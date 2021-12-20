Росія намагається створити "привід для війни", - сенатор США Ріш

Чільний представник республіканців у комітеті Сенату США із закордонних справ заявив, що пропозиції щодо безпеки, які Москва висунула у відповідь на занепокоєння Заходу через нарощування російських військ поблизу України, є чіткою ознакою того, що Росія "намагається створити привід для війни".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Сенатор Джим Ріш (республіканець від штату Айдахо) заявив, що пропозиції Росії не є угодами про безпеку, а списком поступок, які мають зробити США і НАТО, щоб заспокоїти президента Росії Володимира Путіна.

"Російська Федерація висунула ці вимоги з повним розумінням, що їх неможливо прийняти, – сказав Ріш. – Путін знає, що Сполучені Штати та наші 29 союзників по НАТО не ведуть і не будуть вести переговори про майбутнє суверенних держав, таких як Україна, які повинні мати можливість робити власний вибір".

Ріш закликав адміністрацію президента Джо Байдена і всіх союзників по НАТО відхилити вимоги. При цьому він додав, що альянс повинен бути готовий до того, що Путін використає відмову як привід для використання військової сили. Він також закликав Конгрес і адміністрацію діяти до того, як Росія вдасться до подальшої ескалації.

Останніми тижнями розвідка країн Заходу зафіксувала зосередження російських військових біля кордонів з Україною. Ситуацію США і їхні союзники оцінюють як загрозу великомасштабного російського вторгнення на територію України.

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На цьому тлі Москва, звинувачуючи НАТО в тому, що його діяльність в Україні створює загрози для Росії, заговорила про вимоги "гарантій безпеки".

Росія в проєктах угод із НАТО та США зажадала зобов’язань не приймати Україну до Альянсу, як і загалом не дозволяти розширення НАТО на схід, зокрема – на країни, які раніше входили до складу СРСР. Також Москва вимагає від США зобов’язання, що вони не будуть "створювати військові бази на території держав, що раніше входили до СРСР і не є членами Організації Північного договору.

В українському МЗС відкинули вимоги Росії і заявили, що "головною безпековою проблемою євроатлантичного простору наразі є збройна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях".

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила 17 грудня, що Сполучені Штати Америки ознайомилися з умовами проєктів угод, але не будуть вести "ніяких переговорів щодо європейської безпеки" без згоди союзників.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи пропозиції Москви, сказав, що "будь-який діалог із Москвою має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, ґрунтуватися на основних принципах і документах європейської безпеки та відбуватися в консультаціях із європейськими партнерами НАТО, такими як Україна".

Столтенберґ додав, що НАТО "ясно дало зрозуміти, що якщо Росія зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості, ми готові працювати над зміцненням заходів довіри".