НАТО треба збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року, - представник МЗС РФ Рябков перед переговорами зі США в Женеві

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на російсько-американські переговори щодо "гарантій безпеки" в Женеву, заявив, що НАТО "треба збирати манатки" та повертатися до рубежів 1997 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рябков заявив у інтерв'ю ТАСС у неділю в Женеві

"Навіть нефахівцеві зрозуміло, що вимагати від Росії поступок у ситуації, коли саме НАТО протягом усіх останніх десятиліть прагне, як то кажуть, "відтіснити" нашу країну і перевести її якщо не на роль підлеглого, то в будь-якому випадку на другі ролі у європейській та міжнародній політиці, причому зробити це з заподіянням прямої шкоди нашій безпеці, більше не вдасться", - наголосив він.

"Так що НАТО треба збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російська делегація прибула до Женеви для участі в перемовинах із США

За словами Рябкова, розраховувати на просування вперед з питань "гарантій безпеки" на майбутніх переговорах РФ із США та НАТО "наївно", судячи з публічної позиції західних партнерів напередодні зустрічі.

"Я хотів би насамперед почути в ході майбутніх контактів щось виразніше щодо нерозширення НАТО, відкликання рішення бухарестського саміту 2008 року, щодо неприпустимості для США та натовських країн продовжувати геополітичне освоєння, по суті, всього простору, підконтрольного цій групі держав, на захід, північний захід, південний захід від наших кордонів. І це головне для нас, а зовсім не ті аспекти, на яких зараз фокусується американська сторона", - додав Рябков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва не має оптимістичних очікувань від переговорів із США у Женеві, - МЗС РФ

За його словами, позитивним підсумком контактів РФ із США та НАТО щодо "гарантій безпеки" стане підтвердження готовності працювати за російськими пропозиціями.

Як сказав заступник міністра, Москва виходить із того, що Захід має на односторонній основі відмовитися від розширення НАТО та ліквідувати створену військову інфраструктуру.

"Тому обіцянки, політичні гарантії, якісь слова нічого не означають. Ось зараз сказано, що США не мають намірів розміщувати ударні озброєння в Україні. Сьогодні ні, а завтра чи післязавтра що буде? А чи готові США покласти це на папір і ратифікувати?" – зазначив Рябков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У МЗС РФ терміново зажадали відповідь США щодо "гарантій безпеки": "Ситуація дуже важка і гостра"

Він підкреслив, що домовленості РФ із США та НАТО щодо гарантій безпеки повинні мати юридичний характер, а труднощі ратифікації угод всередині альянсу Росії не стосуються.

"Нехай вони вирішують свої проблеми з ратифікацією, з процедурами надання нам необхідних гарантій, як вони хочуть. Але без цього просто не обійдеться", - додав заступник глави МЗС РФ.

Він також зазначив, що російська сторона на майбутніх переговорах зі США не планує торкатися ситуації в Казахстані і не вважає, що залучення сил ОДКБ потребує додаткових пояснень.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Блінкен нагадав, що в Україну і Грузію вторглася Росія, а не НАТО: "Ми готові рішуче відповісти на подальшу агресію"