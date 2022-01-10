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Казахстан (855) ОДКБ (102) протест (2377) путін (23317) революція (311)

Ми не допустимо "кольорових революцій" у країнах ОДКБ, - Путін

Ми не допустимо

Президент Росії Володимир Путін заявив, що країни ОДКБ не допустять силової зміни влади на своїх територіях.

Про це він сказав під час відеоконференції лідерів країн ОДКБ у понеділок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Вжиті по лінії ОДКБ заходи чітко показали, що ми не дозволимо розгойдувати ситуацію у себе вдома і не дамо реалізувати сценарій так званих кольорових революцій", - сказав Путін.

Він запевняє, що події в Казахстані – не перша і далеко не остання спроба втручання ззовні у внутрішні справи держав ОДКБ, і тут він погоджується із висловленою раніше позицією Олександра Лукашенка, який захопив владу у Білорусі.

Лукашенко в ході відеоконференції заявив, що ОДКБ потрібно зміцнювати, а з ситуації в Казахстані потрібно винести уроки. Зокрема, він говорив про осередки терористів і про те, що ситуації, подібні до казахстанських подій, можуть повторитися.

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Нагадаємо, ситуація в Казахстані загострилася 2 січня, коли в Жанаозені (місто в Мангістауській області, на заході країни) розпочалися мітинги проти різкого підвищення цін на скраплений газ. Потім вони переросли у масові протести в усій країні з економічними та політичними вимогами. 4 та 5 січня в Алмати відбулися зіткнення протестувальників із силовиками. Є загиблі та постраждалі. Вранці 5 січня президент Казахстану відправив у відставку уряд. У країні запроваджено режим надзвичайного стану.

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У середу президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що звернувся до лідерів країн ОДКБ по допомогу у подоланні терористичної загрози в країні.

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У четвер у пресслужбі ОДКБ повідомили, що Рада ОДКБ ухвалила рішення направити до Казахстану миротворчі сили.

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Топ коментарі
+31
Россия - жандарм стран участниц ОДКБ.
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10.01.2022 11:11
+27
Теперь понято для чего создавался ОДКБ. Авторитарные режимы СНГ используют цепных собак хутина чтобы сделать то, на что не поднимется рука местных правохранителей...
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10.01.2022 11:12
+23
Да все, кто при совке учился это знают. Было еще одно определение: Российская империя - тюрьма народов. Это тоже про современную Рашку.
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10.01.2022 11:19
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под "цветными" он подразумевает национально-освободительные движения от ига колонизатора.
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10.01.2022 11:50 Відповісти
Уязвимая сырьевая экономика, без потенциала противодействия экономической блокаде. Чтобы почувствовать ее слабость, достаточно заметить, что показатель ВВП РФ в 2020-м составил $1,46 трлн. А, к примеру уровень капитализации одной только корпорации Apple в прошлом году достиг $3 трлн.

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10.01.2022 11:46 Відповісти
Та и хер с вами-нам пофиг
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10.01.2022 11:47 Відповісти
Значить, будуть чорно-білі або з безліччю відтінків сірого
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10.01.2022 11:47 Відповісти
то есть происходит консервация всех этих постсоветских авторитарных режимов с местными царьками во главе . по факту Путин пообещал им в обмен на лояльность пожизненное правление
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10.01.2022 11:48 Відповісти
В общем Путин заявил что теперь он сам хочет организовывать перевороты и без конкурентов.
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10.01.2022 11:48 Відповісти
пыня ссыт любых переворотов, как огня, поэтому и войска ввёл.
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10.01.2022 11:51 Відповісти
Старые сволочи. Когда вы уже сдохнете,падлы? Два века себе намеряли,что ли?
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10.01.2022 11:56 Відповісти
Да!!! Они допустят столицу НАЗАРБАЙ. они допустят Кадыров - герой россии, они допустят Янукович , они допустят ЧВК Вагнера! итд!!!
МЫ УСПЕЛИ!!!!!! И ЭТО РАДУЕТ!!!
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10.01.2022 12:00 Відповісти
динозавры тоже думали что вечно будут на вершине пищевой цепочки, посмотрите на них сейчас:

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10.01.2022 12:06 Відповісти
Дедократов отпадут от власти только вперед ногами.Хороша перспектива народов ОДКБ.
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10.01.2022 12:10 Відповісти
а не кольорові революцію з червоними матросами значить можна ?
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10.01.2022 12:12 Відповісти
***** "запевняє, що події в Казахстані - не перша і далеко не остання спроба втручання ззовні у внутрішні справи держав ОДКБ, і тут він погоджується із висловленою раніше позицією Олександра Лукашенка, який захопив владу у Білорусі." ©
Подяка редакторам Цензора за чудове формулювання.
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10.01.2022 12:24 Відповісти
Твоя территория, кгбешный скот, возле параши!
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10.01.2022 12:31 Відповісти
Смотри не обкакайся плешивый…
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10.01.2022 12:38 Відповісти
Куда ж ты, батенька, денешься? В России не революции, а бунты и смута! Никогда не говори "недопустим"! Развалил СССР? Ты же в КГБ сидел! Допустил? Допустивши раз, допустит снова!
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10.01.2022 12:38 Відповісти
Сборище отвратительных пида"асов... гидко читати...
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10.01.2022 12:47 Відповісти
Что Россия там "допустит", будет решать братский Китай.
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10.01.2022 13:06 Відповісти
это все потому что в странах ОДКБ власть захватили диктаторы. выборов как тоаковых там нет, а только бутафория. там влась демократическим путем не сменяется. естественно они боятся восставшего народа
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10.01.2022 13:15 Відповісти
кольорових ні. а таких як у 1917 можна? ну це коли сіфілєнін створив Україну? та коли там царя та його сім'ю розстріляли? га, куйло?
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10.01.2022 13:37 Відповісти
Хм. А ведь я понял, как мне кажется, суть...
На Казахстане просто показали как оно могло бы быть у нас, при их желании.
В РБ показали как оно могло бы быть, оставайся протесты по бОльшей части мирными.
А мы... а на нас покажут как оно может быть, если протесты будут успешны.
В виде ... ну, смотрим сами. Я не беру чисто военную компоненту. Просто по экономике - отключение от внешнеэкономических связей (торговля, энергогоносители и проч.) с РФ и последствия в виде (гипер)инфляции, депопуляции и т.д. Общий посыл типа: "Вот гляньте, какие у вас новые друзья - которые рынки не открыли" (например, ведь на счет Европы это так), "вот вы ж хотели в Европу а не с нами... у них газ и берите, а свои товары им и продавайте" и т.д. и т.п.
И при этом вряд ли они изначально собирались удерживать Прибалтику. Ну или на неё другой план.
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10.01.2022 14:14 Відповісти
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