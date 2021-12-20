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Россия пытается создать "повод для войны", - сенатор США Риш

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины За рубежом

Россия пытается создать

Главный представитель республиканцев в комитете Сената США по иностранным делам заявил, что предложения по безопасности, которые Москва выдвинула в ответ на беспокойство Запада из-за наращивания российских войск вблизи Украины, являются четким признаком того, что Россия "пытается создать повод для войны".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Радио Свобода".

Сенатор Джим Риш (республиканец от штата Айдахо) заявил, что предложения России являются не соглашениями по безопасности, а списком уступок, которые должны сделать США и НАТО, чтобы успокоить президента России Владимира Путина.

"Российская Федерация выдвинула эти требования с полным пониманием, что их невозможно принять, – сказал Риш. – Путин знает, что Соединенные Штаты и наши 29 союзников по НАТО не ведут и не будут вести переговоры о будущем суверенных государств, таких как Украина, которые должны иметь возможность делать свой выбор".

Риш призвал администрацию президента Джо Байдена и всех союзников по НАТО отклонить требования. При этом он добавил, что альянс должен быть готов к тому, что Путин использует отказ в качестве повода для использования военной силы. Он также призвал Конгресс и администрацию действовать до того, как Россия прибегнет к дальнейшей эскалации.

В последние недели разведка стран Запада зафиксировала сосредоточение российских военных у границ с Украиной. Ситуацию США и их союзники оценивают как угрозу крупномасштабного российского вторжения на территорию Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россия угрожает военным ответом, если США и НАТО откажутся предоставить гарантии безопасности

На этом фоне Москва, обвиняя НАТО в том, что его деятельность в Украине создает угрозы России, заговорила о требованиях "гарантий безопасности".

Россия в проектах соглашений с НАТО и США потребовала обязательства не принимать Украину в Альянс, как и вообще не разрешать расширение НАТО на восток, в частности – на страны, ранее входившие в состав СССР. Также Москва требует от США обязательства, что они не будут "создавать военные базы на территории ранее входивших в СССР государств, не являющихся членами Организации Северного договора.

В украинском МИД отвергли требования России и заявили, что "главной проблемой безопасности евроатлантического пространства сейчас является вооруженная агрессия РФ, а также нынешняя российская эскалация вдоль границы Украины и на ее оккупированных территориях".

Спикер Белого дома Джен Псаки заявила 17 декабря, что Соединенные Штаты Америки ознакомились с условиями проектов соглашений, но не будут вести "никаких переговоров по европейской безопасности" без согласия союзников.

Читайте: НАТО никогда не пойдет на компромисс по поводу права Украины решать свою судьбу, - Столтенберг о требованиях России

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, комментируя предложения Москвы, сказал, что "любой диалог с Москвой должен учитывать беспокойство НАТО по действиям России, основываться на основных принципах и документах европейской безопасности и проходить в консультациях с европейскими партнерами НАТО, такими как Украина".

Столтенберг добавил, что НАТО "ясно дало понять, что если Россия предпримет конкретные шаги по снижению напряженности, мы готовы работать над укреплением мер доверия".

Автор: Наталя Джума
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Топ комментарии
+20
Для Макшанії не потрібно ніяких приводів.
Якщо побачать що є слушний момент вкрасти, вбити - зроблять це.
Єдине що може їх стримати - це страх самим бути вбитими в Кремлі.
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20.12.2021 08:41
+16
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20.12.2021 08:53
+15
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20.12.2021 08:54
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Для Макшанії не потрібно ніяких приводів.
Якщо побачать що є слушний момент вкрасти, вбити - зроблять це.
Єдине що може їх стримати - це страх самим бути вбитими в Кремлі.
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20.12.2021 08:41 Ответить
Пуйло розуміє що втрачає час. Україна хоч і зі скрипом нарощує військовий потенціал. Новітнє озброєння із поодиноких зразків переходить у масове виробництво (одна справа виготовити десяток Нептунів, а інша справа виготовляти їх сотнями.).
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20.12.2021 08:54 Ответить
Ми при шмарклі дуже наростили свій потенціал?
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20.12.2021 08:57 Ответить
Та роби що хочеш з ним .Ти спец у налагоджуванні великомасштабного серійного виробництва?
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20.12.2021 09:09 Ответить
А ти мені скажи - А куди поділися гроші для "налагоджування великомасштабного серійного виробництва?" Порошенко їх доволі залишив твоєму "божку зеленому"! І база для розвертання його вже була - і зразки техніки та озброєння відпрацьовані і заводи ВПК підготовлені
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20.12.2021 09:22 Ответить
Зєйло мені не божок. ,як і всі інші політики. Просто в Нептунах є імпортна електроніка, яку чомусь не поспішають нам масово продавати. І МО потрібна дійсно надійна та ефективна техніка, яку потрібно довести до пуття. А швидко лише міномети Молот Пашинський клепав. ...
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20.12.2021 09:38 Ответить
Так ти "противсіховий"? Так ти все одно за "Зєйло", бо в другому турі треба було вибирать - або він , або Порошенко! Ти свій голос не віддав (у що я не вірю - ви всі , "зелюки", зараз верещите, що на вибори не ходили) і таким чином відібрав у Порошенка підтримку Так чим ти зараз невдоволений?
Прямо як по анекдотах:
- Ти чого злий?
- На Зеленського! Бо дурень і брехун!
- Так ти ж голосував за нього!
- Ні! я проти Порошенка голосував!

