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США готують проти Росії "найжорсткіші" санкції, - американські ЗМІ

США готують проти Росії

Сполучені Штати розробляють нові обмежувальні заходи, які можуть бути запроваджені щодо Росії у разі її вторгнення на українську територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, за даними джерел Associated Press, Росія може бути внесена до списку країн, щодо яких діють найжорсткіші санкції.

Джерела видання стверджують, що "Росія буде сильно вражена економічними санкціями, якщо вона вторгнеться в Україну".

На додаток до прямих санкцій проти російських організацій, ці санкції можуть включати значні обмеження на продукцію, що експортується зі США до Росії, а також іноземну продукцію, що підпадає під юрисдикцію США.

За словами чиновників, Росія може бути додана до найбільш обмеженої групи країн експортного контролю разом з Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією.

Адміністрація оприлюднила в суботу деякі деталі своїх планів напередодні дипломатичних переговорів США і Росії в Швейцарії в понеділок.

Чиновники заявили, що будь-які домовленості будуть стосуватися того, щоб Росія скасувала загрози Україні, і що жодні рішення не прийматимуться без згоди України чи НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Британії Трасс попередила Росію щодо України: Ми готуємо санкції із серйозними наслідками

У разі російського вторгнення в Україну "ми – у координації з нашими союзниками та партнерами – негайно завдамо серйозних і величезних санкцій економіці Росії, включаючи її фінансову систему та сектори, які вважаються критичними для Кремля", – сказав чиновник на правах анонімності.

Окрім санкцій щодо енергетики та споживчих товарів, США та їхні союзники розглядають можливість заборони на експорт до Росії електронних технологій, програмного забезпечення та супутніх технологій.

Санкції також можуть поширитися на авіаційну електроніку, верстати, смартфони, ігрові консолі, планшети і телевізори.

Такі санкції також можуть бути спрямовані на сектори оборони та цивільної авіації, що вдарить по високотехнологічних амбіціях Росії у сфері штучного інтелекту і квантових обчислень.

Незважаючи на таку позицію, США і НАТО продемонстрували готовність шукати компроміси з пов’язаних питань.

"Ми думаємо, що ми можемо принаймні вивчити можливість досягнення прогресу (у переговорах – ред.) з росіянами", – сказав чиновник у суботу. Однак він додав, що "в цих переговорах не буде твердих зобов’язань".

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Також про плани відключити Росію від системи SWIFT і заборону постачання в РФ ігрових приставок та мобільних телефонів "через кілька годин після вторгнення в Україну" пишуть Тhe New York Times.

"У зв'язку з переговорами, що насуваються, радники президента Байдена кажуть, що вони намагаються дати зрозуміти Путіну, з чим саме він зіткнеться вдома і за кордоном у разі вторгнення в Україну, сподіваючись вплинути на його рішення найближчими тижнями", - пише The New York Times .

Американські дипломати побоюються, що після тижня переговорів росіяни можуть заявити, що США не почули їхнього побоювання щодо безпеки (розширення НАТО тощо) і використати провал переговорів як виправдання для військових дій.

Нові санкції будуть спрямовані на відключення найбільших російських фінансових інститутів, що залежать від глобальних фінансових переказів.

Технологічні санкції будуть спрямовані проти деяких із улюблених галузей промисловості Путіна, особливо аерокосмічної та збройової, які є основними джерелами доходів російського уряду. Основна увага буде приділена російським винищувачам, зенітним системам, протисупутниковим системам, космічним системам і новим технологіям, в яких Росія сподівається досягти успіхів, таких як штучний інтелект та квантові обчислення. Як додатковий крок Міністерство торгівлі може видати постанову, яка, по суті, заборонить експорт будь-яких споживчих товарів до Росії — від мобільних телефонів та портативних комп'ютерів до холодильників та пральних машин, які містять електроніку американського виробництва чи американського дизайну. Це стосується не тільки американських виробників, але й європейських, південнокорейських та інших іноземних виробників, які використовують американські чіпи або програмне забезпечення", - пише The New York Times.

Але високопоставлений європейський чиновник сказав, що "все ще точаться суперечки про те, чи буде російський народ звинувачувати Путіна чи США та їхніх союзників у їхній нездатності купувати товари".

