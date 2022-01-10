Российско-американские переговоры завершились в Женеве, - СМИ

Американская и российская стороны завершили интенсивный раунд переговоров в Швейцарии в понедельник 10 января, чтобы найти дипломатический путь для ослабления напряженности в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По данным российского представительства в Женеве, встреча продолжалась более семи часов, а американские и российские официальные лица планируют раздельно проинформировать журналистов о результатах вечером.

Официальные делегации во главе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США Венди Шерман засели в представительстве США в Женеве после 9 часов утра по местному времени, сообщает Госдепартамент.

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Переговоры в Женеве, прошедшие в формате Диалога по стратегической стабильности США-Россия, стали первым раундом дискуссий с россиянами и преследуют цель поиска путей деэскалации в Европе. Диалог проходит на фоне сосредоточения российских войск у границ Украины, а также ультимативных требований Кремля относительно "гарантий безопасности" в Европе. В прошлом месяце в Москве заявили, что хотят, чтобы Североатлантический альянс вернулся к позициям 1997 года, а также чтобы Украина и Грузия потеряли любые перспективы членства в НАТО.

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С американской стороны отрицали готовность обсуждать такие требования и заявили, что будут общаться с россиянами только на тему безопасности, где существует поле для дипломатического диалога.