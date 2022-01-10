УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10768 відвідувачів онлайн
Новини
19 640 35
перемовини (2717) росія (63589) США (21006) Женева (52)

Російсько-американські переговори завершились у Женеві, - ЗМІ

Російсько-американські переговори завершились у Женеві, - ЗМІ

Американська та російська сторони завершили інтенсивний раунд переговорів у Швейцарії у понеділок, 10 січня, щоб знайти дипломатичний шлях для послаблення напруженості в Європі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

За даними російського представництва в Женеві, зустріч тривала більше семи годин, а американські та російські офіційні особи планують окремо проінформувати журналістів про результати увечері.

Офіційні делегації на чолі із заступником міністра закордонних справ Росії Сергієм Рябковим і заступником держсекретаря США Венді Шерман засіли в представництві США в Женеві після 9 години ранку за місцевим часом, повідомляє Держдепартамент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": До компромісів повинні готуватися США, - Рябков про переговори в Женеві

Переговори в Женеві, які пройшли у форматі Діалогу зі стратегічної стабільності США-Росія, стали першим раундом дискусій із росіянами і мають на меті пошук шляхів деескалації у Європі. Діалог відбувається на тлі зосередження російських військ біля кордонів України, а також ультимативних вимог Кремля щодо "гарантій безпеки" у Європі. Минулого місяця в Москві, зокрема, заявили, що хочуть, аби Північноатлантичний альянс повернувся до позицій 1997 року, а також щоб Україна і Грузія втратили будь-які перспективи членства в НАТО.

Також читайте: Путін хоче шантажем домогтися поступок від США, - Financial Times

З американського боку заперечили готовність обговорювати такі вимоги та заявили, що спілкуватимуться з росіянами лише з тих питань безпеки, де існує поле для дипломатичного діалогу.
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+27
А тим часом одне створіння досі не вийшло з чергової відпустки.
показати весь коментар
10.01.2022 19:09
+19
Ослу вже позвонили?
показати весь коментар
10.01.2022 18:59
+19
Занят, лыжные ботинки снять не может...
показати весь коментар
10.01.2022 19:16
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
надеюсь этого козломордого представителя отдаблпенерейнили
показати весь коментар
10.01.2022 18:51 Відповісти
...отдаблпенерейнили спутником-5, бывшей вакциной для животных от ящура, с включением тяжелых металлов.
показати весь коментар
10.01.2022 18:55 Відповісти
Новичок - разновидность концентрированной вакцины от ящура.
показати весь коментар
10.01.2022 18:57 Відповісти
Семь часов без обеда ? Нелегко даме с долбодятлом раговаривать...
показати весь коментар
10.01.2022 18:54 Відповісти
На переглворах договорились о переговорах.
показати весь коментар
10.01.2022 18:54 Відповісти
а зачем их вова добивался так усердно? сам факт переговор будет подан рашкованскому быдлу как величайшая победа
показати весь коментар
10.01.2022 18:58 Відповісти
Пусть кацапы тешатся. Це как самолайкнуться... Чи вы - за то, чтобы кремлядь слетела совсем с катушек и пошла широким фронтом?
показати весь коментар
10.01.2022 19:01 Відповісти
это уже произошло.
показати весь коментар
10.01.2022 19:02 Відповісти
Вы о чем? 100 тысячная масса потешных войск вошла в Украину, шобы в черноземах повысить гумус?
показати весь коментар
10.01.2022 19:15 Відповісти
та неее ПО-БЕДДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! все пропало все пропало шэф....
показати весь коментар
10.01.2022 19:01 Відповісти
куйлу нужно показать что он исчерпал все мирные не военные способы улаживания конфликта .
показати весь коментар
10.01.2022 19:32 Відповісти
бывает и такое - после переговоров нечего сказать
надеюсь, что северный чапай думет
показати весь коментар
10.01.2022 18:59 Відповісти
Ослу вже позвонили?
показати весь коментар
10.01.2022 18:59 Відповісти
Занят, лыжные ботинки снять не может...
показати весь коментар
10.01.2022 19:16 Відповісти
с кого ?
показати весь коментар
10.01.2022 19:19 Відповісти
С Дерьмака
показати весь коментар
10.01.2022 19:20 Відповісти
С передних ног.
показати весь коментар
10.01.2022 19:40 Відповісти
Не при делах...
показати весь коментар
10.01.2022 20:47 Відповісти
машка мід - тупая коза ширма. рябий - кадровий гкбшнік.
показати весь коментар
10.01.2022 19:07 Відповісти
А тим часом одне створіння досі не вийшло з чергової відпустки.
показати весь коментар
10.01.2022 19:09 Відповісти
Неправда - ваша!!! бо не вийшло з позачерговоi вiдпустки.
показати весь коментар
10.01.2022 19:20 Відповісти
А лошадь совсем перестала"пахать"?
показати весь коментар
10.01.2022 19:26 Відповісти




распад и неуважение



Пишут, что главным переговорщиком от США в Женеве стала Уэнди Шерман, которая имеет огромный опыт социальной работы с нищими и озлобленными субъектами.
показати весь коментар
10.01.2022 19:26 Відповісти
В такой ситуации, нужен человек, который имеет опыт дрессировки хищников.
Все остальное не имеет смысла.
показати весь коментар
10.01.2022 21:02 Відповісти
Какие хищники? Сказано, опыт социальной работы с озлобленными существами.
показати весь коментар
10.01.2022 23:00 Відповісти
если будут информировать раздельно значит не договорились .
показати весь коментар
10.01.2022 19:30 Відповісти
о чём они могли договориться? это фарс, а не дипломатия.
показати весь коментар
10.01.2022 19:50 Відповісти
Поговорили? Молодцы. А теперь мочите парашу всеми боеголовками сразу.
показати весь коментар
10.01.2022 19:41 Відповісти
Интересно а Запад вообще понимает, что хочет недомерок?
Все помнят, как база НАТО была в Ульяновске.
А тут - не смеееть! - так, что ли?
Он всем говорит - нападу на Украину, если продвинетесь на восток!
Но он УЖЕ НАПАЛ! и все это понимают!
Вот чисто по человечески - они понимают этого придурка, говорящего одно, а делающего другое?..
показати весь коментар
10.01.2022 19:47 Відповісти
Козломордые достигли своей цели. Теперь целый год можно во внутренних газетах форсить эту фоточку с двумя флагами, мол наше опг участвует в международной дипломатии)
показати весь коментар
10.01.2022 19:49 Відповісти
Рябов стоит нагло как гопник
показати весь коментар
10.01.2022 19:55 Відповісти
они вообще недоговороспособны
показати весь коментар
10.01.2022 22:21 Відповісти
Северному потопу Путлера кирдык,глава МИД Германии Анналена Бербок каже шо это дерьмо не соответсвует европейским стандартам Энергетической Хартии... Путлер опять всех обул...
показати весь коментар
10.01.2022 19:59 Відповісти
 
 