У МЗС РФ терміново зажадали відповідь США щодо "гарантій безпеки": "Ситуація дуже важка і гостра"
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Москва чекає на відповідь Вашингтона на пропозиції з безпеки.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив заступник глави МЗС Сергій Рябков.
"Я думаю, вони спробують перевести все це у млявий процес, а нам це потрібно терміново, оскільки ситуація дуже важка, вона гостра, має тенденцію до подальшого ускладнення", - сказав дипломат.
Росія готова одразу розпочати переговори, наголосив він.
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15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.
Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.
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Понятно ,что для Путлера сейчас самый подходящий момент,ему нельзя ждать пока Украина окрепнет,и выкинет его зеленых крыс .
Так і зараз вони дали можливість Китаю і раші набрати сили тепер будуть розвязувати війни....
Хоча відповідь на ультиматум уже озвучена багатьма: ніяких зобов'язань стосовно нерозширення на схід НАТО брати не хоче.
Так що або РФ сидить тихо, або має почати активні дії в Україні до закриття "вікна у 4 тижні".
Найбільш імовірно, що буде останнє.
І це буде остання дурість.
Але нам не легше.
І він не настільки крутий щоб тягатись з НАТО , вказуючи що йому робити . . Даю 90% , на те що все закінчиться лише погрозами .
_Ф-фух... гора с плеч. Раз ты сказал что не будет, значит всё ок.
А покласти у землю мільйони заради своїх "ідей" йому не буде щеміти.
Згадайте 2-гу світову - закидали фашистів горами трупів, і ще й досі не можуть нарадуватись.
Не можу пригадати, щоб від 2014 х.йло хоч десь дало задню.
А все лиш тому, що йому не дали по зубах відразу.
Дорого чи не дорого заплатить РФ за майбутню війну, нікого з їхніх верхів не цікавить.
А от Україні прийдеться за свою безголовість заплатити сповна (маю на увазі останні вибори преза).
А порівнювати ту війну і нинішню , безглуздо . Тоді йшла визвольна війна всього союзу ,тому не жаліли нікого й нічого , і прості люди самі себе , а зараз йде загарбницька і лише - Кацапії . Та й часи були - не такі як зараз . Зараз , вмирати х зна за шо , пересічного кацапа дуже й не заставиш . Попри все , і те що кацапи нас вважають за ворога , реально воювати з нами вони не надто охочі . Багато їх , ще в 2014-15 р позвільнялось з військової служби лише через те , що не бажали їхати на Донбас . Звісно ж вони цього не афішують , але - факт є факт . А багато кацапні ще й досі впевнені , що паРаша до конфлікту на Донбасі відношення взагалі не має - а то ми путіна сразу би проклялі ( як мені заявляє родичка з Саратова ) .
Коли з України в паРашу поїдуть ешелони з трупами , гадаю - їх це протверезить . І тоді їхня верхівка вже не буде така занадто самовпевнена .
Але спочатку трупи поїдуть в обидві сторони.
Якби не зелена погань при владі, то цьому можна було б запобігти.
То-то же - это показатель.
Подставили какого-то замминистра, опухшего от кокаина.
ответарассвета, а рассвет наступит летом.
Единственная гарантия безопасности, причём для всех, и запоребрика в том числе - надеть на вас строгий ошейник и намордник, и укоротить цепь, на которой вы сидите. Ну а погавкивать иногда можно и разрешить.
а что параша может размещать что-то на территории европы? одностороннее какое-то соглашение получается
С Зеленского снимают президента,
Кровавая хунта опять рвется к власти...."
подгорает у запутинцев
Через місяць-півтора потрібно буде переформатовувати на літо.