РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10537 посетителей онлайн
Новости
30 741 155
россия (93011) США (24834)

Россия не ответила на призывы к деэскалации, – представитель США Шерман

Россия не ответила на призывы к деэскалации, – представитель США Шерман

Россия на переговорах с США не дала прямого ответа на призывы к деэскалации на границе с Украиной.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Венди Шерман, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я не думаю, что мы знаем ответ на этот вопрос", - сказала Шерман, отвечая на вопросы журналиста о том, есть ли данные, указывающие, что Россия готова к деэскалации ситуации на границе с Украиной.

"Они могут доказать, что они не намерены вторгнуться (в Украину. – Ред.), вернув военных обратно на места дислокации", – добавила она.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Российско-американские переговоры завершились в Женеве, - СМИ
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+62
кацапо-фашисты понимают только силу!
нужно вооружаться до зубов!и зачистить это логово фашистов на кацапии!
показать весь комментарий
10.01.2022 19:21
+34
Сразу было понятно, шо дикари все это затеяли только шоб побыковать на публику. Вопрос - и шо теперь?
показать весь комментарий
10.01.2022 19:28
+32
Це було б не страшно, якби у нас був президент.
показать весь комментарий
10.01.2022 19:35
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Внимание, это - вражеский бот!
показать весь комментарий
11.01.2022 03:27 Ответить
Відверто кажучи не зрозуміло представницький рівень перемовин. Заступник міністра за заступник держсекретаря. Ви про поставку партії бананів домовляєтесь чи намагаєтесь великої війни уникнути?
показать весь комментарий
10.01.2022 19:59 Ответить
Це проба сил.
показать весь комментарий
10.01.2022 20:02 Ответить
Можливо. А може просто емітатація бурхливих спроб домовитись.
показать весь комментарий
10.01.2022 20:09 Ответить
Зазвичай перемовини проводять перемовники, а вже приймають рышення та пыдписивают домовленносты, вже керывники.
показать весь комментарий
10.01.2022 20:14 Ответить
Шум информационный.
показать весь комментарий
10.01.2022 20:14 Ответить
Пуйло запитує хлопчика:"Где заканчивается граница России?""Там,где можно получить в пятак!"-відповів хлопчик.
показать весь комментарий
10.01.2022 20:06 Ответить
"Германия везде там, где хоть один человек говорит по-немецки!"
Й.Геббельс
показать весь комментарий
10.01.2022 20:07 Ответить
Іронія в тому, що ти сам це написав російською. Одже ти теж допомогаєш росії бути в твоїй країні.
показать весь комментарий
10.01.2022 21:06 Ответить
Интересно а Запад вообще понимает, что хочет комплексующий недомерок?
Все помнят, как база НАТО была в Ульяновске. А тут - не смеееть! - так, что ли?
Он всем говорит - нападу на Украину, если продвинетесь на восток! Но он УЖЕ НАПАЛ! и все это понимают!
Вот чисто по человечески, без политики - они понимают этого придурка, говорящего одно, а делающего другое?..
показать весь комментарий
10.01.2022 20:06 Ответить
Сьогодні в коментах попався типовий виборець зеленського.

Комент - просто пісня! Зберіг собі, буду приводити надалі.

От і як реагувати на подібне? Я, наприклад, не хочу зі зброєю в руках захищати таких вівець.

Мій типаж - я не живу війною та ненавистю, і як більшість громадян, я працюю над кар'єрою, намагаюсь заробляти гроші і прагну мирного майбутнього. Готуватись до війни, витрачати гроші на зброю замість інвестування в себе чи свою сім'ю- означало б для мене повну поразку в житті та змарновану молодість. Якщо такі люди, про яких ти пишеш, дійсно існують, я їм щиро співчуваю, бо через свою недалекоглядність вони приречені на сумне та жебрацьке існування.
показать весь комментарий
10.01.2022 20:12 Ответить
Зебіл звичайний, одноклітинний. Таких на жаль вже не 73% але ще багато.
показать весь комментарий
10.01.2022 20:15 Ответить
Хто не готовий до війни, отримає кацапським чоботом по хлєбальнику, і буде потім все життя інвестувати в штучні щелепи...
показать весь комментарий
10.01.2022 21:40 Ответить
Подобається лише те, що написане жирним. А далі - мрак і туман. Навіщо, дійсно, ризикувати життям заради таких?
показать весь комментарий
10.01.2022 21:51 Ответить
Женский отряд Слипи Джо. Могли бы найти мужика для переговоров с экзистенциальным врагом.
показать весь комментарий
10.01.2022 20:16 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2022 20:17 Ответить
"уговоры" гопника "не воровать" - бесполезны!
показать весь комментарий
10.01.2022 20:17 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2022 20:22 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2022 20:23 Ответить
https://www.facebook.com/vikakozubenko?__cft__[0]=***************************************************************************************************************-zhbfG4RG2eaRhh_JPdI&__tn__=-UC%2CP-R Вікторія Козубенко

