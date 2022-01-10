К компромиссам должны готовиться США, - Рябков о переговорах в Женеве

Москва на переговорах с Вашингтоном по гарантиям безопасности не собирается отступать от уже озвученных параметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, содержащей ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих подходов просто не может быть", – сказал он.

Напомним, 10 января в Женеве начались переговоры представителей США и России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Женеве начались переговоры представителей США и России