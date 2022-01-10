Путін хоче шантажем домогтися поступок від США, - Financial Times

Проведення переговорів із агресивною державою, яка погрожує вторгненням в іншу країну, неминуче буде розглядатися як наслідок шантажу. Але у США та їхніх союзників по НАТО немає іншого варіанту, окрім як провести серію переговорів із Росією, щоб спробувати запобігти ескалації ситуації в Україні, яка стала об’єктом шантажу Кремля.

Можливо, навіть відкриється простір, що дозволить вирішити деякі проблеми. Однак головне питання в тому, чи готовий президент РФ Володимир Путін "грати чесно". Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".

Минулого місяця Росія опублікувала своє бачення "гарантій безпеки", фактично вимагаючи всебічного переписування європейської системи безпеки у двох проєктах договорів із США та НАТО.

Російські чиновники висунули низку агресивних ультиматумів. Як за стилем, так і за змістом, це не спосіб ініціювати переговори. Пропозиції містять необґрунтовані та однобічні вимоги, які суперечать основоположним принципам європейської безпеки після закінчення холодної війни, включаючи блокування права кожної країни обирати власний зовнішньополітичний шлях. Західні союзники не можуть прийняти такі вимоги, і Москва це знає.

Путін націлений на припинення подальшого розширення НАТО. Він стверджує, що альянс не виконує обіцянки, дані наприкінці холодної війни, при цьому, Росія погодилася на розширення НАТО, коли врегулювала власні відносини з альянсом у 1998 році. Для Кремля, тримати Україну подалі від НАТО – це давня мета створення буферної зони на кордонах Росії.

Але явна відмова для України в членстві в НАТО, не кажучи вже про Швецію чи Фінляндію, суперечить установчому договору альянсу. Його члени не погодяться одноголосно змінити договір. Вони також не повинні "заохочувати" російську агресію. Наївно думати, що "ізоляція" Києва від НАТО зупинить агресію Кремля проти України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Женеві розпочалися перемовини представників США та Росії

Американські та європейські чиновники справедливо стверджують, що ці переговори не можуть бути визначені червоними лініями Росії. Захід повинен відстоювати власні цінності. Порушення Росією територіальної цілісності сусідів, блокування права незалежних країн вибирати власну долю, неодноразова агресія проти України та дестабілізація різними способами інших західних демократій – усе це має бути ключовою частиною переговорів.

Завдання для дипломатів з обох сторін полягатиме в тому, щоб визначити точки спільних позицій у суперечці, які могли б стати основою для подальших переговорів і, зрештою, структурованих результатів.

Росія і НАТО могли б вивчити нові засоби контролю над розгортанням військових сил і домовитися про відновлення прозорості. НАТО не може прийняти варіант членів альянсу "другого класу", де не можна розміщувати війська.

Прогрес вимагатиме зусиль з обох сторін, але Росія не показує схильності до поступок, погрожуючи Україні. Деескалація вздовж кордонів України є передумовою для будь-яких предметних переговорів.

Путін, можливо, має намір використати провал переговорів як привід для розширення агресії проти Києва. Захід повинен максимально активізувати свою дипломатію, готуючись до гіршого, підкреслюючи свою рішучість запровадити жорсткі санкції проти РФ та зміцнити оборону України, резюмує видання.

Читайте також: США не підуть на поступки РФ стосовно територіальної цілісності України, - Блінкен