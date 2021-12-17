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Новини За кордоном
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МЗС РФ (913) НАТО (5140) Росія (47229) США (14478) Рябков (49)

Відносини Росії та США підійшли до "небезпечної межі", а ситуація з НАТО, взагалі, вибухонебезпечна, - МЗС РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Відносини Росії та США підійшли до

Відносини між Росією та Сполученими Штатами підійшли до "небезпечної межі", і необхідні кроки щодо зниження конфронтації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це заявив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков.

"В умовах, коли наші відносини підійшли з вини Вашингтона до небезпечної критичної межі, необхідно терміново зробити конкретні кроки щодо зниження градуса конфронтації", - сказав Рябков.

Також він додав, що ситуація у відносинах Росії та НАТО неприйнятна для всіх, вона потенційно вибухонебезпечна.

"Ситуація неприйнятна, вона потенційно вибухонебезпечна і з цим потрібно щось робити", - цитує слова Рябкова РИА "Новости".

Разом із тим, Москва своєю ініціативою щодо гарантій пропонує НАТО та США розпочати відносини з чистого аркуша.

"Від минулого треба нашим колегам з того боку відмовитися, поглянути на все по-новому і почати, якщо хочете, писати наші відносини з чистого аркуша, використовуючи навіть не як відправну точку, а як платформу і базу основи майбутньої домовленості те, що нами покладено на папір, передано і сьогодні опубліковано", - повідомив Рябков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Росії оприлюднили свої пропозиції щодо "гарантій безпеки": США повинні виключити розширення НАТО на схід

Він додав, що пропозиції Росії на адресу США та НАТО не є переглядом підсумків холодної війни, повернення до минулого бути не може.

15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ. 

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.
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Топ коментарі
+19
Знов у лапатьніків які серуть по усьому світу винна клята Вашингтонщина...
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17.12.2021 15:02
+17
цей Рябков правий!
потрібен діалог Діда Джонні з рашкою:

- Эй. Вот что мы с тобой сделаем... Если через десять секунд ты не уберёшь свою задницу от моей двери, я накормлю тебя свинцом сорок пятого калибра.
- Хорошо, Джонни. Прости меня. Я ухожу.
- Один, два, десять! Ха-ха-ха-ха! Сдачу можешь оставить себе, грязное животное.
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17.12.2021 15:04
+16
Пчёлы не тратят время, доказывая мухам, что мёд полезнее говна
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17.12.2021 15:01
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Пчёлы не тратят время, доказывая мухам, что мёд полезнее говна
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17.12.2021 15:01 Відповісти
Знов у лапатьніків які серуть по усьому світу винна клята Вашингтонщина...
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17.12.2021 15:02 Відповісти
Кацапа вірить, що американці забулися, коли вони вже починали з "чистого листа" і перезагружалися червоною кнопкою. І що, кацапа їх нахитали, бо американці виконують кожну букву договора, а кацапа ні, бреше і робить навпаки.
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17.12.2021 15:27 Відповісти
цей Рябков правий!
потрібен діалог Діда Джонні з рашкою:

