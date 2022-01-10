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Казахський опозиціонер Тлеулієв: Співробітники СБУ погрожували депортацією та вимагали припинити свою діяльність. ВIДЕО

Координатори руху "Демократичний вибір Казахстану" Заманбек Тлеулієв та Єлдос Насіпбеков заявили, що співробітники СБУ в Києві погрожували їм депортацією та вимагали припинити опозиційну діяльність в Казахстані.

Про це вони розповіли під час онлайн-брифінгу "Вибиті зуби та загроза депортації: чому Україна негостинна до казахстанських опозиційних активістів", інформує Цензор.НЕТ.

"2 числа почались мітинги. Люди ходили та вимагали зниження цін на газ, але це була причина. Це була причина, ми 4 роки займаємось суспільно-політичною діяльністю, пояснюємо, закликаємо громадян нашої країни мирним шляхом змінити авторитарний режим Назарбаєва.  2 числа ми виходили з місцевими активістами на зв'язок і узгоджували наші подальші дії. 3 числа місцеві лідери подзвонили і сказали, що вони виходитимуть і 3 числа. Ми закликали наших прибічників створювати осередки з 5-10 довірених осіб і вийти та вимагати одного - відставки уряду Назарбаєва. 

Чому саме 6 числа почалися напади? 5 числа в 17 містах мирно заповнили акімат. .... Назарбаєв зрозумів, що програє та ввів війська окупантів, війська Путіна. Саме 6 числа в Алмати почались масові розстріли мирних жителів, також 6 числа був напад на нас", - заявив Тлеулієв.

За його словами, співробітники СБУ чітко сказали, що прийшли, тому що Тлеулієв координує мирні мітинги в Казахстані.

"Вони чітко сказали, що прийшли для того, щоб мене депортувати в Казахстан. Сказали це в присутності свідків. Вони напали ввечері. Бити та погрожувати депортацією - це незаконно. Вони говорять, що ми знаходимось нелегально. Адвокатам сказали, що вони прийшли перевірити документи, а насправді вони не перевірили. Як тільки я відійшов в квартиру, взяв документи та спустився, співробітники СБУ зникли. Співробітники поліції, які до цього стояли, вони почали в присутності адвокатів розмовляти зі мною ввічливо, коректно. А до цього були одні погрози, що мене арештують, що я злочинець. Є повідомленні сусідів, їм хотіли показати мене як терориста, навіженого".

Також читайте: Порядок в Казахстані відновлено, була спроба держперевороту, - Токаєв

Єлдос Насіпбеков, також координатор руху "Демократичний вибір Казахстану" розповів, що співробітники СБУ йому погрожували депортацією: "Я прилетів до України в 2019 році легально. Того ж року подавав на політичний притулок. ... 6 січня 2022 я відкрив двері там були співробітники СБУ, їх було троє. Представився тільки один співробтіник. Полковник Олександр Михайлович, начальник сектору. Ще один співробітник СБУ був в масці та вів відеофіксацію. Вони попросили зайти в квартиру та поговорити, намагались маніпулювати мною, здійснювали психологічний тиск".

За його словами, він попросив сусідів покликати поліцію.

"За деякий час прийшла поліція. До цього я розмовляв зі співробітниками СБУ і вони погрожували мені. Якщо не розмовлятимемо наодинці, то завтра приїде наряд та депортує мене до Казахстану. Співробітники СБУ ще сказали, що якби хотіли, то затримали б мене біля під'зду без свідків та депортували б мене негайно до Казахстану. Після таких слів я налякався, зайшли до мене в квартиру. Далі співробітники СБУ залякували мене і казали, що я повинен припинити свою опозиційну діяльність на території Казахстану. Вони не застосовували до мене силу, я був без адвоката. Прийшли поліцейські, запитали про мій стан, чи не застосовується до мене психологічний тиск. Я, будучи розгубленим, написав, що не здійснюється тиск і поліцейську поїхали. Співробітники СБУ сказали, що я нічого не вирішую і якщо я хочу жити в безпеці та не стати жертвою депортації, я повинен підписати угоду про припинення координування мирних мітингів і озвучити це на відео. Стверджували, що я потрапив в геополітичну гру, де я ніяку роль не граю і можу стати жертвою. Я побоявся за своє життя та підписав угоду про припинення координування мирних мітингів в Казахстані. Після цього співробітники СБУ пішли, я подзвонив своїм соратникам і сказав, що я підписав", - додав Насіпбеков.

Нагадаємо, раніше казахський опозиціонер Тлеулієв заявив про побиття співробітниками СБУ в Києві.

