Путин заявил, что в Казахстане использовались "майданные технологии". ВИДЕО
Президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан "столкнулся с международным терроризмом", а во время протестов в стране использовались "майданные технологии".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.
Миротворческий контингент будет находиться в Казахстане в ограниченный период, после выполнения функций будет выведен из республики.
Путин назвал "миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане исключительно своевременной и легитимной".
Он сказал, что ОДКБ в случае с Казахстаном показала на деле свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно.
"Россия понимает, что угроза Казахстану была вызвана не стихийными акциями протеста, а теми, кто взял в руки оружие", - заявил Путин.
По его словам, Казахстан "столкнулся с международным терроризмом".
В Казахстане применялись известные по "майдану" технологии силовой информационной поддержки беспорядков", - сказал российский президент.
Путин заявил о своем полном согласии с утверждением, что Казахстан в ходе беспорядков подвергся агрессии.
Кроме того, он отметил, что ситуация в Казахстане "постепенно нормализуется, ряд жизненно важных объектов полностью очищены от боевиков".
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
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всё, как 8 лет назад
Международные террористы зашли в Казахстан,и потребовали снижение цен на газ.
Рашистские каратели( не путать с фашистами - они в людей на улице из автоматов очередями не стреляют!) зашлили в Казахстан что-бы этого снижения не допустить.
На новоязе каратели - миротворцы.
что следующим президентом Украины,
(вместо ручного податливого клоуна)
будет П.А. Порошенко
потому что это обстоятельство очень затруднит его дальнейший, ползучий захват Украины
тчк.
Или возьмем недавнюю историю - Крым, там сам ***** "майданные" технологии использовал, да еще боевиков зелененьких, которые и осуществили гос. переворот, но тут кацапы говорят о народном волеизъявлении...
Ублюдок!