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Новини Політика України
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У МЗС РФ терміново зажадали відповідь США щодо "гарантій безпеки": "Ситуація дуже важка і гостра"

Новини Цензор.НЕТ Політика України

У МЗС РФ терміново зажадали відповідь США щодо

Москва чекає на відповідь Вашингтона на пропозиції з безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "РИА Новости", про це заявив заступник глави МЗС Сергій Рябков.

"Я думаю, вони спробують перевести все це у млявий процес, а нам це потрібно терміново, оскільки ситуація дуже важка, вона гостра, має тенденцію до подальшого ускладнення", - сказав дипломат.

Росія готова одразу розпочати переговори, наголосив він.

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15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.

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Топ коментарі
+32
Складна ситуація
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20.12.2021 10:59
+31
Найкраща гарантія безпеки для Росії,позбутися Путлєра. Але якже мокші проживуть без ясного сонечка Пуйла?
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20.12.2021 10:33
+28
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20.12.2021 10:39
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Та посылайте их подальше со своей срочностью. В топях и болотах пусть ищут свою срочность..... пусть их осваивают......наконец то.
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20.12.2021 11:07 Відповісти
"для США не создавать военные базы на территории стран, входящих в состав СССР"

Рабссея еще раз подтвердила что она живет по-прежнему в совке.
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20.12.2021 11:12 Відповісти
Коротко про суть цього договору. Москалі прагнуть, щоб їм США подарували їх бувших рабів разом з їх землею і весь світ не мав до цього претензій. Як у фільмі про Кемську волость. Мокшанські болота просто офігівають без гальмів. Що вони курять?
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20.12.2021 11:15 Відповісти
Уточни , кто "бывшие рабы" ?
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20.12.2021 11:16 Відповісти
ВСЯ ГАРАНТИЯ ЖАХНУТЬ АТОМНОЙ БОМБОЙ!
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20.12.2021 13:57 Відповісти
Дупи у полі мерзнуть у шахтарів-бурятів? Яка раптова швидкість у вирішенні питань! Аж незвично.
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20.12.2021 11:18 Відповісти
если вы не отзаветесь мы напишем в спортлото.
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20.12.2021 11:22 Відповісти
Кацапская информационная истерия на тему НАТО, это попытка отвлечь население от реальных проблем и сплотить всех своих тупорылых жителей. Якобы забудьте о своих насущных проблемах, у нас угроза НАТО. И это работает..
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20.12.2021 11:23 Відповісти
Ну і вялічіє. Кацапам хліба не треба, аби світ боявся бандита на районі.
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20.12.2021 11:55 Відповісти
Вовка все делает чтоб Украину быстрее приняли в НАТО...






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20.12.2021 11:24 Відповісти
Надеюсь ответ будет примерно таким:

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20.12.2021 11:32 Відповісти
Та давно би так, і морду б не висовував!
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20.12.2021 11:49 Відповісти
Все очень просто.

