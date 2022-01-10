Росія не відповіла на заклики до деескалації, - представник США Шерман

Росія на переговорах зі США не дала прямої відповіді на заклики до деескалації на кордоні з Україною.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що ми знаємо відповідь на це питання", - сказала Шерман, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є дані, які вказують, що Росія готова до деескалації ситуації на кордоні з Україною.

"Вони можуть довести, що вони не мають намірів вторгнутися (до України. - Ред.), повернувши військових назад на місця дислокації", - додала вона.

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