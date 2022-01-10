Россия не ответила на призывы к деэскалации, – представитель США Шерман

Россия на переговорах с США не дала прямого ответа на призывы к деэскалации на границе с Украиной.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос", - сказала Шерман, отвечая на вопросы журналиста о том, есть ли данные, указывающие, что Россия готова к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

"Они могут доказать, что они не намерены вторгнуться (в Украину. – Ред.), вернув военных обратно на места дислокации", – добавила она.

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