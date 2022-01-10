Бустерне щеплення передбачає генерацію додаткового COVID-сертифіката, який буде дійсним 270 днів, - МОЗ

Бустерне щеплення проти COVID-19 передбачає продовження дії ковід-сертифікатів на 270 днів, додаткова доза вакцини проти коронавірусної хвороби не передбачає продовження дії документів про щеплення.

Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо зробили додаткову дозу, то залишається старий сертифікат, а якщо зробили бустерну, то людина в кінці січня зможе згенерувати через сервіс "Дія" новий сертифікат, так само зелений, і він буде дійсний ще 270 днів з моменту третьої дози", - розповіла Карчевич.

Заступниця міністра роз'яснила, що додаткова доза передбачена для тих людей, у яких не сформувався належний захист під час введення двох доз вакцини від COVID-19.

"Наприклад, це люди, які мають певні супутні стани. Супутні захворювання, це може бути рак крові, можливо, людина перенесла трансплантацію органів, чи має ВІЛ-інфекцію. В такому випадку проводиться додаткова доза на 28 день після другого щеплення, для того, щоб у людини сформувався той захист, який передбачений вакциною", - сказала Карчевич.

Бустерна доза, за ії словами, передбачена для тих людей, які вакцинувалися 6-9 місяців тому.

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"Бустерна доза вводиться для тих людей, у яких минув вже той термін, коли вакцина дає свій захист, мова йде про 6-9 місяців. Тоді людина має право отримати третю дозу і має право сформувати додатковий сертифікат зелений через сервіс "Дія", який буде дійсний ще 270 днів. Якщо ми говоримо про додаткову дозу, то сертифікат не передбачається, людина користується тим документом, який наявний", - уточнила Карчевич.

Вона нагадала, що при проведенні бустерної вакцинації рекомендовано використовувати м-РНК вакцини - Pfizer та Moderna, якщо цих вакцин немає в наявнсоті, то, за ії словами, бустерне щеплення може проводитися вакциною AstraZeneca. Ці вакцини будуть застосовуватися також, якщо людина отримала повний курс щеплення вакциною CoronaVac.

Карчевич уточнила, що в ковід-сертифікаті при проведенні бустерної вакцинації будуть всі три проведені щеплення.