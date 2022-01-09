США готовят против России "самые жесткие" санкции, - американские СМИ

Соединенные Штаты разрабатывают новые ограничительные меры, которые могут быть введены по отношению к России в случае ее вторжения на украинскую территорию.

Как информирует Цензор.НЕТ, по данным источников Associated Press, Россия может быть внесена в список стран, в отношении которых действуют жесткие санкции. Речь идет о Кубе, Иране, КНДР и Сирии. В этом случае под запретом окажется экспорт в Россию электроники, включая бытовую, программное обеспечение и технологии.

Это нанесет удар по амбициям России в области высоких технологий, например в сфере искусственного интеллекта или квантовых вычислений.

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Агентство Reuters отмечает, что в случае таких санкций под запрет попадет не только электроника и ПО, произведенные непосредственно в США, но и продукция из других стран, при создании которой в значительной степени использовались американские технологии.

Газета The New York Times пишет, что кроме санкций США, если Россия начнет военную операцию на территории Украины, Белый дом рассматривает возможность вооружения "украинских партизан", которые будут "бороться с оккупацией".

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При этом все три издания пишут, что США и их союзники в Европе рассчитывают, что кризис удастся преодолеть и Россия не начнет военной операции.

Западные источники с осени 2021 сообщают, что Россия разместила у границ с Украиной военных и технику, и это может быть подготовкой к вторжению. Власти России категорически отрицают планы военной операции на украинской территории, заявляя, что у границы проводятся обычные учения. Также Кремль требует от НАТО гарантий, что Украину не примут в альянс.

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