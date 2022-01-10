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Казахстан (778) посольство (1076) протест (5834)

Заявления об "украинском следе" в Казахстане - это "вброс", - посольство этой страны

Заявления об

Посольство Казахстана заявляет, что чувствует сопереживание Украины в связи с ситуацией в стране, однако появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в доверительные отношения между странами.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы знаем, что существуют разные сравнения событий в Казахстане и с украинским Майданом, и с событиями в Беларуси. Но наше глубокое убеждение, что между ними нельзя ставить знак равенства", - говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что "то, что произошло в Казахстане, имеет абсолютно иную природу".

"Мы сейчас чувствуем, что в Украине нам сопереживают. К сожалению, появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в наши доверительные отношения. Есть вбросы об "украинском следе" событий в Казахстане. Но мы видим, что компетентные органы Украины на данные сигналы своевременно реагируют", - говорится в сообщении.

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Также в посольстве выразили благодарность правительству Украины, МИД Украины, Национальной гвардии за организацию усиленной охраны посольства, что повышает доверие между странами и уверенность дипломатов в собственной защищенности.

"Мы заверяем, что аналогично в Казахстане обеспечивается безопасность и защита иностранных дипломатических представительств. Ситуация будет вскоре стабилизирована и никаких изменений в экономической политике и инвестиционном климате государства не предполагается. Все наши обязательства сохраняются в полном объеме. Страна сейчас только приходит в себя от того, что произошло", - заверили в посольстве.

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Топ комментарии
+11
И шо? Показательно погнали только потому шо этот идиот вслух высказывал ваши хотелки. Скажи, а у кого Нелох будет помощи просить, в случае чего?
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10.01.2022 17:45
+9
А в 2014 одна гнусавая московитская крыса рассказывала, шо никакой войны нет, просто ваша братская страна-помойка отодвигает свои границы.
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10.01.2022 18:38
+6
Стоп-стоп-стоп, а як Шевченкофф потрапив до фракції СН? А хто йому допоміг у Раду потрапити? Тобто СН ніякої відповідальності не несе? Тут теж Порошенко винен?
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10.01.2022 18:42
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Правила форума Совет форумчан
И на том спасибо дипломатам Казахстана ...
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10.01.2022 17:36 Ответить
Ну так, один ваш зеленый нардеп в Казхстане восхищался действиями карателей, и советовал Монике в случае чего обращаться за помощью к одкб( читай - к *****). За это и благодарят.
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10.01.2022 17:39 Ответить
Шевченко погнали ссаньіми тряпками из СН . Не знали ?
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10.01.2022 17:43 Ответить
И шо? Показательно погнали только потому шо этот идиот вслух высказывал ваши хотелки. Скажи, а у кого Нелох будет помощи просить, в случае чего?
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10.01.2022 17:45 Ответить
Стоп-стоп-стоп, а як Шевченкофф потрапив до фракції СН? А хто йому допоміг у Раду потрапити? Тобто СН ніякої відповідальності не несе? Тут теж Порошенко винен?
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10.01.2022 18:42 Ответить
а кто клована на трон посадил ?
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10.01.2022 19:40 Ответить
Доповідають, як американському громадянину, який в українських реаліях не петрає - Зєлєнского на трон посадили 73 відсотки зебілів, серед яких і "піввареники", і "какая разніца", і "хоть пасмєймся", і "смєтуни", і ряд інших безвідповідальних груп пониженої громадянської свідомості.
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10.01.2022 20:09 Ответить
О! Вся ваша бригада під твоїм постом відмітила я! 😁 Чому так мало? Решта ще з зппою св'ятеового не вийшла?
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10.01.2022 18:45 Ответить
Да там все сн во главе из зельцманом гнать ссаными тряпками нужно
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10.01.2022 21:06 Ответить
А в 2014 одна гнусавая московитская крыса рассказывала, шо никакой войны нет, просто ваша братская страна-помойка отодвигает свои границы.
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10.01.2022 18:38 Ответить
Какие уже могут быть отношения к стране которая присосалась к анусу Х***ла. Забирайте свое посольство и идите на*** туда же куда и Рашка и Беларашка
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10.01.2022 17:38 Ответить
Те що зараз відбувається там це перехід від національного правління до колоніального з прямою залежністю від самі знаєте кого.
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10.01.2022 17:42 Ответить
Від )(уйла кого а у тебе від кого?
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10.01.2022 17:48 Ответить
звичайно ж москва,китайців там не було помічено ..
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10.01.2022 18:41 Ответить
Поддержите одкб совместным заявлением елбысы и 95 квартала
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10.01.2022 17:47 Ответить
Украина стремится к переговорам с РФ в обход США, - New York Times.

