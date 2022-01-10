Мы не допустим "цветных революций" в странах ОДКБ, - Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что страны ОДКБ не допустят силовой смены власти на своих территориях.
Об этом он сказал во время видеоконференции лидеров стран ОДКБ в понедельник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Принятые по линии ОДКБ меры ясно показали, что мы не позволим раскачивать ситуацию у себя дома и не дадим реализовать сценарий так называемых цветных революций", - сказал Путин.
Он добавил, что события в Казахстане - не первая и далеко не последняя попытка вмешательства извне во внутренние дела государств ОДКБ, и здесь он согласен с высказанной ранее позицией Александра Лукашенко, захватившего власть в Беларуси.
Лукашенко в ходе видеоконференции заявил, что ОДКБ следует укреплять, а из ситуации в Казахстане нужно извлечь уроки. В частности, он говорил об очагах террористов и о том, что ситуации, подобные казахстанским событиям, могут повториться.
Напомним, ситуация в Казахстане накалилась 2 января, когда в Жанаозене (город в Мангистауской области, на западе страны) начались митинги против резкого повышения цен на сжиженный газ. Затем они переросли в массовые протесты по всей стране с экономическими и политическими требованиями. 4 и 5 января в Алматы произошли столкновения протестующих с силовиками. Есть погибшие и пострадавшие. Утром 5 января президент Казахстана отправил в отставку правительство. В стране введен режим чрезвычайного положения.
В среду президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что обратился к лидерам стран ОДКБ за помощью в преодолении террористической угрозы в стране.
В четверг в пресс-службе ОДКБ сообщили, что Совет ОДКБ принял решение направить в Казахстан миротворческие силы.
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МЫ УСПЕЛИ!!!!!! И ЭТО РАДУЕТ!!!
Подяка редакторам Цензора за чудове формулювання.
На Казахстане просто показали как оно могло бы быть у нас, при их желании.
В РБ показали как оно могло бы быть, оставайся протесты по бОльшей части мирными.
А мы... а на нас покажут как оно может быть, если протесты будут успешны.
В виде ... ну, смотрим сами. Я не беру чисто военную компоненту. Просто по экономике - отключение от внешнеэкономических связей (торговля, энергогоносители и проч.) с РФ и последствия в виде (гипер)инфляции, депопуляции и т.д. Общий посыл типа: "Вот гляньте, какие у вас новые друзья - которые рынки не открыли" (например, ведь на счет Европы это так), "вот вы ж хотели в Европу а не с нами... у них газ и берите, а свои товары им и продавайте" и т.д. и т.п.
И при этом вряд ли они изначально собирались удерживать Прибалтику. Ну или на неё другой план.