Також читайте: Щоб не вийшло, як у Казахстані: Лукашенко вже хоче "допомогти" Таджикистану

Автор: 

Казахстан (873) Київ (19528) опозиція (292) СБУ (12847)


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Топ коментарі
+34
Якщо вони Законно знаходяться в Україні не порушуючи Закони України,то яке право має СБУ себе так поводити?😡
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10.01.2022 13:45
+30
А помните Виталия Шишова, белоруса, которого нашли повешенным в киевском парке?
Теперь казахи.
У кого-то ещё есть сомнения на кого работает и куда стремится наша власть?
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10.01.2022 13:52
+25
де хоче там і сидить. Тобі яке діло.
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10.01.2022 13:45
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Визначний сам факт що бакановське "СБУ" підстрибуючи побігло щемити казахську опозицію. Хтось же дав вказівки - цікаво хто?
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10.01.2022 13:48 Відповісти
Вказівку дала людина,котра за зрив спецопераціїї по вагнерівцях мабуть отримала звання генерал-лейтенанта ФСБ.
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10.01.2022 13:55 Відповісти
СБУ вообще на кого работает? Почему подгавкивает диктаторам?
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10.01.2022 13:50 Відповісти
Может потому и били, что плохо координировал?

Сарказм...
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10.01.2022 14:07 Відповісти
А помните Виталия Шишова, белоруса, которого нашли повешенным в киевском парке?
Теперь казахи.
У кого-то ещё есть сомнения на кого работает и куда стремится наша власть?
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10.01.2022 13:52 Відповісти
Майдан.
Военные массово отказываются ехать в Киев "помогать МВД"
Менты воюют с протестующими
Прокуроры просят всем активистам чуть ли не пожизненное
Суды массово "осуждают" активистов
Титушня ... Ну, с титушней все понятно

А что тогда делала наша "славная" СБУ?
Что СЕЙЧАС делает СБУ ... и так все знают
На примере казахских оппозиционеров, мне совершенно понятно, что СБУ будет делать ЗАВТРА.
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10.01.2022 14:04 Відповісти
При каждом удобном случае фсбшній тролль ******* пихает Украину в медиа- пространство, пытаясь из неё сделать некую Аль-Каиду, которая готовит террористов, то есть прецендент для вторжения. Єто слишком топорная работа лазутчика и его шавок, им не место в Украине , короче - пусть канают.
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10.01.2022 14:19 Відповісти
СБУ, А ви не поплутали себе з фесебе????????? Ві що хєрньою займаєтесь????? СБУ який стид!!!!!!!!!!!!
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10.01.2022 14:23 Відповісти
А фулі, Україна має своїх ******, ой єлбаси, не знаю як правильно?
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10.01.2022 14:24 Відповісти
*******
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10.01.2022 14:27 Відповісти
Зеблазні
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10.01.2022 14:47 Відповісти
включая, но не ограничиваясь єтим.
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10.01.2022 15:04 Відповісти
прежде чем начинать выяснять отношения, нужно повыбиать зубы баканову и зеленском, а после этого отправиить этих пропутинских агентов на нары.
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10.01.2022 14:27 Відповісти
Тільки посмертне розслідування їх злочинів!
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10.01.2022 14:34 Відповісти
У нас не СБУ, а СОБ. Служба Опасности Украины.
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10.01.2022 14:32 Відповісти
скорее всего - Служба Безопасности Урода - там до Украины вообще никаким боком ! ))))
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10.01.2022 18:38 Відповісти
а почему собственно в Украине,нужно устраивать жизнь для оппозиции Казахстана? есть братский народ в Киргизии,флаг в руки! но нет...здесь сытнее...
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10.01.2022 14:37 Відповісти
А в чем проблема? Преследуемый официальной властью политик может проживать в любой демократической стране.
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10.01.2022 14:49 Відповісти
проживать может,но без перфоманса,и с соблюдением законов Украины.
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10.01.2022 15:12 Відповісти
в любой Великой Британии это бы стало предметом расследования большого количества парламентских комиссий.
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10.01.2022 16:38 Відповісти
Треба було щоб і на заході заборонили нашим громадянам мітинги і перфоменси і під рашківськими посольствами, і ще заборонити волонтерську допомогу відправляти, а то чого понаїжали і бузять, дратують рашу, і їхні відносини псують. Я розумію ще ФСБешне СБУ пресує бо треба наказ якогось там Бакана чи Димченка виконувати, так тут ще і прості громадяни допомагають. А завтра як Байден припустимо домовиться з Путіним, і нас здадуть Росії, напишете що продажний захід нас зрадив і забув свої демократичні цінності а наші цінності де? Вони у наш є?
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10.01.2022 16:56 Відповісти
ух как вы всё в кучу то свалили...