Пока НАТО и США готовятся к переговорам с РФ в Женеве, украинское правительство, оставленное на обочине, пытается наладить контакты с Москвой, пишет авторитетное американское издание.

Отметим, что ранее Зеленский действительно допустил референдум по Донбассу и прямые переговоры с Путины, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эксклюзивном интервью "Фокусу" заявил, что уже в ближайшее время проведет переговоры с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком. Одновременно он прокомментировал и возможную встречу Зеленского и Путина в Пекине.

После этого, как утверждает New York Times, элементы этой дипломатической инициативы были опубликованы российской газетой "Коммерсант". Публикация содержала план из 10 пунктов, многие из которых имели привязку к конкретным датам в декабре-январе.
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10.01.2022 17:47 Ответить
Нє, чоловіче, чи хто ти там, ти нам посилання на вебсайт давай, нам це перекладане лайно з Вєстєй чи з КП або МК тут не треба. Такого лайна в інтернеті і без тебе повно!
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10.01.2022 19:24 Ответить
Да, было такое, и Кулеба уже оправдывался по поводу этих капитулянтских "10 шагов ао сдаче интересов Украины в обход всех переговоров": https://zn.ua/POLITICS/proiskhodjashchee-slozhno-nazvat-perehovorami-kuleba-o-tkh-i-minskikh-domolenostjakh.html вот, например .
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10.01.2022 20:57 Ответить
оригинал: https://www.nytimes.com/2022/01/09/world/europe/ukraine-russia-negotiations.html

перевод: https://focus.ua/politics/502656-ukraina-stremitsya-k-peregovoram-s-rf-v-obhod-ssha-new-york-times
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11.01.2022 01:25 Ответить
А потом устроят заварушку как АлмаАте и попросят помощи у ОДКБ .
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10.01.2022 19:43 Ответить
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10.01.2022 17:53 Ответить
Де вдівся зеленський ?
Хто нині керує державою ?
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10.01.2022 17:53 Ответить
не там где Назарбаев?
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10.01.2022 17:57 Ответить
И шо, Зеленуха работал целый год не встаючи с кресла 😂
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11.01.2022 09:05 Ответить
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10.01.2022 18:20 Ответить
Ви думаєте Зеля буде проти ?
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10.01.2022 19:55 Ответить
Ви вважаєте, що це не Зеліна голова рота відкриває?
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10.01.2022 20:44 Ответить
Trostyan2020


@trostyan2020

·
https://twitter.com/trostyan2020/status/1480554611144548359 1 год



Мне вот интересно стало! Если вдруг рф начинает вторжение кто/что подписывает приказы, рассматривает донесения, и главствует в РНБО? Официально през не может быть в отпуске так как процедура передачи власти на момент отпуска не прописана.. П.С: как будут события разворачиваться?



свічка



@svecha62

· 1 год

Taras Berezovets official Зеленский вылетел на отдых на чартере вместе с супругой и Андреем Ермаком - источники. Информацию знал ещё вчера. Сегодня подтвердили. Підписана сьогоднішнім числом зашкварна минулорічна фотка- зайве підтвердження того,що Приниження гайнуло з країни.
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10.01.2022 18:21 Ответить
Подписывает приказы только Путлер. А все остальные Ермаки, Бойки, Коломойские с буратинами, Стефанчуки, Медведчуки-только исполнители.
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10.01.2022 19:53 Ответить
Щас им позвонят из кремля и будет найдена визитка Яроша😁
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10.01.2022 18:29 Ответить
з украiнським нe можна ставити знак рiвняння. а з бiлоруським можна. рiзниця лишe в часовiй протяжностi подавлeння - чи далi вiд Європи - тим швидшe затикають рота.
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10.01.2022 19:36 Ответить
Знаете, о чём говорит это заявление? О том, что пока Токаев отдавал приказы убивать людей направо и налево, из украинского ОП названивали наперебой и выражали ему сочуствие, легитимному, равно как и во время беларуской заварушки. Я также абсолютно уверен в том, что бакановское СБУ активно помогало казахским силовикам, чем могло, равно как и беларускому КГБ.
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10.01.2022 20:38 Ответить
О том "как СБУ:" ...

Координаторы движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбек Тлеулиев и Елдос Насипбеков заявили, что сотрудники СБУ в Киеве угрожали им депортацией и потребовали прекратить оппозиционную деятельность в Казахстане.
Об этом они рассказали во время онлайн-брифинга "Выбитые зубы и угроза депортации: почему Украина негостеприимна к казахстанским оппозиционным активистам" Источник:
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11.01.2022 01:35 Ответить
Цюцьки-шукачки Токаєва-назарбаєва переплутали ******** слід зі слідом "потерпілого". Ретельніше треба працювати, а в цьому випадку підти самому понюхати та помацати.
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10.01.2022 22:39 Ответить
 
 