РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10833 посетителя онлайн
Новости
4 662 50
Госдепартамент США (1791) россия (93011) США (24834) Прайс Нед (109)

США добиваются, чтобы РФ отвела войска от Украины, - Госдеп

США добиваются, чтобы РФ отвела войска от Украины, - Госдеп

США добиваются отвода войск РФ от границы с Украиной на места постоянной дислокации или - транспарентности, если они сейчас проводят учения.

Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы хотим увидеть их возвращение в свои казармы. А если они проводят учения, то мы хотели бы транспарентности по этому вопросу", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.

Так Прайс ответил на вопрос журналиста, желавшего узнать, куда именно РФ, по мнению Вашингтона, должно отвести войска, чтобы достичь деэскалации вблизи Украины.

Читайте также: Пентагон не видит признаков ослабления концентрации сил РФ вблизи Украины
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+11
...Вот так Х*уйло и действует... Уже меньше говорят об оккупации и аннексии... Сейчас разговоры пошли о "транспарентности"... Нет уже и разговоров об оккупации части Грузии, части Молдовы. Очень тихо - о подавлении восстания в Казахстане...
Очень плохо всё.
показать весь комментарий
10.01.2022 23:25
+9
Самая действенная санкнция - это звездюлина в тыкву от Украины.
Но нашему буковельскому придурку серьёзное оружие доверить нельзя.
Потому оружием будут накачивать Польшу и страны Балтии.
показать весь комментарий
10.01.2022 23:28
+7
Предоставить Украине Томагавки ,они сразу сами рассосутся ,можно и Першингов подкинуть ...
показать весь комментарий
10.01.2022 23:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Предоставить Украине Томагавки ,они сразу сами рассосутся ,можно и Першингов подкинуть ...
показать весь комментарий
10.01.2022 23:16 Ответить
Обратите внимание как глубоко продвинулся Запад в усмирении кремлевского агрессора. Сегодня с кремлем обсуждается тема убиреться ли NATO из Восточной Европы, можно ли Украине в NATO... Вопросы о деоккупации Крыма и территорий Донбасса вообще не стоят на повестке дня! Отлично!
показать весь комментарий
10.01.2022 23:33 Ответить
Освобождать наши территории НАТО должно? Ничего что Украина не в НАТО? Ничего что Украиной руководит кремлевский наместник Дерьмак? Ничего что эти системы тут же случайно окажутся у "повстанцев" Донбасса с рабссейскими погонами? Нехрен нам выбирать кремлевских шестерок в Президенты Украины. Надо начинать от этого параметра.
показать весь комментарий
10.01.2022 23:46 Ответить
скажите хотя бы,
что продали Украине
15 штук MIM-104 Patriot
потому что ...Украина их купила
или даже на это
вы- не способны...
показать весь комментарий
10.01.2022 23:17 Ответить
и из Крыма тоже?
показать весь комментарий
10.01.2022 23:20 Ответить
Некоторые санкции нужно принимать уже сейчас с автоматическим их действием в случае дальнейшей агрессией. Думаю, есть такие, к которым нельзя "заблаговременно приготовится".
показать весь комментарий
10.01.2022 23:22 Ответить
...Вот так Х*уйло и действует... Уже меньше говорят об оккупации и аннексии... Сейчас разговоры пошли о "транспарентности"... Нет уже и разговоров об оккупации части Грузии, части Молдовы. Очень тихо - о подавлении восстания в Казахстане...
Очень плохо всё.
показать весь комментарий
10.01.2022 23:25 Ответить
- Давайте насрем здесь. А чтоб меньше возмущались, что мы здесь насрали, насрем еще там. А чтоб меньше возмущались, что мы и там насрали, то мы и вот тут насрем. Мы будем срать везде и не важно, что весь мир будет в дерьме, к запаху привыкнут.

