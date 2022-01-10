Невступ України та Грузії до НАТО є питанням національної безпеки для Росії, - МЗС РФ

Невступ України та Грузії до НАТО є імперативом та питанням національної безпеки для Росії.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сполучені Штати Америки заявляють, що ні у Росії, ні в будь-якої іншої держави не має бути жодних заперечень із таких питань. Ми наголошуємо, що для нас це є питанням надзвичайної важливості, дуже важливо, щоб Україна ніколи в майбутньому не могла увійти до складу НАТО. Ми хотіли б, щоб на мадридському саміті НАТО формулу, схвалену Бухарестським самітом у 2008 році, було відкликано. Ні Україна, ні Грузія не мають стати членами Північноатлантичного альянсу", - сказав Рябков на брифінгу за підсумками переговорів із США.

"Нам потрібні залізні, юридичні обов'язки, не обіцянки, а саме гарантії. Ті країни, про які я говорив, не мають стати членами НАТО, це питання національної безпеки Росії", - додав російський дипломат.

Представник РФ також зазначив, що тема нерозширення НАТО й отримання правових гарантій повернення до кордонів 1997 року викликає нерозуміння США.

Також читайте: НАТО треба збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року, - представник МЗС РФ Рябков перед переговорами зі США в Женеві

"Нічого дивного в тому, що тема нерозширення НАТО далі й отримання юридично зобов'язувальних гарантій щодо цього і формального відкликання рішень Бухарестського саміту 2008 року викликає дуже серйозні заперечення, м'яко кажучи", - сказав Рябков. За його словами, "на жаль, є інші такі аспекти, де ми маємо протилежний погляд: для нас щось абсолютно необхідно, для американців це категорично неприйнятно".

"Це погано, тому що це свідчить про недооцінку серйозності того, що відбувається, з американського боку", - наголосив заступник глави МЗС РФ.

Також дивіться: Ми не блефуємо, - МЗС РФ про вимоги Путіна щодо невступу України та Грузії до НАТО. ВIДЕО