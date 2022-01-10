УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10513 відвідувачів онлайн
Новини Війна
3 960 17
НАТО (6206) перемовини (2717) путін (23317) росія (63568) США (20980)

Путін хоче шантажем домогтися поступок від США, - Financial Times

Путін хоче шантажем домогтися поступок від США, - Financial Times

Проведення переговорів із агресивною державою, яка погрожує вторгненням в іншу країну, неминуче буде розглядатися як наслідок шантажу. Але у США та їхніх союзників по НАТО немає іншого варіанту, окрім як провести серію переговорів із Росією, щоб спробувати запобігти ескалації ситуації в Україні, яка стала об’єктом шантажу Кремля.

Можливо, навіть відкриється простір, що дозволить вирішити деякі проблеми. Однак головне питання в тому, чи готовий президент РФ Володимир Путін "грати чесно". Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

Минулого місяця Росія опублікувала своє бачення "гарантій безпеки", фактично вимагаючи всебічного переписування європейської системи безпеки у двох проєктах договорів із США та НАТО.

Російські чиновники висунули низку агресивних ультиматумів. Як за стилем, так і за змістом, це не спосіб ініціювати переговори. Пропозиції містять необґрунтовані та однобічні вимоги, які суперечать основоположним принципам європейської безпеки після закінчення холодної війни, включаючи блокування права кожної країни обирати власний зовнішньополітичний шлях. Західні союзники не можуть прийняти такі вимоги, і Москва це знає.

Путін націлений на припинення подальшого розширення НАТО. Він стверджує, що альянс не виконує обіцянки, дані наприкінці холодної війни, при цьому, Росія погодилася на розширення НАТО, коли врегулювала власні відносини з альянсом у 1998 році. Для Кремля, тримати Україну подалі від НАТО – це давня мета створення буферної зони на кордонах Росії.

Але явна відмова для України в членстві в НАТО, не кажучи вже про Швецію чи Фінляндію, суперечить установчому договору альянсу. Його члени не погодяться одноголосно змінити договір. Вони також не повинні "заохочувати" російську агресію. Наївно думати, що "ізоляція" Києва від НАТО зупинить агресію Кремля проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Женеві розпочалися перемовини представників США та Росії

Американські та європейські чиновники справедливо стверджують, що ці переговори не можуть бути визначені червоними лініями Росії. Захід повинен відстоювати власні цінності. Порушення Росією територіальної цілісності сусідів, блокування права незалежних країн вибирати власну долю, неодноразова агресія проти України та дестабілізація різними способами інших західних демократій – усе це має бути ключовою частиною переговорів.

Завдання для дипломатів з обох сторін полягатиме в тому, щоб визначити точки спільних позицій у суперечці, які могли б стати основою для подальших переговорів і, зрештою, структурованих результатів.

Росія і НАТО могли б вивчити нові засоби контролю над розгортанням військових сил і домовитися про відновлення прозорості. НАТО не може прийняти варіант членів альянсу "другого класу", де не можна розміщувати війська.

Прогрес вимагатиме зусиль з обох сторін, але Росія не показує схильності до поступок, погрожуючи Україні. Деескалація вздовж кордонів України є передумовою для будь-яких предметних переговорів.

Путін, можливо, має намір використати провал переговорів як привід для розширення агресії проти Києва. Захід повинен максимально активізувати свою дипломатію, готуючись до гіршого, підкреслюючи свою рішучість запровадити жорсткі санкції проти РФ та зміцнити оборону України, резюмує видання.

Читайте також: США не підуть на поступки РФ стосовно територіальної цілісності України, - Блінкен

