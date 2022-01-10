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Новости Война
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Между Россией и Украиной может быть вооруженный конфликт, - Боррель

Между Россией и Украиной может быть вооруженный конфликт, - Боррель

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что не исключает возможности вооруженного конфликта между Россией и Украиной.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Почему нет? Сейчас на другой стороне границы находятся 100 тыс. российских солдат, и я считаю, что они пришли туда не для того чтобы пить кофе. Это угроза использования силы", - заявил Боррель в интервью, отвечая на вопрос, есть ли риск вооруженного конфликта.

Он отметил, что риторика России по Украине совместно с концентрацией военной силы на границе беспокоит Украину, НАТО и ЕС.

Читайте также: Боррель: Украина должна быть за столом любых переговоров о ней
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Топ комментарии
+51
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10.01.2022 21:28
+47
А зараз що?
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10.01.2022 21:23
+45
Вже восьмий рік як він є.
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10.01.2022 21:23
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А зараз що?
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10.01.2022 21:23 Ответить
Воно ніби і в зону ООС їздило((
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10.01.2022 21:24 Ответить
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10.01.2022 21:28 Ответить
тануна...не всем енералам такие выдают .а лапотным ватникам наверняка уже и цинковые перестали выдавать-слишком большой расход цинка по сравнению с афганом...
черный целофановый пакет,максимум
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10.01.2022 21:47 Ответить
Зараз "храшданская вайна ,внутрєнній канфлікт з шахтьорамі і трахтарістамі дамбаса." а кацапи "ністарана канхфлікта" "мишебратья" і т.п. а це типу у відкриту нападуть самальотамі,і танкамі з *********. Тварі московітські.
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10.01.2022 21:31 Ответить
це конфлікт не між Україною та Росією !!!

