого клоуна)
будет П.А. Порошенко
потому что это обстоятельство очень затруднит его дальнейший, ползучий захват Украины
тчк.
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10.01.2022 14:39 Відповісти
Гебельс ***** курит в углу
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10.01.2022 15:15 Відповісти
Та никто и не сомневался шо ******** приплетет майдан.
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10.01.2022 16:41 Відповісти
коли ти вже падла сдохнеш ??
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10.01.2022 16:45 Відповісти
Там таких падл 100 млн.
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10.01.2022 17:18 Відповісти
"Майданна технологія" є насправді традицією народного Віче. Майдан не є чимось новим, або притаманним тільки Україні. Це старовинна традиція руського/слов"янського Віче, а пізніше - козацького кола. Зрозуміло, що на московсько-татарських землях нічого схожего не було ніколи. Новгородців і псковичів москалі вирізали ще за часи Івана третьєго і Івана грозного, а після століть кріпацтва в московському улусі таке буде неможливо ще дуже довго.
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10.01.2022 17:13 Відповісти
Путлер главний антимайдановец.
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10.01.2022 17:17 Відповісти
Помогает вечно править, а чернь должна знать своё место...Россия в 21 веке правит как Иван Грозный.
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10.01.2022 17:30 Відповісти
И ДОБАВИЛ, ЧТО ХЙЛО ПЛАГИАТЧИК !)
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10.01.2022 18:54 Відповісти
А как у этого имбицила в голове уживается ненависть к Майдану (народному протесту против тирана) и любовь к Сталину и Ленину, они тоже "майданные" технологии использовали, да еще боевиков подготовленных за границей закинули при помощи немецкого генштаба...

Или возьмем недавнюю историю - Крым, там сам ***** "майданные" технологии использовал, да еще боевиков зелененьких, которые и осуществили гос. переворот, но тут кацапы говорят о народном волеизъявлении...

Ублюдок!
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10.01.2022 20:26 Відповісти
Очень удобно назвать народные протесты "майданными" технологиями и сразу уже норм их подавлять, представляете заголовки - "Спецназ расстрелял из пулеметов народные протестные митинги", намного лучше звучит - "Миротворцы ликвидировали террористическую угрозу для мира и стабильности исходящую от бандитов с майданными технологиями". О как! А суть то та же.
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10.01.2022 20:32 Відповісти
ой, а кто бы сомневался! удивительно, что визитку Яроша еще не нашли))
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10.01.2022 22:50 Відповісти
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11.01.2022 01:27 Відповісти
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