https://www.facebook.com/vikakozubenko/posts/1828114064048079?__cft__[0]=***************************************************************************************************************-zhbfG4RG2eaRhh_JPdI&__tn__=%2CO%2CP-R 9 мин. ·



https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=***************************************************************************************************************-zhbfG4RG2eaRhh_JPdI&__tn__=-]K-R Андрій Смолій : Зеленський та Єрмак вилетіли чартером на відпочинок за кордон. Це підтвердило вже два джерела вчора та сьогодні.

При цьому Офіс президента сьогодні відверто бреше виставляючи фейкові фото нібито Зеленський на роботі.

Три тижні підряд відпочинку у воюючій країні. Це вже дно чи ще ні?
показать весь комментарий
10.01.2022 20:31 Ответить
Та хай ЗЕчмо видпочивае - без его блеянья переговоры умные люди успешней проведут. Може говнокомандуючий, нанюхавшись кокса, утопится тихо в море, шоб нам об него руки не марать
показать весь комментарий
10.01.2022 21:02 Ответить
Может у него очередной сеанс связи в Омане, а вы тут про отдых...работает человек...
показать весь комментарий
10.01.2022 21:06 Ответить
показать весь комментарий
10.01.2022 21:07 Ответить
Чи від нього багато толку?
показать весь комментарий
10.01.2022 23:30 Ответить
І цього разу не вдалося проскочити ЗЄльцу, не виїхав він американському горбі. Неможливо і рибку зїсти і на ух сісти. Нє палучаєєцца перестать стрелять і пасрєдине.
показать весь комментарий
10.01.2022 20:34 Ответить
А должны были?
показать весь комментарий
10.01.2022 20:40 Ответить
Хто такий ЗЕлуплений Игорь Д, який скаче в коментах, як блоха на шолудивій собаці?
Задумайтесь, ця істота повністю відповідає елементу з допису 2019р.
"Країна тупих проституток і веселих самовбивць, які не хочуть жити в щасливій ******** країні, не мають мізків і навіть не здатні зрозуміти, що їм пропонують, а на вухах - манафортівска та ********** лапша....
Останні президентські вибори гранично чітко й наочно показали, що наш народ не любить вумних. Йому треба щось простіше, ближче, зрозуміліше. Язика показати, дулю, середній палець, голу дупу, баночку з аналізами, йух по клавішах рояля…Оце одразу ж зацінять, і на руках понесуть на трон. Фулє - наша людина! Такий же самий, як і ми!"
показать весь комментарий
10.01.2022 20:44 Ответить
Звичайно Зєльц 100% КАЗЁЛ, як і Пєцік, правда іншої породи.
показать весь комментарий
10.01.2022 21:40 Ответить
Вы присмотритесь с кем вы ведете переговоры. У них пена с пасти лезет а вы с ними целоваться. Потом будете жаловаться что вас опять покусали
показать весь комментарий
10.01.2022 20:45 Ответить
Шерман... это да... пипец расии...
показать весь комментарий
10.01.2022 20:52 Ответить
давай членство в НАТО быстрее, хватит сопли жевать
показать весь комментарий
10.01.2022 20:55 Ответить
Бажали відповіді від *****!?
показать весь комментарий
10.01.2022 20:59 Ответить
Зате як голосно було заявлено "America is back" (шамкотів "животворящий"), тріпологія з європейськими союзничками, візитик ... А вже перед москалями як настрибалися за цілий рік ... Набалакатися ніяк не могли, зустрічалися і в третіх країнах, і на мацкву літали ...

70% меседжу передається / засвоюється через невербаліку.
А тут аж кричить: слабак і слабаки.

І американці (на NewsMax читала і слухала) одразу писали про weakness і журилися, що і Китай, і рашка це відчули. Та обов'язково цим скористаються.

