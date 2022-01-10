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вакцина (4418) МОЗ (5362) сертифікат (423) коронавірус (19920)

Бустерне щеплення передбачає генерацію додаткового COVID-сертифіката, який буде дійсним 270 днів, - МОЗ

Бустерне щеплення передбачає генерацію додаткового COVID-сертифіката, який буде дійсним 270 днів, - МОЗ

Бустерне щеплення проти COVID-19 передбачає продовження дії ковід-сертифікатів на 270 днів, додаткова доза вакцини проти коронавірусної хвороби не передбачає продовження дії документів про щеплення.

Про це в ефірі програми "Сніданок з 1+1" розповіла заступниця міністра охорони здоров’я Марія Карчевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Якщо зробили додаткову дозу, то залишається старий сертифікат, а якщо зробили бустерну, то людина в кінці січня зможе згенерувати через сервіс "Дія" новий сертифікат, так само зелений, і він буде дійсний ще 270 днів з моменту третьої дози", - розповіла Карчевич.

Заступниця міністра роз'яснила, що додаткова доза передбачена для тих людей, у яких не сформувався належний захист під час введення двох доз вакцини від COVID-19.

"Наприклад, це люди, які мають певні супутні стани. Супутні захворювання, це може бути рак крові, можливо, людина перенесла трансплантацію органів, чи має ВІЛ-інфекцію. В такому випадку проводиться додаткова доза на 28 день після другого щеплення, для того, щоб у людини сформувався той захист, який передбачений вакциною", - сказала Карчевич.

Бустерна доза, за ії словами, передбачена для тих людей, які вакцинувалися 6-9 місяців тому.

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"Бустерна доза вводиться для тих людей, у яких минув вже той термін, коли вакцина дає свій захист, мова йде про 6-9 місяців. Тоді людина має право отримати третю дозу і має право сформувати додатковий сертифікат зелений через сервіс "Дія", який буде дійсний ще 270 днів. Якщо ми говоримо про додаткову дозу, то сертифікат не передбачається, людина користується тим документом, який наявний", - уточнила Карчевич.

Вона нагадала, що при проведенні бустерної вакцинації рекомендовано використовувати м-РНК вакцини - Pfizer та Moderna, якщо цих вакцин немає в наявнсоті, то, за ії словами, бустерне щеплення може проводитися вакциною AstraZeneca. Ці вакцини будуть застосовуватися також, якщо людина отримала повний курс щеплення вакциною CoronaVac.

Карчевич уточнила, що в ковід-сертифікаті при проведенні бустерної вакцинації будуть всі три проведені щеплення.

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Топ коментарі
+15
270 дней очень быстро превратятся в тыкву из 90 дней, и по весне всех ЗЕбанутых поставят под четвёртый укол!
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10.01.2022 14:39
+11
Наперсточники...крутят сертификатами как циган солнцем...
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10.01.2022 14:42
+7
Ваксерам срочно встать в очередь за дозой...
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10.01.2022 15:01
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270 дней очень быстро превратятся в тыкву из 90 дней, и по весне всех ЗЕбанутых поставят под четвёртый укол!
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10.01.2022 14:39 Відповісти
ЗЕбанутый генератор...
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10.01.2022 14:45 Відповісти
Наперсточники...крутят сертификатами как циган солнцем...
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10.01.2022 14:42 Відповісти
Та там такие бабки в больницах крутятся что сам беня позавидует
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10.01.2022 15:31 Відповісти
В "больніцах" нічого не крутиться. Все крутиться у фармацевтичних концернах, котрі отримують мільярди на закупках, і в чиновників МОЗ, і їхніх "кураторів", що отримують сотні мільонів відкатів від закупок.
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10.01.2022 18:25 Відповісти
В сертификате ...бумажном...написан срок действия...интересно каким образом мозанутые собираются там исправить дату???
Ведь это типа документ...и его срок действие нельзя взять и отменить какой то постановой...или можно?? Что на это скажут суды??
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10.01.2022 14:47 Відповісти
Заднім числом закони мають дію, якщо вони покращують ситуацію для людини, про яку йдеться. А тут, заднім числом та ще й постановою, а не законом, якийсь документ, не передбачений, наскльки мені відомо, жодним законом?
This is Ze-vlada, baby!
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10.01.2022 14:50 Відповісти
в жопу его себе засунь
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10.01.2022 14:52 Відповісти
Та кюар-кодом підіпри, щоб не випав
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10.01.2022 14:58 Відповісти
Рушійна сила цього усього - багатомільярдні закупки під багатомільярдні відкати чиновникам за ці закупки. Фарм. концерни отримають космічні доходи, а чиновники - бабло "благодарності". Що отримує народ? Можна не відповідати... І ще цікаво - чому так паскудненько змовчують про КоронаВак... і ракомдують Пфайзер і Модерну? Чи не тому, що Пфайзер і Модерна дають "відкати" за закупки, а КоронаВак (подейкують) припинив...
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10.01.2022 14:56 Відповісти
Ваксерам срочно встать в очередь за дозой...
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10.01.2022 15:01 Відповісти
А деньги???
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10.01.2022 15:02 Відповісти
Цікаве слово "захист" по відношенню до вакцини - є (нема) імунітет, є (нема) антитіла, є імовірність захворіти чи не захворіти, є імовірністьперенести хворобу в легкій або важкій формі - що має під собою слово "захист"? Чи мають такий "захист" люди, що вже перехворіли чи у них "захист" якийсь інший?
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10.01.2022 17:48 Відповісти
 
 