США добиваются, чтобы РФ отвела войска от Украины, - Госдеп
США добиваются отвода войск РФ от границы с Украиной на места постоянной дислокации или - транспарентности, если они сейчас проводят учения.
Об этом заявил представитель Госдепа Нед Прайс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы хотим увидеть их возвращение в свои казармы. А если они проводят учения, то мы хотели бы транспарентности по этому вопросу", - сказал он на брифинге в Вашингтоне.
Так Прайс ответил на вопрос журналиста, желавшего узнать, куда именно РФ, по мнению Вашингтона, должно отвести войска, чтобы достичь деэскалации вблизи Украины.
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+11 Miko R 798886a8
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показать весь комментарий10.01.2022 23:16
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Пожалуйста, подождите...
что продали Украине
15 штук MIM-104 Patriot
потому что ...Украина их купила
или даже на это
вы- не способны...
Очень плохо всё.
Вы это хотели сказать?
А где в это время находится Наивеличайший Лидер Современности?
Но нашему буковельскому придурку серьёзное оружие доверить нельзя.
Потому оружием будут накачивать Польшу и страны Балтии.
Да, мне просто смешно до истерики только от одного - как мля можно было это Все просрать!
КАК *** !? И я с ужасом ожидаю к чему договорятся эти болтуны-балаболы...Время покажет...
Встреча оказалась продуктивной. Удалось погрузить коллективный Запад в конструктивное обсуждение его капитуляции перед кацапо ордой.
и чем кончилось - обрушением башен-близнецов.
Добро пожаловать в начало новой эры.
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Никого не напоминает?
Для этого служили политруки (типа Брежнева).
Нічого вибори у нас не змінять ще років сто. Поки не знайдеться у нас свій Піночет.
Для цього потрібна всеукраїнська структура, фінансуватимуть яку
українці - дати пару доларів на рік набагато вигідніше, ніж жити як тепер.