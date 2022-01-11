Умер президент Европарламента Давид Сассоли

Глава Европейского парламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января в Италии, сообщил его пресс-секретарь Роберто Куило.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сассоли умер в 1:15 утра (...) в Авиано (Италия), где он был госпитализирован. Дата и место похорон будут объявлены в ближайшие часы", - написал Куилло в Twitter.

Ранее Европейский парламент распространил в Брюсселе в понедельник коммюнике о госпитализации своего председателя Давида Сассоли с осложнением из-за "дисфункции иммунной системы".

"Председатель Европейского парламента Давид Сассоли находится в больнице в Италии с 26 декабря. Эта госпитализация была необходима из-за серьезного осложнения в результате дисфункции иммунной системы", - сказано в документе.

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Сасоли, итальянский социал-демократ, стал президентом Европарламента в 2019 году. Его полномочия истекали в январе.