Заявления об "украинском следе" в Казахстане - это "вброс", - посольство этой страны
Посольство Казахстана заявляет, что чувствует сопереживание Украины в связи с ситуацией в стране, однако появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в доверительные отношения между странами.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы знаем, что существуют разные сравнения событий в Казахстане и с украинским Майданом, и с событиями в Беларуси. Но наше глубокое убеждение, что между ними нельзя ставить знак равенства", - говорится в сообщении.
В посольстве подчеркнули, что "то, что произошло в Казахстане, имеет абсолютно иную природу".
"Мы сейчас чувствуем, что в Украине нам сопереживают. К сожалению, появляются отдельные инсинуации, нацеленные на то, чтобы внести сомнение в наши доверительные отношения. Есть вбросы об "украинском следе" событий в Казахстане. Но мы видим, что компетентные органы Украины на данные сигналы своевременно реагируют", - говорится в сообщении.
Также в посольстве выразили благодарность правительству Украины, МИД Украины, Национальной гвардии за организацию усиленной охраны посольства, что повышает доверие между странами и уверенность дипломатов в собственной защищенности.
"Мы заверяем, что аналогично в Казахстане обеспечивается безопасность и защита иностранных дипломатических представительств. Ситуация будет вскоре стабилизирована и никаких изменений в экономической политике и инвестиционном климате государства не предполагается. Все наши обязательства сохраняются в полном объеме. Страна сейчас только приходит в себя от того, что произошло", - заверили в посольстве.
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Пока НАТО и США готовятся к переговорам с РФ в Женеве, украинское правительство, оставленное на обочине, пытается наладить контакты с Москвой, пишет авторитетное американское издание.
Отметим, что ранее Зеленский действительно допустил референдум по Донбассу и прямые переговоры с Путины, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эксклюзивном интервью "Фокусу" заявил, что уже в ближайшее время проведет переговоры с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком. Одновременно он прокомментировал и возможную встречу Зеленского и Путина в Пекине.
После этого, как утверждает New York Times, элементы этой дипломатической инициативы были опубликованы российской газетой "Коммерсант". Публикация содержала план из 10 пунктов, многие из которых имели привязку к конкретным датам в декабре-январе.
перевод: https://focus.ua/politics/502656-ukraina-stremitsya-k-peregovoram-s-rf-v-obhod-ssha-new-york-times
Хто нині керує державою ?
@trostyan2020
·
https://twitter.com/trostyan2020/status/1480554611144548359 1 год
Мне вот интересно стало! Если вдруг рф начинает вторжение кто/что подписывает приказы, рассматривает донесения, и главствует в РНБО? Официально през не может быть в отпуске так как процедура передачи власти на момент отпуска не прописана.. П.С: как будут события разворачиваться?
свічка
@svecha62
· 1 год
Taras Berezovets official Зеленский вылетел на отдых на чартере вместе с супругой и Андреем Ермаком - источники. Информацию знал ещё вчера. Сегодня подтвердили. Підписана сьогоднішнім числом зашкварна минулорічна фотка- зайве підтвердження того,що Приниження гайнуло з країни.
Координаторы движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбек Тлеулиев и Елдос Насипбеков заявили, что сотрудники СБУ в Киеве угрожали им депортацией и потребовали прекратить оппозиционную деятельность в Казахстане.
Об этом они рассказали во время онлайн-брифинга "Выбитые зубы и угроза депортации: почему Украина негостеприимна к казахстанским оппозиционным активистам" Источник: