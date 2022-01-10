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інтернет (1947) Казахстан (855) Пєсков (1552) росія (63574) соціальні мережі (1172)

Крім добра, соцмережі несуть і зло, яке потрібно припиняти, - Пєсков

Крім добра, соцмережі несуть і зло, яке потрібно припиняти, - Пєсков

Використання соцмереж для залучення громадян у акції, як це було в Казахстані, - зло, яке необхідно припиняти.

Про це заявив речник президента РФ Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс".

"Соцмережі, очевидно, крім добра, несуть також і зло. І завдання - вжити заходів для того, щоб це зло припиняти", - сказав Пєсков журналістам.

Він наголосив, що це не нова, а давня історія.

"Просто воно знайшло зайвий раз своє очевидне підтвердження під час нещодавніх подій у Казахстані", - сказав речник президента РФ.

Відповідаючи на запитання, чи Кремль вноситиме якісь пропозиції, пов'язані з контролем питання про соцмережі, Пєсков сказав: "Зараз поки що немає такого нічого".

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Казахстані повністю відключили інтернет

На тлі подій, подібних до подій у Казахстані, російські спецслужби завжди вживають заходів для того, щоб застрахуватися від проникнення терористичної загрози на територію РФ, заявив також прессекретар президента РФ.

"Зрозуміло, і Верховний головнокомандувач, і спеціальні служби на тлі подібних подій завжди вживають спеціальних заходів для того, щоб застрахуватися від проникнення терористичної загрози", - заявив Пєсков, відповідаючи на питання про те, чи розглядалися в Кремлі ризики проникнення в РФ учасників зіткнень у Казахстані з метою дестабілізації обстановки в прикордонних з казахськими російських областях.
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Топ коментарі
+11
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10.01.2022 13:46
+9
Блаблабла. Да отрубитесь уже от мирового интернета,черти таёжные. И захлебнитесь в собственном дерьмище.
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10.01.2022 13:54
+6
убавь зла - прибєй путєна-козла
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10.01.2022 13:48
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...Мы догадывались, что в нацистской Германии и в сталинском Советском Союзе не все происходило исключительно под влиянием прямого насилия. Кое-что делалось вполне снизу. И теперь мы понимаем, как это могло происходить, например, в «деле врачей» и с антисемитизмом конца 1940-х - начала 1950-х годов. Здесь многое исходило не сверху, а из самых разных слоев, включая самые донные, самые нижние, которые наконец благодаря сложившейся ситуации получили возможность почти не только открытого, но даже победоносного выхода в публичную сферу. Поэтому, конечно, все эти решения, принятые наверху, принятые посередине и принятые абсолютным большинством населения, повлекут очень серьезные последствия - не только для нас, а для всех, для мира и, наконец, для наших детей, включая еще не рожденных.

- Последствия какого рода?

