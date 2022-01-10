Крім добра, соцмережі несуть і зло, яке потрібно припиняти, - Пєсков

Використання соцмереж для залучення громадян у акції, як це було в Казахстані, - зло, яке необхідно припиняти.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Соцмережі, очевидно, крім добра, несуть також і зло. І завдання - вжити заходів для того, щоб це зло припиняти", - сказав Пєсков журналістам.

Він наголосив, що це не нова, а давня історія.

"Просто воно знайшло зайвий раз своє очевидне підтвердження під час нещодавніх подій у Казахстані", - сказав речник президента РФ.

Відповідаючи на запитання, чи Кремль вноситиме якісь пропозиції, пов'язані з контролем питання про соцмережі, Пєсков сказав: "Зараз поки що немає такого нічого".

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На тлі подій, подібних до подій у Казахстані, російські спецслужби завжди вживають заходів для того, щоб застрахуватися від проникнення терористичної загрози на територію РФ, заявив також прессекретар президента РФ.

"Зрозуміло, і Верховний головнокомандувач, і спеціальні служби на тлі подібних подій завжди вживають спеціальних заходів для того, щоб застрахуватися від проникнення терористичної загрози", - заявив Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи розглядалися в Кремлі ризики проникнення в РФ учасників зіткнень у Казахстані з метою дестабілізації обстановки в прикордонних з казахськими російських областях.