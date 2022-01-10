США домагаються, щоб РФ відвела війська від України, - Держдеп

США домагаються відведення військ РФ від кордону з Україною на місця постійної дислокації або - транспарентності, якщо вони зараз проводять навчання.

Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми хочемо побачити їх повернення до своїх казарм. А якщо вони проводять навчання, то ми хотіли б транспарентності з цього питання", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.

Так Прайс відповів на запитання журналіста, який бажав дізнатися, куди саме РФ, на думку Вашингтона, має відвести війська, щоб досягти деескалації поблизу України.

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