В Минздраве рассказали, как граждане могут аннулировать поддельные COVID-сертификаты
Владельцы поддельных документов о прививках против COVID-19 могут аннулировать сертификат.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом в эфире одного из телеканалов рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.
По словам представительницы Минздрава, украинцы, купившие поддельные документы о прививках против COVID-19, могут обратиться к семейному врачу. Он аннулирует сертификат и даст направление на реальную прививку.
"Необходимо обратиться к медицинскому работнику – к врачу. Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески способствовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы. Врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему", - отметила Карчевич.
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Сейчас все сертификаты есть в дие...и левые..и правые...
И если чел сделал себе левый...то хрен он пойдет вакцинироваться...потому как оно ему и нах не надо...сертификат то уже есть...
Я думаю свяжешся с ментами это еще тот гемор будет, занимацца с ними слидчими диями...
Знала б ты знала б ты, что менты нам не кенты, ты с ментами не водись и все будет зашибись (с)
людиниантивакса раптом звідкісь має з'явитися мозок. Навряд таке можливо.
Это называется "зеленая цифровизация в действии". На словах все хорошо, а на деле полный швах.