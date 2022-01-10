Путін хоче шантажем домогтися поступок від США, - Financial Times
Проведення переговорів із агресивною державою, яка погрожує вторгненням в іншу країну, неминуче буде розглядатися як наслідок шантажу. Але у США та їхніх союзників по НАТО немає іншого варіанту, окрім як провести серію переговорів із Росією, щоб спробувати запобігти ескалації ситуації в Україні, яка стала об’єктом шантажу Кремля.
Можливо, навіть відкриється простір, що дозволить вирішити деякі проблеми. Однак головне питання в тому, чи готовий президент РФ Володимир Путін "грати чесно". Про це пише Financial Times, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Зеркало тижня".
Минулого місяця Росія опублікувала своє бачення "гарантій безпеки", фактично вимагаючи всебічного переписування європейської системи безпеки у двох проєктах договорів із США та НАТО.
Російські чиновники висунули низку агресивних ультиматумів. Як за стилем, так і за змістом, це не спосіб ініціювати переговори. Пропозиції містять необґрунтовані та однобічні вимоги, які суперечать основоположним принципам європейської безпеки після закінчення холодної війни, включаючи блокування права кожної країни обирати власний зовнішньополітичний шлях. Західні союзники не можуть прийняти такі вимоги, і Москва це знає.
Путін націлений на припинення подальшого розширення НАТО. Він стверджує, що альянс не виконує обіцянки, дані наприкінці холодної війни, при цьому, Росія погодилася на розширення НАТО, коли врегулювала власні відносини з альянсом у 1998 році. Для Кремля, тримати Україну подалі від НАТО – це давня мета створення буферної зони на кордонах Росії.
Але явна відмова для України в членстві в НАТО, не кажучи вже про Швецію чи Фінляндію, суперечить установчому договору альянсу. Його члени не погодяться одноголосно змінити договір. Вони також не повинні "заохочувати" російську агресію. Наївно думати, що "ізоляція" Києва від НАТО зупинить агресію Кремля проти України.
Американські та європейські чиновники справедливо стверджують, що ці переговори не можуть бути визначені червоними лініями Росії. Захід повинен відстоювати власні цінності. Порушення Росією територіальної цілісності сусідів, блокування права незалежних країн вибирати власну долю, неодноразова агресія проти України та дестабілізація різними способами інших західних демократій – усе це має бути ключовою частиною переговорів.
Завдання для дипломатів з обох сторін полягатиме в тому, щоб визначити точки спільних позицій у суперечці, які могли б стати основою для подальших переговорів і, зрештою, структурованих результатів.
Росія і НАТО могли б вивчити нові засоби контролю над розгортанням військових сил і домовитися про відновлення прозорості. НАТО не може прийняти варіант членів альянсу "другого класу", де не можна розміщувати війська.
Прогрес вимагатиме зусиль з обох сторін, але Росія не показує схильності до поступок, погрожуючи Україні. Деескалація вздовж кордонів України є передумовою для будь-яких предметних переговорів.
Путін, можливо, має намір використати провал переговорів як привід для розширення агресії проти Києва. Захід повинен максимально активізувати свою дипломатію, готуючись до гіршого, підкреслюючи свою рішучість запровадити жорсткі санкції проти РФ та зміцнити оборону України, резюмує видання.
Будь ласка, зачекайте...
заметно, как в россми под статьями ястребов масса комментов брызжущих ненавистью граждан.
и это подверждает, что, увы, только силой можно остановить этого зверя.
ну, точно, не видосиками.
в недобрый час у нас у руля такой никчемный коллектив.
и не смотря на все это, главной задачей для Украины надо видеть создание экономического механизма для роста состоятельности каждого украинца день ото дня. а не обнищание.
...В Украине произошла мобилизация всего общества. А в россии имел место очень сложный процесс, который недооценили профессионалы, в том числе и я. Такого уровня консолидации вокруг первого лица не было никогда. Никогда не было такого уровня поддержки военных действий и одновременно совершенно иррационального озлобления против всего мира. Не хочу быть пророком, но, может быть, Россия в лице ее сверхбольшинства приняла в 2014 г. историческое решение, которого в истории страны никогда не было. В конце концов, 1917 год никто не выбирал - люди примерялись к обстоятельствам. А сегодня народ выбрал этот путь. За три-четыре недели руководитель страны ухитрился поставить на голову не только российское общество, но и весь мир. Никто не предполагал, что это может произойти в такие сроки, с такой резкостью, при таком уровне поддержки - и замешательства практически всех сил в мире, которые не могут выработать систему ответов. - Борис Дубин https://www.colta.ru/articles/society/4319-boris-dubin-nam-nesti-vsyu-tyazhest-rasplaty https://www.colta.ru/articles/society/4319-boris-dubin-nam-nesti-vsyu-tyazhest-rasplaty
б) если попустительствовать Рашке частично то рано или поздно Рашка опять и снова перейдет к методам терроризма и угроз..
не исключено что после этих переговоров НАТО Евросоюз поймет главное чем скорее случится факт принятия Украины в НАТО тем скорее закончится понос от Москвы надо быть скзаочным идиотом начать войну против всего мира... НАТО наоборот может быстро принять пакетно изменения в свои Документы ЭТО ТОЛЬКО ИХ ПОЛНОМОЧИЯ которые облегчат вступление Украины Грузии (при их территориальных прблемах) тут кстати может вопросо заоодно подтолкнуть и Молдову.ее Приднестровьем .... Швеции Финляндии и онных в данный союз.. тогда очаги оккупации территорий Рашкой и ее сателитами предателями окажутся вне зоны законов их отключат от мировой системы экономики банковско финансовой продовольственной и так далее сделают вне закона.... чтобюды внутри этих территорий вызрел котел и бабахнул...
Как раз к месту-недавно был видосик, как чехи отправили свои "Даны" в металлолом, и подписали с французами покупку новой системы 155, так похожей на "Богдану" только база не та. Так что "заробитчане" в ОПу хоть чуть чуть но посрамлены.