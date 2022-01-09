Російська делегація прибула до Женеви для участі в перемовинах із США

Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в перемовинах із США щодо "гарантій безпеки", в яких міститься серед іншого вимога Кремля про те, щоби Україна не вступала до НАТО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА Новости.

У складі делегації Росії присутні представники МЗС та Міноборони країни, очолює їх заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.

Зазначається, що основний день переговорів призначено на понеділок, 10 січня, але очікується, що вже 9 січня ввечері сторони проведуть "попередню" частину зустрічі. Рябков зі свого боку заявив, що Москва на майбутніх консультаціях "не піде на поступки":

"Ми не з протягнутою рукою туди їдемо, ми їдемо із чітко сформульованим завданням, яке необхідно вирішити на тих умовах, які ми сформулювали. От і все".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва не має оптимістичних очікувань від переговорів із США у Женеві, - МЗС РФ

Напередодні перемовин із Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.

Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.