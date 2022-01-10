УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12612 відвідувачів онлайн
Новини
21 343 101
росія (63574) США (20990) Рябков (55)

До компромісів повинні готуватися США, - Рябков про переговори в Женеві

До компромісів повинні готуватися США, - Рябков про переговори в Женеві

Москва на переговорах з Вашингтоном щодо гарантій безпеки не збирається відступати від вже озвучених параметрів.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков.

"До компромісів повинна готуватися американська сторона. Російська сторона приїхала сюди з чіткою позицією, яка містить ряд елементів, на мій погляд, цілком зрозумілих і сформульованих настільки чітко, в тому числі на вищому рівні, що відхилень від цих наших підходів просто не може бути", - сказав він.

Нагадаємо, 10 січня Женеві розпочалися перемовини представників США та Росії.

Також читайте: "Росія загрожує структурі безпеки Європи", - міністр оборони Швеції Хультквіст

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+68
Изолируйте ватный зверинец . О чём , и на каком языке с ними говорить ?
показати весь коментар
10.01.2022 15:38
+62
показати весь коментар
10.01.2022 15:42
+49
«Народ, который блуждает по Европе и ищет, что можно разрушить, уничтожить только ради развлечения». (People who roam across Europe in search of what to destroy and **********, only for the sake of gratification.) - Федор Достоевский

"Наиважнейшею приметою удачи русского народа есть его садистская жестокость". (The most important trait of the success of the Russian people is their sadistic brutality.) - Максим Горький

«Русский есть наибольший и наинаглейший лгун во всем свете». (A Russian is the greatest and the cheekiest of all liars in the world.) - Иван Тургенев
показати весь коментар
10.01.2022 15:37
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Пристрелите его, некогда разбираться.
показати весь коментар
10.01.2022 23:40 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 