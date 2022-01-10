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Невступ України та Грузії до НАТО є питанням національної безпеки для Росії, - МЗС РФ

Невступ України та Грузії до НАТО є питанням національної безпеки для Росії, - МЗС РФ

Невступ України та Грузії до НАТО є імперативом та питанням національної безпеки для Росії.

Про це заявив заступник глави МЗС РФ Сергій Рябков, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Сполучені Штати Америки заявляють, що ні у Росії, ні в будь-якої іншої держави не має бути жодних заперечень із таких питань. Ми наголошуємо, що для нас це є питанням надзвичайної важливості, дуже важливо, щоб Україна ніколи в майбутньому не могла увійти до складу НАТО. Ми хотіли б, щоб на мадридському саміті НАТО формулу, схвалену Бухарестським самітом у 2008 році, було відкликано. Ні Україна, ні Грузія не мають стати членами Північноатлантичного альянсу", - сказав Рябков на брифінгу за підсумками переговорів із США.

"Нам потрібні залізні, юридичні обов'язки, не обіцянки, а саме гарантії. Ті країни, про які я говорив, не мають стати членами НАТО, це питання національної безпеки Росії", - додав російський дипломат.

Представник РФ також зазначив, що тема нерозширення НАТО й отримання правових гарантій повернення до кордонів 1997 року викликає нерозуміння США.

Також читайте: НАТО треба збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року, - представник МЗС РФ Рябков перед переговорами зі США в Женеві

"Нічого дивного в тому, що тема нерозширення НАТО далі й отримання юридично зобов'язувальних гарантій щодо цього і формального відкликання рішень Бухарестського саміту 2008 року викликає дуже серйозні заперечення, м'яко кажучи", - сказав Рябков. За його словами, "на жаль, є інші такі аспекти, де ми маємо протилежний погляд: для нас щось абсолютно необхідно, для американців це категорично неприйнятно".

"Це погано, тому що це свідчить про недооцінку серйозності того, що відбувається, з американського боку", - наголосив заступник глави МЗС РФ.

Також дивіться: Ми не блефуємо, - МЗС РФ про вимоги Путіна щодо невступу України та Грузії до НАТО. ВIДЕО

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Топ коментарі
+112
ЛИКВИДАЦИЯ РОССИИ-- КАК СТРАНЫ ПОМОЙКИ- ЕСТЬ ГАРАНТИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЦЕЛОЙ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ.... УКРАИНЫ.... ЕВРОСОЮЗА... США ....КАНАДЫ.... И ВСЕХ ВМЕНЯЕМЫХ.....
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10.01.2022 19:56
+79
а для безпеки Грузії і України необхідно щоб рашка розвалилася. Ми ж терпимо
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10.01.2022 19:57
+65
Сосать.
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10.01.2022 19:55
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А вступ України в НАТО - це гарантія безпеки для України!
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11.01.2022 00:30 Відповісти
Враховуючи те, що відбувалося у 2021 - це виглядає логічним акордом.
Нічого дивного.

Спочатку, звичайно, був 2019 в Україні.
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11.01.2022 00:47 Відповісти
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11.01.2022 00:59 Відповісти
Ні,ху@ло,не так. Вступ України до НАТО є питанням національної безпеки УКРАЇНИ!
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11.01.2022 05:15 Відповісти
В естонській пресі була добра стаття про те, як дії Кремля отримували (за логікою вимог) абсолютно протилежний результат. Як приклад були наведені забаганки Сталіна відносно нестворення Фінляндією ніяких союзів зі Швецією (особливо після Зимової війни), тому ті вирішили поєднатись з Німеччиною. Ультиматумом Сталін стрелив собі в ногу. Наразі слідкуємо за повтором: дії Кремля (Крим, Донбас) та її забаганки щодо "нового світового порядку" приводять до 180градусів протилежного результату за той, чого прагнуть.
/класична цитата сумного коня/
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11.01.2022 10:05 Відповісти
Є пропозиція все ж таки надати гарантії Мордору. Для економії паперу їх можна прописати прямо в Будапештському Меморандумі, на його на останній сторінці - якраз біля підпису представника паРаші (на той час Єльцина):

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11.01.2022 10:55 Відповісти
Непокарене зло повторюється не раз і не два - це рецедив. Це відповідь, чому не покарали росію, яка стала правонаступником радянського союзу, за розв'язання Другої світової війни нападом разом з нацистами на Західну Україну, Литву, Латвію, Естонію і Польщу у 1939 році. Непокарене зло виросло в рази і назвало себе "асвабадітілєм" і під словом мир, вбиває всіх, кого побажає.
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11.01.2022 11:28 Відповісти
настав час щоб закрити проєкт Росія. не можна терпіти таке бандитське утворення на Землі що створює конфлікти - війни - погрожує сусідам використовуючи ресурси Землі. Рускіх как імперскіх вилупків потрібно тримати в території за розмірами як Угорщина або Німеччина. До речі і Угорщина і Нмеччина зацікавлені в переділі кордонів Європи і вселяко підтримують Московію. Потрібно знов розділити Німеччину - щоб не вийобувалась.
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12.01.2022 09:12 Відповісти
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