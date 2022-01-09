США готують проти Росії "найжорсткіші" санкції, - американські ЗМІ

Сполучені Штати розробляють нові обмежувальні заходи, які можуть бути запроваджені щодо Росії у разі її вторгнення на українську територію.

Як інформує Цензор.НЕТ, за даними джерел Associated Press, Росія може бути внесена до списку країн, щодо яких діють найжорсткіші санкції.

Джерела видання стверджують, що "Росія буде сильно вражена економічними санкціями, якщо вона вторгнеться в Україну".

На додаток до прямих санкцій проти російських організацій, ці санкції можуть включати значні обмеження на продукцію, що експортується зі США до Росії, а також іноземну продукцію, що підпадає під юрисдикцію США.

За словами чиновників, Росія може бути додана до найбільш обмеженої групи країн експортного контролю разом з Кубою, Іраном, Північною Кореєю та Сирією.

Адміністрація оприлюднила в суботу деякі деталі своїх планів напередодні дипломатичних переговорів США і Росії в Швейцарії в понеділок.

Чиновники заявили, що будь-які домовленості будуть стосуватися того, щоб Росія скасувала загрози Україні, і що жодні рішення не прийматимуться без згоди України чи НАТО.

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У разі російського вторгнення в Україну "ми – у координації з нашими союзниками та партнерами – негайно завдамо серйозних і величезних санкцій економіці Росії, включаючи її фінансову систему та сектори, які вважаються критичними для Кремля", – сказав чиновник на правах анонімності.

Окрім санкцій щодо енергетики та споживчих товарів, США та їхні союзники розглядають можливість заборони на експорт до Росії електронних технологій, програмного забезпечення та супутніх технологій.

Санкції також можуть поширитися на авіаційну електроніку, верстати, смартфони, ігрові консолі, планшети і телевізори.

Такі санкції також можуть бути спрямовані на сектори оборони та цивільної авіації, що вдарить по високотехнологічних амбіціях Росії у сфері штучного інтелекту і квантових обчислень.

Незважаючи на таку позицію, США і НАТО продемонстрували готовність шукати компроміси з пов’язаних питань.

"Ми думаємо, що ми можемо принаймні вивчити можливість досягнення прогресу (у переговорах – ред.) з росіянами", – сказав чиновник у суботу. Однак він додав, що "в цих переговорах не буде твердих зобов’язань".

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Також про плани відключити Росію від системи SWIFT і заборону постачання в РФ ігрових приставок та мобільних телефонів "через кілька годин після вторгнення в Україну" пишуть Тhe New York Times.

"У зв'язку з переговорами, що насуваються, радники президента Байдена кажуть, що вони намагаються дати зрозуміти Путіну, з чим саме він зіткнеться вдома і за кордоном у разі вторгнення в Україну, сподіваючись вплинути на його рішення найближчими тижнями", - пише The New York Times .

Американські дипломати побоюються, що після тижня переговорів росіяни можуть заявити, що США не почули їхнього побоювання щодо безпеки (розширення НАТО тощо) і використати провал переговорів як виправдання для військових дій.

Нові санкції будуть спрямовані на відключення найбільших російських фінансових інститутів, що залежать від глобальних фінансових переказів.

Технологічні санкції будуть спрямовані проти деяких із улюблених галузей промисловості Путіна, особливо аерокосмічної та збройової, які є основними джерелами доходів російського уряду. Основна увага буде приділена російським винищувачам, зенітним системам, протисупутниковим системам, космічним системам і новим технологіям, в яких Росія сподівається досягти успіхів, таких як штучний інтелект та квантові обчислення. Як додатковий крок Міністерство торгівлі може видати постанову, яка, по суті, заборонить експорт будь-яких споживчих товарів до Росії — від мобільних телефонів та портативних комп'ютерів до холодильників та пральних машин, які містять електроніку американського виробництва чи американського дизайну. Це стосується не тільки американських виробників, але й європейських, південнокорейських та інших іноземних виробників, які використовують американські чіпи або програмне забезпечення", - пише The New York Times.

Але високопоставлений європейський чиновник сказав, що "все ще точаться суперечки про те, чи буде російський народ звинувачувати Путіна чи США та їхніх союзників у їхній нездатності купувати товари".

При цьому всі три видання пишуть, що США та їхні союзники в Європі розраховують, що кризу вдасться подолати і Росія не розпочне військову операцію.

Західні джерела з осені 2021 року повідомляють, що Росія розмістила біля кордонів з Україною військових та техніку, що може бути підготовкою до вторгнення. Влада Росії категорично заперечує плани військової операції на українській території, заявляючи, що біля кордону проводяться звичайні навчання. Також Кремль вимагає від НАТО гарантій, що Україну не приймуть до альянсу.

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