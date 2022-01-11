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В США разрешили выходить на работу медикам, инфицированным коронавирусом

В США разрешили выходить на работу медикам, инфицированным коронавирусом

В США разрешили медикам, инфицированным коронавирусом, но с легкими симптомами или без признаков болезни совсем, в дальнейшем выполнять свои профессиональные обязанности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ", об этом сообщает AP.

Этот шаг является реакцией на нехватку персонала в больницах страны и значительное количество новых случаев заболевания, которые вызывает штамм Омикрон.

Еще в прошлые выходные органы здравоохранения штата Калифорния объявили, что работники больниц, у которых тесты положительные, но у них нет симптомов, могут продолжать работать.

Некоторые больницы в Род-Айленде и Аризоне также сообщили сотрудникам, что они могут оставаться на работе, несмотря на наличие симптомов болезни.

Также читайте: В марте 2022 года будет готова вакцина от штамма "Омикрон", – гендиректор Pfizer Бурла

Штамм Омикрон стал причиной того, что количество новых случаев COVID-19 выросло в США в среднем до более чем 700 000 в день, что побило антирекорд, установленный год назад.

Многие больницы в стране сейчас не только переполнены больными, но и имеют достаточные ограничения в работе из-за большого количества больных COVID-19 работников.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 11 января зафиксировали 311 099 080 случаев COVID-19. Выздоровели 260 673 035 человек, 5 512 468 – умерли.

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Топ комментарии
+11
Приплыли... Тоесть все эти ограничения которые были последние 2 года можно выкинуть на помойку?
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11.01.2022 10:00
+10
Это сюр какой то
Два года назад у нас как обосраные бегали за пловцом, ловили по паркам, а тут нате- ход конем

Ксюша смотрю уже на работе, но и она приох...ая от предложения пиндосов, ибо даже среагировать нормально не смогла . Интересно, шо ща отожгет ляшко с кузей.
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11.01.2022 09:59
+9
Це все що потрібно знати про страшний коронавірус і прививки від нього
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11.01.2022 09:33
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Нехай більше платять акторам і реперам, то скоро у Комаровського будуть лікуватись
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11.01.2022 09:28 Ответить
Да все ж нормально, всех укололи, вирус побежден.
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11.01.2022 09:31 Ответить
Це все що потрібно знати про страшний коронавірус і прививки від нього
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11.01.2022 09:33 Ответить
Пацієнт хворий, лікар хворий.. То в чому ризик ?
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11.01.2022 09:40 Ответить
Смертельный вирус,живущий неделями на поверхности, косящий все на своем пути, и тд и тп.
Дохтура на работу будут возить в скафандре и по подземным тунелям?
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11.01.2022 10:00 Ответить
В том, что врачу, как минимум, нужно добраться до роботы. Плюс там на работе есть "бытовки", где они будут пересекаться с пока здоровыми врачами. Плюс лёгкое течение... сегодня лёгкое, а завтра хуже стало от того, что не отлежался и минус врач.
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11.01.2022 10:07 Ответить
Помимо больного врача, там могут работать ( и должны работать ) НЕ заражённые врачи . Для них это будет как бы опасно , НЕ ?
А если типа «здоровый» врач , но с диабетом, гипертонией и астмой?…
Помимо пациентов ещё и врачи больные …🤪
Друг друга заражающие .
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11.01.2022 10:47 Ответить
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11.01.2022 09:38 Ответить
Это сюр какой то
Два года назад у нас как обосраные бегали за пловцом, ловили по паркам, а тут нате- ход конем

