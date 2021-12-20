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Росія намагається створити "привід для війни", - сенатор США Ріш

Новини Цензор.НЕТ Політика України За кордоном

Росія намагається створити

Чільний представник республіканців у комітеті Сенату США із закордонних справ заявив, що пропозиції щодо безпеки, які Москва висунула у відповідь на занепокоєння Заходу через нарощування російських військ поблизу України, є чіткою ознакою того, що Росія "намагається створити привід для війни".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".

Сенатор Джим Ріш (республіканець від штату Айдахо) заявив, що пропозиції Росії не є угодами про безпеку, а списком поступок, які мають зробити США і НАТО, щоб заспокоїти президента Росії Володимира Путіна.

"Російська Федерація висунула ці вимоги з повним розумінням, що їх неможливо прийняти, – сказав Ріш. – Путін знає, що Сполучені Штати та наші 29 союзників по НАТО не ведуть і не будуть вести переговори про майбутнє суверенних держав, таких як Україна, які повинні мати можливість робити власний вибір".

Ріш закликав адміністрацію президента Джо Байдена і всіх союзників по НАТО відхилити вимоги. При цьому він додав, що альянс повинен бути готовий до того, що Путін використає відмову як привід для використання військової сили. Він також закликав Конгрес і адміністрацію діяти до того, як Росія вдасться до подальшої ескалації.

Останніми тижнями розвідка країн Заходу зафіксувала зосередження російських військових біля кордонів з Україною. Ситуацію США і їхні союзники оцінюють як загрозу великомасштабного російського вторгнення на територію України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія погрожує військовою відповіддю, якщо США і НАТО відмовляться надати їй гарантії безпеки

На цьому тлі Москва, звинувачуючи НАТО в тому, що його діяльність в Україні створює загрози для Росії, заговорила про вимоги "гарантій безпеки".

Росія в проєктах угод із НАТО та США зажадала зобов’язань не приймати Україну до Альянсу, як і загалом не дозволяти розширення НАТО на схід, зокрема – на країни, які раніше входили до складу СРСР. Також Москва вимагає від США зобов’язання, що вони не будуть "створювати військові бази на території держав, що раніше входили до СРСР і не є членами Організації Північного договору.

В українському МЗС відкинули вимоги Росії і заявили, що "головною безпековою проблемою євроатлантичного простору наразі є збройна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях".

Речниця Білого дому Джен Псакі заявила 17 грудня, що Сполучені Штати Америки ознайомилися з умовами проєктів угод, але не будуть вести "ніяких переговорів щодо європейської безпеки" без згоди союзників.

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи пропозиції Москви, сказав, що "будь-який діалог із Москвою має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, ґрунтуватися на основних принципах і документах європейської безпеки та відбуватися в консультаціях із європейськими партнерами НАТО, такими як Україна".

Столтенберґ додав, що НАТО "ясно дало зрозуміти, що якщо Росія зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості, ми готові працювати над зміцненням заходів довіри".
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Топ коментарі
+20
Для Макшанії не потрібно ніяких приводів.
Якщо побачать що є слушний момент вкрасти, вбити - зроблять це.
Єдине що може їх стримати - це страх самим бути вбитими в Кремлі.
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20.12.2021 08:41
+16
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20.12.2021 08:53
+15
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20.12.2021 08:54
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Для Макшанії не потрібно ніяких приводів.
Якщо побачать що є слушний момент вкрасти, вбити - зроблять це.
Єдине що може їх стримати - це страх самим бути вбитими в Кремлі.
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20.12.2021 08:41 Відповісти
Пуйло розуміє що втрачає час. Україна хоч і зі скрипом нарощує військовий потенціал. Новітнє озброєння із поодиноких зразків переходить у масове виробництво (одна справа виготовити десяток Нептунів, а інша справа виготовляти їх сотнями.).
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20.12.2021 08:54 Відповісти
Ми при шмарклі дуже наростили свій потенціал?
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20.12.2021 08:57 Відповісти
Та роби що хочеш з ним .Ти спец у налагоджуванні великомасштабного серійного виробництва?
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20.12.2021 09:09 Відповісти
А ти мені скажи - А куди поділися гроші для "налагоджування великомасштабного серійного виробництва?" Порошенко їх доволі залишив твоєму "божку зеленому"! І база для розвертання його вже була - і зразки техніки та озброєння відпрацьовані і заводи ВПК підготовлені
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20.12.2021 09:22 Відповісти
Зєйло мені не божок. ,як і всі інші політики. Просто в Нептунах є імпортна електроніка, яку чомусь не поспішають нам масово продавати. І МО потрібна дійсно надійна та ефективна техніка, яку потрібно довести до пуття. А швидко лише міномети Молот Пашинський клепав. ...
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20.12.2021 09:38 Відповісти
Так ти "противсіховий"? Так ти все одно за "Зєйло", бо в другому турі треба було вибирать - або він , або Порошенко! Ти свій голос не віддав (у що я не вірю - ви всі , "зелюки", зараз верещите, що на вибори не ходили) і таким чином відібрав у Порошенка підтримку Так чим ти зараз невдоволений?
Прямо як по анекдотах:
- Ти чого злий?
- На Зеленського! Бо дурень і брехун!
- Так ти ж голосував за нього!
- Ні! я проти Порошенка голосував!

