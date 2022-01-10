Заяви про "український слід" у Казахстані - це "вкидання", - посольство цієї країни
Посольство Казахстану заявляє, що відчуває співпереживання України у зв'язку із ситуацією в країні, проте з'являються окремі інсинуації, націлені на те, щоб внести сумнів у довірчі відносини між країнами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми знаємо, що існують різні порівняння подій у Казахстані і з українським Майданом, і з подіями в Білорусі. Але наше глибоке переконання, що між ними не можна ставити знак рівності", - йдеться в повідомленні.
У посольстві наголосили, що "те, що сталося в Казахстані, має абсолютно іншу природу".
"Ми наразі відчуваємо, що в Україні нам співпереживають. На жаль, з'являються окремі інсинуації, націлені на те, щоб внести сумнів у наші довірчі відносини. Є вкидання про "український слід" подій у Казахстані. Але ми бачимо, що компетентні органи України на ці сигнали своєчасно реагують", - йдеться у повідомленні.
У посольстві також висловили подяку уряду України, МЗС України, Національній гвардії за організацію посиленої охорони посольства, що підвищує довіру між країнами та впевненість дипломатів у власній захищеності.
"Ми запевняємо, що аналогічно в Казахстані забезпечується безпека та захист іноземних дипломатичних представництв. Ситуація буде незабаром стабілізована і жодних змін в економічній політиці та інвестиційному кліматі держави не передбачається. Усі наші зобов'язання зберігаються в повному обсязі. Країна наразі лише оговтується від того, що сталося", - запевнили у посольстві.
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Пока НАТО и США готовятся к переговорам с РФ в Женеве, украинское правительство, оставленное на обочине, пытается наладить контакты с Москвой, пишет авторитетное американское издание.
Отметим, что ранее Зеленский действительно допустил референдум по Донбассу и прямые переговоры с Путины, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эксклюзивном интервью "Фокусу" заявил, что уже в ближайшее время проведет переговоры с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком. Одновременно он прокомментировал и возможную встречу Зеленского и Путина в Пекине.
После этого, как утверждает New York Times, элементы этой дипломатической инициативы были опубликованы российской газетой "Коммерсант". Публикация содержала план из 10 пунктов, многие из которых имели привязку к конкретным датам в декабре-январе.
перевод: https://focus.ua/politics/502656-ukraina-stremitsya-k-peregovoram-s-rf-v-obhod-ssha-new-york-times
Хто нині керує державою ?
@trostyan2020
·
https://twitter.com/trostyan2020/status/1480554611144548359 1 год
Мне вот интересно стало! Если вдруг рф начинает вторжение кто/что подписывает приказы, рассматривает донесения, и главствует в РНБО? Официально през не может быть в отпуске так как процедура передачи власти на момент отпуска не прописана.. П.С: как будут события разворачиваться?
свічка
@svecha62
· 1 год
Taras Berezovets official Зеленский вылетел на отдых на чартере вместе с супругой и Андреем Ермаком - источники. Информацию знал ещё вчера. Сегодня подтвердили. Підписана сьогоднішнім числом зашкварна минулорічна фотка- зайве підтвердження того,що Приниження гайнуло з країни.
Координаторы движения "Демократический выбор Казахстана" Заманбек Тлеулиев и Елдос Насипбеков заявили, что сотрудники СБУ в Киеве угрожали им депортацией и потребовали прекратить оппозиционную деятельность в Казахстане.
Об этом они рассказали во время онлайн-брифинга "Выбитые зубы и угроза депортации: почему Украина негостеприимна к казахстанским оппозиционным активистам" Источник: