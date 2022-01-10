"Большинство нападавших были иностранными боевиками из стран Центральной Азии, включая Афганистан", - Токаев о беспорядках в Казахстане
Президент Казахстана Касим-Жомарт Токаев заявил о причастности к беспорядкам якобы боевиков из стран Центральной Азии и Ближнего Востока.
Об этом он заявил во время видеоконференции с главой Европейского совета Шарлем Мишелем, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана.
"Я не сомневаюсь, что это теракт. Это хорошо организованный, хорошо подготовленный акт агрессии против Казахстана. Большинство нападавших были иностранными боевиками из стран Центральной Азии, включая Афганистан. Есть и боевики с Ближнего Востока. Замысел заключался в формировании на нашей территории зоны контролируемого хаоса с последующим захватом власти. Поэтому в Казахстане была начата антитеррористическая операция", - сказал Токаев.
Он также подчеркнул приверженность Казахстана соблюдению всех своих международных обязательств и подтвердил курс на дальнейшее развитие сотрудничества с институтами Европейского Союза и его государствами-членами.
Пожалуйста, подождите...
Можливо не весь негр, а так - частково.
І ще одне. ту брехню стали називати "фейк". щоб народу засрать мозки.
Имейте в виду: если вы увидели в магазине бабушку, возмущённую ценами - это никакая не бабушка. Это матёрый террорист, прошедший подготовку в лагерях за рубежом.
Парадокс...
Были боевики, их трупы потом выкрали другие боевики и т.п.
Ну, бред же ! Где оружие боевиков, где их фото, документы ?
Его с путлефюрером и бульбафюрером давно надо отправить на дурку !!!
В атаке на Казахстан принимали участие «международные террористы», которые забирали тела своих бойцов с мест боев, а также вывозили их из моргов.
Как удобно: в Украине "гражданская война", а в Казахстане "внешние враги". И там, и там кацапьё влезло.
В этот весь звездёжь плешивого на лабутенах никто уже давно не верит!
якась бездарна постанова
Младшая дочь экс-президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в 2006 году купила особняк на севере Лондона, чтобы получить британское гражданство. Как сообщает The Sunday Telegraph, приобретение стало одним из наиболее значимых покупок 41-летней Алии Назарбаевой после того, как она вывела с территории республики 300 млн долларов.
Могу себе представить, как "иностранные боевики", которых было аж 20 тысяч, бегали по моргам и забирали тела, при чем исключительно своих, и ни одного видео нету, а где ж эти боевики, а теперь еще и тела украли...Каие же они все клоуны, шо куйло, шо клохозный фюрер, что все остальные диктаторы.