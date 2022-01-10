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У Женеві розпочалися перемовини представників США та Росії

У Женеві розпочалися перемовини представників США та Росії

У швейцарській Женеві розпочалася зустріч представників США та РФ щодо "гарантій безпеки".

Про це повідомила заступник держсекретаря США Венді Шерман, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз у Женеві триває позачергова сесія двостороннього діалогу щодо стратегічної стабільності", - розповіла Шерман.

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За її словами, представники США вислухають занепокоєння Росії і висловлять свої.

"Проте ми чітко давали зрозуміти, що не будемо обговорювати європейську безпеку без наших союзників і партнерів", - наголосила Шерман.

Як повідомлялося, у грудні РФ оприлюднила проєкти двох "договорів" щодо гарантій безпеки для Росії від США і НАТО з вимогою відмови від рішень Бухарестського саміту НАТО і не розширення НАТО на схід. У разі відмови Заходу пристати на російські "пропозиції" кремлівська влада погрожує застосувати заходи "військового та військово-технічного характеру".

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Топ коментарі
+12
По совести этих переговоров вообще не должно быть. Это все следствие импотентной политики запада начиная Молдовой и Грузией. Задобривания маньяков ни к чему доброму никогда не приведут.
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10.01.2022 11:13
+7
И как именно называется твоя параллельная вселенная ? Уж не Кацапский ли ******** ?
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10.01.2022 11:19
+7
Какие переговоры с террористом и диктатором, который требует чтобы никто не вмешивался в его беспредел и окупацию других стран?
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10.01.2022 11:19
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По совести этих переговоров вообще не должно быть. Это все следствие импотентной политики запада начиная Молдовой и Грузией. Задобривания маньяков ни к чему доброму никогда не приведут.
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10.01.2022 11:13 Відповісти
это верно.
опасность еще и том, что авторитаризм может стать новым ковидом.
и если запад будет своему электорату втюхивать необходимость согласований с авторитарными режимами своих действий, то это может ползучим образом скатывать запад к ограничению свобод в своих странах.
а это может означать плавный слив самой цивилизации
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10.01.2022 11:48 Відповісти
США будут драть вату в хвост и в гриву а это трудно назвать переговорами ...
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10.01.2022 11:15 Відповісти
Из параллельной вселенной дурачок оставил здесь этот коммент... Невероятно!
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10.01.2022 11:16 Відповісти
И как именно называется твоя параллельная вселенная ? Уж не Кацапский ли ******** ?
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10.01.2022 11:19 Відповісти
Уже дерут,санкции называются.
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10.01.2022 11:31 Відповісти
А Луна сделана из сыра
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10.01.2022 11:34 Відповісти
сиди на пляшці рівно, маскалю
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10.01.2022 12:52 Відповісти
Пшёл на, чмо.
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10.01.2022 13:16 Відповісти
Ну тогда тебе к врачу.
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10.01.2022 15:07 Відповісти
Своего рекламируешь Нет, оставь себе.
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10.01.2022 15:11 Відповісти
Нікого не будуть "драть" ліваки-демократи, вони на це не здатні. Ху*ло прекрасно це розуміє і буде продовжувати погрожувати цивілізованому світу.
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10.01.2022 11:26 Відповісти
Ща администрация байдена покажет "класс" как они это делали целый год. Читай - обосрутся...
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10.01.2022 11:15 Відповісти
Мюнхен 1939
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10.01.2022 11:15 Відповісти
Какие переговоры с террористом и диктатором, который требует чтобы никто не вмешивался в его беспредел и окупацию других стран?
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10.01.2022 11:19 Відповісти
Именно с ним...
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10.01.2022 11:22 Відповісти
США заготовили солидньій пакет претензий к Москве : от войньі в Украине и Крьіма до нарушения Договора о полном запрещении и уничтожении химического оружия. С конкретньіми доказательствами нарушений , чего у РФ нет и близко в их голословньіх обвинениях Запада .
Москва уже из "обвиняющей" стороньі превратилась в обвиняемую .
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10.01.2022 11:33 Відповісти
Блажен кто верует...
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10.01.2022 11:35 Відповісти
обтікай, кацапе
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10.01.2022 12:52 Відповісти
Добре було б це підкріпити конкретними діями, а не замирювати цього психопата.
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10.01.2022 11:49 Відповісти
В Києві психушка є, там точно знайдеться і Сталін і Гітлер і Наполеон, давайте закличемо ЄС і США провести переговори з ними. Це те ж саме що з Росією їх вести
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10.01.2022 11:37 Відповісти
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10.01.2022 11:46 Відповісти
Байден разрешил Мавзоленым Хмырям восстановить Варшавский Договор,теперь в НАТО останется 14 стран,а у Путлера будет с ОДКБ аж 30 стран...вкючая Финляндию....
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10.01.2022 12:02 Відповісти
И чему радуешься? Дурак, что ли?
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10.01.2022 12:08 Відповісти
пнх, москалику.
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10.01.2022 13:12 Відповісти
Хрюкни... Байден предатель Окурок ты тупой....так ты кажись окрестил недавно Байдена...
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10.01.2022 13:13 Відповісти
не по гарантиям безопасности, а по хотелкам параши где-то править
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10.01.2022 12:52 Відповісти
тока почему то злые укараинские пограничники не пустили на переговоры даню милохина, це точно заговор сбу, цру, ми-5 и разведки вануату
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10.01.2022 13:00 Відповісти
без дани воны там не договорятся
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10.01.2022 13:01 Відповісти
Российским переговорщикам ещё очки не переломали ?
На пиджаках нет следов американских ботинок?
На полу должны валяться выбитые зубы и вставные челюсти.
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10.01.2022 13:02 Відповісти
Со стороны США переговоры ведет Миссис Шерман... кажуть что танки Шерманн США поставляли в дохлый Ссср...
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10.01.2022 13:16 Відповісти
Что ждет РАБссию на переговорах в Женеве? Тарас Березовец видос... https://youtu.be/43xY8tW_SBk
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10.01.2022 13:18 Відповісти
а какая у Березовца была аналитика по постройке крымского моста ! просто супер ! конечно не оправдалась и мост построили , но все-таки аналитика была мощной.
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10.01.2022 13:27 Відповісти
Ну, длббы его мнение считают весомым, как видишь... Впрочем, это же длббы.
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10.01.2022 13:40 Відповісти
Переговоры предполагают взаимные уступки.
Переговоры с мордором - нафиг!
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10.01.2022 14:58 Відповісти
 
 