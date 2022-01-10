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Бустерная прививка предусматривает генерацию дополнительного COVID-сертификата, который будет действителен 270 дней, - Минздрав

Бустерная прививка предусматривает генерацию дополнительного COVID-сертификата, который будет действителен 270 дней, - Минздрав

Бустерная прививка против COVID-19 предусматривает продление действия ковид-сертификатов на 270 дней, дополнительная доза вакцины против коронавирусной болезни не предусматривает продолжения действия документов о прививках.

Об этом в эфире программы "Сніданок з 1+1" рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Если сделали дополнительную дозу, то остается старый сертификат, а если сделали бустерную, то человек в конце января сможет сгенерировать через сервис "Дія" новый сертификат, так же зеленый, и он будет действителен еще 270 дней с момента третьей дозы", - рассказала Карчевич.

Замминистра разъяснила, что дополнительная доза предусмотрена для тех людей, у которых не сформировалась надлежащая защита при введении двух доз вакцины от COVID-19.

"Например, это люди, которые имеют определенные сопутствующие состояния. Сопутствующие заболевания, это может быть рак крови, возможно, человек перенес трансплантацию органов, имеет ВИЧ-инфекцию. В таком случае проводится дополнительная доза на 28 день после второй вакцинации, для того, чтобы у человека сформировалась предусмотренная вакциной защита", - сказала Карчевич.

Бустерная доза, по ее словам, предусмотрена для людей, которые вакцинировались 6-9 месяцев тому назад.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Срок действия COVID-сертификата будет сокращен до 9 месяцев, - Минздрав

"Бустерная доза вводится для тех людей, у которых истек уже тот срок, когда вакцина дает свою защиту, речь идет о 6-9 месяцах. Тогда человек имеет право получить третью дозу и имеет право сформировать дополнительный зеленый сертификат через сервис Дія, который будет действителен еще 270 дней. Если мы говорим о дополнительной дозе, то сертификат не предусматривается, человек пользуется тем документом, который есть", - уточнила Карчевич.

Она напомнила, что при проведении бустерной вакцинации рекомендовано использовать м-РНК вакцины - Pfizer и Moderna, если этих вакцин нет в наличии, то, по ее словам, бустерная вакцинация может проводиться вакциной AstraZeneca. Эти вакцины будут применяться также, если человек получил полный курс вакцинации препаратом CoronaVac.

Карчевич уточнила, что в ковид-сертификате при проведении бустерной вакцинации будут все три проведенные вакцинации.

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Топ комментарии
+15
270 дней очень быстро превратятся в тыкву из 90 дней, и по весне всех ЗЕбанутых поставят под четвёртый укол!
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10.01.2022 14:39
+11
Наперсточники...крутят сертификатами как циган солнцем...
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10.01.2022 14:42
+7
Ваксерам срочно встать в очередь за дозой...
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10.01.2022 15:01
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270 дней очень быстро превратятся в тыкву из 90 дней, и по весне всех ЗЕбанутых поставят под четвёртый укол!
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10.01.2022 14:39 Ответить
ЗЕбанутый генератор...
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10.01.2022 14:45 Ответить
Наперсточники...крутят сертификатами как циган солнцем...
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10.01.2022 14:42 Ответить
Та там такие бабки в больницах крутятся что сам беня позавидует
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10.01.2022 15:31 Ответить
В "больніцах" нічого не крутиться. Все крутиться у фармацевтичних концернах, котрі отримують мільярди на закупках, і в чиновників МОЗ, і їхніх "кураторів", що отримують сотні мільонів відкатів від закупок.
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10.01.2022 18:25 Ответить
В сертификате ...бумажном...написан срок действия...интересно каким образом мозанутые собираются там исправить дату???
Ведь это типа документ...и его срок действие нельзя взять и отменить какой то постановой...или можно?? Что на это скажут суды??
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10.01.2022 14:47 Ответить
Заднім числом закони мають дію, якщо вони покращують ситуацію для людини, про яку йдеться. А тут, заднім числом та ще й постановою, а не законом, якийсь документ, не передбачений, наскльки мені відомо, жодним законом?
This is Ze-vlada, baby!
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10.01.2022 14:50 Ответить
в жопу его себе засунь
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10.01.2022 14:52 Ответить
Та кюар-кодом підіпри, щоб не випав
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10.01.2022 14:58 Ответить
Рушійна сила цього усього - багатомільярдні закупки під багатомільярдні відкати чиновникам за ці закупки. Фарм. концерни отримають космічні доходи, а чиновники - бабло "благодарності". Що отримує народ? Можна не відповідати... І ще цікаво - чому так паскудненько змовчують про КоронаВак... і ракомдують Пфайзер і Модерну? Чи не тому, що Пфайзер і Модерна дають "відкати" за закупки, а КоронаВак (подейкують) припинив...
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10.01.2022 14:56 Ответить
Ваксерам срочно встать в очередь за дозой...
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10.01.2022 15:01 Ответить
А деньги???
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10.01.2022 15:02 Ответить
Цікаве слово "захист" по відношенню до вакцини - є (нема) імунітет, є (нема) антитіла, є імовірність захворіти чи не захворіти, є імовірністьперенести хворобу в легкій або важкій формі - що має під собою слово "захист"? Чи мають такий "захист" люди, що вже перехворіли чи у них "захист" якийсь інший?
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10.01.2022 17:48 Ответить
 
 