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МОЗ (5362) підробка (426) сертифікат (423)

У МОЗ розповіли, як громадяни можуть анулювати підроблені COVID-сертифікати

У МОЗ розповіли, як громадяни можуть анулювати підроблені COVID-сертифікати

Власники підроблених документів про щеплення проти COVID–19 можуть анулювати сертифікат.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "5 канал", про це в ефірі одного з телеканалів розповіла заступниця міністра охорони здоров'я Марія Карчевич.

За словами представниці МОЗ, українці, які купили підроблені документи про щеплення проти COVID–19, можуть звернутися до сімейного лікаря. Він анулює сертифікат і дасть направлення на реальне щеплення.

"Необхідно звернутися до медичного працівника – до лікаря. Він інформує Нацполіцію про те, що виявлено підробний документ. Людина має всіляко сприяти слідчим діям, щоб виявити шахраїв, які продають підробні документи. Поряд з тим, лікар може направити людину на щеплення, якщо показники здоров’я дозволяють, та внести дані до системи", – зазначила Карчевич.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Бустерне щеплення передбачає генерацію додаткового COVID-сертифіката, який буде дійсним 270 днів, - МОЗ
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Топ коментарі
+8
Чтобы аннулировать сертификат, нужно настучать на себя. Хмм, это зачёт!
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10.01.2022 15:03
+6
А нафига это комуто надо?
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10.01.2022 14:54
+3
Таких тупых подделок уже давно никто не делает...
Сейчас все сертификаты есть в дие...и левые..и правые...
И если чел сделал себе левый...то хрен он пойдет вакцинироваться...потому как оно ему и нах не надо...сертификат то уже есть...
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10.01.2022 14:55
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А нафига это комуто надо?
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10.01.2022 14:54 Відповісти
Ну, например чтобы вернуть себе деньги, оплаченные барыге за фальшивую вакцинацию...
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10.01.2022 17:58 Відповісти
Таких тупых подделок уже давно никто не делает...
Сейчас все сертификаты есть в дие...и левые..и правые...
И если чел сделал себе левый...то хрен он пойдет вакцинироваться...потому как оно ему и нах не надо...сертификат то уже есть...
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10.01.2022 14:55 Відповісти
Зато есть . Тупой "всезнайка" "Привет". Поэтому он все про фффсех и "знает". Потому что . Тупой.
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10.01.2022 15:59 Відповісти
Він інформує Нацполіцію про те, що виявлено підробний документ. Людина має всіляко сприяти слідчим діям, щоб виявити шахраїв, які продають підробні документи.

Я думаю свяжешся с ментами это еще тот гемор будет, занимацца с ними слидчими диями...

Знала б ты знала б ты, что менты нам не кенты, ты с ментами не водись и все будет зашибись (с)
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10.01.2022 14:57 Відповісти
Чтобы аннулировать сертификат, нужно настучать на себя. Хмм, это зачёт!
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10.01.2022 15:03 Відповісти
просто надо пойти, в усем признаться и честно дать на лапу
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10.01.2022 15:04 Відповісти
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10.01.2022 15:05 Відповісти
должен быть мем с кличко
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10.01.2022 15:05 Відповісти
Щоб звернутися по анулювання підробленого сертифікату та попросити зробити йому реальне щеплення, в людиниантивакса раптом звідкісь має з'явитися мозок. Навряд таке можливо.
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10.01.2022 15:13 Відповісти
Каждый считает себя дохрена умным, не каждому хватает ума об этом помалкивать
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10.01.2022 15:31 Відповісти
Забыли написать - И вернуть государству Вовину 1000грн.
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10.01.2022 15:27 Відповісти
и куеву кучу штрафов
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10.01.2022 20:25 Відповісти
Подделки на то они и подделки... А здесь все по-настоящему, раз семейный врач должен удалять этот сертификат из системы. Значит он там оказался самым что ни на есть официальным образом и его оригинальность не подлежит сомнению (включая проверку QR-кодом).
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10.01.2022 15:44 Відповісти
А вот что делать тем людям, которым вместо зеленого сертификата после полной вакцинации "Дія" выдала второй желтый сертификат про первую вакцинацию? Что делать с этими двумя желтыми сертификатами и как получить зеленый, никто не знает.
Это называется "зеленая цифровизация в действии". На словах все хорошо, а на деле полный швах.
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10.01.2022 15:49 Відповісти
Нужно получить ещё и синий. Желтый и синий дают в результате зеленый )))
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10.01.2022 16:38 Відповісти
 
 