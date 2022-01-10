Россия не ответила на призывы к деэскалации, – представитель США Шерман
Россия на переговорах с США не дала прямого ответа на призывы к деэскалации на границе с Украиной.
Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос", - сказала Шерман, отвечая на вопросы журналиста о том, есть ли данные, указывающие, что Россия готова к деэскалации ситуации на границе с Украиной.
"Они могут доказать, что они не намерены вторгнуться (в Украину. – Ред.), вернув военных обратно на места дислокации", – добавила она.
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Й.Геббельс
Все помнят, как база НАТО была в Ульяновске. А тут - не смеееть! - так, что ли?
Он всем говорит - нападу на Украину, если продвинетесь на восток! Но он УЖЕ НАПАЛ! и все это понимают!
Вот чисто по человечески, без политики - они понимают этого придурка, говорящего одно, а делающего другое?..
Комент - просто пісня! Зберіг собі, буду приводити надалі.
От і як реагувати на подібне? Я, наприклад, не хочу зі зброєю в руках захищати таких вівець.
Мій типаж - я не живу війною та ненавистю, і як більшість громадян, я працюю над кар'єрою, намагаюсь заробляти гроші і прагну мирного майбутнього. Готуватись до війни, витрачати гроші на зброю замість інвестування в себе чи свою сім'ю- означало б для мене повну поразку в житті та змарновану молодість. Якщо такі люди, про яких ти пишеш, дійсно існують, я їм щиро співчуваю, бо через свою недалекоглядність вони приречені на сумне та жебрацьке існування.
https://www.facebook.com/vikakozubenko/posts/1828114064048079?__cft__[0]=***************************************************************************************************************-zhbfG4RG2eaRhh_JPdI&__tn__=%2CO%2CP-R 9 мин. ·
https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=***************************************************************************************************************-zhbfG4RG2eaRhh_JPdI&__tn__=-]K-R Андрій Смолій : Зеленський та Єрмак вилетіли чартером на відпочинок за кордон. Це підтвердило вже два джерела вчора та сьогодні.
При цьому Офіс президента сьогодні відверто бреше виставляючи фейкові фото нібито Зеленський на роботі.
Три тижні підряд відпочинку у воюючій країні. Це вже дно чи ще ні?
Задумайтесь, ця істота повністю відповідає елементу з допису 2019р.
"Країна тупих проституток і веселих самовбивць, які не хочуть жити в щасливій ******** країні, не мають мізків і навіть не здатні зрозуміти, що їм пропонують, а на вухах - манафортівска та ********** лапша....
Останні президентські вибори гранично чітко й наочно показали, що наш народ не любить вумних. Йому треба щось простіше, ближче, зрозуміліше. Язика показати, дулю, середній палець, голу дупу, баночку з аналізами, йух по клавішах рояля…Оце одразу ж зацінять, і на руках понесуть на трон. Фулє - наша людина! Такий же самий, як і ми!"
70% меседжу передається / засвоюється через невербаліку.
А тут аж кричить: слабак і слабаки.
І американці (на NewsMax читала і слухала) одразу писали про weakness і журилися, що і Китай, і рашка це відчули. Та обов'язково цим скористаються.
Але "козачок" милиться на другий термін. Вже за рік напрацював так, що ого-го. І це ще ж не кінець. Та в нього пріорітети: лгбт, укольчики та critical race theory.
І ще - морозиво.
***
А хто знає?
Надія тільки на СЕБЕ !!! ЄДНАЄМОСЬ !!!
закрепление достигнутых приобретений
ну и войнушки по периметру для перераспределения бюджета в пользу чекистов
Размещение ракет НАТО в Эстонии Кремль не волнует, хотя время полета ракет из Таллина до Питера не превышает времени полета ракет из Харькова до Москвы: Кремль озабочен сугубо вступлением Украины в НАТО.
Каких вам еще, простите, требуется доказательств, что Кремль зациклен на Украине и не считает Украину страной, а украинцев не считает людьми?
Как и при Сталине-Хрущёве-Брежневе - надо сначала дождаться команды Царя