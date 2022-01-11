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Європарламент (1029) смерть (6709) Сассолі (20)

Помер президент Європарламенту Давид Сассолі

Помер президент Європарламенту Давид Сассолі

Голова Європейського парламенту Давид Сассолі помер у ніч на 11 січня в Італії, повідомив його прессекретар Роберто Куїло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сассолі помер о 1:15 ранку (...) в Авіано (Італія), де його було госпіталізовано. Дата і місце похорону буде оголошено найближчими годинами", - написав Куїло в Twitter.

Раніше Європейський парламент поширив у Брюсселі в понеділок комюніке про госпіталізацію свого голови Давида Сассолі з ускладненням через "дисфункцію імунної системи".

"Голова Європейського парламенту Давид Сассолі перебуває в лікарні в Італії з 26 грудня. Ця госпіталізація була потрібна через серйозне ускладнення в результаті дисфункції імунної системи", - сказано в документі.

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Сассолі, італійський соціал-демократ, став президентом Європарламенту в 2019 році. Його повноваження спливали у січні.
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Топ коментарі
+5


Восени минулого року низка ЗМІ повідомили, що президент Європейського парламенту Девід Сассолі заразився так званою "хворобою легіонерів" (легіонельоз).
Це інфекція переноситься краплями води у великих водопровідних системах.

Представник президента Європарламенту розповів, що той, імовірно, підхопив хворобу в готелі під час пленарного тижня парламенту у Страсбурзі у середині вересня.

У вересні Сассолі переніс важку форму пневмонії. Тоді його було госпіталізовано прямо під час пленарного засідання парламенту.
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11.01.2022 08:53
+4
Ваксер
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11.01.2022 08:35
+3
Пора уже омолодить, подзеленить и подлибералить ЕСовскую бюрократию. Даже ежу в лесу понятно, что старперы с левым уклоном сдают Европу на растерзание раненому кацапскому медведю. Уже отдали, то медведь просто на глиняных ногах, боится Турцию и Украину.
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11.01.2022 08:19
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Пора уже омолодить, подзеленить и подлибералить ЕСовскую бюрократию. Даже ежу в лесу понятно, что старперы с левым уклоном сдают Европу на растерзание раненому кацапскому медведю. Уже отдали, то медведь просто на глиняных ногах, боится Турцию и Украину.
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11.01.2022 08:19 Відповісти
про покійника - ... або нічого
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11.01.2022 08:27 Відповісти
ВІдкрий "Словарь латинских крылатих слов" і подивися - там ТРИ прислів"я стосовно цього
І УСІ ПРОТИРІЧАТЬ ОДИН ОДНОМУ!
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11.01.2022 08:32 Відповісти
або нічого крім правди.
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11.01.2022 15:29 Відповісти
Ваксер
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11.01.2022 08:35 Відповісти
Он был вакцинирован несколько раз.Вот и представился из-за этого.
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11.01.2022 21:13 Відповісти
Похоже на завуалированньій диагноз ВИЛ ?
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11.01.2022 08:37 Відповісти
Печальная новость. Умер президент Европарламента Сассоли.
А на память приходит Солсбери.
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11.01.2022 08:39 Відповісти
"дисфункции иммунной системы" - СПИД ?
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11.01.2022 08:44 Відповісти
зова раП? анАлогически?
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11.01.2022 15:32 Відповісти
Помер від ускладнень після перенесеної пневмоніі - це може бути Ковід , а не СПІД😡
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11.01.2022 08:47 Відповісти
При смерти от пневмонии после ковида диагноз - "отек легких" или "острый респираторный дистресс-синдром".
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11.01.2022 09:00 Відповісти
А может его инопланетяне того....?

Скоро за ковид в морду будут давать!!!

Для идиотов секты "во всем виноват ковид и всадники его "антиваксеры"" - заболел он легионеллезом!!!
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11.01.2022 09:20 Відповісти
Ще один вакс вибув з гри кальмара
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11.01.2022 08:50 Відповісти


Восени минулого року низка ЗМІ повідомили, що президент Європейського парламенту Девід Сассолі заразився так званою "хворобою легіонерів" (легіонельоз).
Це інфекція переноситься краплями води у великих водопровідних системах.

Представник президента Європарламенту розповів, що той, імовірно, підхопив хворобу в готелі під час пленарного тижня парламенту у Страсбурзі у середині вересня.

У вересні Сассолі переніс важку форму пневмонії. Тоді його було госпіталізовано прямо під час пленарного засідання парламенту.
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11.01.2022 08:53 Відповісти
ПОРА ПРЕЗИДЕНТОМ СТАВИТЬ ГОЛЛАНДЦА !!!
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11.01.2022 08:56 Відповісти
Да уж. Некролог содержательный. Представлю какой некролог будет у кое-кого:

Сегодня от умер шестой, В 42 года доказал на всю страну, что он НЕЛОХ. Умел в одном предложении рассказать всё и ни о чем одновременно. Играл на пианино без рук. Отдыхал круглосуточно. Знал где продают продукты по ценам 20летней давности.
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11.01.2022 09:03 Відповісти
У будівлях Європарламенту в Брюсселі та Страсбурзі є давня історія спалахів хвороби, починаючи з 2002 року.

Також спалахи хвороби були у 2016 і 2017 роках.
За останні два роки у Страсбурзі загалом було зафіксовано понад 20 випадків захворювання, деякі виявилися фатальними.😏
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11.01.2022 09:09 Відповісти
це випадково не кацапня випробувала новий вид Новичка ?
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11.01.2022 10:03 Відповісти
"Беспокоиться" на словах, а на деле лобзаться с кремлём -
вредно для здоровья.
(навеяло)
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11.01.2022 09:38 Відповісти
Чайчику не пив? Московського. Нє?
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11.01.2022 10:13 Відповісти
Не,просто пару раз вакцинировался.
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11.01.2022 21:15 Відповісти
 
 