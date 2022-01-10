Путин заявил, что в Казахстане использовались "майданные технологии". ВИДЕО

Президент России Владимир Путин заявил, что Казахстан "столкнулся с международным терроризмом", а во время протестов в стране использовались "майданные технологии".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает ТАСС.

Миротворческий контингент будет находиться в Казахстане в ограниченный период, после выполнения функций будет выведен из республики.

Путин назвал "миротворческую операцию ОДКБ в Казахстане исключительно своевременной и легитимной".

Он сказал, что ОДКБ в случае с Казахстаном показала на деле свой потенциал, способность действовать быстро, решительно и эффективно.

"Россия понимает, что угроза Казахстану была вызвана не стихийными акциями протеста, а теми, кто взял в руки оружие", - заявил Путин.

По его словам, Казахстан "столкнулся с международным терроризмом".

В Казахстане применялись известные по "майдану" технологии силовой информационной поддержки беспорядков", - сказал российский президент.

Путин заявил о своем полном согласии с утверждением, что Казахстан в ходе беспорядков подвергся агрессии.

Кроме того, он отметил, что ситуация в Казахстане "постепенно нормализуется, ряд жизненно важных объектов полностью очищены от боевиков".

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Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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