Вы это хотели сказать?
показать весь комментарий
10.01.2022 23:31 Ответить
Я хотел сказать, что с террористом надо всегда поступать одинаково, даже если это страна-террорист.
показать весь комментарий
11.01.2022 00:38 Ответить
Смотри как интересно....США домагаються, щоб РФ відвела війська від України, Джерело:
А где в это время находится Наивеличайший Лидер Современности?
показать весь комментарий
11.01.2022 00:53 Ответить
Твой в Кремле. А мой там, где надо. Он не спрашивает врагов, а также враждебное ему говно, где ему находиться.
показать весь комментарий
11.01.2022 01:06 Ответить
На стране-помойке твой зеленый идол зарабатывает срублишки, а в кремле ему это разрешают. Так шо твои братухи - как раз там. А скажи, слизняк зеленый, а шо это гнусавое чмо делает больше - отдыхает или делает вид, шо работает?
показать весь комментарий
11.01.2022 01:11 Ответить
здається, його забанбанули щойно, за брехню, лише третього дня він тобі зможе відповісти, так що пробач побрехенька...
показать весь комментарий
11.01.2022 01:28 Ответить
Да, собственно, мне его ответ и не особо нужен. Этот кадр либо впадает в истерики, либо строчит купу дебильных лозунгов.
показать весь комментарий
11.01.2022 01:33 Ответить
Макс! "Лідор" зараз "сидить під шконкою" - вичікує "чем дело кончится"? Бо з грошима в Україні - "жопа" Заткнуть дірки - нічим На Заході вже "вкурили" що він - "ганчірка" об яку витирають ноги Підштовхування д"Єрмака вже не допомагає бо Путін зв"язаний Казахстаном і ще не відомо коли та "катавасія" там закінчиться бо Росії здається американці "почали закручувать гайки" Повернуться в Україну до "посадки" Порошенка він сцить бо не хоче брать на себе відповідальність за це - все-таки мізки ще не до кінця "прококаїнив" Та й Єрмак сидить коло нього - бо у них "тандем": напряму Єрмак командувать не може А вони бояться що "Порох" може повернуться в Україну "на білому коні" і тоді їх "візьмуть за сраку"!
показать весь комментарий
11.01.2022 03:40 Ответить
нужно чтобы посильнее очередную обеспекоенность выразили тогда 100% отведут
показать весь комментарий
10.01.2022 23:25 Ответить
Самая действенная санкнция - это звездюлина в тыкву от Украины.
Но нашему буковельскому придурку серьёзное оружие доверить нельзя.
Потому оружием будут накачивать Польшу и страны Балтии.
показать весь комментарий
10.01.2022 23:28 Ответить
характерна ознака кожного упоротого 73/43%зебіла, в т.ч. - нагла і цинічна брехня з подлякових методичок
показать весь комментарий
11.01.2022 01:23 Ответить
Це - теж непогано! Бо оте "накачування призведе до кінцевого переходу цих країн на НАТОвське озброєння Ну а виведену радянську зброю можна буде передать Україні!
показать весь комментарий
11.01.2022 03:43 Ответить
Итог - кремлевская свинья из Вашингтона кричит чтобы американцы собирали манатки и убрались к черту из Восточной Европы! Остальные кремлевские шавки гавкают в этом же духе. Это и есть пример высокой политики Запада. Я просто тащусь от этого всего...
Да, мне просто смешно до истерики только от одного - как мля можно было это Все просрать!
КАК *** !? И я с ужасом ожидаю к чему договорятся эти болтуны-балаболы...Время покажет...
показать весь комментарий
10.01.2022 23:31 Ответить
Они уже ни к чему не договорились. США прямо сказали, что не расширять НАТО на Восток никто не обещал. Это жирный увесистый пенси дяди Сэма на всю путинскую пыку.
показать весь комментарий
10.01.2022 23:36 Ответить
Не пенси, а пенис. Да все и так поняли.
показать весь комментарий
10.01.2022 23:37 Ответить
Понимаешь, тут сам факт что вонючий кацап ставит НАТО ультиматум - это уже пздц !!!
показать весь комментарий
11.01.2022 00:00 Ответить
Да, при Ельцине такого не было.
показать весь комментарий
11.01.2022 00:27 Ответить
Мне кажется что после Рейгана в сша презов вообще не было...
Встреча оказалась продуктивной. Удалось погрузить коллективный Запад в конструктивное обсуждение его капитуляции перед кацапо ордой.
