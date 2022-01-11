УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5963 відвідувача онлайн
Новини
911 11
Казахстан (855) ОБСЄ (3481) Рау Збіґнев (105)

Голова ОБСЄ Рау закликав Казахстан дотримуватися зобов'язань щодо прав людини

Голова ОБСЄ Рау закликав Казахстан дотримуватися зобов'язань щодо прав людини

Чинний голова ОБСЄ, міністр закордонних справ Польщі Збігнєв Рау закликав владу Казахстану дотримуватися міжнародних зобов'язань, у тому числі у сфері прав людини.

Про це Рау заявив під час телефонної розмови з в.о. віцепрем'єра - міністра закордонних справ Казахстану Мухтаром Тлеуберді, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Міністр Рау висловив співчуття з приводу численних жертв насильства за останній тиждень і наголосив на необхідності дотримуватися зобов'язань ОБСЄ, у тому числі стосовно прав людини", - йдеться у повідомленні.

Чинний голова ОБСЄ закликав усі сторони діяти відповідально та стримано, а також утримуватися від дій, які можуть призвести до подальшої ескалації та насильства. Він запропонував допомогу та підтримку владі й народу Казахстану у продовженні політичних реформ з повним дотриманням зобов’язань, у тому числі через програмний офіс ОБСЄ в Нур-Султані.

Дивіться: Спецназ забиває перехожих ногами на вулиці Алмати під час зачистки. ВIДЕО

Зазначається, що зі свого боку Тлеуберді поінформував співрозмовника про поточну ситуацію у Казахстані, у т. ч. щодо місії ОДКБ. А також запевнив у намірі влади "поважати та виконувати всі міжнародні зобов’язання, у тому числі щодо прав та основних свобод людини".

Автор: 
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+2
Ну да, там же русские каратели, а они не люди, а звери.
показати весь коментар
11.01.2022 01:19
+2
Що він там белькоче? Де кацап вліз-ніяких прав нама
показати весь коментар
11.01.2022 02:49
+1
Ще стурбованість і велику стурбованість, а так все нормально, за планом йде.
показати весь коментар
11.01.2022 05:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Ну да, там же русские каратели, а они не люди, а звери.
показати весь коментар
11.01.2022 01:19 Відповісти
Что эти могут знать о правах 😀😀😀?
показати весь коментар
11.01.2022 07:08 Відповісти
Що він там белькоче? Де кацап вліз-ніяких прав нама
показати весь коментар
11.01.2022 02:49 Відповісти
Поржал! Где он видел что-бы колбаса болталась на шее у собаки?!
показати весь коментар
11.01.2022 05:37 Відповісти
Ще стурбованість і велику стурбованість, а так все нормально, за планом йде.
показати весь коментар
11.01.2022 05:42 Відповісти
Какая быстрая реакция 😀😀😀
ОБСЕ полностью под рашкиным контролем - рашка держит ОБСЕ как попугая в клетке - когда надо что-то сказать , с клетки снимают накидку
показати весь коментар
11.01.2022 07:06 Відповісти
Новий фюрер Токаєв вже отримав 3 ярди долярів від кремлівського Швабростанського шизоїда на підтримку режиму душогубів...
показати весь коментар
11.01.2022 08:00 Відповісти
Организация по призывам и озабоченностям.
показати весь коментар
11.01.2022 08:01 Відповісти
Госпаді , світ остаточно втратив крихти адекватності 😲 Про які млять права людини вони кажуть ??? Там президент дозволив відкривати вогонь на ураження без попередження !!! Шо за діч з правами людини ? Фактично дозволено відстрілювати людей як на сафарі а йовбаний лівацький світ і газових камерах буде щось патякати про права людини
показати весь коментар
11.01.2022 08:31 Відповісти
 
 