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К компромиссам должны готовиться США, - Рябков о переговорах в Женеве

К компромиссам должны готовиться США, - Рябков о переговорах в Женеве

Москва на переговорах с Вашингтоном по гарантиям безопасности не собирается отступать от уже озвученных параметров.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РИА Новости", об этом заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"К компромиссам должна готовиться американская сторона. Российская сторона приехала сюда с четкой позицией, содержащей ряд элементов, на мой взгляд, вполне понятных и сформулированных настолько четко, в том числе на высшем уровне, что отклонений от этих подходов просто не может быть", – сказал он.

Напомним, 10 января в Женеве начались переговоры представителей США и России.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Женеве начались переговоры представителей США и России

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Топ комментарии
+68
Изолируйте ватный зверинец . О чём , и на каком языке с ними говорить ?
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10.01.2022 15:38
+62
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10.01.2022 15:42
+49
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский

"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
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10.01.2022 15:37
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Пристрелите его, некогда разбираться.
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10.01.2022 23:40 Ответить
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