При цьому всі три видання пишуть, що США та їхні союзники в Європі розраховують, що кризу вдасться подолати і Росія не розпочне військову операцію.

Західні джерела з осені 2021 року повідомляють, що Росія розмістила біля кордонів з Україною військових та техніку, що може бути підготовкою до вторгнення. Влада Росії категорично заперечує плани військової операції на українській території, заявляючи, що біля кордону проводяться звичайні навчання. Також Кремль вимагає від НАТО гарантій, що Україну не приймуть до альянсу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США сподіваються, що масштабні санкції проти Росії через Україну все ж таки залишаться гіпотетичними, - Прайс

санкції (11821) США (22778)


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Топ коментарі
+29
Какой удар по "высоким технологиям" для лаптемордых? Какой искусственный интеллект? Какие квантовые вычисления на тех болотах? Как это пимешает мокшляди заряжать пушки с танками и стрелять по украинцам? США реально прикалываются?🤦🤦🤦
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09.01.2022 10:07
+17
Я так розумію, що вже не йде мова про нафтове і газове ємбарго і відключення від SWIFT?
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09.01.2022 09:59
+15
Акуеть! Прям вижу как куйло дрыщет в сортире от этих "невиданных" санкций... Куба, Иран, КНДР и Сирия уже прям развалились от них? Так нет! А вооружение партизанских отрядов прямо пердполагает разгром ВСУ... Т.е. вооружать они будут не сейчас, когда это необходимо, а тех, кто врзможно выживет после бомбардировок и оккупации... Ось така херня, малята... По ходу нас предали...
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09.01.2022 10:10
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Ещё бы неплохо не выдавать визы расиянам. Шоб не лазили по гейропах.
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09.01.2022 14:11 Відповісти
Путин: "Ой,боюсь,боюсь,боюсь!"
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09.01.2022 15:13 Відповісти
Какой Тупин, курица,***** что ли?
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09.01.2022 17:10 Відповісти
Дура ***** тебе до голоду доведе але війни не припинить. Таке вже було на московії (рф). Чого ж ви кацапи такі **#нуті.....
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- раб *********** на швабре.
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09.01.2022 18:17 Відповісти
Вы меня не поняли,я иронизирую.
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09.01.2022 22:54 Відповісти
Користуйтеся лапками ("") коли іронізуєте щоб вас розуміли вірно.
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09.01.2022 23:09 Відповісти
Можливо пани-демократи до сих пір так і не помітили що еРеФія вже з 2014-го року як впевнено почуває себе на українських землях в той час як вони тільки висловлювали своє занепокоєння та запроваджували якісь смішні санкції.
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09.01.2022 15:25 Відповісти
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZUEqeLeh7fYvqz6LfQAWYhJdwl59Pz2Mbb0di3mLXGXOrKB5LpcUfH_YNiT6mLBiS58uUaMrfbaoSgUy19nNYK_OwMAddRVrHz8CITT7xQwpGqGJ90elgxE8_PLfGxBA_w&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

Обсуждаемые ограничения вступят в силу через несколько часов после «вторжения» российских военных на Украину. NYT отмечает, что чиновники впервые сообщили подробные детали санкционного пакета как раз перед серией дипломатических переговоров между россией и странами Запада, которые запланированы на следующей неделе.

«Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных [президентом россии Владимиром] Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, которые являются основными источниками доходов для российского правительства», - пишет издание.

Санкции, как утверждает NYT, в первую очередь могут быть нацелены на критически важную российскую промышленность, в том числе на ее оборонный сектор и сектор гражданской авиации, что ударит по высокотехнологичным амбициям россии, будь то искусственный интеллект или квантовые вычисления.

