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Росія не відповіла на заклики до деескалації, - представник США Шерман

Росія не відповіла на заклики до деескалації, - представник США Шерман

Росія на переговорах зі США не дала прямої відповіді на заклики до деескалації на кордоні з Україною.

Про це заявила заступник держсекретаря США Венді Шерман, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Я не думаю, що ми знаємо відповідь на це питання", - сказала Шерман, відповідаючи на запитання журналіста про те, чи є дані, які вказують, що Росія готова до деескалації ситуації на кордоні з Україною.

"Вони можуть довести, що вони не мають намірів вторгнутися (до України. - Ред.), повернувши військових назад на місця дислокації", - додала вона.

Також читайте: Російсько-американські переговори завершились у Женеві, - ЗМІ

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Топ коментарі
+62
кацапо-фашисты понимают только силу!
нужно вооружаться до зубов!и зачистить это логово фашистов на кацапии!
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10.01.2022 19:21
+34
Сразу было понятно, шо дикари все это затеяли только шоб побыковать на публику. Вопрос - и шо теперь?
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10.01.2022 19:28
+32
Це було б не страшно, якби у нас був президент.
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10.01.2022 19:35
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Внимание, это - вражеский бот!
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11.01.2022 03:27 Відповісти
Відверто кажучи не зрозуміло представницький рівень перемовин. Заступник міністра за заступник держсекретаря. Ви про поставку партії бананів домовляєтесь чи намагаєтесь великої війни уникнути?
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10.01.2022 19:59 Відповісти
Це проба сил.
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10.01.2022 20:02 Відповісти
Можливо. А може просто емітатація бурхливих спроб домовитись.
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10.01.2022 20:09 Відповісти
Зазвичай перемовини проводять перемовники, а вже приймають рышення та пыдписивают домовленносты, вже керывники.
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10.01.2022 20:14 Відповісти
Шум информационный.
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10.01.2022 20:14 Відповісти
Пуйло запитує хлопчика:"Где заканчивается граница России?""Там,где можно получить в пятак!"-відповів хлопчик.
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10.01.2022 20:06 Відповісти
"Германия везде там, где хоть один человек говорит по-немецки!"
Й.Геббельс
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10.01.2022 20:07 Відповісти
Іронія в тому, що ти сам це написав російською. Одже ти теж допомогаєш росії бути в твоїй країні.
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10.01.2022 21:06 Відповісти
Интересно а Запад вообще понимает, что хочет комплексующий недомерок?
Все помнят, как база НАТО была в Ульяновске. А тут - не смеееть! - так, что ли?
Он всем говорит - нападу на Украину, если продвинетесь на восток! Но он УЖЕ НАПАЛ! и все это понимают!
Вот чисто по человечески, без политики - они понимают этого придурка, говорящего одно, а делающего другое?..
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10.01.2022 20:06 Відповісти
Сьогодні в коментах попався типовий виборець зеленського.

Комент - просто пісня! Зберіг собі, буду приводити надалі.

От і як реагувати на подібне? Я, наприклад, не хочу зі зброєю в руках захищати таких вівець.

Мій типаж - я не живу війною та ненавистю, і як більшість громадян, я працюю над кар'єрою, намагаюсь заробляти гроші і прагну мирного майбутнього. Готуватись до війни, витрачати гроші на зброю замість інвестування в себе чи свою сім'ю- означало б для мене повну поразку в житті та змарновану молодість. Якщо такі люди, про яких ти пишеш, дійсно існують, я їм щиро співчуваю, бо через свою недалекоглядність вони приречені на сумне та жебрацьке існування.
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10.01.2022 20:12 Відповісти
Зебіл звичайний, одноклітинний. Таких на жаль вже не 73% але ще багато.
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10.01.2022 20:15 Відповісти
Хто не готовий до війни, отримає кацапським чоботом по хлєбальнику, і буде потім все життя інвестувати в штучні щелепи...
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10.01.2022 21:40 Відповісти
Подобається лише те, що написане жирним. А далі - мрак і туман. Навіщо, дійсно, ризикувати життям заради таких?
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10.01.2022 21:51 Відповісти
Женский отряд Слипи Джо. Могли бы найти мужика для переговоров с экзистенциальным врагом.
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10.01.2022 20:16 Відповісти
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10.01.2022 20:17 Відповісти
"уговоры" гопника "не воровать" - бесполезны!
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10.01.2022 20:17 Відповісти
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10.01.2022 20:22 Відповісти
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10.01.2022 20:23 Відповісти
https://www.facebook.com/vikakozubenko?__cft__[0]=***************************************************************************************************************-zhbfG4RG2eaRhh_JPdI&__tn__=-UC%2CP-R Вікторія Козубенко

