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Зеленський (22416) Швейцарія (842)

Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії

Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії

Президент України Володимир Зеленський привітав Ігнаціо Кассіса із вступом на посаду президента Швейцарської Конфедерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на твіттер глави держави.

"Привітав Ігнаціо Кассіса зі вступом на посаду президента Швейцарії. Обговорили безпекову ситуацію навколо України. Обмінялися думками щодо боротьби з пандемією COVID-19. Домовилися продовжити тісну взаємодію з підготовки 5-ї Конференції з питань реформ в Україні в Лугано", - написав Зеленський.

Також читайте: Зеленський обговорив із главою МЗС Швейцарії Кассісом підготовку до Конференції з питань реформ в Україні
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Топ коментарі
+2
Лучше б спросил когда они вернут нам золото Полуботка с %. Хотя зеля врядли знает кто это такой
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10.01.2022 15:29
+2
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10.01.2022 15:32
+1
А де в Омані слона знайшли ?
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10.01.2022 15:36
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Лучше б спросил когда они вернут нам золото Полуботка с %. Хотя зеля врядли знает кто это такой
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10.01.2022 15:29 Відповісти
Бережіть наші грошики,- попросив президент, бо на офшорах вже не канає
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10.01.2022 15:30 Відповісти
Я так розумію на старий новий рік відпочивати Зе буде вже на лижних курортах Швейцарії..
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10.01.2022 15:32 Відповісти
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10.01.2022 15:32 Відповісти
А де в Омані слона знайшли ?
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10.01.2022 15:36 Відповісти
то не слон, то лєнка з будуна
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10.01.2022 15:39 Відповісти
Він так поспішал, що переодягутися не встиг.
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10.01.2022 15:38 Відповісти
Це він приямо з Сейшел привітання надіслав?! Чи у ОПі будуть і дали робити вигляд, що він нібито уже в Україні і працює, не вийде, вас вже зловили на брехні!
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10.01.2022 15:58 Відповісти
зелино поздравление попрестижнее поздравлений бидона будет микрона там или бори джонсона, лидер мирового клоунского движения це Вам не тройка яких то вшивых лузеров
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10.01.2022 16:02 Відповісти
А скумбрию по 8 грн. в подарок ?
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10.01.2022 16:06 Відповісти
А сократить Кабмин до величины Швейцарского слабо?
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10.01.2022 16:21 Відповісти
Війна на порозі, ціни ростуть на все, в уряді заговорили про продовольчі картки для населення, а ВОНО катається на лижах і поздоровляє всіх наліво і направо. Благо, що є нескінчення дати і ювілеї - чим би воно ще про себе нагадало?
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10.01.2022 16:23 Відповісти
До поздравления зели шампанского не открывали....
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10.01.2022 16:23 Відповісти
 
 