пане Борель та всі всі у Европі та Штатах, за 8 років вже пора второпати
що це -

конфлікт між ЗАХОДОМ та СХОДОМ
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10.01.2022 22:01 Ответить
Это неправда.
Потому что конфликт именно с РФ.
У ЕС и НАТО нет конфликта с Монголией, например.
Которая тоже на Востоке.
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11.01.2022 09:16 Ответить
Вже восьмий рік як він є.
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10.01.2022 21:23 Ответить
Возможно у Бореля впервые за 8 лет кончилась белая полоса и он упал
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10.01.2022 21:25 Ответить
Боррелю позвонили из кремля и намекнули, что уменьшат пайку.
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10.01.2022 21:49 Ответить
От это новость!
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10.01.2022 21:24 Ответить
так він жартує напевно.
Як це так, після стількох років дружби, особливо після окупації Криму та Донбасу - і раптом якийсь конфлікт. Добре, що хоч не війна
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10.01.2022 21:30 Ответить
Вуйко, Вы в коме были последние 8 лет?
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10.01.2022 21:24 Ответить
Вопрос в способе передачи заявлений иностранного дипломата. Надо читать первоисточник.
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10.01.2022 21:27 Ответить
А ссылки на первоисточник нет. Интерфакс Украина просто цитирует интервью Барреля BBC Radio.
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10.01.2022 21:29 Ответить
а интерфаксукраина - это кацапская прокладка в Украине...!
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10.01.2022 21:35 Ответить
Если сменим президента, то ничего страшного не произойдёт. Если Зеля успеет капитулировать, тогда начнётся. Всё зависит от нас.
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10.01.2022 21:27 Ответить
Не встигне . Сноубордом по макітрі і нема зєлі.
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10.01.2022 21:33 Ответить
зачем? обычный передоз
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10.01.2022 21:34 Ответить
Зеля может капитулировать только с Рашки куда он поедет под каким то предлогом. В Украине же он окажется на столбе быстрее чем прокукарекает чтобы путен ввел войска
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10.01.2022 21:38 Ответить
УЖЕ КАК 8 ГОД ВОЙНА С КАЦАПИЕЙ!
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10.01.2022 21:31 Ответить
Доброе утро Борель ...
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10.01.2022 21:32 Ответить
Он вчера бухал...
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10.01.2022 21:34 Ответить
А клоун про це знае?
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10.01.2022 21:33 Ответить
Ему Карабас Барабас расскажет.
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10.01.2022 21:35 Ответить
Ты опоздал на 7 лет со своими выводами. Уже давно идет
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10.01.2022 21:36 Ответить
Він вже 2014-го, але тепер не зможуть назвати гібридною війною чи агресією. Або громадянською війною, про що любили розмазувати по телеекранах кремлівські пропагандони.
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10.01.2022 21:36 Ответить
***** сейчас ведет десятки воин по всему миру. При етом хоть раз он признал ето? Даже если он будет бомбить Киев он и его зомбосми будут визжать что ихтутнету. Ато вдруг ему дадут пи***ды и он проиграет ето позор будет. А вот если выиграет будет рассказывать как он хитро всех победил.
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10.01.2022 21:42 Ответить
Мне все равно, что визжат его зомбо СМИ. Мне важно, чтобы в цивилизованном мире все называли своими словами и давали соотвествующий отпор, а лучше на упреждение.
Границы россии не там, где дают по зубам, а там, где нога уже не дастаёт, чтоб дать пинка для лучшего планирования и вернуть в хоть какое-то адекватеное состояние.
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10.01.2022 21:51 Ответить
А "озабоченность " ????
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10.01.2022 21:37 Ответить
он ведь сказал, их это беспокоит!!!! **** еще надо???
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10.01.2022 21:48 Ответить
Неожиданный, ****, вывод..
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10.01.2022 21:43 Ответить
як хочеться вже шашлику із кацапятини ......ууууууууууууу
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10.01.2022 21:44 Ответить
В чем проблема, 400 с лишком км линия фронта. Можете удовлетворить свое желание.
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10.01.2022 21:48 Ответить
togda budet ne toljko s Ukrainoi kozlomordnije delo imetj.
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10.01.2022 21:44 Ответить
Наверное он хочет сказать что может быть хуже.
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10.01.2022 21:45 Ответить
Так никто не против. Пора с этой свинособачьей мразью разобраться раз и навсегда. Ожидание войны хуже самой войны.
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10.01.2022 21:46 Ответить
Сами мы не потянем,а эти соплежуи хер нам помогут
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10.01.2022 21:51 Ответить
Вполне достаточно, если сыграют роль шакалов, и добьют раненого кабана…
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10.01.2022 21:55 Ответить
А заварушка в Казахстане сама собой началась ?
Чтобы России легче с Украиной воевалось ?
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10.01.2022 21:48 Ответить
Боррель!!! проснись! ты дрищешь!
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10.01.2022 21:49 Ответить
Долбо..б старый.
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10.01.2022 21:50 Ответить
Может быть, а может и не быть.
Нострадамус мля...
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10.01.2022 21:51 Ответить
Откуда этот дед вылез? а восьмой год мы что снежками перекидываемся что ли?
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10.01.2022 21:51 Ответить
от скажіть мені, будь-ласка, наш принижень, що не міг зустрітися і переговорити з такою впливовою особою в Європі, як то Жозепп Боррель, - тим більше, під час його візиту в Киїів? Йому ніхто ж не забороняв зробити перельот з Буковеля в Київ і назад заради такого важливого рандеву!
Чи все ж таки для приниження - це було неважливо?
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10.01.2022 21:51 Ответить
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10.01.2022 21:57 Ответить
діду Борелю !
так можна казати й після кожної захопленої кацапами області Україні,
і нічого при цьму не робити
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10.01.2022 21:52 Ответить
8 лет не видели войск возле границы, а сейчас сразу увидели? Очень странно. А Крым сдать зачем приказали? Или Крым это не Украина? Что-то придумали янки для решения своих интересов...
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10.01.2022 21:56 Ответить
не гоните на бореля .чувак тролит *****.каждый день кто то из европейских лидеров тыкает ***** носом в понаделаные кучки.
это тоже неплохой способ делегитимизации
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10.01.2022 21:56 Ответить
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10.01.2022 21:58 Ответить
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11.01.2022 00:55 Ответить
Баррель 8(!) лет был в коме?!……
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10.01.2022 22:01 Ответить
саме пішли попити кави і послухати що на це скаже якийсь Бойлер. Досить нам вже інвест клімат робити! Заї*ли!
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10.01.2022 22:02 Ответить
Аля на Буковель ! Танцуют все ! Все пох...
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10.01.2022 22:03 Ответить
шо за кипиш ?



