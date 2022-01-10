До компромісів повинні готуватися США, - Рябков про переговори в Женеві

Москва на переговорах з Вашингтоном щодо гарантій безпеки не збирається відступати від вже озвучених параметрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

"До компромісів повинна готуватися американська сторона. Російська сторона приїхала сюди з чіткою позицією, яка містить ряд елементів, на мій погляд, цілком зрозумілих і сформульованих настільки чітко, в тому числі на вищому рівні, що відхилень від цих наших підходів просто не може бути", - сказав він.

Нагадаємо, 10 січня Женеві розпочалися перемовини представників США та Росії.

Також читайте: "Росія загрожує структурі безпеки Європи", - міністр оборони Швеції Хультквіст