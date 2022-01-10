Крім добра, соцмережі несуть і зло, яке потрібно припиняти, - Пєсков
Використання соцмереж для залучення громадян у акції, як це було в Казахстані, - зло, яке необхідно припиняти.
Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".
"Соцмережі, очевидно, крім добра, несуть також і зло. І завдання - вжити заходів для того, щоб це зло припиняти", - сказав Пєсков журналістам.
Він наголосив, що це не нова, а давня історія.
"Просто воно знайшло зайвий раз своє очевидне підтвердження під час нещодавніх подій у Казахстані", - сказав речник президента РФ.
Відповідаючи на запитання, чи Кремль вноситиме якісь пропозиції, пов'язані з контролем питання про соцмережі, Пєсков сказав: "Зараз поки що немає такого нічого".
На тлі подій, подібних до подій у Казахстані, російські спецслужби завжди вживають заходів для того, щоб застрахуватися від проникнення терористичної загрози на територію РФ, заявив також прессекретар президента РФ.
"Зрозуміло, і Верховний головнокомандувач, і спеціальні служби на тлі подібних подій завжди вживають спеціальних заходів для того, щоб застрахуватися від проникнення терористичної загрози", - заявив Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи розглядалися в Кремлі ризики проникнення в РФ учасників зіткнень у Казахстані з метою дестабілізації обстановки в прикордонних з казахськими російських областях.
Будь ласка, зачекайте...
- Последствия какого рода?
- Во-первых, предстоит экономический крах. С политическим отрезвлением сложнее, поскольку никакой другой политики, кроме кремлевской, нет, а у культурной общественности - полная растерянность. Самое главное - происходит процесс разложения социума. Раньше мне казалось, что все-таки в России есть какие-то уровни существования коллективного, которые не затронул процесс распада. Но сегодня я думаю, что нет угла, не затронутого этим распадом. Здравые, казалось бы, люди готовы верить совершенно немыслимым глупостям, отстаивать мнение, которое они никогда в жизни не считали своим, впадать в раж, терять голову и способность к критическому мышлению. Не говоря уже о потере человеческой солидарности, желания понять другого. - Борис Дубин
Но верный
ибо оно говорит одно, думает другое, делает третье... а в четвертых- - оно ваще мурло при ***** !!!