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10.01.2022 22:03 Ответить
Почему без кокошника?!
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11.01.2022 03:14 Ответить

кокошника? какашника же...))
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11.01.2022 15:46 Ответить
Какой нахрен конфликт???, что он морозит???, єто називается агрессия, нападение, вторжение, но никак не конфликт. Европейци просто обдристались от наглости уйла и боятся его потревожить
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10.01.2022 22:07 Ответить
Щас лапти закусят удила и точно начнут войнуху
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10.01.2022 22:08 Ответить
на международном дипломатическом языке это называется "неспровоцированная агрессия". Это очень серьезная вещь с точки зрения международного права, очень серьезная
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10.01.2022 22:24 Ответить
чергова стурбованисть
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10.01.2022 22:08 Ответить
Гамерику він мені відкрив отут...
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10.01.2022 22:09 Ответить
ну какб ы все правильно он сказал....
просто 2,5 года назад у Украины была возрожденная Армия научившаяся воевать и давать ихтамнетам по зубам, были профи-разведчики умевшие (даже ценой собственной жизни) из домбабве притащить нужного свидетеля позорных дел срахи, были другие операции по уничтожению главарей и их пособников, был верховный главнокомандующий, не вызывавший улыбку а умеющий убеждать (на превосходном английском) друзей, партнеров, диаспору и неравнодушных в нужной Украине поддержке ее независимости в войне против срахи и *****...
а шо маємо тепер???? оте гуняве беспомічне понтовите самозакохане стомлене відпочинком чмо
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10.01.2022 22:10 Ответить
В нього такий же "прєвосходний англійський", як і "прєвосходний" результат на президентських виборах. Давай, Вася, вже якомусь іншому олігарху сраку продавай. Рошен скінчився.
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10.01.2022 23:21 Ответить
характерна ознака кожного упоротого 73/43%зебіла, в т.ч. подлякового бота - нагла і цинічна брехня
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10.01.2022 23:52 Ответить
Кто о чем, а русский - обязательно за свою исконную православную гомосячью тему.
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11.01.2022 00:59 Ответить
у Порошенко отличный разговорный английский (читает от так же свободно) )))
поэтому не свисти, и продолжай давиться соплями восторга от воображаемых побед и эфимерных достижений, победившего по-прикольно и на теле-хайпе галабародьки и его шоу-сценаристов и пиар-менеджеров, проплаченных и каламойшей в том числе

https://youtu.be/3PjHLoA7KdE https://youtu.be/3PjHLoA7KdE

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11.01.2022 10:27 Ответить
А ЗЕленый осел полетел на Сейшелы
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10.01.2022 22:11 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=1W4WBsmmDKs
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10.01.2022 22:13 Ответить
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10.01.2022 22:12 Ответить
Загубився десь бамбун...
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10.01.2022 22:45 Ответить
виникає враження що для ес-европейців як в тій европейській медицині - без діагностики первинних причин захворювання - тільки коли росянський чобіт вдаре у печінку ес-европейцю лише тоді він зрозуміє що ворог прийшов до нього. ..
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10.01.2022 22:14 Ответить
А ЕС тупо не бачить,що робить росспецназ в Казахстані і мовчить.
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10.01.2022 22:26 Ответить
Мне это напоминает ситуацию, когда грабитель вставляет ногу в приоткрытую дверь, а потом заявляет:
- Давай поговорим.
Вот когда отрубишь эту ногу, тогда и можно переспрашивать:
- О чем хотел поговорить? Или вторая лишняя?
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10.01.2022 22:44 Ответить
І десятка років не пройшло як Євросоюз почав щось підозрювати! Ось так логіка! Саме так має працювати розвідка!
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10.01.2022 23:11 Ответить
бесполезный полудурочный бюрократ.
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10.01.2022 23:13 Ответить
Нема в нас ніякого конфлікту. На нас і нашу землю йдуть війною.
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10.01.2022 23:15 Ответить
Как только Жопез открывает рот, чтобы сказать правду, ему асякий раз затыкают пасть "мешком зелёной капусты" какие-нибудь рябковские соратники.
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11.01.2022 00:00 Ответить
Леваки продолжают запугивать Украину чтобы принудить её к капитуляции, к выполнению путлеровского минска
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11.01.2022 02:40 Ответить
Как вбить экономику страны в пыль и подговить страну к иностанному вторжению.
Краткое руководство.
Ляшко и Кузину на заметку.

