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беспорядки (333) Казахстан (778) протест (5834) Токаев (62)

"Большинство нападавших были иностранными боевиками из стран Центральной Азии, включая Афганистан", - Токаев о беспорядках в Казахстане

Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил о причастности к беспорядкам якобы боевиков из стран Центральной Азии и Ближнего Востока.

Об этом он заявил во время видеоконференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.

"Я не сомневаюсь, что это теракт. Это хорошо организованный, хорошо подготовленный акт агрессии против Казахстана. Большинство нападавших были иностранными боевиками из стран Центральной Азии, включая Афганистан. Есть и боевики с Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция", - сказал Токаев.

Он также подчеркнул приверженность Казахстана соблюдению всех своих международных обязательств и подтвердил курс на дальнейшее развитие сотрудничества с институтами Европейского Союза и его государствами-членами.

Читайте также: Заявления об "украинском следе" в Казахстане - это "вброс", - посольство этой страны
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Топ комментарии
+45
Да, Да , только говорили по русски и курили сигареты Друг.
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10.01.2022 17:52
+40
Двадцать тысяч террористов, Карл, специально обученных в иностранных лагерях снижать цены на газ. (с) Аркадий Бабченко

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10.01.2022 18:08
+29
Путин: протестовавшие в Казахстане прошли подготовку в лагерях террористов за рубежом.

Имейте в виду: если вы увидели в магазине бабушку, возмущённую ценами - это никакая не бабушка. Это матёрый террорист, прошедший подготовку в лагерях за рубежом.
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10.01.2022 17:58
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Да, Да , только говорили по русски и курили сигареты Друг.
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10.01.2022 17:52 Ответить
ну таліби знають русьську від своїх інструкторів
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10.01.2022 18:13 Ответить
Токаев врет как дышит. Эта операция была спланирована им же и Путиным задолго до этого события. Сначала он довел народ до протеста, потом вызвал карателей Путина и сдал свою территорию под интервенцию и оккупацию с благословения глобалистов, конечно. Вот доказательство https://www.youtube.com/watch?v=v4ToUNQvojw
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10.01.2022 19:34 Ответить
Сигарет "Друг" не оказалось. В последний момент заменили на папиросы "Беломор-канал".
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10.01.2022 18:20 Ответить
елбасе Токаеву стыдно врать в свои 70 лет !
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10.01.2022 18:52 Ответить
Верим, ну...
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10.01.2022 17:55 Ответить
Також було кілька негрів на абрамсі ...))
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10.01.2022 17:56 Ответить
Да нет, был абрамс на неграх.
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10.01.2022 17:57 Ответить
Абрам на неграх....
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10.01.2022 17:58 Ответить
Да нет, негры на Абраме.
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10.01.2022 17:59 Ответить
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10.01.2022 18:02 Ответить
Судячи з вашого смайлика, у вас є підозри, що не тільки НА, але й В?

Можливо не весь негр, а так - частково.
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10.01.2022 19:19 Ответить
И обратите ваше внимание, о неграх мы говорим в числе множественном.
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10.01.2022 19:49 Ответить
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10.01.2022 20:36 Ответить
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10.01.2022 17:56 Ответить
Чому вони всі - Путін Лукашенко Токаев Зеленський - брешуть як собаки?
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10.01.2022 17:57 Ответить
Ара, Пашняна забыл да.
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10.01.2022 17:58 Ответить
Узбек, Мирзиеєва пропустив.
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10.01.2022 18:16 Ответить
Біда в тому, що більшість населення сприймає ту брехню за чисту монету.
І ще одне. ту брехню стали називати "фейк". щоб народу засрать мозки.
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10.01.2022 18:13 Ответить
Тому що президенти країн! А їм довіряти в наш час - себе не поважати!
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10.01.2022 21:43 Ответить
они уже давно в зазеркалье
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10.01.2022 22:24 Ответить
Путин: протестовавшие в Казахстане прошли подготовку в лагерях террористов за рубежом.

