Путін заявив, що у Казахстані використовувалися "майданні технології". ВIДЕО
Президент Росії Володимир Путін заявив, що Казахстан "стикнувся із міжнародним тероризмом", а під час протестів у країні використовувалися "майданні технології".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє ТАСС.
Миротворчий контингент перебуватиме у Казахстані обмежений період, після виконання функцій буде виведений з республіки.
Путін назвав "миротворчу операцію ОДКБ у Казахстані виключно своєчасною та легітимною".
Він сказав, що ОДКБ у випадку з Казахстаном показала насправді свій потенціал, здатність діяти швидко, рішуче та ефективно.
"Росія розуміє, що загроза Казахстану була спричинена не стихійними акціями протесту, а тими, хто взяв до рук зброю", - заявив Путін.
За його словами, Казахстан "стикнувся із міжнародним тероризмом".
"У Казахстані застосовувалися відомі "майданні" технології силової інформаційної підтримки заворушень", - сказав російський президент.
Путін заявив про свою повну згоду із твердженням, що Казахстан під час заворушень зазнав агресії.
Крім того він зазначив, що ситуація в Казахстані "поступово нормалізується, низка життєво важливих об'єктів повністю очищена від бойовиків".
Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.
У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
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всё, как 8 лет назад
Международные террористы зашли в Казахстан,и потребовали снижение цен на газ.
Рашистские каратели( не путать с фашистами - они в людей на улице из автоматов очередями не стреляют!) зашлили в Казахстан что-бы этого снижения не допустить.
На новоязе каратели - миротворцы.
что следующим президентом Украины,
(вместо ручного податливого клоуна)
будет П.А. Порошенко
потому что это обстоятельство очень затруднит его дальнейший, ползучий захват Украины
тчк.
Или возьмем недавнюю историю - Крым, там сам ***** "майданные" технологии использовал, да еще боевиков зелененьких, которые и осуществили гос. переворот, но тут кацапы говорят о народном волеизъявлении...
Ублюдок!