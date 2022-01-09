США готовят против России "самые жесткие" санкции, - американские СМИ
Соединенные Штаты разрабатывают новые ограничительные меры, которые могут быть введены по отношению к России в случае ее вторжения на украинскую территорию.
Как информирует Цензор.НЕТ, по данным источников Associated Press, Россия может быть внесена в список стран, в отношении которых действуют жесткие санкции. Речь идет о Кубе, Иране, КНДР и Сирии. В этом случае под запретом окажется экспорт в Россию электроники, включая бытовую, программное обеспечение и технологии.
Это нанесет удар по амбициям России в области высоких технологий, например в сфере искусственного интеллекта или квантовых вычислений.
Агентство Reuters отмечает, что в случае таких санкций под запрет попадет не только электроника и ПО, произведенные непосредственно в США, но и продукция из других стран, при создании которой в значительной степени использовались американские технологии.
Газета The New York Times пишет, что кроме санкций США, если Россия начнет военную операцию на территории Украины, Белый дом рассматривает возможность вооружения "украинских партизан", которые будут "бороться с оккупацией".
При этом все три издания пишут, что США и их союзники в Европе рассчитывают, что кризис удастся преодолеть и Россия не начнет военной операции.
Западные источники с осени 2021 сообщают, что Россия разместила у границ с Украиной военных и технику, и это может быть подготовкой к вторжению. Власти России категорически отрицают планы военной операции на украинской территории, заявляя, что у границы проводятся обычные учения. Также Кремль требует от НАТО гарантий, что Украину не примут в альянс.
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P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- раб *********** на швабре.
Обсуждаемые ограничения вступят в силу через несколько часов после «вторжения» российских военных на Украину. NYT отмечает, что чиновники впервые сообщили подробные детали санкционного пакета как раз перед серией дипломатических переговоров между россией и странами Запада, которые запланированы на следующей неделе.
«Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных [президентом россии Владимиром] Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, которые являются основными источниками доходов для российского правительства», - пишет издание.
Санкции, как утверждает NYT, в первую очередь могут быть нацелены на критически важную российскую промышленность, в том числе на ее оборонный сектор и сектор гражданской авиации, что ударит по высокотехнологичным амбициям россии, будь то искусственный интеллект или квантовые вычисления.
Эй, Запад! Россия уже вторглась в Украину! В 2014 году! И даже аннексировала часть территории! Можете уже вводить эти санкции)
Один пи#дьож.....
Їм аби був спирт і водяра, стєкломой і бояра на худий випадок і все, більше ім нічого не треба, все інше то доповнення, щоб світ їх не рахував до тих хто вони і є - лякливих нащадків андрофагів які воюють кількістю, бо баби нових нарожають
Але як не бийся головою в стіну все одно не доходить. А шкода бо результат від тотальної українізації був би набагато сильніший ніж будь-які американській санкції.
Українизація це добре і забезпечує додатковий рух подалі від мордви, але не панацея, та треба багато шляхів щоб був хоч якийсь розвиток у правильному напрямку.
саме існування руськоі мови не додає нічого корисного для орди, але саме існування багатой кількісті "совків" та ватників в Україні - додає.
одолжите нам ударные беспилотники, либо разместите на нашей территории ваши беспилотники.