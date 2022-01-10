Заяви про "український слід" у Казахстані - це "вкидання", - посольство цієї країни

Посольство Казахстану заявляє, що відчуває співпереживання України у зв'язку із ситуацією в країні, проте з'являються окремі інсинуації, націлені на те, щоб внести сумнів у довірчі відносини між країнами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми знаємо, що існують різні порівняння подій у Казахстані і з українським Майданом, і з подіями в Білорусі. Але наше глибоке переконання, що між ними не можна ставити знак рівності", - йдеться в повідомленні.

У посольстві наголосили, що "те, що сталося в Казахстані, має абсолютно іншу природу".

"Ми наразі відчуваємо, що в Україні нам співпереживають. На жаль, з'являються окремі інсинуації, націлені на те, щоб внести сумнів у наші довірчі відносини. Є вкидання про "український слід" подій у Казахстані. Але ми бачимо, що компетентні органи України на ці сигнали своєчасно реагують", - йдеться у повідомленні.

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У посольстві також висловили подяку уряду України, МЗС України, Національній гвардії за організацію посиленої охорони посольства, що підвищує довіру між країнами та впевненість дипломатів у власній захищеності.

"Ми запевняємо, що аналогічно в Казахстані забезпечується безпека та захист іноземних дипломатичних представництв. Ситуація буде незабаром стабілізована і жодних змін в економічній політиці та інвестиційному кліматі держави не передбачається. Усі наші зобов'язання зберігаються в повному обсязі. Країна наразі лише оговтується від того, що сталося", - запевнили у посольстві.

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