https://www.facebook.com/vikakozubenko/posts/1828114064048079?__cft__[0]=***************************************************************************************************************-zhbfG4RG2eaRhh_JPdI&__tn__=%2CO%2CP-R 9 мин. ·



https://www.facebook.com/profile.php?id=100000834337338&__cft__[0]=***************************************************************************************************************-zhbfG4RG2eaRhh_JPdI&__tn__=-]K-R Андрій Смолій : Зеленський та Єрмак вилетіли чартером на відпочинок за кордон. Це підтвердило вже два джерела вчора та сьогодні.

При цьому Офіс президента сьогодні відверто бреше виставляючи фейкові фото нібито Зеленський на роботі.

Три тижні підряд відпочинку у воюючій країні. Це вже дно чи ще ні?
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10.01.2022 20:31 Відповісти
Та хай ЗЕчмо видпочивае - без его блеянья переговоры умные люди успешней проведут. Може говнокомандуючий, нанюхавшись кокса, утопится тихо в море, шоб нам об него руки не марать
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10.01.2022 21:02 Відповісти
Может у него очередной сеанс связи в Омане, а вы тут про отдых...работает человек...
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10.01.2022 21:06 Відповісти
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10.01.2022 21:07 Відповісти
Чи від нього багато толку?
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10.01.2022 23:30 Відповісти
І цього разу не вдалося проскочити ЗЄльцу, не виїхав він американському горбі. Неможливо і рибку зїсти і на ух сісти. Нє палучаєєцца перестать стрелять і пасрєдине.
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10.01.2022 20:34 Відповісти
А должны были?
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10.01.2022 20:40 Відповісти
Хто такий ЗЕлуплений Игорь Д, який скаче в коментах, як блоха на шолудивій собаці?
Задумайтесь, ця істота повністю відповідає елементу з допису 2019р.
"Країна тупих проституток і веселих самовбивць, які не хочуть жити в щасливій ******** країні, не мають мізків і навіть не здатні зрозуміти, що їм пропонують, а на вухах - манафортівска та ********** лапша....
Останні президентські вибори гранично чітко й наочно показали, що наш народ не любить вумних. Йому треба щось простіше, ближче, зрозуміліше. Язика показати, дулю, середній палець, голу дупу, баночку з аналізами, йух по клавішах рояля…Оце одразу ж зацінять, і на руках понесуть на трон. Фулє - наша людина! Такий же самий, як і ми!"
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10.01.2022 20:44 Відповісти
Звичайно Зєльц 100% КАЗЁЛ, як і Пєцік, правда іншої породи.
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10.01.2022 21:40 Відповісти
Вы присмотритесь с кем вы ведете переговоры. У них пена с пасти лезет а вы с ними целоваться. Потом будете жаловаться что вас опять покусали
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10.01.2022 20:45 Відповісти
Шерман... это да... пипец расии...
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10.01.2022 20:52 Відповісти
давай членство в НАТО быстрее, хватит сопли жевать
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10.01.2022 20:55 Відповісти
Бажали відповіді від *****!?
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10.01.2022 20:59 Відповісти
Зате як голосно було заявлено "America is back" (шамкотів "животворящий"), тріпологія з європейськими союзничками, візитик ... А вже перед москалями як настрибалися за цілий рік ... Набалакатися ніяк не могли, зустрічалися і в третіх країнах, і на мацкву літали ...

70% меседжу передається / засвоюється через невербаліку.
А тут аж кричить: слабак і слабаки.

