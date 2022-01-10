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Новини Агресія Росії проти України Війна
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Держдепартамент США (1583) росія (63568) Євросоюз (12769) Боррель (1074) Блінкен (1147)

Необхідно скоординувати дії США і ЄС на підтримку України, - Блінкен

Необхідно скоординувати дії США і ЄС на підтримку України, - Блінкен

Державний секретар США Ентоні Блінкен у телефонній бесіді з главою європейської дипломатії Жозепом Боррелем заявив про важливість координації дій Сполучених Штатів і ЄС щодо України.

Про це повідомив Держдепартамент США, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Держсекретар Блінкен наголосив на важливості координації дій на підтримку суверенітету та територіальної цілісності України й підтвердив, що будь-яка подальша агресія Росії проти України викличе жорстку відповідь", - ідеться у повідомленні.

У свою чергу Європейська зовнішньополітична служба (ЄЗС) повідомила, що сторони обговорили "нарощування військової потужності Росії навколо України".

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"Вони (Боррель і Блінкен - ред.) підтвердили підтримку Європейським Союзом і США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України й наголосили на необхідності для Росії деескалації та повного виконання Мінських угод", - зазначили в ЄЗС.

Сторони також домовилися, що"будь-яке обговорення європейської безпеки відбуватиметься в координації та за участю Європейського Союзу".

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Отличная новость ! Совместно давить агрессора гораздо сподручнее .
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10.01.2022 10:38 Відповісти
у западных лидеров берут интервью касательно Украины нонстоп.
а у нашего никто ничего не берет.
хоть бы какая районная газета из Португалии поспрашивала
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10.01.2022 10:40 Відповісти
А стурбованість, невже не висловили стурбованість ? Це ж найголовніше, і має вирішальне значення .
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10.01.2022 10:41 Відповісти
Хватит трепаться уже, пздболы. Действуйте!
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10.01.2022 10:43 Відповісти
Интересно а как в их понятиях минская капитуляция соответствует підтримки Європейським Союзом і США суверенітету, незалежності та територіальної цілісності? України Джерело:
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10.01.2022 10:46 Відповісти
Наверное надо различать публично декларируемое и подлинные цели, мотивы.
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10.01.2022 11:11 Відповісти
Ну как то подлинные цели не озвучены в таком случае.
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10.01.2022 11:14 Відповісти
 
 