- Во-первых, предстоит экономический крах. С политическим отрезвлением сложнее, поскольку никакой другой политики, кроме кремлевской, нет, а у культурной общественности - полная растерянность. Самое главное - происходит процесс разложения социума. Раньше мне казалось, что все-таки в России есть какие-то уровни существования коллективного, которые не затронул процесс распада. Но сегодня я думаю, что нет угла, не затронутого этим распадом. Здравые, казалось бы, люди готовы верить совершенно немыслимым глупостям, отстаивать мнение, которое они никогда в жизни не считали своим, впадать в раж, терять голову и способность к критическому мышлению. Не говоря уже о потере человеческой солидарности, желания понять другого. - Борис Дубин
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10.01.2022 13:39 Відповісти
сказал Песков внезапно оценив прелесть фоток своей дочери с двумя неграми?
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10.01.2022 16:39 Відповісти
"а кто несогласен - отключим газ"
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10.01.2022 13:41 Відповісти
И свет. Пусть Лаптеногие пьют водку при лучине. Нафига им интернет? Пусть живут в своем болоте.
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10.01.2022 13:45 Відповісти
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10.01.2022 13:46 Відповісти
ОРУ в ГОЛОС! Это ШЕДЕВР
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10.01.2022 13:48 Відповісти
Да боянище это старый
Но верный
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10.01.2022 13:48 Відповісти
100% давно козлокопитним пора усамітнитись в чебурнеті.
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10.01.2022 14:08 Відповісти
Ну ви хочь однокласнікі кріпакам залиште в своєму чебурнеті. Хочь якась радість повинна бути для тупих свинособак.
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10.01.2022 13:46 Відповісти
Нельзя !!! Никак не можна!Ё!!ашу!!ать!!! А вдруг там запостятся СОЛДАТЫ НАТО ???
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10.01.2022 13:53 Відповісти
убавь зла - прибєй путєна-козла
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10.01.2022 13:48 Відповісти
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! З великим задоволенням !
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10.01.2022 13:54 Відповісти
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10.01.2022 13:50 Відповісти
А Письков, кроме херни, ничего не несет.
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10.01.2022 13:52 Відповісти
Блаблабла. Да отрубитесь уже от мирового интернета,черти таёжные. И захлебнитесь в собственном дерьмище.
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10.01.2022 13:54 Відповісти
так. рятуйтe своi узькi мiзки вiд свiту - вiдрубiться вiд iнтeрнeту - свiт чистiш станe бeз вас!
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10.01.2022 13:56 Відповісти
есть и обратная сторона соцмереж, пожалуй, правильно подмеченная невзоровым. при отключении интернета, на улицы выйдет больше народа, чем тогда, когда он не будет отключен (понятно, из вышедших к протестам присоединятся не все поголовно). так бы добрая доля народа сидела по домах на диванах, в соцсетях и камментах. но если интернета и телевизора нет, то они потянутся на улицу, хотя бы за инфой. просто, если протест организованн и есть руководители, у них должен быть резервный канал связи, а не только интернет.
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10.01.2022 13:58 Відповісти
Пресеки срать людям в уши!!!!!
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10.01.2022 14:00 Відповісти
иногда просто не хочется письковскую пургу комментировать...
ибо оно говорит одно, думает другое, делает третье... а в четвертых- - оно ваще мурло при ***** !!!
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10.01.2022 14:03 Відповісти
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10.01.2022 14:06 Відповісти
И какое добро кроме сисек несут соцсети?
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10.01.2022 14:08 Відповісти
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10.01.2022 14:10 Відповісти
А чего вы тут ехидничаете в комментах? В Украине тоже есть цензура Интернета. Или "это другое"?
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10.01.2022 14:18 Відповісти
Каторая тєбя в спам атправіла?
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10.01.2022 14:19 Відповісти
Кацапы наверняка завидуют украинской патриотической цензуре.
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10.01.2022 14:29 Відповісти
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10.01.2022 14:18 Відповісти
Ну да, раніше рабу потрібно було втекти від рабовласника щоб повідомити щось іншому рабу чи про щось домовитись, зараз же рабам можна просто написати в соцмережі. Рабовласників це дуже злить
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10.01.2022 14:19 Відповісти
Пресеч Вас давно надо пресеч, а точнее высеч, а потом рассеч
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10.01.2022 14:21 Відповісти
Добро мають принести срібні кулі та осикові кілки
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10.01.2022 14:30 Відповісти
Давно пора, вырубить кацапам доступ в интернет!!! Поддерживаю!!!😁
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10.01.2022 14:33 Відповісти
Меле шо попало.
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10.01.2022 15:16 Відповісти
Зло может нести даже туалетная бумага, если ее применять неправильно. Так что, по логике Пескова, надо и с туалетной бумагой "бороться"?
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10.01.2022 15:38 Відповісти
Ось саме тому Українi потрiбно розгалужувати цензуру кацапських, прокацапських та усiх iньших ворожих сайтiв. Дяка Порошенко що вiн запровадив таку гарну цензуру, шо навiть зелох змушений був лише посилювати її.
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10.01.2022 16:41 Відповісти
 
 