Имейте в виду: если вы увидели в магазине бабушку, возмущённую ценами - это никакая не бабушка. Это матёрый террорист, прошедший подготовку в лагерях за рубежом.
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10.01.2022 17:58 Ответить
Вот те на! А про печеньки когда?
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10.01.2022 17:59 Ответить
Печеньки это наше, печеньки не мацайте, а у них баурсаки от Госдепа.
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10.01.2022 19:03 Ответить
Сразу прочёл как барсуки---аж спугался. Врядли вкусно. То мацу мацают, когда по пустыням шляются. Печенье люблю в жестяных банках красивых что в Голландии клепают издавна. Правда сладкое оно.
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10.01.2022 19:36 Ответить
Баурсаки это вкусно. Тот же пончик.
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10.01.2022 19:51 Ответить
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10.01.2022 18:00 Ответить
Ну да, приказ на поражение оправдывать же надо..
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10.01.2022 18:04 Ответить
Не зрозумів, а де Україна і Держдеп?
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10.01.2022 18:05 Ответить
та невже Правого Сектору і Яроша там не було? Не було навіть Яценюка?
Парадокс...
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10.01.2022 18:06 Ответить
...потрібно повторити.
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10.01.2022 18:15 Ответить
Оно такое ж тупорылое, как и его подельники по ОДКБ.
Были боевики, их трупы потом выкрали другие боевики и т.п.
Ну, бред же ! Где оружие боевиков, где их фото, документы ?
Его с путлефюрером и бульбафюрером давно надо отправить на дурку !!!
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10.01.2022 18:06 Ответить
https://www.znak.com/2022-01-10/sostoyalsya_vneocherednoy_sammit_odkb_po_situacii_v_kazahstane_glavnoe Токаев назвал боевиков в Казахстане «стаей гиен», а Путин рассуждал о «майданных технологиях». Главное с саммита ОДКБ
В атаке на Казахстан принимали участие «международные террористы», которые забирали тела своих бойцов с мест боев, а также вывозили их из моргов.
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10.01.2022 19:36 Ответить
а потом с трупами на плечах "всю пустыню пройдут за один час" (с)

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10.01.2022 19:40 Ответить
Сказки тысяча и одной ночи: пока рассказываешь, - жив.
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10.01.2022 18:08 Ответить
Двадцать тысяч террористов, Карл, специально обученных в иностранных лагерях снижать цены на газ. (с) Аркадий Бабченко

