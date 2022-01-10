В Минздраве рассказали, как граждане могут аннулировать поддельные COVID-сертификаты

Владельцы поддельных документов о прививках против COVID-19 могут аннулировать сертификат.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "5 канал", об этом в эфире одного из телеканалов рассказала заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич.

По словам представительницы Минздрава, украинцы, купившие поддельные документы о прививках против COVID-19, могут обратиться к семейному врачу. Он аннулирует сертификат и даст направление на реальную прививку.

"Необходимо обратиться к медицинскому работнику – к врачу. Он информирует Нацполицию о том, что обнаружен поддельный документ. Человек должен всячески способствовать следственным действиям, чтобы выявить мошенников, продающих поддельные документы. Врач может направить человека на прививку, если показатели здоровья позволяют, и внести данные в систему", - отметила Карчевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бустерная прививка предусматривает генерацию дополнительного COVID-сертификата, который будет действителен 270 дней, - Минздрав