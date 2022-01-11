Помер президент Європарламенту Давид Сассолі

Голова Європейського парламенту Давид Сассолі помер у ніч на 11 січня в Італії, повідомив його прессекретар Роберто Куїло.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Сассолі помер о 1:15 ранку (...) в Авіано (Італія), де його було госпіталізовано. Дата і місце похорону буде оголошено найближчими годинами", - написав Куїло в Twitter.

Раніше Європейський парламент поширив у Брюсселі в понеділок комюніке про госпіталізацію свого голови Давида Сассолі з ускладненням через "дисфункцію імунної системи".

"Голова Європейського парламенту Давид Сассолі перебуває в лікарні в Італії з 26 грудня. Ця госпіталізація була потрібна через серйозне ускладнення в результаті дисфункції імунної системи", - сказано в документі.

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Сассолі, італійський соціал-демократ, став президентом Європарламенту в 2019 році. Його повноваження спливали у січні.