Росія може використати силу проти України, - Боррель
Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що не відкидає можливості збройного конфлікту між Росією та Україною.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Чому ні? Зараз на іншому боці кордону знаходяться 100 тис. російських солдатів, і я вважаю, що вони прийшли туди не для того, щоб пити каву. Це загроза використання сили", - заявив Боррель в інтерв’ю, відповідаючи на питання, чи є ризик збройного конфлікту.
Він зазначив, що риторика Росії щодо України спільно з концентрацією військової сили на кордоні непокоїть Україну, НАТО та ЄС.
Топ коментарі
+51 Салаутдин
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+45 vitaliymkua
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Будь ласка, зачекайте...
черный целофановый пакет,максимум
пане Борель та всі всі у Европі та Штатах, за 8 років вже пора второпати
що це -
конфлікт між ЗАХОДОМ та СХОДОМ
Потому что конфликт именно с РФ.
У ЕС и НАТО нет конфликта с Монголией, например.
Которая тоже на Востоке.
Як це так, після стількох років дружби, особливо після окупації Криму та Донбасу - і раптом якийсь конфлікт. Добре, що хоч не війна
Границы россии не там, где дают по зубам, а там, где нога уже не дастаёт, чтоб дать пинка для лучшего планирования и вернуть в хоть какое-то адекватеное состояние.
Чтобы России легче с Украиной воевалось ?
Нострадамус мля...
Чи все ж таки для приниження - це було неважливо?
так можна казати й після кожної захопленої кацапами області Україні,
і нічого при цьму не робити
это тоже неплохой способ делегитимизации
кокошника? какашника же...))
просто 2,5 года назад у Украины была возрожденная Армия научившаяся воевать и давать ихтамнетам по зубам, были профи-разведчики умевшие (даже ценой собственной жизни) из домбабве притащить нужного свидетеля позорных дел срахи, были другие операции по уничтожению главарей и их пособников, был верховный главнокомандующий, не вызывавший улыбку а умеющий убеждать (на превосходном английском) друзей, партнеров, диаспору и неравнодушных в нужной Украине поддержке ее независимости в войне против срахи и *****...
а шо маємо тепер???? оте гуняве беспомічне понтовите самозакохане стомлене відпочинком чмо
поэтому не свисти, и продолжай давиться соплями восторга от воображаемых побед и эфимерных достижений, победившего по-прикольно и на теле-хайпе галабародьки и его шоу-сценаристов и пиар-менеджеров, проплаченных и каламойшей в том числе
https://youtu.be/3PjHLoA7KdE https://youtu.be/3PjHLoA7KdE
- Давай поговорим.
Вот когда отрубишь эту ногу, тогда и можно переспрашивать:
- О чем хотел поговорить? Или вторая лишняя?
Краткое руководство.
Ляшко и Кузину на заметку.
Штат Виктория, Австралия, находится на грани коллапса, госпиталя практически НЕ работают, ни государственные, ни частные, плановые операции не проводятся нигде, они полностью отменены.
Пример.
В Остин госпитале, государственном госпитале с бюджетом в 1 миллиард долларов (вы прочли правильную цифру), сейчас находятся 7 больных с ковидлой (вы прочли правильное число больных, и это вовсе не означает, что все 7 находятся под вентиляторами).
400 человек персонала госпиталя находятся нас самоизоляции (вы прочли правильную цифру), и это абсолютно здоровые люди.
Почему здоровые люди самоизолируются?
А это правила такие: если кто находился в "близком контакте" с заболевшим ковидлой, то он обязан самоизолироваться на 7 дней несмотря на то, что тест на ковидлу отрицательный.
Правила вот:
https://www.health.gov.au/sites/default/files/documents/2022/01/covid-19-test-isolate-national-protocols.pdf
После того, как все страна дружно самоизолировалась и вся экономика встала, приглашается китайская армия, как освободительница от ковидлы.
Какое имеет отношение к Украине?
Самое прямое; подставьте вместо слов "китайская армия" слова "российская армия" - и вы получите украинскую ситуацию.
У нас в штате Виктирия, Австралия, во власти находятся про-китайские подонки, в Украине у власти находятся про-российские подонки, и в этом между этими подонками единственная разница, все остальное - абсолютно одинаково.
А ведь и политиков штата Виктория было 2 года, ДВА ГОДА "пандемии', чтобы подготовиться, как работу вести, но у подонков иная задача: вбить экономику Австралии в пыль, чтобы сдать Китаю.
Населению пофиг, оно занято проблемами теннисиста Джоковича: ширнулся Новак Джокович от ковидлы али нет?
И в Украине так же: страну готовят к сдаче, веерно отключают электричество, производители предупреждают, что будет дефицит молочных продуктов из-за роста цен на газ в 6 раз за год, а лохторат Бубочки думает, а не купнуться ли ему в проруби на Крещение по русскому нац. обычаю, ибо одинНароТ?
Как сообщается, господин Боррель вышел из восьмилетней комы, сказал, что "возможно война между РФ и Украиной" и опять впал в кому.
Ппц, эти евробюрократы чем дальше тем больше мне напоминают поздний Советский Союз.
Такая же инерция, пассивность и дремучие старцы во главе всяких комитетов.