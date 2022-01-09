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НАТО треба збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року, - представник МЗС РФ Рябков перед переговорами зі США в Женеві

НАТО треба збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року, - представник МЗС РФ Рябков перед переговорами зі США в Женеві

Заступник міністра закордонних справ Росії Сергій Рябков, який прибув на російсько-американські переговори щодо "гарантій безпеки" в Женеву, заявив, що НАТО "треба збирати манатки" та повертатися до рубежів 1997 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Рябков заявив у інтерв'ю ТАСС у неділю в Женеві

 "Навіть нефахівцеві зрозуміло, що вимагати від Росії поступок у ситуації, коли саме НАТО протягом усіх останніх десятиліть прагне, як то кажуть, "відтіснити" нашу країну і перевести її якщо не на роль підлеглого, то в будь-якому випадку на другі ролі у європейській та міжнародній політиці, причому зробити це з заподіянням прямої шкоди нашій безпеці, більше не вдасться", - наголосив він.

"Так що НАТО треба збирати манатки та вирушати на рубежі 1997 року".

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 За словами Рябкова, розраховувати на просування вперед з питань "гарантій безпеки" на майбутніх переговорах РФ із США та НАТО "наївно", судячи з публічної позиції західних партнерів напередодні зустрічі.

"Я хотів би насамперед почути в ході майбутніх контактів щось виразніше щодо нерозширення НАТО, відкликання рішення бухарестського саміту 2008 року, щодо неприпустимості для США та натовських країн продовжувати геополітичне освоєння, по суті, всього простору, підконтрольного цій групі держав, на захід, північний захід, південний захід від наших кордонів. І це головне для нас, а зовсім не ті аспекти, на яких зараз фокусується американська сторона", - додав Рябков.

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За його словами, позитивним підсумком контактів РФ із США та НАТО щодо "гарантій безпеки" стане підтвердження готовності працювати за російськими пропозиціями.

Як сказав заступник міністра, Москва виходить із того, що Захід має на односторонній основі відмовитися від розширення НАТО та ліквідувати створену військову інфраструктуру.

"Тому обіцянки, політичні гарантії, якісь слова нічого не означають. Ось зараз сказано, що США не мають намірів розміщувати ударні озброєння в Україні. Сьогодні ні, а завтра чи післязавтра що буде? А чи готові США покласти це на папір і ратифікувати?" – зазначив Рябков.

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Він підкреслив, що домовленості РФ із США та НАТО щодо гарантій безпеки повинні мати юридичний характер, а труднощі ратифікації угод всередині альянсу Росії не стосуються.

"Нехай вони вирішують свої проблеми з ратифікацією, з процедурами надання нам необхідних гарантій, як вони хочуть. Але без цього просто не обійдеться", - додав заступник глави МЗС РФ.

Він також зазначив, що російська сторона на майбутніх переговорах зі США не планує торкатися ситуації в Казахстані і не вважає, що залучення сил ОДКБ потребує додаткових пояснень.

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Топ коментарі
+92
Рябков, а может, твоему выводку следует собрать манатки и валить из вражеских США?
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09.01.2022 19:31
+69
Якщо кацапи так верещать, значить НАТО потрібне.
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09.01.2022 19:32
+55
Предлагаю Рябкову, Лаврову и прочим отрыжкам ********** - собрать своих отпрысков и позабирать всю эту СВОРУ из ЗАПАДА Европы и Америки. Пусть Едут в Беллорусь учится, в Казахстан, В Индию или в Китай для Випов.
ЗАПАД и Америка - должна всех родственников ПРОПУТИНСКОГО режима - Депортировать и заморозить все счета.
Вот тогда будет Ай! Ой! КАРАУЛ! Хулиганы зрения лишают!
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09.01.2022 19:36
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для интернирования и ареста активов пока нет прямых военых действий между странами юридически оснований нет . можно привязаться к отдельным личностям , но это погоды не сделает .
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09.01.2022 23:29 Відповісти
почему хотя бы не признать руссих угрозой нац. безопасности и прекратить выдавать визы? это же просто.
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10.01.2022 00:31 Відповісти
Какой-то российский клоун себя Хрущёвым почувствовал?