*

З огляду на волевиявлення українського наріду в 2019 році - він «найгеніальніший» у світі!!! У виборчому бюлетені серед двох граф "ЗА", він умудрився знайти графу "ПРОТИ".
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20.12.2021 10:00 Відповісти
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зв Сталіним. Сталін каже:

- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…
- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
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20.12.2021 09:17 Відповісти
100%
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20.12.2021 11:58 Відповісти
Якось з Казахстану написали: "Не называйте это стадо Ордой - мокши они...
Ордынец воевал с привязанным к спине своим первенцем, чтобы не поворачиваться к врагу спиной, а эти - детей и женщин впереди себя ставят и прикрываются ими..."
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20.12.2021 12:06 Відповісти
***** не потрібні ніякі приводи. Скаже що буде защіщать рускаязичную чєлюсть вавсьом мірє. Ось і весь привід.
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20.12.2021 08:42 Відповісти
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20.12.2021 08:54 Відповісти
З москалями дружить опасніше,чим воювать!
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20.12.2021 08:48 Відповісти
скоро хйло в штатьі полезет освобожать скрепышей мигрантов
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20.12.2021 08:50 Відповісти
Хоть бы так и было. Повесят потом как Хусейна с держаком в жопе.
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20.12.2021 09:34 Відповісти
Так кацапи вже гавкають, що пора повертати Аляску взад.
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20.12.2021 12:00 Відповісти
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20.12.2021 08:53 Відповісти
Величайший ишо не заявил, шо Сенатор Джим Риш - порохобот?
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20.12.2021 08:54 Відповісти
Москалі лякають Європу. Європа забула що ми вже воюєм 8-ий рік.
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20.12.2021 08:55 Відповісти
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20.12.2021 08:56 Відповісти
США и Британии надо объявить Месячник Тишины на официальном уровне с РАБссией...никаких контактов комментариев и прочих коммюнике...
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20.12.2021 08:57 Відповісти
Что бы что?
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20.12.2021 09:36 Відповісти
А от нам нах.. кацапські консульства у Києві, Одесі, Харкові, Львові? Нам кацапських шпигунів на Банковій всіх передушить би, а тут ще ці...
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20.12.2021 12:04 Відповісти
Кремль надо щемить повсюду .В любой стране.
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20.12.2021 08:58 Відповісти
Хорошо что Байден выиграл. Эти республиканцы со своим сумасшедшим миллиардером быстро довели бы мир до третьей мировой.
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20.12.2021 09:00 Відповісти
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20.12.2021 09:01 Відповісти
Во всем виноват Госдеп,биндеровцы и НАТО...РАБссия святой зато Концлагерь для душевно-больных...педагог попался из дохлого КГБ...,як казав Леонид Макарыч...маємо те шо маємо...
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20.12.2021 09:03 Відповісти
кстати да.. щас лилиПутин может обвинить в Украину в том, что украинские фошизды/нацисты/террористы/биндеравцы путем диверсии на корвете "Позорный" сожгли его нафиг, и объявить о начале антиреррористической операции на территории Украины..
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20.12.2021 09:09 Відповісти
Россия использовала различные предлоги для начала вторжения:
1.Взрывы жилых домов - уже устарело.
2.Обстрел миротворцев, как с Грузией - нет на Донбассе миротворцев.
3.Уничтожение пассажирского самолета - не тот самолет сбили.
Значит остаются другие варианты: уничиржение на марше "гумконвоя" либо нападение на генконсульство. Подлости у цинизма у козломордых на это хватит.
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20.12.2021 09:10 Відповісти
Они уже вторглися, и надо воевать , а не сопли жевать. А предателями в президентах по другому и не бывае.
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20.12.2021 12:19 Відповісти
Росія,гопник,який присікається до чого-небудь - "А чегойто он в шляпе?"
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20.12.2021 09:12 Відповісти
Так а що з Кримом? Макаки під шумок намагаються легалізувати вкрадене?
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20.12.2021 09:19 Відповісти
Пытаются воспользоваться приступами паники у Байдена.
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20.12.2021 09:33 Відповісти
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці.
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20.12.2021 09:41 Відповісти
І ще земляки, знайте і зрозумійте, якщо здасте і втратите свою державу, то крім рюсского імперського терору ви отримаєте автоматично і ті ядерні санкції, які Захід запровадить проти росії так як ви станете частиною рюсского міра з усіма витікаючими для нас наслідками. Тобто у нас буде жопа найбільша. Внутрішні проблеми з внутрішніми ворогами, зрадниками корупціонерами манкуртами плюс проблеми з русського міра терор і плюс санкції фінансові економічні Заходу. Надіюся, що цю інформацію донесуть, як можна швидше до більшості наших людей. Бо часу мало. Щоб потім ви не бігали з круглими переляканими придуркуватими очима і з піднятими до гори руками кричали - Боже за що ти нас так караєш. По правді кажучи є за що....
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20.12.2021 09:42 Відповісти
Треба розуміти, що московія зацікавлена в тому, щоб їй не пішли на поступки. Бо вони більше зацікавлені напасти ніж в поступках.
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20.12.2021 09:53 Відповісти
Нам не світить НАТО не менше як 20 років, а може й ніколи не світить.
А якщо не буде виконано умов московитів (думаю, що вони в цьому зацікавлені), то вони напевно використають це й нападуть вже зараз. І нападуть не для того щоб повоювати й намагатись дати нам прочухана, а для того, щоб забрати пів країни, а може й всю країну окупувати. А якщо окупують, то це напевне вже назавжди.

