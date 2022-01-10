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Минздрав (4883) подделка (430) сертификат (225)

В Минздраве рассказали, как граждане могут аннулировать поддельные COVID-сертификаты

В Минздраве рассказали, как граждане могут аннулировать поддельные COVID-сертификаты

Владельцы поддельных документов о прививках против COVID-19 могут аннулировать сертификат.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом в эфире одного из телеканалов рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

По словам представительницы Минздрава, украинцы, купившие поддельные документы о прививках против COVID-19, могут обратиться к семейному врачу. Он аннулирует сертификат и даст направление на реальную прививку.

"Необходимо обратиться к медицинскому работнику – к врачу. Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески способствовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы. Врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему", - отметила Карчевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бустерная прививка предусматривает генерацию дополнительного COVID-сертификата, который будет действителен 270 дней, - Минздрав

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Топ комментарии
+8
Чтобы аннулировать сертификат, нужно настучать на себя. Хмм, это зачёт!
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10.01.2022 15:03
+6
А нафига это комуто надо?
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10.01.2022 14:54
+3
Таких тупых подделок уже давно никто не делает...
Сейчас все сертификаты есть в дие...и левые..и правые...
И если чел сделал себе левый...то хрен он пойдет вакцинироваться...потому как оно ему и нах не надо...сертификат то уже есть...
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10.01.2022 14:55
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А нафига это комуто надо?
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10.01.2022 14:54 Ответить
Ну, например чтобы вернуть себе деньги, оплаченные барыге за фальшивую вакцинацию...
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10.01.2022 17:58 Ответить
Таких тупых подделок уже давно никто не делает...
Сейчас все сертификаты есть в дие...и левые..и правые...
И если чел сделал себе левый...то хрен он пойдет вакцинироваться...потому как оно ему и нах не надо...сертификат то уже есть...
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10.01.2022 14:55 Ответить
Зато есть . Тупой "всезнайка" "Привет". Поэтому он все про фффсех и "знает". Потому что . Тупой.
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10.01.2022 15:59 Ответить
Він інформує Нацполіцію про те, що виявлено підробний документ. Людина має всіляко сприяти слідчим діям, щоб виявити шахраїв, які продають підробні документи.

Я думаю свяжешся с ментами это еще тот гемор будет, занимацца с ними слидчими диями...

Знала б ты знала б ты, что менты нам не кенты, ты с ментами не водись и все будет зашибись (с)
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10.01.2022 14:57 Ответить
Чтобы аннулировать сертификат, нужно настучать на себя. Хмм, это зачёт!
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10.01.2022 15:03 Ответить
просто надо пойти, в усем признаться и честно дать на лапу
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10.01.2022 15:04 Ответить
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10.01.2022 15:05 Ответить
должен быть мем с кличко
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10.01.2022 15:05 Ответить
Щоб звернутися по анулювання підробленого сертифікату та попросити зробити йому реальне щеплення, в людиниантивакса раптом звідкісь має з'явитися мозок. Навряд таке можливо.
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10.01.2022 15:13 Ответить
Каждый считает себя дохрена умным, не каждому хватает ума об этом помалкивать
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10.01.2022 15:31 Ответить
Забыли написать - И вернуть государству Вовину 1000грн.
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10.01.2022 15:27 Ответить
и куеву кучу штрафов
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10.01.2022 20:25 Ответить
Подделки на то они и подделки... А здесь все по-настоящему, раз семейный врач должен удалять этот сертификат из системы. Значит он там оказался самым что ни на есть официальным образом и его оригинальность не подлежит сомнению (включая проверку QR-кодом).
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10.01.2022 15:44 Ответить
А вот что делать тем людям, которым вместо зеленого сертификата после полной вакцинации "Дія" выдала второй желтый сертификат про первую вакцинацию? Что делать с этими двумя желтыми сертификатами и как получить зеленый, никто не знает.
Это называется "зеленая цифровизация в действии". На словах все хорошо, а на деле полный швах.
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10.01.2022 15:49 Ответить
Нужно получить ещё и синий. Желтый и синий дают в результате зеленый )))
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10.01.2022 16:38 Ответить
 
 