Штат Виктория, Австралия, находится на грани коллапса, госпиталя практически НЕ работают, ни государственные, ни частные, плановые операции не проводятся нигде, они полностью отменены.
Пример.
В Остин госпитале, государственном госпитале с бюджетом в 1 миллиард долларов (вы прочли правильную цифру), сейчас находятся 7 больных с ковидлой (вы прочли правильное число больных, и это вовсе не означает, что все 7 находятся под вентиляторами).
400 человек персонала госпиталя находятся нас самоизоляции (вы прочли правильную цифру), и это абсолютно здоровые люди.
Почему здоровые люди самоизолируются?
А это правила такие: если кто находился в "близком контакте" с заболевшим ковидлой, то он обязан самоизолироваться на 7 дней несмотря на то, что тест на ковидлу отрицательный.
Правила вот:
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2022/01/covid-19-test-isolate-national-protocols.pdf

После того, как все страна дружно самоизолировалась и вся экономика встала, приглашается китайская армия, как освободительница от ковидлы.

Какое имеет отношение к Украине?
Самое прямое; подставьте вместо слов "китайская армия" слова "российская армия" - и вы получите украинскую ситуацию.

У нас в штате Виктирия, Австралия, во власти находятся про-китайские подонки, в Украине у власти находятся про-российские подонки, и в этом между этими подонками единственная разница, все остальное - абсолютно одинаково.
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11.01.2022 05:00 Ответить
Да, Скорую Помощь в Мельбурне, Австралия, можно больше не вызывать, большинство работников самоизолировались.
А ведь и политиков штата Виктория было 2 года, ДВА ГОДА "пандемии', чтобы подготовиться, как работу вести, но у подонков иная задача: вбить экономику Австралии в пыль, чтобы сдать Китаю.
Населению пофиг, оно занято проблемами теннисиста Джоковича: ширнулся Новак Джокович от ковидлы али нет?

И в Украине так же: страну готовят к сдаче, веерно отключают электричество, производители предупреждают, что будет дефицит молочных продуктов из-за роста цен на газ в 6 раз за год, а лохторат Бубочки думает, а не купнуться ли ему в проруби на Крещение по русскому нац. обычаю, ибо одинНароТ?
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11.01.2022 05:15 Ответить
ШО КУПИЛИ СУЧКУ !?)
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11.01.2022 06:59 Ответить
""Чому ні? Зараз на іншому боці кордону знаходяться 100 тис. російських солдатів, і я вважаю, що вони прийшли туди не для того, щоб пити каву. Це загроза використання сили", - заявив Боррель в інтерв'ю, відповідаючи на питання, чи є ризик збройного конфлікту." - в кожній країні свій квартал, а в єс борель!
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11.01.2022 07:05 Ответить
Он уже есть, дебилоид.
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11.01.2022 07:26 Ответить
А теперь передача "Новости Брюсселя".
Как сообщается, господин Боррель вышел из восьмилетней комы, сказал, что "возможно война между РФ и Украиной" и опять впал в кому.
Ппц, эти евробюрократы чем дальше тем больше мне напоминают поздний Советский Союз.
Такая же инерция, пассивность и дремучие старцы во главе всяких комитетов.
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11.01.2022 09:19 Ответить
 
 