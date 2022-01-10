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Зеленский (19029) Швейцария (601)

Зеленский поздравил Игнацио Кассиса со вступлением в должность президента Швейцарии

Зеленский поздравил Игнацио Кассиса со вступлением в должность президента Швейцарии

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Игнацио Кассиса с вступлением в должность президента Швейцарской Конфедерации.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы государства.

"Поздравил Игнацио Кассиса со вступлением в должность президента Швейцарии. Обсудили ситуацию вокруг Украины. Обменялись мнениями по борьбе с пандемией COVID-19. Договорились продолжить тесное взаимодействие по подготовке 5-й Конференции по вопросам реформ в Украине в Лугано", - написал Зеленский.

Також читайте: Зеленський обговорив із главою МЗС Швейцарії Кассісом підготовку до Конференції з питань реформ в Україні

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Топ комментарии
+2
Лучше б спросил когда они вернут нам золото Полуботка с %. Хотя зеля врядли знает кто это такой
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10.01.2022 15:29
+2
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10.01.2022 15:32
+1
А де в Омані слона знайшли ?
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10.01.2022 15:36
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Лучше б спросил когда они вернут нам золото Полуботка с %. Хотя зеля врядли знает кто это такой
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10.01.2022 15:29 Ответить
Бережіть наші грошики,- попросив президент, бо на офшорах вже не канає
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10.01.2022 15:30 Ответить
Я так розумію на старий новий рік відпочивати Зе буде вже на лижних курортах Швейцарії..
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10.01.2022 15:32 Ответить
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10.01.2022 15:32 Ответить
А де в Омані слона знайшли ?
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10.01.2022 15:36 Ответить
то не слон, то лєнка з будуна
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10.01.2022 15:39 Ответить
Він так поспішал, що переодягутися не встиг.
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10.01.2022 15:38 Ответить
Це він приямо з Сейшел привітання надіслав?! Чи у ОПі будуть і дали робити вигляд, що він нібито уже в Україні і працює, не вийде, вас вже зловили на брехні!
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10.01.2022 15:58 Ответить
зелино поздравление попрестижнее поздравлений бидона будет микрона там или бори джонсона, лидер мирового клоунского движения це Вам не тройка яких то вшивых лузеров
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10.01.2022 16:02 Ответить
А скумбрию по 8 грн. в подарок ?
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10.01.2022 16:06 Ответить
А сократить Кабмин до величины Швейцарского слабо?
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10.01.2022 16:21 Ответить
Війна на порозі, ціни ростуть на все, в уряді заговорили про продовольчі картки для населення, а ВОНО катається на лижах і поздоровляє всіх наліво і направо. Благо, що є нескінчення дати і ювілеї - чим би воно ще про себе нагадало?
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10.01.2022 16:23 Ответить
До поздравления зели шампанского не открывали....
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10.01.2022 16:23 Ответить
 
 