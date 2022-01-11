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Европарламент (1778) смерть (9178) Сассоли (19)

Умер президент Европарламента Давид Сассоли

Умер президент Европарламента Давид Сассоли

Глава Европейского парламента Давид Сассоли скончался в ночь на 11 января в Италии, сообщил его пресс-секретарь Роберто Куило.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Интерфакс-Украина.

"Сассоли умер в 1:15 утра (...) в Авиано (Италия), где он был госпитализирован. Дата и место похорон будут объявлены в ближайшие часы", - написал Куилло в Twitter.

Ранее Европейский парламент распространил в Брюсселе в понедельник коммюнике о госпитализации своего председателя Давида Сассоли с осложнением из-за "дисфункции иммунной системы".

"Председатель Европейского парламента Давид Сассоли находится в больнице в Италии с 26 декабря. Эта госпитализация была необходима из-за серьезного осложнения в результате дисфункции иммунной системы", - сказано в документе.

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Сасоли, итальянский социал-демократ, стал президентом Европарламента в 2019 году. Его полномочия истекали в январе.

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Топ комментарии
+5


Восени минулого року низка ЗМІ повідомили, що президент Європейського парламенту Девід Сассолі заразився так званою "хворобою легіонерів" (легіонельоз).
Це інфекція переноситься краплями води у великих водопровідних системах.

Представник президента Європарламенту розповів, що той, імовірно, підхопив хворобу в готелі під час пленарного тижня парламенту у Страсбурзі у середині вересня.

У вересні Сассолі переніс важку форму пневмонії. Тоді його було госпіталізовано прямо під час пленарного засідання парламенту.
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11.01.2022 08:53
+4
Ваксер
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11.01.2022 08:35
+3
Пора уже омолодить, подзеленить и подлибералить ЕСовскую бюрократию. Даже ежу в лесу понятно, что старперы с левым уклоном сдают Европу на растерзание раненому кацапскому медведю. Уже отдали, то медведь просто на глиняных ногах, боится Турцию и Украину.
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11.01.2022 08:19
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Правила форума Совет форумчан
Пора уже омолодить, подзеленить и подлибералить ЕСовскую бюрократию. Даже ежу в лесу понятно, что старперы с левым уклоном сдают Европу на растерзание раненому кацапскому медведю. Уже отдали, то медведь просто на глиняных ногах, боится Турцию и Украину.
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11.01.2022 08:19 Ответить
про покійника - ... або нічого
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11.01.2022 08:27 Ответить
ВІдкрий "Словарь латинских крылатих слов" і подивися - там ТРИ прислів"я стосовно цього
І УСІ ПРОТИРІЧАТЬ ОДИН ОДНОМУ!
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11.01.2022 08:32 Ответить
або нічого крім правди.
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11.01.2022 15:29 Ответить
Ваксер
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11.01.2022 08:35 Ответить
Он был вакцинирован несколько раз.Вот и представился из-за этого.
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11.01.2022 21:13 Ответить
Похоже на завуалированньій диагноз ВИЛ ?
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11.01.2022 08:37 Ответить
Печальная новость. Умер президент Европарламента Сассоли.
А на память приходит Солсбери.
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11.01.2022 08:39 Ответить
"дисфункции иммунной системы" - СПИД ?
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11.01.2022 08:44 Ответить
зова раП? анАлогически?
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11.01.2022 15:32 Ответить
Помер від ускладнень після перенесеної пневмоніі - це може бути Ковід , а не СПІД😡
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11.01.2022 08:47 Ответить
При смерти от пневмонии после ковида диагноз - "отек легких" или "острый респираторный дистресс-синдром".
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11.01.2022 09:00 Ответить
А может его инопланетяне того....?

Скоро за ковид в морду будут давать!!!

Для идиотов секты "во всем виноват ковид и всадники его "антиваксеры"" - заболел он легионеллезом!!!
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11.01.2022 09:20 Ответить
Ще один вакс вибув з гри кальмара
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11.01.2022 08:50 Ответить


Восени минулого року низка ЗМІ повідомили, що президент Європейського парламенту Девід Сассолі заразився так званою "хворобою легіонерів" (легіонельоз).
Це інфекція переноситься краплями води у великих водопровідних системах.

Представник президента Європарламенту розповів, що той, імовірно, підхопив хворобу в готелі під час пленарного тижня парламенту у Страсбурзі у середині вересня.

У вересні Сассолі переніс важку форму пневмонії. Тоді його було госпіталізовано прямо під час пленарного засідання парламенту.
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11.01.2022 08:53 Ответить
ПОРА ПРЕЗИДЕНТОМ СТАВИТЬ ГОЛЛАНДЦА !!!
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11.01.2022 08:56 Ответить
Да уж. Некролог содержательный. Представлю какой некролог будет у кое-кого:

Сегодня от умер шестой, В 42 года доказал на всю страну, что он НЕЛОХ. Умел в одном предложении рассказать всё и ни о чем одновременно. Играл на пианино без рук. Отдыхал круглосуточно. Знал где продают продукты по ценам 20летней давности.
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11.01.2022 09:03 Ответить
У будівлях Європарламенту в Брюсселі та Страсбурзі є давня історія спалахів хвороби, починаючи з 2002 року.

Також спалахи хвороби були у 2016 і 2017 роках.
За останні два роки у Страсбурзі загалом було зафіксовано понад 20 випадків захворювання, деякі виявилися фатальними.😏
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11.01.2022 09:09 Ответить
це випадково не кацапня випробувала новий вид Новичка ?
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11.01.2022 10:03 Ответить
"Беспокоиться" на словах, а на деле лобзаться с кремлём -
вредно для здоровья.
(навеяло)
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11.01.2022 09:38 Ответить
Чайчику не пив? Московського. Нє?
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11.01.2022 10:13 Ответить
Не,просто пару раз вакцинировался.
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11.01.2022 21:15 Ответить
 
 