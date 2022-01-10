В Женеве начались переговоры представителей США и России
В швейцарской Женеве началась встреча представителей США и РФ по "гарантиям безопасности".
Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Венди Шерман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Сейчас в Женеве продолжается внеочередная сессия двустороннего диалога по поводу стратегической стабильности", - написала Шерман.
По ее словам, представители США заслушают обеспокоенности России и выразят свои.
"Однако мы ясно давали понять, что не будем обсуждать европейскую безопасность без наших союзников и партнеров", - подчеркнула Шерман.
Как сообщалось, в декабре РФ обнародовала проекты двух "договоров" по гарантиям безопасности для России от США и НАТО с требованием отказа от решений Бухарестского саммита НАТО и нерасширения НАТО на восток. В случае отказа Запада принять участие в российских "предложениях" кремлевские власти угрожают применить меры "военного и военно-технического характера".
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опасность еще и том, что авторитаризм может стать новым ковидом.
и если запад будет своему электорату втюхивать необходимость согласований с авторитарными режимами своих действий, то это может ползучим образом скатывать запад к ограничению свобод в своих странах.
а это может означать плавный слив самой цивилизации
Москва уже из "обвиняющей" стороньі превратилась в обвиняемую .
На пиджаках нет следов американских ботинок?
На полу должны валяться выбитые зубы и вставные челюсти.
Переговоры с мордором - нафиг!