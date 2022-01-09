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США готовят против России "самые жесткие" санкции, - американские СМИ

США готовят против России

Соединенные Штаты разрабатывают новые ограничительные меры, которые могут быть введены по отношению к России в случае ее вторжения на украинскую территорию.

Как информирует Цензор.НЕТ, по данным источников Associated Press, Россия может быть внесена в список стран, в отношении которых действуют жесткие санкции. Речь идет о Кубе, Иране, КНДР и Сирии. В этом случае под запретом окажется экспорт в Россию электроники, включая бытовую, программное обеспечение и технологии.

Это нанесет удар по амбициям России в области высоких технологий, например в сфере искусственного интеллекта или квантовых вычислений.

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Агентство Reuters отмечает, что в случае таких санкций под запрет попадет не только электроника и ПО, произведенные непосредственно в США, но и продукция из других стран, при создании которой в значительной степени использовались американские технологии.

Газета The New York Times пишет, что кроме санкций США, если Россия начнет военную операцию на территории Украины, Белый дом рассматривает возможность вооружения "украинских партизан", которые будут "бороться с оккупацией".

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При этом все три издания пишут, что США и их союзники в Европе рассчитывают, что кризис удастся преодолеть и Россия не начнет военной операции.

Западные источники с осени 2021 сообщают, что Россия разместила у границ с Украиной военных и технику, и это может быть подготовкой к вторжению. Власти России категорически отрицают планы военной операции на украинской территории, заявляя, что у границы проводятся обычные учения. Также Кремль требует от НАТО гарантий, что Украину не примут в альянс.

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санкции (11288) США (26620)


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Топ комментарии
+29
Какой удар по "высоким технологиям" для лаптемордых? Какой искусственный интеллект? Какие квантовые вычисления на тех болотах? Как это пимешает мокшляди заряжать пушки с танками и стрелять по украинцам? США реально прикалываются?🤦🤦🤦
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09.01.2022 10:07
+17
Я так розумію, що вже не йде мова про нафтове і газове ємбарго і відключення від SWIFT?
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09.01.2022 09:59
+15
Акуеть! Прям вижу как куйло дрыщет в сортире от этих "невиданных" санкций... Куба, Иран, КНДР и Сирия уже прям развалились от них? Так нет! А вооружение партизанских отрядов прямо пердполагает разгром ВСУ... Т.е. вооружать они будут не сейчас, когда это необходимо, а тех, кто врзможно выживет после бомбардировок и оккупации... Ось така херня, малята... По ходу нас предали...
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09.01.2022 10:10
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Ещё бы неплохо не выдавать визы расиянам. Шоб не лазили по гейропах.
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09.01.2022 14:11 Ответить
Путин: "Ой,боюсь,боюсь,боюсь!"
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09.01.2022 15:13 Ответить
Какой Тупин, курица,***** что ли?
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09.01.2022 17:10 Ответить
Дура ***** тебе до голоду доведе але війни не припинить. Таке вже було на московії (рф). Чого ж ви кацапи такі **#нуті.....
P. S. путин-*****.
РФ - нацисска фашисская страна террорист.
Кацап- раб *********** на швабре.
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09.01.2022 18:17 Ответить
Вы меня не поняли,я иронизирую.
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09.01.2022 22:54 Ответить
Користуйтеся лапками ("") коли іронізуєте щоб вас розуміли вірно.
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09.01.2022 23:09 Ответить
Можливо пани-демократи до сих пір так і не помітили що еРеФія вже з 2014-го року як впевнено почуває себе на українських землях в той час як вони тільки висловлювали своє занепокоєння та запроваджували якісь смішні санкції.
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09.01.2022 15:25 Ответить
https://www.facebook.com/sergonaumovich?__cft__[0]=AZUEqeLeh7fYvqz6LfQAWYhJdwl59Pz2Mbb0di3mLXGXOrKB5LpcUfH_YNiT6mLBiS58uUaMrfbaoSgUy19nNYK_OwMAddRVrHz8CITT7xQwpGqGJ90elgxE8_PLfGxBA_w&__tn__=-UC%2CP-R Sergey Naumovich

Обсуждаемые ограничения вступят в силу через несколько часов после «вторжения» российских военных на Украину. NYT отмечает, что чиновники впервые сообщили подробные детали санкционного пакета как раз перед серией дипломатических переговоров между россией и странами Запада, которые запланированы на следующей неделе.

«Технологические санкции коснутся некоторых излюбленных [президентом россии Владимиром] Путиным отраслей, особенно аэрокосмической и военной, которые являются основными источниками доходов для российского правительства», - пишет издание.

Санкции, как утверждает NYT, в первую очередь могут быть нацелены на критически важную российскую промышленность, в том числе на ее оборонный сектор и сектор гражданской авиации, что ударит по высокотехнологичным амбициям россии, будь то искусственный интеллект или квантовые вычисления.

