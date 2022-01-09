Російська делегація прибула до Женеви для участі в перемовинах із США
Російська делегація вдень 9 січня прибула до Швейцарії для участі в перемовинах із США щодо "гарантій безпеки", в яких міститься серед іншого вимога Кремля про те, щоби Україна не вступала до НАТО.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють РИА Новости.
У складі делегації Росії присутні представники МЗС та Міноборони країни, очолює їх заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков.
Зазначається, що основний день переговорів призначено на понеділок, 10 січня, але очікується, що вже 9 січня ввечері сторони проведуть "попередню" частину зустрічі. Рябков зі свого боку заявив, що Москва на майбутніх консультаціях "не піде на поступки":
"Ми не з протягнутою рукою туди їдемо, ми їдемо із чітко сформульованим завданням, яке необхідно вирішити на тих умовах, які ми сформулювали. От і все".
Напередодні перемовин із Росією посадовці в США висловили готовність внести зміни у майбутні рішення щодо стратегічних позицій США в Європі, але водночас пригрозили РФ наджорсткими санкціями у разі вторгнення в Україну.
Представник Пентагону Джон Кірбі заявив, що Вашингтон не розглядає можливості скорочення чисельності американських військ у Європі.
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руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
"вечером, стоят в подъезде руцкого мида конь лавров и машка тамошняя.
- серый, выкрути лампочку. я в рот возьму!
- ты что-дура?! она же горячая!" ))
And lets go Brandon!
Также они говорят про Крым и Донбасс.
Інше-Самоліквідація,й фейкове НАТО
Іноді ******** доодити право на існування
НатаВведи
@n6j1K0PZH4vMK0y
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https://twitter.com/n6j1K0PZH4vMK0y/status/1480150205504835591 3 ч
все за сценарієм попередніх років: 2020 Буковель-Оман, 2021 Буковель-Катар, 2022: Буковель-.... Цікаво де на цей раз куратор призначив зустріч? І через скільки днів МЗЧ вилізе на публіку?