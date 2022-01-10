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В Женеве начались переговоры представителей США и России

В Женеве начались переговоры представителей США и России

В швейцарской Женеве началась встреча представителей США и РФ по "гарантиям безопасности".

Об этом сообщил заместитель госсекретаря США Венди Шерман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Сейчас в Женеве продолжается внеочередная сессия двустороннего диалога по поводу стратегической стабильности", - написала Шерман.

По ее словам, представители США заслушают обеспокоенности России и выразят свои.

"Однако мы ясно давали понять, что не будем обсуждать европейскую безопасность без наших союзников и партнеров", - подчеркнула Шерман.

Также читайте: Российская делегация прибыла в Женеву для участия в переговорах с США

Как сообщалось, в декабре РФ обнародовала проекты двух "договоров" по ​​гарантиям безопасности для России от США и НАТО с требованием отказа от решений Бухарестского саммита НАТО и нерасширения НАТО на восток. В случае отказа Запада принять участие в российских "предложениях" кремлевские власти угрожают применить меры "военного и военно-технического характера".

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Топ комментарии
+12
По совести этих переговоров вообще не должно быть. Это все следствие импотентной политики запада начиная Молдовой и Грузией. Задобривания маньяков ни к чему доброму никогда не приведут.
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10.01.2022 11:13
+7
И как именно называется твоя параллельная вселенная ? Уж не Кацапский ли ******** ?
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10.01.2022 11:19
+7
Какие переговоры с террористом и диктатором, который требует чтобы никто не вмешивался в его беспредел и окупацию других стран?
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10.01.2022 11:19
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По совести этих переговоров вообще не должно быть. Это все следствие импотентной политики запада начиная Молдовой и Грузией. Задобривания маньяков ни к чему доброму никогда не приведут.
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10.01.2022 11:13 Ответить
это верно.
опасность еще и том, что авторитаризм может стать новым ковидом.
и если запад будет своему электорату втюхивать необходимость согласований с авторитарными режимами своих действий, то это может ползучим образом скатывать запад к ограничению свобод в своих странах.
а это может означать плавный слив самой цивилизации
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10.01.2022 11:48 Ответить
США будут драть вату в хвост и в гриву а это трудно назвать переговорами ...
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10.01.2022 11:15 Ответить
Из параллельной вселенной дурачок оставил здесь этот коммент... Невероятно!
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10.01.2022 11:16 Ответить
И как именно называется твоя параллельная вселенная ? Уж не Кацапский ли ******** ?
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10.01.2022 11:19 Ответить
Уже дерут,санкции называются.
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10.01.2022 11:31 Ответить
А Луна сделана из сыра
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10.01.2022 11:34 Ответить
сиди на пляшці рівно, маскалю
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10.01.2022 12:52 Ответить
Пшёл на, чмо.
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10.01.2022 13:16 Ответить
Ну тогда тебе к врачу.
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10.01.2022 15:07 Ответить
Своего рекламируешь Нет, оставь себе.
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10.01.2022 15:11 Ответить
Нікого не будуть "драть" ліваки-демократи, вони на це не здатні. Ху*ло прекрасно це розуміє і буде продовжувати погрожувати цивілізованому світу.
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10.01.2022 11:26 Ответить
Ща администрация байдена покажет "класс" как они это делали целый год. Читай - обосрутся...
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10.01.2022 11:15 Ответить
Мюнхен 1939
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10.01.2022 11:15 Ответить
Какие переговоры с террористом и диктатором, который требует чтобы никто не вмешивался в его беспредел и окупацию других стран?
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10.01.2022 11:19 Ответить
Именно с ним...
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10.01.2022 11:22 Ответить
США заготовили солидньій пакет претензий к Москве : от войньі в Украине и Крьіма до нарушения Договора о полном запрещении и уничтожении химического оружия. С конкретньіми доказательствами нарушений , чего у РФ нет и близко в их голословньіх обвинениях Запада .
Москва уже из "обвиняющей" стороньі превратилась в обвиняемую .
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10.01.2022 11:33 Ответить
Блажен кто верует...
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10.01.2022 11:35 Ответить
обтікай, кацапе
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10.01.2022 12:52 Ответить
Добре було б це підкріпити конкретними діями, а не замирювати цього психопата.
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10.01.2022 11:49 Ответить
В Києві психушка є, там точно знайдеться і Сталін і Гітлер і Наполеон, давайте закличемо ЄС і США провести переговори з ними. Це те ж саме що з Росією їх вести
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10.01.2022 11:37 Ответить
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10.01.2022 11:46 Ответить
Байден разрешил Мавзоленым Хмырям восстановить Варшавский Договор,теперь в НАТО останется 14 стран,а у Путлера будет с ОДКБ аж 30 стран...вкючая Финляндию....
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10.01.2022 12:02 Ответить
И чему радуешься? Дурак, что ли?
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10.01.2022 12:08 Ответить
пнх, москалику.
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10.01.2022 13:12 Ответить
Хрюкни... Байден предатель Окурок ты тупой....так ты кажись окрестил недавно Байдена...
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10.01.2022 13:13 Ответить
не по гарантиям безопасности, а по хотелкам параши где-то править
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10.01.2022 12:52 Ответить
тока почему то злые укараинские пограничники не пустили на переговоры даню милохина, це точно заговор сбу, цру, ми-5 и разведки вануату
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10.01.2022 13:00 Ответить
без дани воны там не договорятся
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10.01.2022 13:01 Ответить
Российским переговорщикам ещё очки не переломали ?
На пиджаках нет следов американских ботинок?
На полу должны валяться выбитые зубы и вставные челюсти.
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10.01.2022 13:02 Ответить
Со стороны США переговоры ведет Миссис Шерман... кажуть что танки Шерманн США поставляли в дохлый Ссср...
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10.01.2022 13:16 Ответить
Что ждет РАБссию на переговорах в Женеве? Тарас Березовец видос... https://youtu.be/43xY8tW_SBk
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10.01.2022 13:18 Ответить
а какая у Березовца была аналитика по постройке крымского моста ! просто супер ! конечно не оправдалась и мост построили , но все-таки аналитика была мощной.
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10.01.2022 13:27 Ответить
Ну, длббы его мнение считают весомым, как видишь... Впрочем, это же длббы.
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10.01.2022 13:40 Ответить
Переговоры предполагают взаимные уступки.
Переговоры с мордором - нафиг!
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10.01.2022 14:58 Ответить
 
 