Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії
Президент України Володимир Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса із вступом на посаду президента Швейцарської Конфедерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави держави.
"Привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо боротьби з пандемією COVID-19. Домовилися продовжити тісну взаємодію з підготовки 5-ї Конференції з питань реформ в Україні в Лугано", - написав Зеленський.
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