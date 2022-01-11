Помер президент Європарламенту Давид Сассолі
Голова Європейського парламенту Давид Сассолі помер у ніч на 11 січня в Італії, повідомив його прессекретар Роберто Куїло.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Сассолі помер о 1:15 ранку (...) в Авіано (Італія), де його було госпіталізовано. Дата і місце похорону буде оголошено найближчими годинами", - написав Куїло в Twitter.
Раніше Європейський парламент поширив у Брюсселі в понеділок комюніке про госпіталізацію свого голови Давида Сассолі з ускладненням через "дисфункцію імунної системи".
"Голова Європейського парламенту Давид Сассолі перебуває в лікарні в Італії з 26 грудня. Ця госпіталізація була потрібна через серйозне ускладнення в результаті дисфункції імунної системи", - сказано в документі.
Сассолі, італійський соціал-демократ, став президентом Європарламенту в 2019 році. Його повноваження спливали у січні.
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І УСІ ПРОТИРІЧАТЬ ОДИН ОДНОМУ!
А на память приходит Солсбери.
Скоро за ковид в морду будут давать!!!
Для идиотов секты "во всем виноват ковид и всадники его "антиваксеры"" - заболел он легионеллезом!!!
Восени минулого року низка ЗМІ повідомили, що президент Європейського парламенту Девід Сассолі заразився так званою "хворобою легіонерів" (легіонельоз).
Це інфекція переноситься краплями води у великих водопровідних системах.
Представник президента Європарламенту розповів, що той, імовірно, підхопив хворобу в готелі під час пленарного тижня парламенту у Страсбурзі у середині вересня.
У вересні Сассолі переніс важку форму пневмонії. Тоді його було госпіталізовано прямо під час пленарного засідання парламенту.
Сегодня от умер шестой, В 42 года доказал на всю страну, что он НЕЛОХ. Умел в одном предложении рассказать всё и ни о чем одновременно. Играл на пианино без рук. Отдыхал круглосуточно. Знал где продают продукты по ценам 20летней давности.
Також спалахи хвороби були у 2016 і 2017 роках.
За останні два роки у Страсбурзі загалом було зафіксовано понад 20 випадків захворювання, деякі виявилися фатальними.😏
вредно для здоровья.
(навеяло)