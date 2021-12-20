Росія намагається створити "привід для війни", - сенатор США Ріш
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Чільний представник республіканців у комітеті Сенату США із закордонних справ заявив, що пропозиції щодо безпеки, які Москва висунула у відповідь на занепокоєння Заходу через нарощування російських військ поблизу України, є чіткою ознакою того, що Росія "намагається створити привід для війни".
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Радіо Свобода".
Сенатор Джим Ріш (республіканець від штату Айдахо) заявив, що пропозиції Росії не є угодами про безпеку, а списком поступок, які мають зробити США і НАТО, щоб заспокоїти президента Росії Володимира Путіна.
"Російська Федерація висунула ці вимоги з повним розумінням, що їх неможливо прийняти, – сказав Ріш. – Путін знає, що Сполучені Штати та наші 29 союзників по НАТО не ведуть і не будуть вести переговори про майбутнє суверенних держав, таких як Україна, які повинні мати можливість робити власний вибір".
Ріш закликав адміністрацію президента Джо Байдена і всіх союзників по НАТО відхилити вимоги. При цьому він додав, що альянс повинен бути готовий до того, що Путін використає відмову як привід для використання військової сили. Він також закликав Конгрес і адміністрацію діяти до того, як Росія вдасться до подальшої ескалації.
Останніми тижнями розвідка країн Заходу зафіксувала зосередження російських військових біля кордонів з Україною. Ситуацію США і їхні союзники оцінюють як загрозу великомасштабного російського вторгнення на територію України.
На цьому тлі Москва, звинувачуючи НАТО в тому, що його діяльність в Україні створює загрози для Росії, заговорила про вимоги "гарантій безпеки".
Росія в проєктах угод із НАТО та США зажадала зобов’язань не приймати Україну до Альянсу, як і загалом не дозволяти розширення НАТО на схід, зокрема – на країни, які раніше входили до складу СРСР. Також Москва вимагає від США зобов’язання, що вони не будуть "створювати військові бази на території держав, що раніше входили до СРСР і не є членами Організації Північного договору.
В українському МЗС відкинули вимоги Росії і заявили, що "головною безпековою проблемою євроатлантичного простору наразі є збройна агресія РФ, а також нинішня російська ескалація вздовж кордону України та на її окупованих територіях".
Речниця Білого дому Джен Псакі заявила 17 грудня, що Сполучені Штати Америки ознайомилися з умовами проєктів угод, але не будуть вести "ніяких переговорів щодо європейської безпеки" без згоди союзників.
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, коментуючи пропозиції Москви, сказав, що "будь-який діалог із Москвою має враховувати занепокоєння НАТО щодо дій Росії, ґрунтуватися на основних принципах і документах європейської безпеки та відбуватися в консультаціях із європейськими партнерами НАТО, такими як Україна".
Столтенберґ додав, що НАТО "ясно дало зрозуміти, що якщо Росія зробить конкретні кроки щодо зниження напруженості, ми готові працювати над зміцненням заходів довіри".
Будь ласка, зачекайте...
Якщо побачать що є слушний момент вкрасти, вбити - зроблять це.
Єдине що може їх стримати - це страх самим бути вбитими в Кремлі.
Прямо як по анекдотах:
- Ти чого злий?
- На Зеленського! Бо дурень і брехун!
- Так ти ж голосував за нього!
- Ні! я проти Порошенка голосував!
*
З огляду на волевиявлення українського наріду в 2019 році - він «найгеніальніший» у світі!!! У виборчому бюлетені серед двох граф "ЗА", він умудрився знайти графу "ПРОТИ".
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…
- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
Ордынец воевал с привязанным к спине своим первенцем, чтобы не поворачиваться к врагу спиной, а эти - детей и женщин впереди себя ставят и прикрываются ими..."
1.Взрывы жилых домов - уже устарело.
2.Обстрел миротворцев, как с Грузией - нет на Донбассе миротворцев.
3.Уничтожение пассажирского самолета - не тот самолет сбили.
Значит остаются другие варианты: уничиржение на марше "гумконвоя" либо нападение на генконсульство. Подлости у цинизма у козломордых на это хватит.
А якщо не буде виконано умов московитів (думаю, що вони в цьому зацікавлені), то вони напевно використають це й нападуть вже зараз. І нападуть не для того щоб повоювати й намагатись дати нам прочухана, а для того, щоб забрати пів країни, а може й всю країну окупувати. А якщо окупують, то це напевне вже назавжди.
Так що думайте. Ми самі маємо про себе думати, а не надіятись на санкції США, які мало продуктивні.
Маємо розуміти, що Захід керується лише своїми інтересами.
Висновок має бути ясним.
Что и подтверждается "глубокими озабоченностями" и "мы вам может быть/возможно/якобы/наверное SWIFT отключим"
нічого нового не вигадають
Притому що дуже не скоро, а може й ніколи нашу просьбу не виконають і нас туди не приймуть.