І американці (на NewsMax читала і слухала) одразу писали про weakness і журилися, що і Китай, і рашка це відчули. Та обов'язково цим скористаються.

Але "козачок" милиться на другий термін. Вже за рік напрацював так, що ого-го. І це ще ж не кінець. Та в нього пріорітети: лгбт, укольчики та critical race theory.
І ще - морозиво.
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10.01.2022 21:06 Відповісти
"Я не думаю, що ми знаємо відповідь на це питання", - сказала Шерман
***
А хто знає?
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10.01.2022 21:33 Відповісти
а ніхто, нам треба використати всю свою рішучість та згадати, що ми здолаємо - УСЕ! (що буде потрібно), бо інакше просто неможно
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10.01.2022 23:01 Відповісти
***** знає. Але до останнього буде косити під ідіота, бо його 140 мільйонному скоту це заходить без проблем. Та навіть мігрантам звідти заходить
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10.01.2022 23:28 Відповісти
просто потрібно ввести хороші санкції типу відключити свіфт і т.д.
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10.01.2022 21:38 Відповісти
ніхто з тих, хто може це зробити, не є таким хоробрим та рішучім, щоб взяти за це відповідальність, бо зараз в них усе гаразд і вони не хочуть втратити спокій
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10.01.2022 23:09 Відповісти
але вони не хочуть і мільйони біженців з України.а це реально.хуйлу потрібна не тільки Україна з губернатором мертветчуком,а й хаос в ситій ЄС.
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10.01.2022 23:13 Відповісти
Україна за своє існування проходила не одного разу поганих часів, і нам не наново боротися за своє. Важко буває подолати, але ми зробимо усе, ворогу марно сподіватися на будь-що вдалого для себе.
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10.01.2022 23:36 Відповісти
А якщо ***** буде божитись, що забере оту наволочь від наших кордонів -ЙОМУ ХТОСЬ ПОВІРИТЬ ?
Надія тільки на СЕБЕ !!! ЄДНАЄМОСЬ !!!
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10.01.2022 21:47 Відповісти
Значит быть войне.Нужно готовиться к ТМВ
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10.01.2022 21:50 Відповісти
вчіть "37 правил выживания в городском бою" https://www.youtube.com/watch?v=_qcNefc6nls , бо можуть згодитися !
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10.01.2022 22:08 Відповісти
Так, так, русня тебе зараз навчить, як вижити в подібному бою. В них в цьому великий досвід. Вже 20 років на мусорських пляшках сракою сидять. За те живі.
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10.01.2022 23:27 Відповісти
цель кремля - статус кво
закрепление достигнутых приобретений
ну и войнушки по периметру для перераспределения бюджета в пользу чекистов
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10.01.2022 22:17 Відповісти
Як гопник має відповісти терпілє на заклик до припинення насилля? І чому він це має зробити?
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10.01.2022 23:25 Відповісти
так отож
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10.01.2022 23:39 Відповісти
Так введите санкции на поставку 5-ти дюймовых дисскет...
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10.01.2022 23:34 Відповісти
лучше уж тогда перфокарт и перфолент, вся совковая электроника на них работала
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11.01.2022 01:24 Відповісти
""Они могут доказать, что они не намерены вторгнуться (в Украину. - Ред.), вернув военных обратно на места дислокации", - добавила она." Источник:

Размещение ракет НАТО в Эстонии Кремль не волнует, хотя время полета ракет из Таллина до Питера не превышает времени полета ракет из Харькова до Москвы: Кремль озабочен сугубо вступлением Украины в НАТО.
Каких вам еще, простите, требуется доказательств, что Кремль зациклен на Украине и не считает Украину страной, а украинцев не считает людьми?
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11.01.2022 05:18 Відповісти
кацапуры не поняли, что Шерман - это смерть кацапии... она настолько волевая и умная женщина, что кацапы будут ссаться перед ней как малые дети...
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11.01.2022 06:41 Відповісти
Рябков-говорящая голова ещё не получила свежих указаний.
Как и при Сталине-Хрущёве-Брежневе - надо сначала дождаться команды Царя

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11.01.2022 09:27 Відповісти
а що наш президент?
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11.01.2022 10:56 Відповісти
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