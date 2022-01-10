Зеленский поздравил Игнацио Кассиса со вступлением в должность президента Швейцарии
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил Игнацио Кассиса с вступлением в должность президента Швейцарской Конфедерации.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Твиттер главы государства.
"Поздравил Игнацио Кассиса со вступлением в должность президента Швейцарии. Обсудили ситуацию вокруг Украины. Обменялись мнениями по борьбе с пандемией COVID-19. Договорились продолжить тесное взаимодействие по подготовке 5-й Конференции по вопросам реформ в Украине в Лугано", - написал Зеленский.
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