Так що думайте. Ми самі маємо про себе думати, а не надіятись на санкції США, які мало продуктивні.
Маємо розуміти, що Захід керується лише своїми інтересами.
Висновок має бути ясним.
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20.12.2021 10:01 Відповісти
Підозрюю, що США ми цікаві лише для того, щоб поставити тут свої ракети. А без ракет ми їм не цікаві. Чи буде наша країна існувати чи ні це ддя них вкрай другорядне. Може я перебільшую, але вони себе поводять якось незрозуміло. Санкції московію не злякають.
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20.12.2021 10:07 Відповісти
Кацман пропонуе здатися???
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20.12.2021 10:22 Відповісти
Наявіність ядерної зброї + захід вклав в ереф сотні мілярдів, а в Україну декілька десятків, також врахуйте, що в ерефії споживчий ринок складає мінімум сто сорок млрд, а в Україні? Ось і вся відповідь. Впродовж 20-ти років захід орієнтувався на ереф, а всі інші країни були її придатками бо так себе поводили і це всіх влаштовувало, на цьому ереф заробила гігантські статки. Згадайте реакцію Саркозі та Берлусконі, вони що кинулись допомогати Грузії? Ні, вони захищали той фінансовий потік, що лився до них з ерефії. А опуклівоні проекти договорів, це теж саме що робив Гітлер у 38 та 39 роках та Австро-Угорщина у 1913. Висування вимог, які ні за яких обставин не будуть прийняті іншою стороною, це публічне створення казус беллі
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20.12.2021 10:38 Відповісти
Треба керуватись доцільністю, а не принципами.
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20.12.2021 10:28 Відповісти
Лучшим поводом для войны является 100% уверенность, что ему за это ничего не будет.

Что и подтверждается "глубокими озабоченностями" и "мы вам может быть/возможно/якобы/наверное SWIFT отключим"
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20.12.2021 10:25 Відповісти
знайдуть якогось ерцгерцога Франца Фердінанда Другого і принципують його
нічого нового не вигадають
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20.12.2021 10:36 Відповісти
Коли б у нас був час, то можна було б провести референдум і спитати в народа чи вони хочуть відстоювати військовим щляхом з московією (з дуже великою вірогідністю втрати державності) своє право ПРОСИТИ НАТО прийняти нас до себе. Підкреслю, що тільки право просити.

Притому що дуже не скоро, а може й ніколи нашу просьбу не виконають і нас туди не приймуть.
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20.12.2021 11:26 Відповісти
 
 