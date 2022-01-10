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Путин заявил, что в Казахстане использовались "майданные технологии". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан "столкнулся с международным терроризмом", а во время протестов в стране использовались "майданные технологии".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

Миротворческий контингент будет находиться в Казахстане в ограниченный период, после выполнения функций будет выведен из республики.

Путин назвал "миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане исключительно своевременной и легитимной".

Он сказал, что ОДКБ в случае с Казахстаном показала на деле свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно.

"Россия понимает, что угроза Казахстану была вызвана не стихийными акциями протеста, а теми, кто взял в руки оружие", - заявил Путин.

По его словам, Казахстан "столкнулся с международным терроризмом".

В Казахстане применялись известные по "майдану" технологии силовой информационной поддержки беспорядков", - сказал российский президент.

Путин заявил о своем полном согласии с утверждением, что Казахстан в ходе беспорядков подвергся агрессии.

Кроме того, он отметил, что ситуация в Казахстане "постепенно нормализуется, ряд жизненно важных объектов полностью очищены от боевиков".

Также смотрите: "Миротворцы" из стран ОДКБ взяли под охрану стратегические объекты в Казахстане, РФ вводит все больше войск в страну. ВИДЕО

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

Также читайте: Порядок в Казахстане восстановлен, была попытка госпереворота, - Токаев

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Казахстан (781) ОДКБ (131) протест (5858) путин владимир (31309)


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Топ комментарии
+29
Він правий - всі, хто виступає проти тиранії, узурпаторів та інших сатрапів можна сміливо називати майданівцями. Це вже світовий бренд. А казахи ще своє слово скажуть.
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10.01.2022 10:47
+29
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10.01.2022 10:56
+19
А-а-а!!!! НАТО, Майдан, массоны, цветные революции!!!

Краткий список фобий окончательно свихнувшегося ватника в кремле...
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10.01.2022 10:47
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да он и не врёт: те же технологии, что и во время киевского Майдана 13/14 годов - снайперы без знаков различия, спецназ, прибывший для захвата Рады, титушки по периметру и т.д.
всё, как 8 лет назад
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10.01.2022 14:13 Ответить
Подытожим.
Международные террористы зашли в Казахстан,и потребовали снижение цен на газ.
Рашистские каратели( не путать с фашистами - они в людей на улице из автоматов очередями не стреляют!) зашлили в Казахстан что-бы этого снижения не допустить.
На новоязе каратели - миротворцы.
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10.01.2022 14:16 Ответить
Ржу не могу от заявленій уй ла, рассія нц и кончение пі да раси!!!!!!
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10.01.2022 14:17 Ответить
***** больше всего сча боится
что следующим президентом Украины,
(вместо ручного податливого клоуна)
будет П.А. Порошенко
потому что это обстоятельство очень затруднит его дальнейший, ползучий захват Украины
тчк.
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10.01.2022 14:39 Ответить
Гебельс ***** курит в углу
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10.01.2022 15:15 Ответить
Та никто и не сомневался шо ******** приплетет майдан.
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10.01.2022 16:41 Ответить
коли ти вже падла сдохнеш ??
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10.01.2022 16:45 Ответить
Там таких падл 100 млн.
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10.01.2022 17:18 Ответить
"Майданна технологія" є насправді традицією народного Віче. Майдан не є чимось новим, або притаманним тільки Україні. Це старовинна традиція руського/слов"янського Віче, а пізніше - козацького кола. Зрозуміло, що на московсько-татарських землях нічого схожего не було ніколи. Новгородців і псковичів москалі вирізали ще за часи Івана третьєго і Івана грозного, а після століть кріпацтва в московському улусі таке буде неможливо ще дуже довго.
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10.01.2022 17:13 Ответить
Путлер главний антимайдановец.
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10.01.2022 17:17 Ответить
Помогает вечно править, а чернь должна знать своё место...Россия в 21 веке правит как Иван Грозный.
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10.01.2022 17:30 Ответить
И ДОБАВИЛ, ЧТО ХЙЛО ПЛАГИАТЧИК !)
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10.01.2022 18:54 Ответить
А как у этого имбицила в голове уживается ненависть к Майдану (народному протесту против тирана) и любовь к Сталину и Ленину, они тоже "майданные" технологии использовали, да еще боевиков подготовленных за границей закинули при помощи немецкого генштаба...

Или возьмем недавнюю историю - Крым, там сам ***** "майданные" технологии использовал, да еще боевиков зелененьких, которые и осуществили гос. переворот, но тут кацапы говорят о народном волеизъявлении...

Ублюдок!
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10.01.2022 20:26 Ответить
Очень удобно назвать народные протесты "майданными" технологиями и сразу уже норм их подавлять, представляете заголовки - "Спецназ расстрелял из пулеметов народные протестные митинги", намного лучше звучит - "Миротворцы ликвидировали террористическую угрозу для мира и стабильности исходящую от бандитов с майданными технологиями". О как! А суть то та же.
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10.01.2022 20:32 Ответить
ой, а кто бы сомневался! удивительно, что визитку Яроша еще не нашли))
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10.01.2022 22:50 Ответить
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11.01.2022 01:27 Ответить
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