Ксюша смотрю уже на работе, но и она приох...ая от предложения пиндосов, ибо даже среагировать нормально не смогла . Интересно, шо ща отожгет ляшко с кузей.
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11.01.2022 09:59 Ответить
Приплыли... Тоесть все эти ограничения которые были последние 2 года можно выкинуть на помойку?
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11.01.2022 10:00 Ответить
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11.01.2022 10:06 Ответить
Руководство штата Виктория, Австралия, не в курсе этого решения США, и поэтому в городе Мельбурне плановые операции не проводятся, потому что совершенно здоровый персонал находится на самоизоляции.
Вы прочли правильно: совершенно здоровый человек, который является "близким контактом" ковидного страдальца, обязан самоизолироваться на 7 дней, незвисимо от того, что его тест на ковидлу отрицательный.
И потому в госпитате Остин (годовой бюджет 1 миллиард долларов) с ковидлой лежат аж целых 7 пациентов, а на самоизоляции находятся "всего лишь" 400 человек персонала госпиталя.
Но это госпитал государственный, как насчет госпиталей частных?
"Замечательно" все с частными госпиталями; сегодня мой хирург не мог дозвониться до госпиталя, чтобы положить в него своего пациента с раком, потерявшего все силы после химиотерапии, и хирургу пришлось пешком (!) гонять в госпиталь ресипшионистку(!), чтобы понять ситуацию. Так вот, в госпитале почти все оффисы пустые, все самоизолировались, вероятно.
А из другого частного госпиталя я лично письмо получила, просят денег на ... оборудование для анестизиологии, денег нет на покупку оборудования, потому что операции не проводятся.
Частный госпиталь, в бывшей старне 1-го мира.
Это даже не Африка, это хуже Африки.
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11.01.2022 10:16 Ответить
Жду, когда власти штата Виктория, Австралия, китайские агенты, заорут благим матом: "Синь Дзыпинь", введи войска!"
Какие войска?
Освободительные, конечно, освобождать население от ковидлы.
Войска под видом медсестер, ведь в тоталитарных государствах все медработники - военнообязанные и имеют военные звания.
Наш зайка, Премьер штата Виктория, Эндрюс, уже дважды запрашивал привести в Мельбурн китайских медсестер (пока ему не разрешили).
Интересно, квартирку наш зайка купил себе в Шанхае, или как Назарбаев - в Дубае, рядом с Бородаем будет проживать после бегства из власти?
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11.01.2022 10:21 Ответить
возможно в этом и нет ничего необычного... но только в одном случае, если больные доктора не будут покидать территорию инфекционного отделения больницы, где они работают... (ну чтобы не заражать все вокруг себя)
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11.01.2022 10:36 Ответить
Формула/доктрина на которой вертелось все ковидобесие - получаеться пустышка.Организаторы столкнулись с кадровым голодом (роботов то пока нет) в следствии неравномерно использованых запретов,ограничений,самоизоляций. Теперь выдумывают варианты дабы разрулить. И это звоночек что ковидобесие уже утомило и сходит на нет.
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11.01.2022 10:53 Ответить
ну ВОЗ говорит еще одна волна (возможно последняя) и через 3-4 мес...возможно затухание... НО
но настораживает что наши на этот год договариваются (или уже договорились) 25 млн доз вакцин и на 2023 столько же ...

Согласно условиям соглашения, Украина получит 50 млн доз вакцин против коронавирусной болезни - по 25 млн доз ежегодно. При наличии соответствующих рекомендаций Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, вакцину будут использовать для проведения дополнительных прививок. А пока что контракт со своей стороны должны подписать официальные представители компании Pfizer.
Джерело: https://www.medsprava.com.ua/news/ru/4708-pfizer-budet-postavlyat-ukraine-vaktsiny-ot-covid-19-v-2022-i-2023-godah
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11.01.2022 12:25 Ответить
Таки весну еще кошмарить будут по полной, а потом если верить, будет спад, НО, бюджетников то можно колоть долго кудыж они денутся.
Ну и второй ,более реальный вриант - таблетки бабыУли утилизировали потихому,и тут сольют и забудут.
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11.01.2022 13:05 Ответить
что они уже вообще сдурели??
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11.01.2022 22:18 Ответить
 
 