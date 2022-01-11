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Казахстан (778) ОБСЕ (4855) Рау Збигнев (69)

Глава ОБСЕ Рау призвал Казахстан придерживаться обязательств по правам человека

Глава ОБСЕ Рау призвал Казахстан придерживаться обязательств по правам человека

Действующий глава ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал власти Казахстана придерживаться международных обязательств, в том числе в области прав человека.

Об этом Рау заявил во время телефонного разговора с и.о. вице-премьера - министра иностранных дел Казахстана Мухтаром Тлеуберди, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Министр Рау выразил соболезнования по поводу многочисленных жертв насилия за последнюю неделю и подчеркнул необходимость придерживаться обязательств ОБСЕ, в том числе касающихся прав человека", - говорится в сообщении.

Действующий глава ОБСЕ призвал все стороны действовать ответственно и сдержанно, а также воздерживаться от действий, которые могут привести к дальнейшей эскалации и насилию. Он предложил помощь и поддержку властям и народу Казахстана в продолжении политических реформ с полным соблюдением обязательств, в том числе через программный офис ОБСЕ в Нур-Султане.

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Отмечается, что со своей стороны, Мухтар Тлеуберди проинформировал собеседника о текущей ситуации в Казахстане, в т. ч. относительно миссии ОДКБ. А также заверил в намерении властей "уважать и выполнять все международные обязательства, в том числе касающихся прав и основных свобод человека".

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Топ комментарии
+2
Ну да, там же русские каратели, а они не люди, а звери.
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11.01.2022 01:19
+2
Що він там белькоче? Де кацап вліз-ніяких прав нама
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11.01.2022 02:49
+1
Ще стурбованість і велику стурбованість, а так все нормально, за планом йде.
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11.01.2022 05:42
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Ну да, там же русские каратели, а они не люди, а звери.
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11.01.2022 01:19 Ответить
Что эти могут знать о правах 😀😀😀?
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11.01.2022 07:08 Ответить
Що він там белькоче? Де кацап вліз-ніяких прав нама
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11.01.2022 02:49 Ответить
Поржал! Где он видел что-бы колбаса болталась на шее у собаки?!
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11.01.2022 05:37 Ответить
Ще стурбованість і велику стурбованість, а так все нормально, за планом йде.
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11.01.2022 05:42 Ответить
Какая быстрая реакция 😀😀😀
ОБСЕ полностью под рашкиным контролем - рашка держит ОБСЕ как попугая в клетке - когда надо что-то сказать , с клетки снимают накидку
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11.01.2022 07:06 Ответить
Новий фюрер Токаєв вже отримав 3 ярди долярів від кремлівського Швабростанського шизоїда на підтримку режиму душогубів...
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11.01.2022 08:00 Ответить
Организация по призывам и озабоченностям.
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11.01.2022 08:01 Ответить
Госпаді , світ остаточно втратив крихти адекватності 😲 Про які млять права людини вони кажуть ??? Там президент дозволив відкривати вогонь на ураження без попередження !!! Шо за діч з правами людини ? Фактично дозволено відстрілювати людей як на сафарі а йовбаний лівацький світ і газових камерах буде щось патякати про права людини
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11.01.2022 08:31 Ответить
 
 