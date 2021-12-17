Відносини Росії та США підійшли до "небезпечної межі", а ситуація з НАТО, взагалі, вибухонебезпечна, - МЗС РФ

Відносини між Росією та Сполученими Штатами підійшли до "небезпечної межі", і необхідні кроки щодо зниження конфронтації.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру", про це заявив заступник глави російського МЗС Сергій Рябков.

"В умовах, коли наші відносини підійшли з вини Вашингтона до небезпечної критичної межі, необхідно терміново зробити конкретні кроки щодо зниження градуса конфронтації", - сказав Рябков.

Також він додав, що ситуація у відносинах Росії та НАТО неприйнятна для всіх, вона потенційно вибухонебезпечна.

"Ситуація неприйнятна, вона потенційно вибухонебезпечна і з цим потрібно щось робити", - цитує слова Рябкова РИА "Новости".

Разом із тим, Москва своєю ініціативою щодо гарантій пропонує НАТО та США розпочати відносини з чистого аркуша.

"Від минулого треба нашим колегам з того боку відмовитися, поглянути на все по-новому і почати, якщо хочете, писати наші відносини з чистого аркуша, використовуючи навіть не як відправну точку, а як платформу і базу основи майбутньої домовленості те, що нами покладено на папір, передано і сьогодні опубліковано", - повідомив Рябков.

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Він додав, що пропозиції Росії на адресу США та НАТО не є переглядом підсумків холодної війни, повернення до минулого бути не може.

15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало американській стороні проєкти договору між Росією та США щодо гарантій безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки РФ та держав-членів НАТО. Пізніше відомство опублікувало документ.

Договором, що оприлюднила російська сторона, передбачається зобов'язання Росії та НАТО не розміщувати додаткові збройні сили та озброєння на території Європи, а для США не створювати військові бази на території країн, що входили до складу СРСР і не є членами НАТО.