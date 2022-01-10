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переговоры (4780) россия (93011) США (24834) Женева (80)

Российско-американские переговоры завершились в Женеве, - СМИ

Российско-американские переговоры завершились в Женеве, - СМИ

Американская и российская стороны завершили интенсивный раунд переговоров в Швейцарии в понедельник 10 января, чтобы найти дипломатический путь для ослабления напряженности в Европе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

По данным российского представительства в Женеве, встреча продолжалась более семи часов, а американские и российские официальные лица планируют раздельно проинформировать журналистов о результатах вечером.

Официальные делегации во главе с заместителем министра иностранных дел России Сергеем Рябковым и заместителем госсекретаря США Венди Шерман засели в представительстве США в Женеве после 9 часов утра по местному времени, сообщает Госдепартамент.

Читайте также: К компромиссам должны готовиться США, - Рябков о переговорах в Женеве

Переговоры в Женеве, прошедшие в формате Диалога по стратегической стабильности США-Россия, стали первым раундом дискуссий с россиянами и преследуют цель поиска путей деэскалации в Европе. Диалог проходит на фоне сосредоточения российских войск у границ Украины, а также ультимативных требований Кремля относительно "гарантий безопасности" в Европе. В прошлом месяце в Москве заявили, что хотят, чтобы Североатлантический альянс вернулся к позициям 1997 года, а также чтобы Украина и Грузия потеряли любые перспективы членства в НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Женеве начались переговоры представителей США и России

С американской стороны отрицали готовность обсуждать такие требования и заявили, что будут общаться с россиянами только на тему безопасности, где существует поле для дипломатического диалога.
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Топ комментарии
+27
А тим часом одне створіння досі не вийшло з чергової відпустки.
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10.01.2022 19:09
+19
Ослу вже позвонили?
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10.01.2022 18:59
+19
Занят, лыжные ботинки снять не может...
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10.01.2022 19:16
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надеюсь этого козломордого представителя отдаблпенерейнили
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10.01.2022 18:51 Ответить
...отдаблпенерейнили спутником-5, бывшей вакциной для животных от ящура, с включением тяжелых металлов.
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10.01.2022 18:55 Ответить
Новичок - разновидность концентрированной вакцины от ящура.
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10.01.2022 18:57 Ответить
Семь часов без обеда ? Нелегко даме с долбодятлом раговаривать...
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10.01.2022 18:54 Ответить
На переглворах договорились о переговорах.
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10.01.2022 18:54 Ответить
а зачем их вова добивался так усердно? сам факт переговор будет подан рашкованскому быдлу как величайшая победа
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10.01.2022 18:58 Ответить
Пусть кацапы тешатся. Це как самолайкнуться... Чи вы - за то, чтобы кремлядь слетела совсем с катушек и пошла широким фронтом?
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10.01.2022 19:01 Ответить
это уже произошло.
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10.01.2022 19:02 Ответить
Вы о чем? 100 тысячная масса потешных войск вошла в Украину, шобы в черноземах повысить гумус?
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10.01.2022 19:15 Ответить
та неее ПО-БЕДДА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! все пропало все пропало шэф....
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10.01.2022 19:01 Ответить
куйлу нужно показать что он исчерпал все мирные не военные способы улаживания конфликта .
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10.01.2022 19:32 Ответить
бывает и такое - после переговоров нечего сказать
надеюсь, что северный чапай думет
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10.01.2022 18:59 Ответить
Ослу вже позвонили?
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10.01.2022 18:59 Ответить
Занят, лыжные ботинки снять не может...
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10.01.2022 19:16 Ответить
с кого ?
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10.01.2022 19:19 Ответить
С Дерьмака
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10.01.2022 19:20 Ответить
С передних ног.
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10.01.2022 19:40 Ответить
Не при делах...
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10.01.2022 20:47 Ответить
машка мід - тупая коза ширма. рябий - кадровий гкбшнік.
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10.01.2022 19:07 Ответить
А тим часом одне створіння досі не вийшло з чергової відпустки.
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10.01.2022 19:09 Ответить
Неправда - ваша!!! бо не вийшло з позачерговоi вiдпустки.
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10.01.2022 19:20 Ответить
А лошадь совсем перестала"пахать"?
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10.01.2022 19:26 Ответить




распад и неуважение



Пишут, что главным переговорщиком от США в Женеве стала Уэнди Шерман, которая имеет огромный опыт социальной работы с нищими и озлобленными субъектами.
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10.01.2022 19:26 Ответить
В такой ситуации, нужен человек, который имеет опыт дрессировки хищников.
Все остальное не имеет смысла.
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10.01.2022 21:02 Ответить
Какие хищники? Сказано, опыт социальной работы с озлобленными существами.
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10.01.2022 23:00 Ответить
если будут информировать раздельно значит не договорились .
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10.01.2022 19:30 Ответить
о чём они могли договориться? это фарс, а не дипломатия.
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10.01.2022 19:50 Ответить
Поговорили? Молодцы. А теперь мочите парашу всеми боеголовками сразу.
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10.01.2022 19:41 Ответить
Интересно а Запад вообще понимает, что хочет недомерок?
Все помнят, как база НАТО была в Ульяновске.
А тут - не смеееть! - так, что ли?
Он всем говорит - нападу на Украину, если продвинетесь на восток!
Но он УЖЕ НАПАЛ! и все это понимают!
Вот чисто по человечески - они понимают этого придурка, говорящего одно, а делающего другое?..
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10.01.2022 19:47 Ответить
Козломордые достигли своей цели. Теперь целый год можно во внутренних газетах форсить эту фоточку с двумя флагами, мол наше опг участвует в международной дипломатии)
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10.01.2022 19:49 Ответить
Рябов стоит нагло как гопник
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10.01.2022 19:55 Ответить
они вообще недоговороспособны
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10.01.2022 22:21 Ответить
Северному потопу Путлера кирдык,глава МИД Германии Анналена Бербок каже шо это дерьмо не соответсвует европейским стандартам Энергетической Хартии... Путлер опять всех обул...
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10.01.2022 19:59 Ответить
 
 