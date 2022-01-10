Ми не допустимо "кольорових революцій" у країнах ОДКБ, - Путін
Президент Росії Володимир Путін заявив, що країни ОДКБ не допустять силової зміни влади на своїх територіях.
Про це він сказав під час відеоконференції лідерів країн ОДКБ у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Вжиті по лінії ОДКБ заходи чітко показали, що ми не дозволимо розгойдувати ситуацію у себе вдома і не дамо реалізувати сценарій так званих кольорових революцій", - сказав Путін.
Він запевняє, що події в Казахстані – не перша і далеко не остання спроба втручання ззовні у внутрішні справи держав ОДКБ, і тут він погоджується із висловленою раніше позицією Олександра Лукашенка, який захопив владу у Білорусі.
Лукашенко в ході відеоконференції заявив, що ОДКБ потрібно зміцнювати, а з ситуації в Казахстані потрібно винести уроки. Зокрема, він говорив про осередки терористів і про те, що ситуації, подібні до казахстанських подій, можуть повторитися.
Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.
У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.
У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.
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МЫ УСПЕЛИ!!!!!! И ЭТО РАДУЕТ!!!
Подяка редакторам Цензора за чудове формулювання.
На Казахстане просто показали как оно могло бы быть у нас, при их желании.
В РБ показали как оно могло бы быть, оставайся протесты по бОльшей части мирными.
А мы... а на нас покажут как оно может быть, если протесты будут успешны.
В виде ... ну, смотрим сами. Я не беру чисто военную компоненту. Просто по экономике - отключение от внешнеэкономических связей (торговля, энергогоносители и проч.) с РФ и последствия в виде (гипер)инфляции, депопуляции и т.д. Общий посыл типа: "Вот гляньте, какие у вас новые друзья - которые рынки не открыли" (например, ведь на счет Европы это так), "вот вы ж хотели в Европу а не с нами... у них газ и берите, а свои товары им и продавайте" и т.д. и т.п.
И при этом вряд ли они изначально собирались удерживать Прибалтику. Ну или на неё другой план.