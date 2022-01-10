Російсько-американські переговори завершились у Женеві, - ЗМІ
Американська та російська сторони завершили інтенсивний раунд переговорів у Швейцарії у понеділок, 10 січня, щоб знайти дипломатичний шлях для послаблення напруженості в Європі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.
За даними російського представництва в Женеві, зустріч тривала більше семи годин, а американські та російські офіційні особи планують окремо проінформувати журналістів про результати увечері.
Офіційні делегації на чолі із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим і заступником держсекретаря США Венді Шерман засіли в представництві США в Женеві після 9 години ранку за місцевим часом, повідомляє Держдепартамент.
Переговори в Женеві, які пройшли у форматі Діалогу зі стратегічної стабільності США-Росія, стали першим раундом дискусій із росіянами і мають на меті пошук шляхів деескалації у Європі. Діалог відбувається на тлі зосередження російських військ біля кордонів України, а також ультимативних вимог Кремля щодо "гарантій безпеки" у Європі. Минулого місяця в Москві, зокрема, заявили, що хочуть, аби Північноатлантичний альянс повернувся до позицій 1997 року, а також щоб Україна і Грузія втратили будь-які перспективи членства в НАТО.
З американського боку заперечили готовність обговорювати такі вимоги та заявили, що спілкуватимуться з росіянами лише з тих питань безпеки, де існує поле для дипломатичного діалогу.
Будь ласка, зачекайте...
надеюсь, что северный чапай думет
распад и неуважение
Пишут, что главным переговорщиком от США в Женеве стала Уэнди Шерман, которая имеет огромный опыт социальной работы с нищими и озлобленными субъектами.
Все остальное не имеет смысла.
Все помнят, как база НАТО была в Ульяновске.
А тут - не смеееть! - так, что ли?
Он всем говорит - нападу на Украину, если продвинетесь на восток!
Но он УЖЕ НАПАЛ! и все это понимают!
Вот чисто по человечески - они понимают этого придурка, говорящего одно, а делающего другое?..