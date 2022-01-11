В США разрешили выходить на работу медикам, инфицированным коронавирусом
В США разрешили медикам, инфицированным коронавирусом, но с легкими симптомами или без признаков болезни совсем, в дальнейшем выполнять свои профессиональные обязанности.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает AP.
Этот шаг является реакцией на нехватку персонала в больницах страны и значительное количество новых случаев заболевания, которые вызывает штамм Омикрон.
Еще в прошлые выходные органы здравоохранения штата Калифорния объявили, что работники больниц, у которых тесты положительные, но у них нет симптомов, могут продолжать работать.
Некоторые больницы в Род-Айленде и Аризоне также сообщили сотрудникам, что они могут оставаться на работе, несмотря на наличие симптомов болезни.
Штамм Омикрон стал причиной того, что количество новых случаев COVID-19 выросло в США в среднем до более чем 700 000 в день, что побило антирекорд, установленный год назад.
Многие больницы в стране сейчас не только переполнены больными, но и имеют достаточные ограничения в работе из-за большого количества больных COVID-19 работников.
Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 11 января зафиксировали 311 099 080 случаев COVID-19. Выздоровели 260 673 035 человек, 5 512 468 – умерли.
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Дохтура на работу будут возить в скафандре и по подземным тунелям?
А если типа «здоровый» врач , но с диабетом, гипертонией и астмой?…
Помимо пациентов ещё и врачи больные …🤪
Друг друга заражающие .
Два года назад у нас как обосраные бегали за пловцом, ловили по паркам, а тут нате- ход конем
Ксюша смотрю уже на работе, но и она приох...ая от предложения пиндосов, ибо даже среагировать нормально не смогла . Интересно, шо ща отожгет ляшко с кузей.
Вы прочли правильно: совершенно здоровый человек, который является "близким контактом" ковидного страдальца, обязан самоизолироваться на 7 дней, незвисимо от того, что его тест на ковидлу отрицательный.
И потому в госпитате Остин (годовой бюджет 1 миллиард долларов) с ковидлой лежат аж целых 7 пациентов, а на самоизоляции находятся "всего лишь" 400 человек персонала госпиталя.
Но это госпитал государственный, как насчет госпиталей частных?
"Замечательно" все с частными госпиталями; сегодня мой хирург не мог дозвониться до госпиталя, чтобы положить в него своего пациента с раком, потерявшего все силы после химиотерапии, и хирургу пришлось пешком (!) гонять в госпиталь ресипшионистку(!), чтобы понять ситуацию. Так вот, в госпитале почти все оффисы пустые, все самоизолировались, вероятно.
А из другого частного госпиталя я лично письмо получила, просят денег на ... оборудование для анестизиологии, денег нет на покупку оборудования, потому что операции не проводятся.
Частный госпиталь, в бывшей старне 1-го мира.
Это даже не Африка, это хуже Африки.
Какие войска?
Освободительные, конечно, освобождать население от ковидлы.
Войска под видом медсестер, ведь в тоталитарных государствах все медработники - военнообязанные и имеют военные звания.
Наш зайка, Премьер штата Виктория, Эндрюс, уже дважды запрашивал привести в Мельбурн китайских медсестер (пока ему не разрешили).
Интересно, квартирку наш зайка купил себе в Шанхае, или как Назарбаев - в Дубае, рядом с Бородаем будет проживать после бегства из власти?
но настораживает что наши на этот год договариваются (или уже договорились) 25 млн доз вакцин и на 2023 столько же ...
Согласно условиям соглашения, Украина получит 50 млн доз вакцин против коронавирусной болезни - по 25 млн доз ежегодно. При наличии соответствующих рекомендаций Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, вакцину будут использовать для проведения дополнительных прививок. А пока что контракт со своей стороны должны подписать официальные представители компании Pfizer.
Джерело: https://www.medsprava.com.ua/news/ru/4708-pfizer-budet-postavlyat-ukraine-vaktsiny-ot-covid-19-v-2022-i-2023-godah
Ну и второй ,более реальный вриант - таблетки бабыУли утилизировали потихому,и тут сольют и забудут.