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Російська делегація прибула до Женеви для участі в перемовинах із США

Російська делегація прибула до Женеви для участі в перемовинах із США

Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в перемовинах із США щодо "гарантій безпеки", в яких міститься серед іншого вимога Кремля про те, щоби Україна не вступала до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА Новости.

У складі делегації Росії присутні представники МЗС та Міноборони країни, очолює їх заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Зазначається, що основний день переговорів призначено на понеділок, 10 січня, але очікується, що вже 9 січня ввечері сторони проведуть "попередню" частину зустрічі. Рябков зі свого боку заявив, що Москва на майбутніх консультаціях "не піде на поступки":

"Ми не з протягнутою рукою туди їдемо, ми їдемо із чітко сформульованим завданням, яке необхідно вирішити на тих умовах, які ми сформулювали. От і все".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва не має оптимістичних очікувань від переговорів із США у Женеві, - МЗС РФ

Напередодні перемовин із Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.

перемовини (2873) росія (65146) США (22799) Женева (52) Рябков Сергій (57)


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Топ коментарі
+15
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.01.2022 15:37
+13
За унитазами и бумагой смотрите.
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09.01.2022 15:40
+10
Це зветься так: російська банда терористів з зачуханої рашки привезла до цивілізації вимоги їх головного терориста ботоксного
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09.01.2022 15:39
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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09.01.2022 15:37 Відповісти
Це зветься так: російська банда терористів з зачуханої рашки привезла до цивілізації вимоги їх головного терориста ботоксного
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09.01.2022 15:39 Відповісти
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09.01.2022 15:54 Відповісти
За унитазами и бумагой смотрите.
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09.01.2022 15:40 Відповісти
и лампочками ))))
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09.01.2022 15:59 Відповісти
есть старый боян. но погоняла новые подойдут ))
"вечером, стоят в подъезде руцкого мида конь лавров и машка тамошняя.
- серый, выкрути лампочку. я в рот возьму!
- ты что-дура?! она же горячая!" ))
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09.01.2022 16:12 Відповісти
Після того як Росія вдарила по Байден лімітедяйцям в Казахстані.
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09.01.2022 15:41 Відповісти
расеяне попёрли в европу чистить сортиры они ж всегда так говорят, шо в европу едут чистить сортиры!
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09.01.2022 16:36 Відповісти
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09.01.2022 15:44 Відповісти
відмийте цю гидоту від крові спочатку
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09.01.2022 15:50 Відповісти
Після того як завдала удару по Байден лімітед в Казахстані. Перед тим як банити поцікавтесь чия родина володіє родовищами в Казахстані. Джуніор просто так отримував міліони?
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09.01.2022 16:03 Відповісти
Мирослав перестань хірньою займатися. Твій трамп путінський прихвостень того не заслуговує. Я також за республіканців, але те що ти робиш є неправильне.
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09.01.2022 16:36 Відповісти
Wheee are you from the US?
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09.01.2022 16:37 Відповісти
Яке це має значення. Перестань обілювати трампа російського посіпаку.
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09.01.2022 16:40 Відповісти
Go f yourself russian pig!
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09.01.2022 16:42 Відповісти
Russian C. S.
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09.01.2022 16:41 Відповісти
Дурний ти Грабовський. Шкода що а США живеш, а говориш мовою російської пропаганди.
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09.01.2022 16:44 Відповісти
Don't tell me what to do and I wan't tell you where to go russian pig cock sucke
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09.01.2022 16:46 Відповісти
You are not Ukrainian. Ukrainians can't be so brutal. Most likely you are representing russian community. Am I right? Grabovsky? Are you russian supporter?
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09.01.2022 16:50 Відповісти
I f you, your russian family and all your stinking russia in the ass! F off Jorge.
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09.01.2022 16:52 Відповісти
Матюки це те що видає щиру російську душу. Дякую за підтвердження моїх здогадок. Читачі будуть знати хто ти є насправді. Ще одним російським прихвостнем меньше.
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09.01.2022 16:56 Відповісти
Yes that's right! Where are you from the US?
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09.01.2022 16:57 Відповісти
Where are you from the US?
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09.01.2022 16:54 Відповісти
Wheee are you from, Jorge? What state?
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09.01.2022 16:56 Відповісти
Doesn't matter. I'm Ukrainian every where.
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09.01.2022 16:58 Відповісти
You are "Ukrainian every where?! What tha h does it even mean! Learn English first "Jorge" what ever you are! It's a joke!)
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09.01.2022 17:00 Відповісти
He says he's not American - that's all you need to know
And lets go Brandon!
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09.01.2022 17:13 Відповісти
Brandon!!!!
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09.01.2022 17:15 Відповісти
Do you speak Spanish, Jorge?
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09.01.2022 17:11 Відповісти
От цікаво чий це був троль? Кацапський чи подоляцький?
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09.01.2022 17:29 Відповісти
а про законность ввода своих войск в Казахстан они не желают проконсультироваться???
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09.01.2022 16:04 Відповісти
В том и парадокс: все "законно"
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09.01.2022 17:25 Відповісти
«Договоры с Россией не стоят и бумаги, на которой они написаны» Какие могут быть переговоры с российскими террористами??? Свободу Казахстану, Беларуси! Крым и Донбасс это Украина!
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09.01.2022 16:05 Відповісти
Зачем тогда приезжали, если не собираетесь идти на уступки, какой-то ненормальный мазохизм, видать нравится когда их каждый раз привселюдно в говно окунают, дело чуркина живёт.
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09.01.2022 16:08 Відповісти
"Рябков также заявил, что Москва не планирует обсуждать с Вашингтоном события в Казахстане. "А что обсуждать? Что с американцами обсуждать? Эта тема их не касается абсолютно", - сказал замминистра. "

Также они говорят про Крым и Донбасс.
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09.01.2022 16:11 Відповісти
значить будуть дэбати
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09.01.2022 16:17 Відповісти
Ніч попереду,
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09.01.2022 16:54 Відповісти
Якщо нАТО ***************,тілки вводомвійск.
Інше-Самоліквідація,й фейкове НАТО
Іноді ******** доодити право на існування
НатаВведи
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09.01.2022 16:24 Відповісти
Унитазы, туалетную бумагу пронумеровали?
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09.01.2022 16:44 Відповісти
Позиция Раши круче любого ультиматума. Они плохо учили в школе математику- не просчитывают свои военные возможности и уровень экономики. Если бандюк чувствует что его сейчас будут очень сильно бить, он начинает кричать, что всех,,порвёт, зарежет - перережет..Чем она будет пугать Европу? Голым задом? Штаты и Европа ( из за своей маниакальной симпатии( или как это назвать ) хотят ее вытянуть из гавна- а она упорно движется к самоликвидации...
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09.01.2022 16:51 Відповісти
******* Такасама


@n6j1K0PZH4vMK0y

·
https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1480150205504835591 3 ч



все за сценарієм попередніх років: 2020 Буковель-Оман, 2021 Буковель-Катар, 2022: Буковель-.... Цікаво де на цей раз куратор призначив зустріч? І через скільки днів МЗЧ вилізе на публіку?
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09.01.2022 17:53 Відповісти
 
 