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+7
ВЫ, всем миром своими руками и своими действиями вырастили нового тирана 21 века. Теперь собирайте плоды. Гитлер вам еще покажется безобидным ребенком когда Х***ло выкатит ядерную бомбу и начнет требовать чтобы все перед ним преклонились.
показати весь коментар
10.01.2022 12:08
+6
как вариант рассматрвиаю что НАТО Блок лидеры ведущих стран мира еще раз убедятся что с сумасшедшим Путиным идиотской Рашой вообще ни о чем нельзя разговаривать по причинам....: а) если уступить то их требвоания и аппетиты вырастут геометрически и дайдет то того что типа США верните вместе с Канадой нам Аляску...
б) если попустительствовать Рашке частично то рано или поздно Рашка опять и снова перейдет к методам терроризма и угроз..
не исключено что после этих переговоров НАТО Евросоюз поймет главное чем скорее случится факт принятия Украины в НАТО тем скорее закончится понос от Москвы надо быть скзаочным идиотом начать войну против всего мира... НАТО наоборот может быстро принять пакетно изменения в свои Документы ЭТО ТОЛЬКО ИХ ПОЛНОМОЧИЯ которые облегчат вступление Украины Грузии (при их территориальных прблемах) тут кстати может вопросо заоодно подтолкнуть и Молдову.ее Приднестровьем .... Швеции Финляндии и онных в данный союз.. тогда очаги оккупации территорий Рашкой и ее сателитами предателями окажутся вне зоны законов их отключат от мировой системы экономики банковско финансовой продовольственной и так далее сделают вне закона.... чтобюды внутри этих территорий вызрел котел и бабахнул...
показати весь коментар
10.01.2022 12:09
+5
Так вы же сами дали ему повод вас шантажировать. Вы раз пошли Х***лу на уступки, потом второй, потом даже после всех убийств и зверств предложили Х***лу выйти с честью.... Вы не жертвы- вы пособники террориста №1 Ху***ла
показати весь коментар
10.01.2022 12:03
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Так вы же сами дали ему повод вас шантажировать. Вы раз пошли Х***лу на уступки, потом второй, потом даже после всех убийств и зверств предложили Х***лу выйти с честью.... Вы не жертвы- вы пособники террориста №1 Ху***ла
показати весь коментар
10.01.2022 12:03 Відповісти
Уже на первом и втором путинском сроке (и тем более на третьем, под псевдонимом, и на четвертом) страна рф превратилась в придаток к телевизору. Тогда исследователи общественного мнения осторожно, между собой, обсуждали, что, вообще говоря, мы изучаем эффект СМИ, а не общественное мнение, о котором не может быть речи. Сформировалось то, что мы тогда, не сговариваясь, начали называть большинством, а уже совсем недавно Кирилл Рогов назвал http://carnegie.ru/proetcontra/?fa=53086 «сверхбольшинством» : специфическая опора для утвердившегося в стране типа президентства. Это некоторый новый тип массы, он отличается от массы, которую знали классики обществоведческой мысли и которая так пугала Ортегу-и-Гассета и других мыслителей. Сегодня масса рассеяна, она не может действовать в собранном виде как некий субъект, но ее вполне достаточно, чтобы поддержать руководителя. Начиная с маленькой кавказской войны 2008 года стало понятно, что эта виртуальная, рассеянная масса стала на самом деле силой. Когда начинаются реальные события, они готовы поддерживать, и поддержка вырастает до трех четвертей и даже до 80%. - Борис Дубин
показати весь коментар
10.01.2022 12:04 Відповісти
очень верный анализ.
заметно, как в россми под статьями ястребов масса комментов брызжущих ненавистью граждан.
и это подверждает, что, увы, только силой можно остановить этого зверя.
ну, точно, не видосиками.
в недобрый час у нас у руля такой никчемный коллектив.

и не смотря на все это, главной задачей для Украины надо видеть создание экономического механизма для роста состоятельности каждого украинца день ото дня. а не обнищание.
показати весь коментар
10.01.2022 12:39 Відповісти
***** и "граты чесно" ? во дают!
показати весь коментар
10.01.2022 12:05 Відповісти
ім понравілось: нікто нє дал по сусалам, і оні желают повторіть...

...В Украине произошла мобилизация всего общества. А в россии имел место очень сложный процесс, который недооценили профессионалы, в том числе и я. Такого уровня консолидации вокруг первого лица не было никогда. Никогда не было такого уровня поддержки военных действий и одновременно совершенно иррационального озлобления против всего мира. Не хочу быть пророком, но, может быть, Россия в лице ее сверхбольшинства приняла в 2014 г. историческое решение, которого в истории страны никогда не было. В конце концов, 1917 год никто не выбирал - люди примерялись к обстоятельствам. А сегодня народ выбрал этот путь. За три-четыре недели руководитель страны ухитрился поставить на голову не только российское общество, но и весь мир. Никто не предполагал, что это может произойти в такие сроки, с такой резкостью, при таком уровне поддержки - и замешательства практически всех сил в мире, которые не могут выработать систему ответов. - Борис Дубин https://www.colta.ru/articles/society/4319-boris-dubin-nam-nesti-vsyu-tyazhest-rasplaty https://www.colta.ru/articles/society/4319-boris-dubin-nam-nesti-vsyu-tyazhest-rasplaty