показать весь комментарий
11.01.2022 00:31 Ответить
После братания России с Западом в 90-х там все расслабились,
и чем кончилось - обрушением башен-близнецов.
Добро пожаловать в начало новой эры.
показать весь комментарий
11.01.2022 00:44 Ответить
100%.. боюсь даже представить что Мир ждет...
показать весь комментарий
11.01.2022 00:46 Ответить
Читай программу международного экономического форума . Там все планы на будущее .
https://www.weforum.org
показать весь комментарий
11.01.2022 02:01 Ответить
Интересно, Сталин во время войны на Новый год катался на лыжах ?
показать весь комментарий
10.01.2022 23:31 Ответить
хуже,сралин после нападения Германии на ссср, несколько дней где то терялся и молчал в тряпочку пока бомбили Киев, и конечно имея Гитлера в созниках совершенно не был готов к войне.
Никого не напоминает?
показать весь комментарий
10.01.2022 23:40 Ответить
За все время войньі Сталин бьіл на передовой ОДИН раз . Трус бьіл редкий !
показать весь комментарий
10.01.2022 23:46 Ответить
Он на переговоры в Ялту ехал на бронепоезде, перед его приездом провели репрессии и выселили кучу людей, на протяжении всего пути следования из Москвы в Крым через каждые 200 метров стояли солдаты, прикинь какое ссыкло было!
показать весь комментарий
10.01.2022 23:50 Ответить
Так война же для гойского контингента - что там делать Сталину ?
Для этого служили политруки (типа Брежнева).
показать весь комментарий
10.01.2022 23:53 Ответить
Нда,выбрали наркомана,который за 2,5 года ,в войну ,отдыхал 224дня и не останавливается ,и которому все до лампочки ...но не нравится как другие за нас договариваются как им удобно -а не пошли бы вы на ...во главе со своей зекрысой,которая вообще нихрена не делает нигде- только вредит Украине при каждом удобном и не удобном случае.
показать весь комментарий
10.01.2022 23:43 Ответить
Тим часом зелене гнусаве чмо ніжиться під сонечком на Сейшелах і передає привіт усім зегенератам, на долю яких йому накласти!
показать весь комментарий
10.01.2022 23:51 Ответить
Щоб спати спокійно треба багато коштів на своє ракетне озброєння, яке зупинить будь який наступ кацапів. А для цього треба знищити велику корупцію олігархів. Це не зробить жоден призидент, який приходить через вибори - бо висувають його і платять за все олігагархи, отже мають на нього компромат і керують потім його діями. Більшість людей - замість розуму мають телевізор, де власники каналів олігархи вставляють в голову тим людям потрібні гасла і думки.
Нічого вибори у нас не змінять ще років сто. Поки не знайдеться у нас свій Піночет.
показать весь комментарий
10.01.2022 23:53 Ответить
В Україні повинна бути своя діаспора, непрозора для інших. Яка і вироблятиме повістку дня і контролюватиме вибори. І голосуватимуть українці за свого кандидата, і він матиме безумовну більшість.
Для цього потрібна всеукраїнська структура, фінансуватимуть яку
українці - дати пару доларів на рік набагато вигідніше, ніж жити як тепер.
показать весь комментарий
11.01.2022 00:37 Ответить
Як це створити?( Де єдиний кандидат від демсил чи хоча б намір об'єднатися? Чи зєсрань, малороси і вата цього не бачать?
показать весь комментарий
11.01.2022 06:03 Ответить
"США добиваются, чтобы РФ отвела войска от Украины!// - надо туда долбонуть нормально, что бы не успели отвести!
показать весь комментарий
11.01.2022 00:00 Ответить
Логика одна -вы,свинособаки ,должны спрыгнуть в свинособачию ...кстати ,привет мамкам кацапских жмуров передавай,которых везут на Ростов)
показать весь комментарий
11.01.2022 01:29 Ответить
любишь своего фюрерка, русмартышка?
показать весь комментарий
11.01.2022 01:34 Ответить
хорошо бы рашке срыгнуть отовсюду и сразу .
показать весь комментарий
11.01.2022 02:03 Ответить
Ну отведут, а потом опять дислоцируют.
показать весь комментарий
11.01.2022 05:45 Ответить
 
 