чувак ты кто вообще такой, и кому интересно твоё мнение?
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09.01.2022 21:57 Відповісти
питона заслали повыделываться, при совке в Кривом Роге были детские банды бегунов, вот там похожая тактика использовалась: на сходке вперёд высылали самого ********** шкета)
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09.01.2022 22:05 Відповісти
интересно отношение США к такой риторике.
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09.01.2022 22:00 Відповісти
"Здесь что-то на совковом"
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09.01.2022 22:04 Відповісти
кого конкретно ?
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09.01.2022 23:06 Відповісти
власти
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10.01.2022 00:32 Відповісти
Главе НАТО, на эти слова, если б у них были яйца, просто взял бы и ввел свой контингет на территорию Украины, сказав, что по просьбе самих же украинцев. И чтоб ото рябое ответило бы и сделало бы? Действовать так, как и противник, так ведь действуетВВХ?
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09.01.2022 22:07 Відповісти
ввести контингент, это во-первых не бесплатно, а во-вторых без единой системы управления боем по единому стандарту мы с войсками нато просто перестреляем друг друга.
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09.01.2022 22:11 Відповісти
Про воевать речи нет, просто пусть заедут. Само обозначение присутствия сил НАТО в Украине и что плевать мы хотели на ваши московские предьявы.
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09.01.2022 22:18 Відповісти
Британцы устроят? Они практически постоянно на ШирЛане и на Яворовском полигоне.
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09.01.2022 23:59 Відповісти
А я от думаю,в рашистані знають імбецили,що буде з світом,якщо,НЕ ДАЙ БОЖЕ, вони стрельнуть і почнеться пух-пух!!!!!
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09.01.2022 22:15 Відповісти
Швабростанцы РАБссии молитесь...фюреру звиздец....он не жилец....
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09.01.2022 22:31 Відповісти
Вам скрепным ублюдкам давно сдохнуть пора всей своей кодлой - тогда в целом мире и на Украине люди спокойно и счастливо жить будут...
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09.01.2022 22:38 Відповісти
Всім козломордим потрібно обломити роги!
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09.01.2022 22:46 Відповісти
Дай Бог сил й наснаги для НАТО!! Дай Бог, щоб кацапія, вражина цивілізації і всього людства, захиріла навіки.
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09.01.2022 22:48 Відповісти
а где там дегенерат клоун на лыжах катается?
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09.01.2022 22:57 Відповісти
Имбицила спросить забыли.
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10.01.2022 00:55 Відповісти
там они вместе катаются.... и дегенерат клован и его имбицильная команда.
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10.01.2022 10:36 Відповісти
Уровень владения оборотами речи типа "сам дурак" на уровне средней школы.
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10.01.2022 11:31 Відповісти
Где они этого городского сумасшедшего откопали? Наверное Жирику замену готовят?
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09.01.2022 23:01 Відповісти
Обьясните мне. Путин выдвинул ультиматум,и если его не выполнят,то он за себя не отвечает. Не хочет,"бедняга",чтобы злое НАТО размещалось в Украине около границ России. Грозит войной Украине.Так это же он сам хочет,оккупировав Украину, приблизиться к границам Польши,которая в НАТО? А на словах-не хочет соседствовать с НАТО.
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09.01.2022 23:07 Відповісти
вы все правильно перечислили . он также хочет Польшу и Литву из НАТО , но пока об этом не говорит .
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09.01.2022 23:10 Відповісти
как это не говорит? а требование "возвращение НАТО к 1997году", это как раз об этом.
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09.01.2022 23:19 Відповісти
это пока мелкая шавка тявкнула . чуть позже начнут открыто . им тут Украина пока поперек горла стоит . боятся влазить в войну , но очень хочется .
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09.01.2022 23:27 Відповісти
мелкая шавка без разрешения ничего тявкать не будет, все планы озвучили сразу.
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10.01.2022 10:17 Відповісти
Высока вероятность что администрация Джобамы проглотит это хамство или ограничится озабоченностью в некоторой степени .