Але "козачок" милиться на другий термін. Вже за рік напрацював так, що ого-го. І це ще ж не кінець. Та в нього пріорітети: лгбт, укольчики та critical race theory.
І ще - морозиво.
показать весь комментарий
10.01.2022 21:06 Ответить
"Я не думаю, що ми знаємо відповідь на це питання", - сказала Шерман
***
А хто знає?
показать весь комментарий
10.01.2022 21:33 Ответить
а ніхто, нам треба використати всю свою рішучість та згадати, що ми здолаємо - УСЕ! (що буде потрібно), бо інакше просто неможно
показать весь комментарий
10.01.2022 23:01 Ответить
***** знає. Але до останнього буде косити під ідіота, бо його 140 мільйонному скоту це заходить без проблем. Та навіть мігрантам звідти заходить
показать весь комментарий
10.01.2022 23:28 Ответить
просто потрібно ввести хороші санкції типу відключити свіфт і т.д.
показать весь комментарий
10.01.2022 21:38 Ответить
ніхто з тих, хто може це зробити, не є таким хоробрим та рішучім, щоб взяти за це відповідальність, бо зараз в них усе гаразд і вони не хочуть втратити спокій
показать весь комментарий
10.01.2022 23:09 Ответить
але вони не хочуть і мільйони біженців з України.а це реально.хуйлу потрібна не тільки Україна з губернатором мертветчуком,а й хаос в ситій ЄС.
показать весь комментарий
10.01.2022 23:13 Ответить
Україна за своє існування проходила не одного разу поганих часів, і нам не наново боротися за своє. Важко буває подолати, але ми зробимо усе, ворогу марно сподіватися на будь-що вдалого для себе.
показать весь комментарий
10.01.2022 23:36 Ответить
А якщо ***** буде божитись, що забере оту наволочь від наших кордонів -ЙОМУ ХТОСЬ ПОВІРИТЬ ?
Надія тільки на СЕБЕ !!! ЄДНАЄМОСЬ !!!
показать весь комментарий
10.01.2022 21:47 Ответить
Значит быть войне.Нужно готовиться к ТМВ
показать весь комментарий
10.01.2022 21:50 Ответить
вчіть "37 правил выживания в городском бою" https://www.youtube.com/watch?v=_qcNefc6nls , бо можуть згодитися !
показать весь комментарий
10.01.2022 22:08 Ответить
Так, так, русня тебе зараз навчить, як вижити в подібному бою. В них в цьому великий досвід. Вже 20 років на мусорських пляшках сракою сидять. За те живі.
показать весь комментарий
10.01.2022 23:27 Ответить
цель кремля - статус кво
закрепление достигнутых приобретений
ну и войнушки по периметру для перераспределения бюджета в пользу чекистов
показать весь комментарий
10.01.2022 22:17 Ответить
Як гопник має відповісти терпілє на заклик до припинення насилля? І чому він це має зробити?
показать весь комментарий
10.01.2022 23:25 Ответить
так отож
показать весь комментарий
10.01.2022 23:39 Ответить
Так введите санкции на поставку 5-ти дюймовых дисскет...
показать весь комментарий
10.01.2022 23:34 Ответить
лучше уж тогда перфокарт и перфолент, вся совковая электроника на них работала
показать весь комментарий
11.01.2022 01:24 Ответить
""Они могут доказать, что они не намерены вторгнуться (в Украину. - Ред.), вернув военных обратно на места дислокации", - добавила она." Источник:

Размещение ракет НАТО в Эстонии Кремль не волнует, хотя время полета ракет из Таллина до Питера не превышает времени полета ракет из Харькова до Москвы: Кремль озабочен сугубо вступлением Украины в НАТО.
Каких вам еще, простите, требуется доказательств, что Кремль зациклен на Украине и не считает Украину страной, а украинцев не считает людьми?
показать весь комментарий
11.01.2022 05:18 Ответить
кацапуры не поняли, что Шерман - это смерть кацапии... она настолько волевая и умная женщина, что кацапы будут ссаться перед ней как малые дети...
показать весь комментарий
11.01.2022 06:41 Ответить
Рябков-говорящая голова ещё не получила свежих указаний.
Как и при Сталине-Хрущёве-Брежневе - надо сначала дождаться команды Царя

показать весь комментарий
11.01.2022 09:27 Ответить
а що наш президент?
показать весь комментарий
11.01.2022 10:56 Ответить
Страница 2 из 2
 
 