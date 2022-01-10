США домагаються, щоб РФ відвела війська від України, - Держдеп
США домагаються відведення військ РФ від кордону з Україною на місця постійної дислокації або - транспарентності, якщо вони зараз проводять навчання.
Про це заявив представник Держдепу Нед Прайс, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми хочемо побачити їх повернення до своїх казарм. А якщо вони проводять навчання, то ми хотіли б транспарентності з цього питання", - сказав він на брифінгу у Вашингтоні.
Так Прайс відповів на запитання журналіста, який бажав дізнатися, куди саме РФ, на думку Вашингтона, має відвести війська, щоб досягти деескалації поблизу України.
Топ коментарі
+11 Miko R 798886a8
показати весь коментар10.01.2022 23:25
+9 Colt
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+7 Мистер Икс 00711c20
показати весь коментар10.01.2022 23:16
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Будь ласка, зачекайте...
что продали Украине
15 штук MIM-104 Patriot
потому что ...Украина их купила
или даже на это
вы- не способны...
Очень плохо всё.
Вы это хотели сказать?
А где в это время находится Наивеличайший Лидер Современности?
Но нашему буковельскому придурку серьёзное оружие доверить нельзя.
Потому оружием будут накачивать Польшу и страны Балтии.
Да, мне просто смешно до истерики только от одного - как мля можно было это Все просрать!
КАК *** !? И я с ужасом ожидаю к чему договорятся эти болтуны-балаболы...Время покажет...
Встреча оказалась продуктивной. Удалось погрузить коллективный Запад в конструктивное обсуждение его капитуляции перед кацапо ордой.
и чем кончилось - обрушением башен-близнецов.
Добро пожаловать в начало новой эры.
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Никого не напоминает?
Для этого служили политруки (типа Брежнева).
Нічого вибори у нас не змінять ще років сто. Поки не знайдеться у нас свій Піночет.
Для цього потрібна всеукраїнська структура, фінансуватимуть яку
українці - дати пару доларів на рік набагато вигідніше, ніж жити як тепер.