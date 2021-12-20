Россия пытается создать "повод для войны", - сенатор США Риш
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Главный представитель республиканцев в комитете Сената США по иностранным делам заявил, что предложения по безопасности, которые Москва выдвинула в ответ на беспокойство Запада из-за наращивания российских войск вблизи Украины, являются четким признаком того, что Россия "пытается создать повод для войны".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".
Сенатор Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) заявил, что предложения России являются не соглашениями по безопасности, а списком уступок, которые должны сделать США и НАТО, чтобы успокоить президента России Владимира Путина.
"Российская Федерация выдвинула эти требования с полным пониманием, что их невозможно принять, – сказал Риш. – Путин знает, что Соединенные Штаты и наши 29 союзников по НАТО не ведут и не будут вести переговоры о будущем суверенных государств, таких как Украина, которые должны иметь возможность делать свой выбор".
Риш призвал администрацию президента Джо Байдена и всех союзников по НАТО отклонить требования. При этом он добавил, что альянс должен быть готов к тому, что Путин использует отказ в качестве повода для использования военной силы. Он также призвал Конгресс и администрацию действовать до того, как Россия прибегнет к дальнейшей эскалации.
В последние недели разведка стран Запада зафиксировала сосредоточение российских военных у границ с Украиной. Ситуацию США и их союзники оценивают как угрозу крупномасштабного российского вторжения на территорию Украины.
На этом фоне Москва, обвиняя НАТО в том, что его деятельность в Украине создает угрозы России, заговорила о требованиях "гарантий безопасности".
Россия в проектах соглашений с НАТО и США потребовала обязательства не принимать Украину в Альянс, как и вообще не разрешать расширение НАТО на восток, в частности – на страны, ранее входившие в состав СССР. Также Москва требует от США обязательства, что они не будут "создавать военные базы на территории ранее входивших в СССР государств, не являющихся членами Организации Северного договора.
В украинском МИД отвергли требования России и заявили, что "главной проблемой безопасности евроатлантического пространства сейчас является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях".
Спикер Белого дома Джен Псаки заявила 17 декабря, что Соединенные Штаты Америки ознакомились с условиями проектов соглашений, но не будут вести "никаких переговоров по европейской безопасности" без согласия союзников.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложения Москвы, сказал, что "любой диалог с Москвой должен учитывать беспокойство НАТО по действиям России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина".
Столтенберг добавил, что НАТО "ясно дало понять, что если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия".
Пожалуйста, подождите...
Якщо побачать що є слушний момент вкрасти, вбити - зроблять це.
Єдине що може їх стримати - це страх самим бути вбитими в Кремлі.
Прямо як по анекдотах:
- Ти чого злий?
- На Зеленського! Бо дурень і брехун!
- Так ти ж голосував за нього!
- Ні! я проти Порошенка голосував!
*
З огляду на волевиявлення українського наріду в 2019 році - він «найгеніальніший» у світі!!! У виборчому бюлетені серед двох граф "ЗА", він умудрився знайти графу "ПРОТИ".
- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…
- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
Ордынец воевал с привязанным к спине своим первенцем, чтобы не поворачиваться к врагу спиной, а эти - детей и женщин впереди себя ставят и прикрываются ими..."
1.Взрывы жилых домов - уже устарело.
2.Обстрел миротворцев, как с Грузией - нет на Донбассе миротворцев.
3.Уничтожение пассажирского самолета - не тот самолет сбили.
Значит остаются другие варианты: уничиржение на марше "гумконвоя" либо нападение на генконсульство. Подлости у цинизма у козломордых на это хватит.
А якщо не буде виконано умов московитів (думаю, що вони в цьому зацікавлені), то вони напевно використають це й нападуть вже зараз. І нападуть не для того щоб повоювати й намагатись дати нам прочухана, а для того, щоб забрати пів країни, а може й всю країну окупувати. А якщо окупують, то це напевне вже назавжди.
Так що думайте. Ми самі маємо про себе думати, а не надіятись на санкції США, які мало продуктивні.
Маємо розуміти, що Захід керується лише своїми інтересами.
Висновок має бути ясним.
Что и подтверждается "глубокими озабоченностями" и "мы вам может быть/возможно/якобы/наверное SWIFT отключим"
нічого нового не вигадають
Притому що дуже не скоро, а може й ніколи нашу просьбу не виконають і нас туди не приймуть.