Эй, Запад! Россия уже вторглась в Украину! В 2014 году! И даже аннексировала часть территории! Можете уже вводить эти санкции)

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09.01.2022 18:09 Відповісти
Що за маячня?!!!"у разі вторгнення " .... а Криму й Донецька з Луганском недостатньо???!!! Чи вже не вважають вторгненням???!!!
Один пи#дьож.....
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09.01.2022 18:14 Відповісти
Як ви можете налякати троглодитів відключенням банківських платижів і неможливостю купувати Айфони ?
 Їм аби був спирт і водяра, стєкломой і бояра на худий випадок і все, більше ім нічого не треба, все інше то доповнення, щоб світ їх не рахував до тих хто вони і є - лякливих нащадків андрофагів які воюють кількістю, бо баби нових нарожають

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09.01.2022 18:37 Відповісти
ті санкції до дупи їх треба зараз і більше
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09.01.2022 18:40 Відповісти
США санкції готують. А ви шановні що робите? Який ваш вклад? Нуль. Zero. В Україні, на українському сайті поголовно москальська мова. Гребаний сором за вас українці. Чи ви не чули, що путін казав " росія не закінчується допоки існує російська мова" На невже не доходить, що він прийде вас рускоязичних визволяти. Тільки завдяки збереженій на заході України мові і культурі ми ще трепихаємося, а інакше була би Білорусь.
Але як не бийся головою в стіну все одно не доходить. А шкода бо результат від тотальної українізації був би набагато сильніший ніж будь-які американській санкції.
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09.01.2022 18:49 Відповісти
Не згоден. Занадто прямолінійні висновки.
Українизація це добре і забезпечує додатковий рух подалі від мордви, але не панацея, та треба багато шляхів щоб був хоч якийсь розвиток у правильному напрямку.
саме існування руськоі мови не додає нічого корисного для орди, але саме існування багатой кількісті "совків" та ватників в Україні - додає.
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10.01.2022 10:04 Відповісти
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10.01.2022 11:01 Відповісти
Не знаю, как игровые консоли, а телевизоры - самое больное место у лаптей!
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09.01.2022 19:29 Відповісти
Электорат ***** смотрит ламповые телевизоры.
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10.01.2022 03:27 Відповісти
санкции нужно разрабатывать и вот какие - когда Раша уже вторгнется. В это время будет кровавая баня. Надо бы не допустить смертей и как то разработать план действий, чтобы не было аэропортов как в Афганистане ,с самолётами. Нужно будет как-то срочно и комфортно, с минимумом смертей, перевозить в Европу беженцев мирных наших. В суловиях горящих от авиации городов, горящих админсзданий и отстутствия автобусного сообщения, каким транспортом можно будет спасать миллионы замерзающих украинских граждан?
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09.01.2022 23:25 Відповісти
вы ж не задудьте, что как на Донбассе - отключится всё - электричество выключит двигатели и насосы, водна не двигается по трубам, газокачатиельные подстанции без питания с дырками в трубах требущими бригад техников, мобилоьные вышки сожрали ресурсы аккумуляторов и всязи нет уж неделю, горожа в блокаде или с ужасным снабжением рсурсами, водой, связью, газом. Люди вытняули всё замороденное мясо и съели за два дня чтоб не стухло. Через дня 4 мародёры вынесут последние продукты из магазинов и более-менее дорогие объекты типа компьютеров и среверов, и это папрализует связь, поставки, координацию. А морозы за стеклом необогреваемой квартиры МИНУС 20. После сжигания мебели и окружающей посадки за неделю-две, люди слягут с болезняями лёгких, но голод и упавшая мораль добьют их за пару дней.
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09.01.2022 23:30 Відповісти
Игровые приставки?не ну это уже перебор.
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10.01.2022 03:25 Відповісти
А чи будуть вони насправді..
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10.01.2022 09:01 Відповісти
Очередная,, озабоченность,, и то может быть.
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10.01.2022 09:12 Відповісти
Найжорстокіші санкції - заборонять в'їзд в США Жириновському і Зюганову. ХА-ХА! Після того як Байден дав зелене світло Північному потоку, до них довіри немає.
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10.01.2022 10:26 Відповісти
Все что нам нужно это высокоточное орудие.
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10.01.2022 11:31 Відповісти
десант латпеботов)
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10.01.2022 12:44 Відповісти
Кого пендосы пугают? Себя? Майданаутов?
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10.01.2022 12:53 Відповісти
такой бред серьезно обсуждают "заборону постачання в РФ ігрових приставок та мобільних телефонів."

одолжите нам ударные беспилотники, либо разместите на нашей территории ваши беспилотники.
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10.01.2022 13:18 Відповісти
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