Суд у справі MH17: прокуратура почне оголошувати обвинувальний висновок
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20.12.2021 11:32 Відповісти
. .
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20.12.2021 11:38 Відповісти
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20.12.2021 14:25 Відповісти
Путлер боїться, що ми скоро виженемо шмарклю. А він на коні поки що зеля тут президент.
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20.12.2021 11:39 Відповісти
Точно! Трон под Зе шатаеться, путлер спешит успеть захватить Украину ,пока здесь , у власти ,его крысы. "Момент очень острый, вы сдаете Украину или мы сами зайдем,Зебеня уже ворота открыл и на коленки встал- встречает!" Но санкции болючие такие ,как бы так выкрутиться ,чтобы и Украину захватить и мимо санкций проскочить,но если уж санкции то было бы за что!
Понятно ,что для Путлера сейчас самый подходящий момент,ему нельзя ждать пока Украина окрепнет,и выкинет его зеленых крыс .
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20.12.2021 11:49 Відповісти
"Отвечайте нам ,а то,если вы не отзоветесь, мы напишем в спортлото!"
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20.12.2021 11:42 Відповісти
Байден пообіцяв відповісти через чотири тижні, через "вікно".
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20.12.2021 11:48 Відповісти
Краснозвездная, колорадоленточная , боярышникоупотребляющая страна .
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20.12.2021 11:49 Відповісти
Запад просто не хочет посмотреть в лицо реальности, признать что это уже не побежденный совок лежащий в руинах. Как же так, мы ведь победили, теперь мир принадлежит нам. А теперь еще и Китай, который грозит уже экономическому господству Запада. Американцы и европейцы как инфантильные подростки впавшие в отрицание, которые не хотят чтобы рушили их выдуманный мир.
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20.12.2021 11:50 Відповісти
"уже не побежденный совок лежащий в руинах"? А что тогда?
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20.12.2021 11:58 Відповісти
Про що ви? інфантильний Захід не дурніший за вас. Тільки ніхто не буде воювати за країну де під час війни вибирають верховним головнокомандувачем актора, який зіграв Наполеона в балагані. Ніхто не хоче воювати, крім підаРашки, при чому воювати із слабкими. Бо вона більше ні що не здатна. Підле і нице нутро скрепоносців у всій красі.
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20.12.2021 12:05 Відповісти
Эти иллюзии побуждают Запад терять связь с реальностью и лезть прямо на территорию другой ядерной(!) страны и указывать где должны быть войска, а где не должны, указывать странам на другом конце планеты что они должны строить, а что нет. Это поведение американского Гогилашвили который чувствует себя хозяином мира. Реакция на все в духе "как посмели!", "у тебя будут неприятности!".
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20.12.2021 12:07 Відповісти
На територію іншої держави? про що ти? це твоя підаРашка лізи у справи всіх сусідів і не дає життя нікому, тягне в своє гімно. Зніми значок США із своєї аватарки, бо смердить лаптями.
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20.12.2021 12:12 Відповісти
Какие территории США отняла у рашки? Как это по кацапски обвинять других в своих преступлениях. Людоеды лаптеногие.
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20.12.2021 13:07 Відповісти
Так завжди було вони і гітлера колись упрошували, більше того кредити давали поки рейх ріс, без французької і англійської підтримки, чи навіть СРСР х... би була така воєнна машина.... А Гітлера б вигнали на слідуючих виборах....
Так і зараз вони дали можливість Китаю і раші набрати сили тепер будуть розвязувати війни....
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20.12.2021 12:06 Відповісти
Будуть бомбити Воронеж?
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20.12.2021 11:56 Відповісти
РФ намагається посилити психологічний тиск на Захід.
Хоча відповідь на ультиматум уже озвучена багатьма: ніяких зобов'язань стосовно нерозширення на схід НАТО брати не хоче.
Так що або РФ сидить тихо, або має почати активні дії в Україні до закриття "вікна у 4 тижні".
Найбільш імовірно, що буде останнє.
І це буде остання дурість.
Але нам не легше.
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20.12.2021 11:59 Відповісти
Нападу не буде . ***** блефує . Це його найулюбленіша тактика . Україна йому не по зубам , навіть із такою тупою і немічною владою , як зараз . Війну в Україні , він якщо й наважиться розпочати , то неодмінно програє , і в кремлі напевно ж це розуміють. А це буде величезний удар по самолюбству всієї паРаші . Кацапи ***** проклянуть , а він навряд чи хоче такого сценарію .
І він не настільки крутий щоб тягатись з НАТО , вказуючи що йому робити . . Даю 90% , на те що все закінчиться лише погрозами .
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20.12.2021 12:13 Відповісти
"Нападу не буде . ***** блефує."
_Ф-фух... гора с плеч. Раз ты сказал что не будет, значит всё ок.
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20.12.2021 12:23 Відповісти
Я радий що моя особиста думка , тебе так порадувала ,, і в тебе - гора с плєч . .
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20.12.2021 12:28 Відповісти
Саме х.йло в атаку не піде.
А покласти у землю мільйони заради своїх "ідей" йому не буде щеміти.
Згадайте 2-гу світову - закидали фашистів горами трупів, і ще й досі не можуть нарадуватись.
Не можу пригадати, щоб від 2014 х.йло хоч десь дало задню.
А все лиш тому, що йому не дали по зубах відразу.
Дорого чи не дорого заплатить РФ за майбутню війну, нікого з їхніх верхів не цікавить.
А от Україні прийдеться за свою безголовість заплатити сповна (маю на увазі останні вибори преза).
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20.12.2021 13:43 Відповісти
Воно не дало задньої , але і передньої теж . Жодних цілей , з 2014 р ***** не досяг ,, війна продовжується , Україна не капітулювала і продовжує як і раніше чинити опір - "по всім фронтам " починаючи від інформаційного і т.д. . . Навіть зміна влади - з нормальної на дебільну , не допомогла .
А порівнювати ту війну і нинішню , безглуздо . Тоді йшла визвольна війна всього союзу ,тому не жаліли нікого й нічого , і прості люди самі себе , а зараз йде загарбницька і лише - Кацапії . Та й часи були - не такі як зараз . Зараз , вмирати х зна за шо , пересічного кацапа дуже й не заставиш . Попри все , і те що кацапи нас вважають за ворога , реально воювати з нами вони не надто охочі . Багато їх , ще в 2014-15 р позвільнялось з військової служби лише через те , що не бажали їхати на Донбас . Звісно ж вони цього не афішують , але - факт є факт . А багато кацапні ще й досі впевнені , що паРаша до конфлікту на Донбасі відношення взагалі не має - а то ми путіна сразу би проклялі ( як мені заявляє родичка з Саратова ) .
Коли з України в паРашу поїдуть ешелони з трупами , гадаю - їх це протверезить . І тоді їхня верхівка вже не буде така занадто самовпевнена .
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20.12.2021 19:41 Відповісти
Гарно написали. Хочеться вірити.
Але спочатку трупи поїдуть в обидві сторони.
Якби не зелена погань при владі, то цьому можна було б запобігти.
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20.12.2021 22:09 Відповісти
расейке ссыт. ибо понимает, что очередной "гонки вооружений" выдержать не в состоянии.
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20.12.2021 12:00 Відповісти
але і відступати ***** нікуди після цього ультиматуму. Пацана не будуть поважати на районі за пустий базар.
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20.12.2021 12:07 Відповісти
Ну та нехай дадуть гарантії, що до суда в Гаазі з х"йлом і його лизоблюдами нічого не трапиться
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20.12.2021 12:09 Відповісти
спокуха, кацапи, - Московська область залишиться за кацапами, а решту - розгрібуть суб"єкти колишнього СССРа та ще з контрибуціями (чи як там воно називається): татари, удмурти, чеченці, буряти, чукчі, якути, естонці, фіни... і далі за списком пограбованих Мордором колоній..
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20.12.2021 12:19 Відповісти
Лавров отморозился озвучивать эту бодягу ?
То-то же - это показатель.
Подставили какого-то замминистра, опухшего от кокаина.
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20.12.2021 12:24 Відповісти
"трєбовать" будете качок в санітарів, хворі узкіє дауни
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20.12.2021 12:24 Відповісти
Ответ Госдепа: Fuck you Putin******)!!!😂😂😂
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20.12.2021 12:25 Відповісти
Чукчи в чуме ждут ответа рассвета, а рассвет наступит летом.
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20.12.2021 12:26 Відповісти
А які гарантії РФ отримала від Вейшнорії Весбарії і Лубенії?
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20.12.2021 12:38 Відповісти
"В МИД РФ срочно потребовали ответ США по поводу "гарантий безопасности": - "Ситуация очень тяжелая и острая".