*

З огляду на волевиявлення українського наріду в 2019 році - він «найгеніальніший» у світі!!! У виборчому бюлетені серед двох граф "ЗА", він умудрився знайти графу "ПРОТИ".
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20.12.2021 10:00 Ответить
Зустрічаються на тому світі, в одному казані, Гітлер зв Сталіним. Сталін каже:

- Ну, и дожились мои потомки. Мой последователь, Путин, тебя хвалить начал, как великого деятеля середины ХХ века…
- Да куда мне до тебя!... Тебе вон, и твоему времени, в России,уже и памятники ставить начали, музеи открывать…
- Ты знаешь, я не удивлюсь, если через лет десять-пятнадцать русские станут говорить, что во Вторую мировую войну мы с тобой вместе воевали против американцев…
- Ага… А победить нам помешали бандеровцы…
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20.12.2021 09:17 Ответить
100%
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20.12.2021 11:58 Ответить
Якось з Казахстану написали: "Не называйте это стадо Ордой - мокши они...
Ордынец воевал с привязанным к спине своим первенцем, чтобы не поворачиваться к врагу спиной, а эти - детей и женщин впереди себя ставят и прикрываются ими..."
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20.12.2021 12:06 Ответить
***** не потрібні ніякі приводи. Скаже що буде защіщать рускаязичную чєлюсть вавсьом мірє. Ось і весь привід.
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20.12.2021 08:42 Ответить
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20.12.2021 08:54 Ответить
З москалями дружить опасніше,чим воювать!
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20.12.2021 08:48 Ответить
скоро хйло в штатьі полезет освобожать скрепышей мигрантов
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20.12.2021 08:50 Ответить
Хоть бы так и было. Повесят потом как Хусейна с держаком в жопе.
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20.12.2021 09:34 Ответить
Так кацапи вже гавкають, що пора повертати Аляску взад.
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20.12.2021 12:00 Ответить
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20.12.2021 08:53 Ответить
Величайший ишо не заявил, шо Сенатор Джим Риш - порохобот?
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20.12.2021 08:54 Ответить
Москалі лякають Європу. Європа забула що ми вже воюєм 8-ий рік.
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20.12.2021 08:55 Ответить
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20.12.2021 08:56 Ответить
США и Британии надо объявить Месячник Тишины на официальном уровне с РАБссией...никаких контактов комментариев и прочих коммюнике...
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20.12.2021 08:57 Ответить
Что бы что?
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20.12.2021 09:36 Ответить
А от нам нах.. кацапські консульства у Києві, Одесі, Харкові, Львові? Нам кацапських шпигунів на Банковій всіх передушить би, а тут ще ці...
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20.12.2021 12:04 Ответить
Кремль надо щемить повсюду .В любой стране.
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20.12.2021 08:58 Ответить
Хорошо что Байден выиграл. Эти республиканцы со своим сумасшедшим миллиардером быстро довели бы мир до третьей мировой.
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20.12.2021 09:00 Ответить
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20.12.2021 09:01 Ответить
Во всем виноват Госдеп,биндеровцы и НАТО...РАБссия святой зато Концлагерь для душевно-больных...педагог попался из дохлого КГБ...,як казав Леонид Макарыч...маємо те шо маємо...
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20.12.2021 09:03 Ответить
кстати да.. щас лилиПутин может обвинить в Украину в том, что украинские фошизды/нацисты/террористы/биндеравцы путем диверсии на корвете "Позорный" сожгли его нафиг, и объявить о начале антиреррористической операции на территории Украины..
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20.12.2021 09:09 Ответить
Россия использовала различные предлоги для начала вторжения:
1.Взрывы жилых домов - уже устарело.
2.Обстрел миротворцев, как с Грузией - нет на Донбассе миротворцев.
3.Уничтожение пассажирского самолета - не тот самолет сбили.
Значит остаются другие варианты: уничиржение на марше "гумконвоя" либо нападение на генконсульство. Подлости у цинизма у козломордых на это хватит.
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20.12.2021 09:10 Ответить
Они уже вторглися, и надо воевать , а не сопли жевать. А предателями в президентах по другому и не бывае.
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20.12.2021 12:19 Ответить
Росія,гопник,який присікається до чого-небудь - "А чегойто он в шляпе?"
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20.12.2021 09:12 Ответить
Так а що з Кримом? Макаки під шумок намагаються легалізувати вкрадене?
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20.12.2021 09:19 Ответить
Пытаются воспользоваться приступами паники у Байдена.
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20.12.2021 09:33 Ответить
Готуйтеся до війни і знайте що в нас є більша проблема ніж путін. Це внутрішні вороги, які 30 років грабували і руйнували власну державу і першими впадуть до ніг путіна щоб врятувати свої гнилі шкури. А бачучи безкарність тих хто це зробив в Криму, Луганську та Донецьку ці зроблять ще легше. Тому думайте що ви будете робити з другим фронтом ворогів, які будуть прокручувати ніж у вашій спині, який вони вже встромили. Чомусь зараз під час особливого ризику вторгнення ворога, я не бачу щоб обласні, районні та міські ради збирали позачергові збори, де піднімали б питання, як вони будуть діяти під час військової агресії, які вони заходи та засоби будуть застосовувати для захисту своєї держави та власних домівок. Ви знаєте де провели щось подібне? Чи мери такі як мамай з полтави готуються просто поміняти шапку, зрадити і далі панувати у своїй сторонці.
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20.12.2021 09:41 Ответить
І ще земляки, знайте і зрозумійте, якщо здасте і втратите свою державу, то крім рюсского імперського терору ви отримаєте автоматично і ті ядерні санкції, які Захід запровадить проти росії так як ви станете частиною рюсского міра з усіма витікаючими для нас наслідками. Тобто у нас буде жопа найбільша. Внутрішні проблеми з внутрішніми ворогами, зрадниками корупціонерами манкуртами плюс проблеми з русського міра терор і плюс санкції фінансові економічні Заходу. Надіюся, що цю інформацію донесуть, як можна швидше до більшості наших людей. Бо часу мало. Щоб потім ви не бігали з круглими переляканими придуркуватими очима і з піднятими до гори руками кричали - Боже за що ти нас так караєш. По правді кажучи є за що....
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20.12.2021 09:42 Ответить
Треба розуміти, що московія зацікавлена в тому, щоб їй не пішли на поступки. Бо вони більше зацікавлені напасти ніж в поступках.
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20.12.2021 09:53 Ответить
Нам не світить НАТО не менше як 20 років, а може й ніколи не світить.
А якщо не буде виконано умов московитів (думаю, що вони в цьому зацікавлені), то вони напевно використають це й нападуть вже зараз. І нападуть не для того щоб повоювати й намагатись дати нам прочухана, а для того, щоб забрати пів країни, а може й всю країну окупувати. А якщо окупують, то це напевне вже назавжди.

