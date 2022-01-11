Умер президент Европарламента Давид Сассоли
Глава Европейского парламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января в Италии, сообщил его пресс-секретарь Роберто Куило.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.
"Сассоли умер в 1:15 утра (...) в Авиано (Италия), где он был госпитализирован. Дата и место похорон будут объявлены в ближайшие часы", - написал Куилло в Twitter.
Ранее Европейский парламент распространил в Брюсселе в понедельник коммюнике о госпитализации своего председателя Давида Сассоли с осложнением из-за "дисфункции иммунной системы".
"Председатель Европейского парламента Давид Сассоли находится в больнице в Италии с 26 декабря. Эта госпитализация была необходима из-за серьезного осложнения в результате дисфункции иммунной системы", - сказано в документе.
Сасоли, итальянский социал-демократ, стал президентом Европарламента в 2019 году. Его полномочия истекали в январе.
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І УСІ ПРОТИРІЧАТЬ ОДИН ОДНОМУ!
А на память приходит Солсбери.
Скоро за ковид в морду будут давать!!!
Для идиотов секты "во всем виноват ковид и всадники его "антиваксеры"" - заболел он легионеллезом!!!
Восени минулого року низка ЗМІ повідомили, що президент Європейського парламенту Девід Сассолі заразився так званою "хворобою легіонерів" (легіонельоз).
Це інфекція переноситься краплями води у великих водопровідних системах.
Представник президента Європарламенту розповів, що той, імовірно, підхопив хворобу в готелі під час пленарного тижня парламенту у Страсбурзі у середині вересня.
У вересні Сассолі переніс важку форму пневмонії. Тоді його було госпіталізовано прямо під час пленарного засідання парламенту.
Сегодня от умер шестой, В 42 года доказал на всю страну, что он НЕЛОХ. Умел в одном предложении рассказать всё и ни о чем одновременно. Играл на пианино без рук. Отдыхал круглосуточно. Знал где продают продукты по ценам 20летней давности.
Також спалахи хвороби були у 2016 і 2017 роках.
За останні два роки у Страсбурзі загалом було зафіксовано понад 20 випадків захворювання, деякі виявилися фатальними.😏
вредно для здоровья.
(навеяло)