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10.01.2022 18:08 Ответить
Бийовики з ЦАзії хотіли терактами устроїти переворот і зняти обкуреного Токаєва,який попросив у кремлівського самодура вислати головорізів для натяжки колючого дроту після розстрілу бойовиків і остальних казахів.
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10.01.2022 18:14 Ответить
А як же кольорова революція про яку говорив #уйло
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10.01.2022 18:14 Ответить
Невже без візитки Яроша обійдеться?
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10.01.2022 18:15 Ответить
Ну, собственно, он прав в основном, только в мелочи ошибся. Убийства действительно совершают обученные боевики-террористы. Только вот завозят их из страны-помойки, белорaшки и армении самолетами.
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10.01.2022 18:17 Ответить
чурбан руснявый, сколько твоих собутыльников в Казахстан карателями поехало?
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10.01.2022 18:48 Ответить
руснявое, ты со своими гомосячьими фантазиями не туда попал. Тебе на срусь.сру, ваши гомосеки все там.
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10.01.2022 19:02 Ответить
животное, ты всегда сьезжаешь на вашу любимую гомосячью тему, как любое другое руснявое. Так шо можешь строчить свой бред дальше.
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10.01.2022 19:23 Ответить
Ты не жри столько московитской говнопропаганды, холоп бульбофюрера, а то ты уже хором с русней хрюкаешь.
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10.01.2022 19:32 Ответить
ОДКБ, которое формально как бы призвано защищать от внешенго врага, используется подавления протеста собственного народа.
Как удобно: в Украине "гражданская война", а в Казахстане "внешние враги". И там, и там кацапьё влезло.
В этот весь звездёжь плешивого на лабутенах никто уже давно не верит!
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10.01.2022 18:17 Ответить
А де Ярош? Де Бандерівці? Де ВОНИ ??? КАк-єто-как-єто-пазвольті-пазвольті.... 12 ооо терорістаф осталось знайти... чи вже телепортувались з Казахстану?
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10.01.2022 18:19 Ответить
если так, то токаев сам признал что митинги были мирными а погромы и безпорядок вызваны другими людьми
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10.01.2022 18:21 Ответить
На твоей совнсти сотни,или тысячи убитых, северными "братьями", мирных граждан Казахстана, которых ты, гнида, позвал, у ткбя выход один, харакири, хоть сдохнешь мужиком.
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10.01.2022 18:22 Ответить
на китайців звалить сцикотно , правда ?
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10.01.2022 18:22 Ответить
правда
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10.01.2022 19:38 Ответить
Так а куда делись эти террористы? Где они сейчас эти сотни тысяч пришлых?😁
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10.01.2022 18:27 Ответить
Меле шо попало.
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10.01.2022 18:29 Ответить
Как по фильмоклассике)) Были демоны, но самоликвидировались))
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10.01.2022 18:30 Ответить
йому шо, не сказали шо брехати?
якась бездарна постанова
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10.01.2022 18:40 Ответить
Народ восстал против Лондонских особняков Елбасы.

Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2006 году купила особняк на севере Лондона, чтобы получить британское гражданство. Как сообщает The Sunday Telegraph, приобретение стало одним из наиболее значимых покупок 41-летней Алии Назарбаевой после того, как она вывела с территории республики 300 млн долларов.
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10.01.2022 18:43 Ответить
Цей інформаційний шум має на меті одне - виправдати подальше перебування в Казахстані військ "одкб".
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10.01.2022 18:46 Ответить
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10.01.2022 18:48 Ответить
если бы это были боевики, они бы захватили военный склад, набрали бы крупнокалиберных пулеметов, гранатометов, минометов небольшого калибра, гранат, снайперок, и может даже пзрк. и так просто их бы не задавили. а так пришли автоматчики против людей с дрынами...
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10.01.2022 18:50 Ответить
один іноземний боєвик даже признався в своїх терористичних гріхах..... прибув в казахстан з Киргизії під видом джазмена... хотів джазом розвалити режим Назарбаева і його прихвостня - Токаєва.
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10.01.2022 19:01 Ответить
А из доказательств только один пианист?😁
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10.01.2022 19:17 Ответить
20 000, але дуже швидкі, потікали. А ті що не вспіли, мертві. Але ми їх не покажемо, бо то є таємниця.
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10.01.2022 19:19 Ответить
https://www.dymka.com.ua/za-kordonom/prezydent-kazahstanu-zayavyv-shho-z-morgiv-vykraly-tila-inozemnyh-bojovykiv/?fbclid=iwar336srk5h6ccqvqzv1vfmcoczcgarb7hdnuc_mibdhhnaovekjig20u9u0 Президент Казахстану заявив, що з моргів "викрали тіла іноземних бойовиків"

Могу себе представить, как "иностранные боевики", которых было аж 20 тысяч, бегали по моргам и забирали тела, при чем исключительно своих, и ни одного видео нету, а где ж эти боевики, а теперь еще и тела украли...Каие же они все клоуны, шо куйло, шо клохозный фюрер, что все остальные диктаторы.
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10.01.2022 19:27 Ответить
странно что украинский след не нашли .
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10.01.2022 19:34 Ответить
вова методичку пришлет от маши, найдут
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10.01.2022 22:27 Ответить
думаю не долго токай бабаю осталось.
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11.01.2022 02:15 Ответить
 
 