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09.01.2022 23:08 Відповісти
НАТО никогда не обещал не расширяться на Восток.
Это подтвердил сам Горбачёв.
Так что Рябкову надо завалить вафлеприёмник.
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09.01.2022 23:25 Відповісти
У такому разі з Чечні геть, з Грузії геть, з України геть, з Молдови геть, з Сирії геть, з Казахстану геть, з Білорусь геть.
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10.01.2022 00:35 Відповісти
А не пора ли Ху*лу собрать манатки и свалить домой со всех мест , которые он оккупировал!? А? Что то этот Рябчик зарывается!? Какую страну или ее часть оккупировало НАТО? А Россия? Давайте сравним! Распишем справа одно , слева другое!
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10.01.2022 00:55 Відповісти
"А чи готові США покласти це на папір і ратифікувати?" - у 1997 все вже виклали на папір і ратифікували. І там чітко написано про те, що кожна країна має право обирати власну модель безпеки, і кацапи під цим підписалися. Яких ще гаратній ця кацапська свиня хоче, якщо не здатна виконувати власні зобов'язання?
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10.01.2022 01:27 Відповісти
Причины почему НАТО надо со всеми странам мира обязательно объединиться и вмести извести всех проклятых фашистов )(уйла в ужасной милитаристской кровавой шовинистической паРаше (рОссии). Агрессия кровавых коммуно - фашистов тюрьмы народов -сСср и фашистов путлинской рОссии против других суверенных независимых государств в 20 - 21 веке: Украина 1918, Польша 1920, Азербайджан 1920, Грузия 1921, Китай 1929, Япония 1938, Польша 1939, Финляндия 1919 и 1939, Латвия, Эстония, Литва 1940, Япония 1945, Китай 1946, Северная Корея 1950, Китай 1950, Венгрия 1956, Лаос 1960, Вьетнам 1961, Алжир 1962, Египет 1962, Йемен 1962, Сирия 1967, Чехословакия 1968, Китай 1969, Камбоджа 1970, Бангладеш 1972, Ангола 1975, Эфиопия 1977, Ливан 1982, Афганистан 1979, Азербайджан 1988 и 1990, Грузия 1991, Приднестровье 1992, Грузия 1992, Таджикистан 1992, Южная Осетия и Ингушетия 1992, Чечня 1994, Дагестан 1994, Чечня 1999, Дагестан 1999, Грузия 2008, Украина - 2014. Сирия 2016 -2017, Ливия - 2018, Венесуэла 2019, Ливия - 2020, Беларусь -2021,Казахстан - 2022г.... Кто теперь на очереди? Видно теперь по плану козломордых - кацапов этих лапотных фашистов )(уйла будет вся Восточная Европа, Прибалтика, Швеция, Финляндия....????? Если конечно всю эту ужасную фашистскую нечисть - заразу не остановить сообща. Все эти такие красочные эпитеты, они только против кровавых кремлёвских фашистов )(уйла а не против нормальных россиян, если конечно они ещё есть? В этой ужасной деградирующей кровавой паРаше.
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10.01.2022 04:13 Відповісти
раша положит +ер и на эту бумагу. Штатам просто нужно в один прекрасный неожиданный день просто самолётами разместить на территории Украины кучи ракетных установок способных пробить противоракетный щит Москвы, а с другой японской стороны хвалёные телепорто-субмарины с ракетами которые тоже пробивают рактеную защиту. Сверху Штаты смогут послать ракеты тоже через полюс.
Таким образом, это тоже 3 стороны, но вспомним что можно же двинуть снизу, со стороны Кореи и найти несколько голодных казахов. А там и фины вспомнят снайперов ложивших по 500 людей за карьеру.

Под угрозой разрушения Кремля кощей начнёт прятать свои яйца в бункере.
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10.01.2022 06:55 Відповісти
совершенно верно - рябкова вместе с передастом мелкого пошиба путениным на йух... безвозвратно...
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10.01.2022 07:22 Відповісти
Быдлообразное состояние России - это норма для неё, всегда и везде , сказывается особенная ДНК, другой хромосомный набор. Особенно , почему то , это видно по дипломатам и госчиновникам, попам. Раша - трагедия Человечества- худшее к чему пришла эволюция. У раши эволюция стремительно двигается в обратном направлении. Смотрел биатлон - улыбающиеся лиха спортсменов , стройные, красивые , подтянутые девушки. Биатлонисты Раши- орки- тупые, злобные хари( и тут я понял - они страшно похожи на обезьян из ,, Планеты обезьян,, - ну очень похожи
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10.01.2022 08:22 Відповісти
Настає той час Х, коли хтось вже нарешті отримає по Є🤕балу
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10.01.2022 08:41 Відповісти
Імперські амбіції Путіна не обмежуються Україною.
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16.01.2022 02:57 Відповісти
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