Так що думайте. Ми самі маємо про себе думати, а не надіятись на санкції США, які мало продуктивні.
Маємо розуміти, що Захід керується лише своїми інтересами.
Висновок має бути ясним.
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20.12.2021 10:01 Ответить
Підозрюю, що США ми цікаві лише для того, щоб поставити тут свої ракети. А без ракет ми їм не цікаві. Чи буде наша країна існувати чи ні це ддя них вкрай другорядне. Може я перебільшую, але вони себе поводять якось незрозуміло. Санкції московію не злякають.
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20.12.2021 10:07 Ответить
Кацман пропонуе здатися???
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20.12.2021 10:22 Ответить
Наявіність ядерної зброї + захід вклав в ереф сотні мілярдів, а в Україну декілька десятків, також врахуйте, що в ерефії споживчий ринок складає мінімум сто сорок млрд, а в Україні? Ось і вся відповідь. Впродовж 20-ти років захід орієнтувався на ереф, а всі інші країни були її придатками бо так себе поводили і це всіх влаштовувало, на цьому ереф заробила гігантські статки. Згадайте реакцію Саркозі та Берлусконі, вони що кинулись допомогати Грузії? Ні, вони захищали той фінансовий потік, що лився до них з ерефії. А опуклівоні проекти договорів, це теж саме що робив Гітлер у 38 та 39 роках та Австро-Угорщина у 1913. Висування вимог, які ні за яких обставин не будуть прийняті іншою стороною, це публічне створення казус беллі
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20.12.2021 10:38 Ответить
Треба керуватись доцільністю, а не принципами.
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20.12.2021 10:28 Ответить
Лучшим поводом для войны является 100% уверенность, что ему за это ничего не будет.

Что и подтверждается "глубокими озабоченностями" и "мы вам может быть/возможно/якобы/наверное SWIFT отключим"
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20.12.2021 10:25 Ответить
знайдуть якогось ерцгерцога Франца Фердінанда Другого і принципують його
нічого нового не вигадають
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20.12.2021 10:36 Ответить
Коли б у нас був час, то можна було б провести референдум і спитати в народа чи вони хочуть відстоювати військовим щляхом з московією (з дуже великою вірогідністю втрати державності) своє право ПРОСИТИ НАТО прийняти нас до себе. Підкреслю, що тільки право просити.

Притому що дуже не скоро, а може й ніколи нашу просьбу не виконають і нас туди не приймуть.
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20.12.2021 11:26 Ответить
 
 