может вы где то приведёте пример,как украинская оппозиция,живя в Казахстане,водила там хороводы?-думаю не приведёте. ну нельзя кому попало приехать в другую страну,и вести себя как захочется. чего они не поехали в Таджикистан,в Узбекистан,в ту же Россию,в Грузию,в Азербайджан???
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10.01.2022 17:36 Відповісти
А коли це Казахстан, і решта наведених вами країн, були демократичними (окрім Грузії)? Яка це там така українська опозиція, часом не Янек і Азіров, разом з Пшонкою, так вони можна сказати в опозиції до України, і хороводи вони там таки водили.
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10.01.2022 18:02 Відповісти
кто больше платит - на того сбу и работает..., что с них взять - коммерческая организация...
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10.01.2022 14:37 Відповісти
а чому б не переехать, например, в Берлин, и оттуда координировать движение?
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10.01.2022 14:38 Відповісти
Берлін не резиновий Там ітак овердо..я "опозиціонерів".
А так супер бути "опозицією" - нехай садять баранів, котрих координуюють. А сам опозиціонер зручно вмістившись на кріслі буде опозиціоновувати за тисячі км.
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11.01.2022 09:25 Відповісти
тут не все так однозначно. почему этот казах занимается оппозиционерством в Украине а не Казакстане?
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10.01.2022 14:51 Відповісти
Бо там його вб'ють, або посадять.
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10.01.2022 17:04 Відповісти
Подайте на СБУшників у суд, за вибиті зуби. Процес повинен бути висвітлений у ЗМІ.
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10.01.2022 14:52 Відповісти
Вам напомнить дело Гонгадзе?
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10.01.2022 22:48 Відповісти
службу СлаБоУмных надо разогнать... кроме наружки...
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10.01.2022 15:09 Відповісти
"Я прилетів до України в 2019 році легально. Того ж року подавав на політичний притулок"


08.11.19 "За політичних біженців часто видають себе злодії, педофіли, шахраї з інших держав. Україна має контролювати, кого пускає до себе" - заступниця голови Держміграції Наталія Науменко


04.01.22 "нас звинувачують у тому, що ми нібито хочемо задушити волонтерські організації. Та не хочемо ми їх задушити! Ми хочемо, щоб заявлена мета волонтерства не спотворювалася!" Голова Державної міграційної служби Наталія Науменко
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10.01.2022 15:21 Відповісти
"Служить бы рад, прислуживаться тошно!" Этого выражения в СБУ точно не знают и стараются "прислуживаться" кому угодно, прежде всего московским марионеткам из руководства Украины, олигархам и т.д., только бы не служить Украине и ее народу. В Казахстане идет расправа и помогать в этом российским карателям и предателям казахского народа - это последнее дело.
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10.01.2022 15:29 Відповісти
для такого сраного СБУ як наше все навпаки - перша справа помагати кремлівським уйобкам і захищати зрадників України. так було заведено ще у 20-х роках минулого століття та так і залишилося. були окремі виключення і то лише в період з 2015 по 2019 рік.
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10.01.2022 15:56 Відповісти
Этот оппозиционер не любит кацапов. Значит надо его поддерживать.
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10.01.2022 15:39 Відповісти
от нехай їде до себе і там не любить
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11.01.2022 08:53 Відповісти
опозиционеров не бывает- ЕСТЬ ПОЗИЦИЯ ДОРВАТЬСЯ ДО КОРЫТА
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10.01.2022 15:46 Відповісти
В Казахстане,работают десятки компаний из США и Великобритании.Новые Старшие Братья дали команду-СБУ выполнило
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10.01.2022 16:04 Відповісти
Із часів сивої давнини відомо : байдуже споглядання на-біду ближнього /його розпинають сьогодні . а тебе завтра/ це найвища ступінь підлоти !!! Забули : 70% орачів . які піднімали цілинні землі-- були українці. більшість. яких там і осіла / там дух наш козацький витає.../Навіть тупорилі .траво*ядні . бізони у яких замість мізків ростуть круті роги. в подібних ситуаціях .--- згуртовуються і піднімають хижого нападника--лева на роги ...А тому на оте . підленьке : -- а что они сдесь делают. ети опозиционерьі--віддє тхорячим душком агентяри кремлівського ліліпузіка .../розділяй і володарюй ! / Наше СБУ -- це лише придаток вибраної нами ЗЕ--більної зради. яка замість того щоб нейтралізувати пропутінських сеператюг .які засіли в Україні на всіх щаблях влади --відстежує та " НЕйтралізує всіх неугодних цій квазі--владі . Постала нагальна потреба /щоб НЕ ганьбилась .сама назва сб УКРАЇНИ---останню літеру " У " замінити на СБ--ЗК. тобто служба безпеки зеника--коломойші .../ .
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10.01.2022 16:12 Відповісти
На кого работает наше СБУ ?
А выбитые зубы - намек на несогласие с мнением оппонента?
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10.01.2022 16:32 Відповісти
сбу на службе фсб и международн корпораций.
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10.01.2022 17:09 Відповісти
У власти сейчас рыги яныка, в шкуре зеленой тупой овцы с надписью "новые лица"
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11.01.2022 00:18 Відповісти
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