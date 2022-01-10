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Казахстан (778) ОДКБ (131) протест (5834) путин (30482) революция (1353)

Мы не допустим "цветных революций" в странах ОДКБ, - Путин

Мы не допустим

Президент России Владимир Путин заявил, что страны ОДКБ не допустят силовой смены власти на своих территориях.

Об этом он сказал во время видеоконференции лидеров стран ОДКБ в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Путин.

Он добавил, что события в Казахстане - не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела государств ОДКБ, и здесь он согласен с высказанной ранее позицией Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси.

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Лукашенко в ходе видеоконференции заявил, что ОДКБ следует укреплять, а из ситуации в Казахстане нужно извлечь уроки. В частности, он говорил об очагах террористов и о том, что ситуации, подобные казахстанским событиям, могут повториться.

Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.

В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.

В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.

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Топ комментарии
+31
Россия - жандарм стран участниц ОДКБ.
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10.01.2022 11:11
+27
Теперь понято для чего создавался ОДКБ. Авторитарные режимы СНГ используют цепных собак хутина чтобы сделать то, на что не поднимется рука местных правохранителей...
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10.01.2022 11:12
+23
Да все, кто при совке учился это знают. Было еще одно определение: Российская империя - тюрьма народов. Это тоже про современную Рашку.
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10.01.2022 11:19
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под "цветными" он подразумевает национально-освободительные движения от ига колонизатора.
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10.01.2022 11:50 Ответить
Уязвимая сырьевая экономика, без потенциала противодействия экономической блокаде. Чтобы почувствовать ее слабость, достаточно заметить, что показатель ВВП РФ в 2020-м составил $1,46 трлн. А, к примеру уровень капитализации одной только корпорации Apple в прошлом году достиг $3 трлн.

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10.01.2022 11:46 Ответить
Та и хер с вами-нам пофиг
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10.01.2022 11:47 Ответить
Значить, будуть чорно-білі або з безліччю відтінків сірого
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10.01.2022 11:47 Ответить
то есть происходит консервация всех этих постсоветских авторитарных режимов с местными царьками во главе . по факту Путин пообещал им в обмен на лояльность пожизненное правление
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10.01.2022 11:48 Ответить
В общем Путин заявил что теперь он сам хочет организовывать перевороты и без конкурентов.
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10.01.2022 11:48 Ответить
пыня ссыт любых переворотов, как огня, поэтому и войска ввёл.
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10.01.2022 11:51 Ответить
Старые сволочи. Когда вы уже сдохнете,падлы? Два века себе намеряли,что ли?
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10.01.2022 11:56 Ответить
Да!!! Они допустят столицу НАЗАРБАЙ. они допустят Кадыров - герой россии, они допустят Янукович , они допустят ЧВК Вагнера! итд!!!
МЫ УСПЕЛИ!!!!!! И ЭТО РАДУЕТ!!!
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10.01.2022 12:00 Ответить
динозавры тоже думали что вечно будут на вершине пищевой цепочки, посмотрите на них сейчас:

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10.01.2022 12:06 Ответить
Дедократов отпадут от власти только вперед ногами.Хороша перспектива народов ОДКБ.
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10.01.2022 12:10 Ответить
а не кольорові революцію з червоними матросами значить можна ?
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10.01.2022 12:12 Ответить
***** "запевняє, що події в Казахстані - не перша і далеко не остання спроба втручання ззовні у внутрішні справи держав ОДКБ, і тут він погоджується із висловленою раніше позицією Олександра Лукашенка, який захопив владу у Білорусі." ©
Подяка редакторам Цензора за чудове формулювання.
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10.01.2022 12:24 Ответить
Твоя территория, кгбешный скот, возле параши!
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10.01.2022 12:31 Ответить
Смотри не обкакайся плешивый…
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10.01.2022 12:38 Ответить
Куда ж ты, батенька, денешься? В России не революции, а бунты и смута! Никогда не говори "недопустим"! Развалил СССР? Ты же в КГБ сидел! Допустил? Допустивши раз, допустит снова!
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10.01.2022 12:38 Ответить
Сборище отвратительных пида"асов... гидко читати...
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10.01.2022 12:47 Ответить
Что Россия там "допустит", будет решать братский Китай.
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10.01.2022 13:06 Ответить
это все потому что в странах ОДКБ власть захватили диктаторы. выборов как тоаковых там нет, а только бутафория. там влась демократическим путем не сменяется. естественно они боятся восставшего народа
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10.01.2022 13:15 Ответить
кольорових ні. а таких як у 1917 можна? ну це коли сіфілєнін створив Україну? та коли там царя та його сім'ю розстріляли? га, куйло?
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10.01.2022 13:37 Ответить
Хм. А ведь я понял, как мне кажется, суть...
На Казахстане просто показали как оно могло бы быть у нас, при их желании.
В РБ показали как оно могло бы быть, оставайся протесты по бОльшей части мирными.
А мы... а на нас покажут как оно может быть, если протесты будут успешны.
В виде ... ну, смотрим сами. Я не беру чисто военную компоненту. Просто по экономике - отключение от внешнеэкономических связей (торговля, энергогоносители и проч.) с РФ и последствия в виде (гипер)инфляции, депопуляции и т.д. Общий посыл типа: "Вот гляньте, какие у вас новые друзья - которые рынки не открыли" (например, ведь на счет Европы это так), "вот вы ж хотели в Европу а не с нами... у них газ и берите, а свои товары им и продавайте" и т.д. и т.п.
И при этом вряд ли они изначально собирались удерживать Прибалтику. Ну или на неё другой план.
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10.01.2022 14:14 Ответить
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