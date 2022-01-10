Казахський опозиціонер Тлеулієв: Співробітники СБУ погрожували депортацією та вимагали припинити свою діяльність. ВIДЕО

Координатори руху "Демократичний вибір Казахстану" Заманбек Тлеулієв та Єлдос Насіпбеков заявили, що співробітники СБУ в Києві погрожували їм депортацією та вимагали припинити опозиційну діяльність в Казахстані.

Про це вони розповіли під час онлайн-брифінгу "Вибиті зуби та загроза депортації: чому Україна негостинна до казахстанських опозиційних активістів", інформує Цензор.НЕТ.

"2 числа почались мітинги. Люди ходили та вимагали зниження цін на газ, але це була причина. Це була причина, ми 4 роки займаємось суспільно-політичною діяльністю, пояснюємо, закликаємо громадян нашої країни мирним шляхом змінити авторитарний режим Назарбаєва. 2 числа ми виходили з місцевими активістами на зв'язок і узгоджували наші подальші дії. 3 числа місцеві лідери подзвонили і сказали, що вони виходитимуть і 3 числа. Ми закликали наших прибічників створювати осередки з 5-10 довірених осіб і вийти та вимагати одного - відставки уряду Назарбаєва.

Чому саме 6 числа почалися напади? 5 числа в 17 містах мирно заповнили акімат. .... Назарбаєв зрозумів, що програє та ввів війська окупантів, війська Путіна. Саме 6 числа в Алмати почались масові розстріли мирних жителів, також 6 числа був напад на нас", - заявив Тлеулієв.

За його словами, співробітники СБУ чітко сказали, що прийшли, тому що Тлеулієв координує мирні мітинги в Казахстані.

"Вони чітко сказали, що прийшли для того, щоб мене депортувати в Казахстан. Сказали це в присутності свідків. Вони напали ввечері. Бити та погрожувати депортацією - це незаконно. Вони говорять, що ми знаходимось нелегально. Адвокатам сказали, що вони прийшли перевірити документи, а насправді вони не перевірили. Як тільки я відійшов в квартиру, взяв документи та спустився, співробітники СБУ зникли. Співробітники поліції, які до цього стояли, вони почали в присутності адвокатів розмовляти зі мною ввічливо, коректно. А до цього були одні погрози, що мене арештують, що я злочинець. Є повідомленні сусідів, їм хотіли показати мене як терориста, навіженого".

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Єлдос Насіпбеков, також координатор руху "Демократичний вибір Казахстану" розповів, що співробітники СБУ йому погрожували депортацією: "Я прилетів до України в 2019 році легально. Того ж року подавав на політичний притулок. ... 6 січня 2022 я відкрив двері там були співробітники СБУ, їх було троє. Представився тільки один співробтіник. Полковник Олександр Михайлович, начальник сектору. Ще один співробітник СБУ був в масці та вів відеофіксацію. Вони попросили зайти в квартиру та поговорити, намагались маніпулювати мною, здійснювали психологічний тиск".

За його словами, він попросив сусідів покликати поліцію.

"За деякий час прийшла поліція. До цього я розмовляв зі співробітниками СБУ і вони погрожували мені. Якщо не розмовлятимемо наодинці, то завтра приїде наряд та депортує мене до Казахстану. Співробітники СБУ ще сказали, що якби хотіли, то затримали б мене біля під'зду без свідків та депортували б мене негайно до Казахстану. Після таких слів я налякався, зайшли до мене в квартиру. Далі співробітники СБУ залякували мене і казали, що я повинен припинити свою опозиційну діяльність на території Казахстану. Вони не застосовували до мене силу, я був без адвоката. Прийшли поліцейські, запитали про мій стан, чи не застосовується до мене психологічний тиск. Я, будучи розгубленим, написав, що не здійснюється тиск і поліцейську поїхали. Співробітники СБУ сказали, що я нічого не вирішую і якщо я хочу жити в безпеці та не стати жертвою депортації, я повинен підписати угоду про припинення координування мирних мітингів і озвучити це на відео. Стверджували, що я потрапив в геополітичну гру, де я ніяку роль не граю і можу стати жертвою. Я побоявся за своє життя та підписав угоду про припинення координування мирних мітингів в Казахстані. Після цього співробітники СБУ пішли, я подзвонив своїм соратникам і сказав, що я підписав", - додав Насіпбеков.

Нагадаємо, раніше казахський опозиціонер Тлеулієв заявив про побиття співробітниками СБУ в Києві.

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