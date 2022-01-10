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Случаи смертельного инфицирования "Омикроном" зафиксированы в Польше

Случаи смертельного инфицирования

В Польше подтверждены первые два летальных исхода от инфицирования людей штаммом коронавируса "Омикрон".

Об этом заявил в понедельник во время пресс-конференции в Варшаве спикер Минздрава Польши Войцех Андрусевич, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Омикрон" тоже опасен. У нас есть, по крайней мере, два первых случая смерти людей, инфицированных новой версией вируса – "Омикроном". Речь идет о двух случаях в Малопольском воеводстве (Краков) у лиц старшего возраста – 92 и 85 лет, которые не были вакцинированы", - заявил Андрусевич.

По его словам, за последнюю неделю доля штамма "Омикрон" среди инфицированных коронавирусом в Польше выросла с 1-2,5% до 7-8%. По последним данным, в Польше выявлено 193 случая "Омикрона", больше всего - в Поморском (Гданьск) и Мазовецком (Варшава) воеводствах.

В понедельник, 10 января, более 4,5 млн учащихся средних школ вернулись на стационарное обучение в польских школах. По словам пресс-секретаря Минздрава, в течение трех недель праздничных каникул, а позже дистанционного обучения удалось ограничить очаги коронавируса в школах.

На сегодняшний день в Польше полностью вакцинированы 21,2 млн человек, бустерную дозу получили 7,5 млн поляков. В конце января бустерную дозу смогут получить дети 12-18 лет. На сегодняшний день в этой возрастной группе в Польше вакцинировались 1,1 млн детей. В группе 5-11 лет вакцинировано уже 286 тыс. детей.

Читайте также: Первый случай штамма "Омикрон" зафиксирован в Одессе

За минувшие сутки в Польше зафиксированы более 7,7 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, умерли 19 человек. Общее количество умерших от COVID-19 в Польше составляет около 100 тысяч.

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Топ комментарии
+8
92 і 85 років?!... Нормальні люди стільки не живуть. Проблему знайшли )
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10.01.2022 15:17
+1
это мимо у нас столько неживут
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10.01.2022 15:38
+1
кто пишиет такие тексты!!!!!! от Омикрона или Дельты НЕ умирают!!!!! а умирает человек у которого на фоне Ковидных факторов (как версия-- а не точно) развились полиорганные морфологические паталогии и обострения обусловленные наличием хронических болезней состояний в средней и тяжелой степени их протекания с сопуствующшим возрастом как старость пожилой или ребенок младенец... перенесенных ранее травм головного мозга операций на сердце сосудах наличием иных сопуствующих рекомбинаций статусов и течений... на фоне беременности после родов..наличием в анамнезе диабета 2 вида туберкулеза инфекционных и иных заболеваний аутоимунных аллергических состояний..
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10.01.2022 16:04
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92 і 85 років?!... Нормальні люди стільки не живуть. Проблему знайшли )
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10.01.2022 15:17 Ответить
кто пишиет такие тексты!!!!!! от Омикрона или Дельты НЕ умирают!!!!! а умирает человек у которого на фоне Ковидных факторов (как версия-- а не точно) развились полиорганные морфологические паталогии и обострения обусловленные наличием хронических болезней состояний в средней и тяжелой степени их протекания с сопуствующшим возрастом как старость пожилой или ребенок младенец... перенесенных ранее травм головного мозга операций на сердце сосудах наличием иных сопуствующих рекомбинаций статусов и течений... на фоне беременности после родов..наличием в анамнезе диабета 2 вида туберкулеза инфекционных и иных заболеваний аутоимунных аллергических состояний..
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10.01.2022 16:04 Ответить
Сразу видно, что вы не журналист и не редактор😁
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10.01.2022 16:37 Ответить
Пф! Первой жертвой Ковида в Чернигове (если не ошибаюсь) была, в 2020-ом, в самом начале "эпидэмии" женщина 94-х лет отроду. А рядом с ней в палате лежала её дочь, 64-х лет... В Польше, самым старым, "погибшим" от коронавируса считается дядя 98-и лет... В Германии самую первую дозу вакцины укололи девушке, коей "стукнуло", намедни, 101 годик... Нас разводят.
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10.01.2022 16:46 Ответить
12000 среднее количество заражённых за последнюю неделю, 7-8% это почти тыщща, ктото нам опять врёт насчёт 193 всего.
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10.01.2022 15:20 Ответить
Новость писАл журналист от бога.
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10.01.2022 15:28 Ответить
это мимо у нас столько неживут
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10.01.2022 15:38 Ответить
Последняя версия вируса(припасенный) выйдет из Кремля с назв.-"АКремль он"
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10.01.2022 15:43 Ответить
Яке горе
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10.01.2022 17:03 Ответить
 
 