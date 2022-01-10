Випадки смертельного інфікування "Омікроном" зафіксовано у Польщі

У Польщі підтверджено перші два летальні випадки від інфікування людей штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це заявив у понеділок під час пресконференції у Варшаві речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Омікрон" також небезпечий. Ми маємо принаймні два перші випадки смерті осіб, інфікованих новою версією вірусу – "Омікроном". Йдеться про два випадки у Малопольському воєводстві (Краків) в осіб старшого віку – 92 і 85 років, які не були вакцинованими",- заявив Андрусевич.

За його словами, впродовж останнього тижня частка штаму "Омікрон" серед інфікованих коронавірусом у Польщі зросла з 1-2,5% до 7-8%. За останніми даними, у Польщі виявлено 193 випадки Омікрону, найбільше - у Поморському (Гданськ) та Мазовецькому (Варшава) воєводствах.

У понеділок, 10 січня, понад 4,5 млн учнів середніх шкіл повернулися до стаціонарного навчання у польських школах. За словами речника МОЗ, упродовж трьох тижнів святкових канікул, а пізніше дистанційного навчання вдалося обмежити вогнища коронавірусу в школах.

На сьогодні в Польщі повністю вакцинованими є 21,2 млн людей, бустерну дозу прийняли 7,5 млн поляків. Наприкінці січня бустерну дозу зможуть отримати діти віком 12-18 років. На сьогодні у цій віковій групі в Польщі вакцинувалися 1,1 млн дітей. Натомість у групі 5-11 років вакциновано вже 286 тис. дітей.

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За минулу добу в Польщі зафіксовано понад 7,7 тис. випадків інфікування коронавірусом, померли 19 осіб. Загальна кількість померлих від COVID-19 у Польщі становить майже 100 тисяч.