- Эй. Вот что мы с тобой сделаем... Если через десять секунд ты не уберёшь свою задницу от моей двери, я накормлю тебя свинцом сорок пятого калибра.
- Хорошо, Джонни. Прости меня. Я ухожу.
- Один, два, десять! Ха-ха-ха-ха! Сдачу можешь оставить себе, грязное животное.
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17.12.2021 15:04 Відповісти
"Ай, Моська! знать, она сильна, что лает на Слона!" (с)
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17.12.2021 15:10 Відповісти
Короче -всем ценные указания раздали, *******, можно успокоится!!!
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17.12.2021 15:12 Відповісти
Що вміє то вміє Росія налагоджувати відносини. Відносини Росії та США підійшли до "небезпечної межі", а ситуація з НАТО, взагалі, вибухонебезпечна, відносини з Україною, Грузією, Молдавією, Сирією тещ якось не склались. Кацапи- це збрід без роду, без племені і без власної історії. Єдине, що їх об'єднає - це так звані "скрєпи"-намагання "створити" якусь власну історію за рахунок інших країн. Україна в цих "скрєпах" є основним елементом без якого бензоколонка залишається територією із стадом. Вести перемови з цім стадом, яке називається - Росія, небезпечно і даремно. Вихід тільки один - знищення Росії як держави.
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17.12.2021 15:12 Відповісти
ситуация требует от американцев - ускорить массовое производства Б-52 и боеприпасов к ним
работать в три смены и резко сократить время на бесполезные разговоры во имя спасения мира во всём мире . тчк
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17.12.2021 15:13 Відповісти
Там і F-22 Раптор впорається чудово, яких в США 400 шт. Все інше дороблять Томагавки.
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17.12.2021 16:54 Відповісти
Вот это изнапряглась расея!!! Весь мир в страхе замер. А теперь выпускайте кракена - своих втихую скупленных "европейских политиков". Пусть начинают хоровое пение об осторожности и миролюбии. Запевалой ставьте фрау пенсионерку. Уже можно.
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17.12.2021 15:14 Відповісти
Згадка про євро-та трансатлантичну інтегрцію України ,викликає в москалів загострення параноїдної шизофренії !!!!))))
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17.12.2021 15:18 Відповісти
нарешті цивілізований світ визнав рашку розплідником світового тероризму, розплідником беззаконня, безправя і організатором дестабілізації світового спокою у стосунках між державами і віруючими різних країн.
тому, будь-які брехливі, цинічні і нікчемні заяви рашапоїдів до розгляду не беруться.
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17.12.2021 15:18 Відповісти
Не лякайте, кацапня, американці точно вас не бояться. Якби ви мали силу, то нікого не лякали, а давно напали. Так що мовчіть і йдіть плакатись китяйцям в тряпочку.
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17.12.2021 15:24 Відповісти
"Не сцы Маша, я Дубровский". НАТО само боится, а относительно "чистого листа" то не следует переводить бумагу, разве только как это было с Будапештским меморандумом, "пообіцяти 7 мішків вовни і ті неповні".
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17.12.2021 15:25 Відповісти
Расея реально боится не расширения НАТО на восток , а того , что ее РВСН стремительно теряют боеспособность . Основу потенциала сдерживания почти 50 лет составляли МБР"Воевода-Сатана" производства Южмаша. Они уже исчерпали все сроки безопасной єксплуатации , баки с горючим на них прокорродировали и оставшиеся ракетьі нужно срочно снимать с боевого дежурства , а МБР "Сармат" на замену не готов , хотя начало перевооружения планировалось на 2020г.Отсюда и массированная деза о гиперзвуковьіх ракетах "аналоговнет" , и шантаж войной в Европе . Имхо
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17.12.2021 15:34 Відповісти
спершу- Україна в кордонах 2013...виплата Україні контрибуцій за Крим та лугандон...а потім хотєлкі з американцями...не раніше!!!!!!!!!!!!!
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17.12.2021 15:40 Відповісти
когда узкая моська долго и нудно лает на слона, слон в конце концов ее должен прихлопнуть. случайно
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17.12.2021 15:43 Відповісти
Расия надувает щеки и пытается строить из себя крупного международного игрока.На самом же деле руськая армия может только бомбить Сирию с высоты 5 км и с огромными потерями взять Дебальцево.Борзость расии провоцируется США и Европой,которые наказали мизерными санкциями развязывание расией войны в Украине и аннексию Крыма.За такие действия санкции должны быть максимально возможными.
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17.12.2021 15:47 Відповісти
Кацапня идёт в пешее эротическое путешествие со своим бредом.
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17.12.2021 15:48 Відповісти
Чисті листи вже закінчилися, ніжки Буша зжерли ще в 90-х, залишилися піндюліни для москалів. А Горбачов говорив тоді москалям, не лізьте в чужий монастир зі своїм уставом.!
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17.12.2021 16:00 Відповісти
Русня, давай, выбухай
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17.12.2021 16:16 Відповісти
Зашёл такой пьяный к соседу, пристрелил его собаку, изнасиловал жену, вынес из дома все ценности, а на утро, когда вооруженный сосед с товарищами постучал ногой в дверь, ты такой- «Ситуаци взрывоопасна! Давайте всё начнём с чистого листа.»
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17.12.2021 16:21 Відповісти
Налякали козла капустою.)))) З москалями українці билися більшє , ніж з ким небудь.
Зараз москалі попереду себе пускають удмуртів, бурят, та й інших , здурманених "рабів" імперії.
Бережуть своє сало. Таки допрохаються.
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17.12.2021 16:23 Відповісти
Американці, не ведіться. Вже було "перезавантаження" з Обамою, росіяни використали його для переозброєння, невиконання угод по скороченню ядерного потенціалу, підкупу політиків у країнах НАТО, закидання головорізів у зони конфліктів по всьому світу Тим часом пукін і його путіноїди-гібридники з ФСБ "на фоні потепління" називали Обаму слабаком, плодили нові анекдоти про "дурних піндосів", малювали комікси, зображуючи президента США мавпою та ін. Рябко зараз гавкнув, щоб активізувати підкуплених або обдурених у Європі. Вони й будуть говорити про порозуміння з рф "заради миру" коштом України та ін. країн. Якщо з англо-саксами (Великобританія, Канада, США) це робити важче, то з любителями пивних фестивалів, макаронів, жаб'ячих лапок, тюльпанів та корриди можна так-сяк домовлятися (надійні тільки для власної вигоди). Врешті-решт, програєте не тільки Україну...
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17.12.2021 16:35 Відповісти
Треба на Новий Рік усьому МЗС ерефії подарувати дорослі памперси, щоб менше смерділо.
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17.12.2021 16:37 Відповісти
За межами.
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17.12.2021 16:48 Відповісти
Пока Байден кидает своих избирателей - обещал быть ,,мачо,,проявлять жесткость к Раше , но пока очень мягкий( ну как у импотентов) и проявляет только озабоченность. Он или очень выдержанный и хитрый , либо уже активно лижет зад Путлеру - шансы в случае пассивности на второй срок - нулевые. Его разорвут и демократы и республиканцы. Чем больше шизофрении быдет исходить из ,, страны обезьян,, - тем сильнее будут душить Байдена, это ведёт хорошей виагрой для дедушки. Мягко говоря Байден ведёт себя странно...Может он ещё на колени станет перед Ху@лом
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17.12.2021 18:03 Відповісти
опасной для парашки разве что...
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17.12.2021 18:51 Відповісти
Є обнадійливі зрушення. Але недостатні .Захід та Україна, Грузія , Молдова мають ставити питання так : путлер повинен перш за все - вивести війська з Криму , Донбасу, Абхазії та Придністровя,путлер має повернути Україні , Грузії та Молдові їх території. Путлер уже неодноразово пересік червоні лінії і не має ніякого права встановлювати їх іншим.
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17.12.2021 19:16 Відповісти
Так рішення просте - треба просто фізично ліквідувати рф із її верхівкою і ніяких проблем не буде бо не буде тих з ким погані відносини.
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17.12.2021 19:46 Відповісти
Бо завдання Рябка - гавкати за бажанням власника
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20.12.2021 10:38 Відповісти
 
 