показати весь коментар
10.01.2022 12:07 Відповісти
ВЫ, всем миром своими руками и своими действиями вырастили нового тирана 21 века. Теперь собирайте плоды. Гитлер вам еще покажется безобидным ребенком когда Х***ло выкатит ядерную бомбу и начнет требовать чтобы все перед ним преклонились.
показати весь коментар
10.01.2022 12:08 Відповісти
как вариант рассматрвиаю что НАТО Блок лидеры ведущих стран мира еще раз убедятся что с сумасшедшим Путиным идиотской Рашой вообще ни о чем нельзя разговаривать по причинам....: а) если уступить то их требвоания и аппетиты вырастут геометрически и дайдет то того что типа США верните вместе с Канадой нам Аляску...
б) если попустительствовать Рашке частично то рано или поздно Рашка опять и снова перейдет к методам терроризма и угроз..
не исключено что после этих переговоров НАТО Евросоюз поймет главное чем скорее случится факт принятия Украины в НАТО тем скорее закончится понос от Москвы надо быть скзаочным идиотом начать войну против всего мира... НАТО наоборот может быстро принять пакетно изменения в свои Документы ЭТО ТОЛЬКО ИХ ПОЛНОМОЧИЯ которые облегчат вступление Украины Грузии (при их территориальных прблемах) тут кстати может вопросо заоодно подтолкнуть и Молдову.ее Приднестровьем .... Швеции Финляндии и онных в данный союз.. тогда очаги оккупации территорий Рашкой и ее сателитами предателями окажутся вне зоны законов их отключат от мировой системы экономики банковско финансовой продовольственной и так далее сделают вне закона.... чтобюды внутри этих территорий вызрел котел и бабахнул...
показати весь коментар
10.01.2022 12:09 Відповісти
хоть и Бандера а видимо знатный кацап??7(может и ошибаюсь) но ваши пугалки напоминают выс..ры Симоньян и Скабеевой Раша Параша унитаз ТВ... Норвегия поставляет 40% газа в Европу.. США газоводами доставили недостающие 30 млрд (доставят) газа сниженного.. в Украине США Канада Евросоюз вложит минимум средств чтобы Украина могла увеличить реально добычу газа до 25-27 млрд куб, чтобы поставлять в Европ минимум 5 млрд... а потом довести показатель до 10 млрд и по итогу Россия может вообще оказаться НЕВОСТРЕБОВАННОЙ СО СВОИМ ГАЗОМ... в Европе давно просчитали такие факторы как форс мажор.... допустим бабахнул газропровод внутри России распалась Рашка катаклизм природы крупная и долгая авария на газопроводе в Европе понимают что Турецкий поток это несерьезно.... а вот Украина с ее ГТС остается на 90% резервом при любом раскладе по газу... тем более как в Европу так и из Европы на хранение газа у нас- как склад...
показати весь коментар
10.01.2022 12:57 Відповісти
Не ошибаетесь . Портянками от него прет за километр . Только что без буденовки .
показати весь коментар
10.01.2022 13:14 Відповісти
Захід отримує лише третю частину газу з паРаші , в разі зупинки постачання газу , катастрофи у Європі не буде . Ну звісно ,прийдеться там їм , зупинити якісь промислові підприємства , можливо частину електростанцій це так . Але Європа викрутиться , можна не сумніватись . До того ж там , на фоні розвитку зеленої енергетики , постійно скорочується споживання газу взагалі ( на 1-2 % щорічно ) . А от , чи зможе довго прожити кацапстан без безперервних потоків валюти з Європи , не факт . Так , у них є деякі резерви , але ж вони не безмежні . .
показати весь коментар
10.01.2022 13:42 Відповісти
Бред ,путину нечем шантажировать США ,это из цикла ,испугать ёжика голым задом .
показати весь коментар
10.01.2022 12:34 Відповісти
Фюрер никогда не пошел бы на эскалацию, если бы на Банковой были вменяемые политики,. Он уверен, что босяки уже успели все развалить и внести дезорганизацию в управление государством. А вишенкой на торте есть обструкция пятого президента, подавление тем самым в зародыше все инакодействия супротив воли фюрера. Эти невменяемые попрятались за кулисами где то на курортах и вылезут аккурат после переговоров. А шас на все просьбы явить личико, слышно только горное эхо и скрип снега.
Как раз к месту-недавно был видосик, как чехи отправили свои "Даны" в металлолом, и подписали с французами покупку новой системы 155, так похожей на "Богдану" только база не та. Так что "заробитчане" в ОПу хоть чуть чуть но посрамлены.
показати весь коментар
10.01.2022 13:06 Відповісти
 
 