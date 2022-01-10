Мы не допустим "цветных революций" в странах ОДКБ, - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что страны ОДКБ не допустят силовой смены власти на своих территориях.

Об этом он сказал во время видеоконференции лидеров стран ОДКБ в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Путин.

Он добавил, что события в Казахстане - не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела государств ОДКБ, и здесь он согласен с высказанной ранее позицией Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Путин заявил, что в Казахстане использовались "майданные технологии". ВИДЕО

Лукашенко в ходе видеоконференции заявил, что ОДКБ следует укреплять, а из ситуации в Казахстане нужно извлечь уроки. В частности, он говорил об очагах террористов и о том, что ситуации, подобные казахстанским событиям, могут повториться.

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.