Эй, Запад! Россия уже вторглась в Украину! В 2014 году! И даже аннексировала часть территории! Можете уже вводить эти санкции)

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09.01.2022 18:09 Ответить
Що за маячня?!!!"у разі вторгнення " .... а Криму й Донецька з Луганском недостатньо???!!! Чи вже не вважають вторгненням???!!!
Один пи#дьож.....
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09.01.2022 18:14 Ответить
Як ви можете налякати троглодитів відключенням банківських платижів і неможливостю купувати Айфони ?
 Їм аби був спирт і водяра, стєкломой і бояра на худий випадок і все, більше ім нічого не треба, все інше то доповнення, щоб світ їх не рахував до тих хто вони і є - лякливих нащадків андрофагів які воюють кількістю, бо баби нових нарожають

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09.01.2022 18:37 Ответить
ті санкції до дупи їх треба зараз і більше
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09.01.2022 18:40 Ответить
США санкції готують. А ви шановні що робите? Який ваш вклад? Нуль. Zero. В Україні, на українському сайті поголовно москальська мова. Гребаний сором за вас українці. Чи ви не чули, що путін казав " росія не закінчується допоки існує російська мова" На невже не доходить, що він прийде вас рускоязичних визволяти. Тільки завдяки збереженій на заході України мові і культурі ми ще трепихаємося, а інакше була би Білорусь.
Але як не бийся головою в стіну все одно не доходить. А шкода бо результат від тотальної українізації був би набагато сильніший ніж будь-які американській санкції.
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09.01.2022 18:49 Ответить
Не згоден. Занадто прямолінійні висновки.
Українизація це добре і забезпечує додатковий рух подалі від мордви, але не панацея, та треба багато шляхів щоб був хоч якийсь розвиток у правильному напрямку.
саме існування руськоі мови не додає нічого корисного для орди, але саме існування багатой кількісті "совків" та ватників в Україні - додає.
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10.01.2022 10:04 Ответить
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10.01.2022 11:01 Ответить
Не знаю, как игровые консоли, а телевизоры - самое больное место у лаптей!
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09.01.2022 19:29 Ответить
Электорат ***** смотрит ламповые телевизоры.
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10.01.2022 03:27 Ответить
санкции нужно разрабатывать и вот какие - когда Раша уже вторгнется. В это время будет кровавая баня. Надо бы не допустить смертей и как то разработать план действий, чтобы не было аэропортов как в Афганистане ,с самолётами. Нужно будет как-то срочно и комфортно, с минимумом смертей, перевозить в Европу беженцев мирных наших. В суловиях горящих от авиации городов, горящих админсзданий и отстутствия автобусного сообщения, каким транспортом можно будет спасать миллионы замерзающих украинских граждан?
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09.01.2022 23:25 Ответить
вы ж не задудьте, что как на Донбассе - отключится всё - электричество выключит двигатели и насосы, водна не двигается по трубам, газокачатиельные подстанции без питания с дырками в трубах требущими бригад техников, мобилоьные вышки сожрали ресурсы аккумуляторов и всязи нет уж неделю, горожа в блокаде или с ужасным снабжением рсурсами, водой, связью, газом. Люди вытняули всё замороденное мясо и съели за два дня чтоб не стухло. Через дня 4 мародёры вынесут последние продукты из магазинов и более-менее дорогие объекты типа компьютеров и среверов, и это папрализует связь, поставки, координацию. А морозы за стеклом необогреваемой квартиры МИНУС 20. После сжигания мебели и окружающей посадки за неделю-две, люди слягут с болезняями лёгких, но голод и упавшая мораль добьют их за пару дней.
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09.01.2022 23:30 Ответить
Игровые приставки?не ну это уже перебор.
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10.01.2022 03:25 Ответить
А чи будуть вони насправді..
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10.01.2022 09:01 Ответить
Очередная,, озабоченность,, и то может быть.
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10.01.2022 09:12 Ответить
Найжорстокіші санкції - заборонять в'їзд в США Жириновському і Зюганову. ХА-ХА! Після того як Байден дав зелене світло Північному потоку, до них довіри немає.
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10.01.2022 10:26 Ответить
Все что нам нужно это высокоточное орудие.
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10.01.2022 11:31 Ответить
десант латпеботов)
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10.01.2022 12:44 Ответить
Кого пендосы пугают? Себя? Майданаутов?
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10.01.2022 12:53 Ответить
такой бред серьезно обсуждают "заборону постачання в РФ ігрових приставок та мобільних телефонів."

одолжите нам ударные беспилотники, либо разместите на нашей территории ваши беспилотники.
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10.01.2022 13:18 Ответить
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