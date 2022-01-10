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Випадки смертельного інфікування "Омікроном" зафіксовано у Польщі

Випадки смертельного інфікування

У Польщі підтверджено перші два летальні випадки від інфікування людей штамом коронавірусу "Омікрон".

Про це заявив у понеділок під час пресконференції у Варшаві речник МОЗ Польщі Войцєх Андрусевич, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Омікрон" також небезпечий. Ми маємо принаймні два перші випадки смерті осіб, інфікованих новою версією вірусу – "Омікроном". Йдеться про два випадки у Малопольському воєводстві (Краків) в осіб старшого віку – 92 і 85 років, які не були вакцинованими",- заявив Андрусевич.

За його словами, впродовж останнього тижня частка штаму "Омікрон" серед інфікованих коронавірусом у Польщі зросла з 1-2,5% до 7-8%. За останніми даними, у Польщі виявлено 193 випадки Омікрону, найбільше - у Поморському (Гданськ) та Мазовецькому (Варшава) воєводствах.

У понеділок, 10 січня, понад 4,5 млн учнів середніх шкіл повернулися до стаціонарного навчання у польських школах. За словами речника МОЗ, упродовж трьох тижнів святкових канікул, а пізніше дистанційного навчання вдалося обмежити вогнища коронавірусу в школах.

На сьогодні в Польщі повністю вакцинованими є 21,2 млн людей, бустерну дозу прийняли 7,5 млн поляків. Наприкінці січня бустерну дозу зможуть отримати діти віком 12-18 років. На сьогодні у цій віковій групі в Польщі вакцинувалися 1,1 млн дітей. Натомість у групі 5-11 років вакциновано вже 286 тис. дітей.

Також читайте: Перший випадок штаму "Омікрон" зафіксували в Одесі

За минулу добу в Польщі зафіксовано понад 7,7 тис. випадків інфікування коронавірусом, померли 19 осіб. Загальна кількість померлих від COVID-19 у Польщі становить майже 100 тисяч.

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Топ коментарі
+8
92 і 85 років?!... Нормальні люди стільки не живуть. Проблему знайшли )
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10.01.2022 15:17
+1
это мимо у нас столько неживут
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10.01.2022 15:38
+1
кто пишиет такие тексты!!!!!! от Омикрона или Дельты НЕ умирают!!!!! а умирает человек у которого на фоне Ковидных факторов (как версия-- а не точно) развились полиорганные морфологические паталогии и обострения обусловленные наличием хронических болезней состояний в средней и тяжелой степени их протекания с сопуствующшим возрастом как старость пожилой или ребенок младенец... перенесенных ранее травм головного мозга операций на сердце сосудах наличием иных сопуствующих рекомбинаций статусов и течений... на фоне беременности после родов..наличием в анамнезе диабета 2 вида туберкулеза инфекционных и иных заболеваний аутоимунных аллергических состояний..
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10.01.2022 16:04
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92 і 85 років?!... Нормальні люди стільки не живуть. Проблему знайшли )
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10.01.2022 15:17 Відповісти
кто пишиет такие тексты!!!!!! от Омикрона или Дельты НЕ умирают!!!!! а умирает человек у которого на фоне Ковидных факторов (как версия-- а не точно) развились полиорганные морфологические паталогии и обострения обусловленные наличием хронических болезней состояний в средней и тяжелой степени их протекания с сопуствующшим возрастом как старость пожилой или ребенок младенец... перенесенных ранее травм головного мозга операций на сердце сосудах наличием иных сопуствующих рекомбинаций статусов и течений... на фоне беременности после родов..наличием в анамнезе диабета 2 вида туберкулеза инфекционных и иных заболеваний аутоимунных аллергических состояний..
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10.01.2022 16:04 Відповісти
Сразу видно, что вы не журналист и не редактор😁
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10.01.2022 16:37 Відповісти
Пф! Первой жертвой Ковида в Чернигове (если не ошибаюсь) была, в 2020-ом, в самом начале "эпидэмии" женщина 94-х лет отроду. А рядом с ней в палате лежала её дочь, 64-х лет... В Польше, самым старым, "погибшим" от коронавируса считается дядя 98-и лет... В Германии самую первую дозу вакцины укололи девушке, коей "стукнуло", намедни, 101 годик... Нас разводят.
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10.01.2022 16:46 Відповісти
12000 среднее количество заражённых за последнюю неделю, 7-8% это почти тыщща, ктото нам опять врёт насчёт 193 всего.
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10.01.2022 15:20 Відповісти
Новость писАл журналист от бога.
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10.01.2022 15:28 Відповісти
это мимо у нас столько неживут
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10.01.2022 15:38 Відповісти
Последняя версия вируса(припасенный) выйдет из Кремля с назв.-"АКремль он"
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10.01.2022 15:43 Відповісти
Яке горе
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10.01.2022 17:03 Відповісти
 
 