Единственная гарантия безопасности, причём для всех, и запоребрика в том числе - надеть на вас строгий ошейник и намордник, и укоротить цепь, на которой вы сидите. Ну а погавкивать иногда можно и разрешить.
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20.12.2021 12:51 Відповісти
От цікаві люди тут пишуть...хоч на список бери..Провокатори а інші гівноплюї.. Люди а ви що будете робить коли США і НАТО дадуть відповідь "що вони не можуть дати гарантій щодо розширення блоку бо вступ в НАТО це добровільне бажання країни і виконання економічних і структурних умов " і що ви будете робити якби НАТО дало б, не дай Боже, відповідь що добре воно більше не будеь приймати нових членів. Захищать свою країну від кацапшини будете чи вклонитесь? От головне, а не ващі гівняні пости
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20.12.2021 13:02 Відповісти
НАТО уже сто раз послало обосранную рашку с их требованиями.Чего эти тупые лапти еще хотят?
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20.12.2021 13:06 Відповісти
як би росіяни притримувались своїх обіцянок договорів і мемерандумів. . .
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20.12.2021 13:08 Відповісти
Лаврову было стыдно озвучивать этот ультиматут.Наверное,сдохнула унылая лошадь.Чет не видать его
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20.12.2021 13:33 Відповісти
В России сейчас ситуация полного цугцванга во всех сферах жизнедеятельности - политике, экономике, социальной сефере, науке. Что бы они не придумали и не сделали - будет хуже , чем было. Рано или поздно ,, больным ,, странам и населению этих стран приходится ,, отвечать по счётам,,Перспективы везде мега негативные - полная деградация и распад. Очень смешно смотреть как они бегают в маске волка на утреннике в детском саду- не страшно. Развязка для них будет ужасной. Те кого они пугают(украинцы) не боятся умереть за свою землю и своих детей. У зверолюдей - мутантов нет мотивации - умирать за Путина , за желание влезть в чужой дом и грабить?????Бандюки всегда бояться получить достойную,,отворотку,,.....
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20.12.2021 13:53 Відповісти
>не размещать дополнительные вооруженные силы и вооружения на территории Европы

а что параша может размещать что-то на территории европы? одностороннее какое-то соглашение получается
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20.12.2021 13:55 Відповісти
"Шеф, все пропало!
С Зеленского снимают президента,
Кровавая хунта опять рвется к власти...."

подгорает у запутинцев
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20.12.2021 14:29 Відповісти
Чого так поспішають пацаки, невже срачка запланована?
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20.12.2021 14:47 Відповісти
Терміновість питання обумовлено тим, що на кремлі підгорає.
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20.12.2021 15:31 Відповісти
Быстрый ответ таков, - пошли наххер уроды!!!!
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20.12.2021 16:24 Відповісти
Очевидно, що парашне угруповання оснащене на зимовий період.
Через місяць-півтора потрібно буде переформатовувати на літо.
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21.12.2021 10:09 Відповісти
Как же эти мокши задолбали весь цивилизованный мир! Надо послать их на@ер, а на кремль послать "голубей мира" для понимания сути вещей.
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21.12.2021 20:41 Відповісти
Тобто, цього разу не як минулого, ЦЬОГО РАЗУ нє блєфуєм. Красені, не касапи.
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27.12.2021 13:04 Відповісти
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