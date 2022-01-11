УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12034 відвідувача онлайн
Новини Коронавірус і карантин
3 263 19
медицина (2085) США (21024) коронавірус (19920)

У США дозволили виходити на роботу медикам, інфікованим коронавірусом

У США дозволили виходити на роботу медикам, інфікованим коронавірусом

У США дозволили медикам, інфікованим коронавірусом, але з легкими симптомами або без ознак хвороби зовсім, надалі виконувати свої професійні обов'язки.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це повідомляє AP.

Цей крок є реакцією на брак персоналу в лікарнях країни та значну кількість нових випадків захворювання, які спричиняє штам "Омікрон".

Ще минулого вікенду органи охорони здоров'я штату Каліфорнія оголосили, що працівники лікарень, у яких тести позитивні, але у них немає симптомів, можуть продовжувати працювати.

Деякі лікарні в Род-Айленді та Арізоні також повідомили співробітникам, що вони можуть залишатися на роботі попри наявність симптомів хвороби.

Штам Омікрон призвів до того, що кількість нових випадків COVID-19 зросла у США в середньому до понад 700 000 на день, подолавши антирекорд, встановлений рік тому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Випадки смертельного інфікування "Омікроном" зафіксовано у Польщі

Багато лікарень у країні зараз не лише переповнені хворими, а й дуже обмежені в роботі через велику кількість хворих на COVID-19 працівників.

Як повідомлялося, у світі станом на ранок 11 січня зафіксували 311 099 080 випадків COVID-19. Одужали 260 673 035 осіб, 5 512 468 - померли.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
Приплыли... Тоесть все эти ограничения которые были последние 2 года можно выкинуть на помойку?
показати весь коментар
11.01.2022 10:00
+10
Это сюр какой то
Два года назад у нас как обосраные бегали за пловцом, ловили по паркам, а тут нате- ход конем

Ксюша смотрю уже на работе, но и она приох...ая от предложения пиндосов, ибо даже среагировать нормально не смогла . Интересно, шо ща отожгет ляшко с кузей.
показати весь коментар
11.01.2022 09:59
+9
Це все що потрібно знати про страшний коронавірус і прививки від нього
показати весь коментар
11.01.2022 09:33
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Нехай більше платять акторам і реперам, то скоро у Комаровського будуть лікуватись
показати весь коментар
11.01.2022 09:28 Відповісти
Да все ж нормально, всех укололи, вирус побежден.
показати весь коментар
11.01.2022 09:31 Відповісти
Це все що потрібно знати про страшний коронавірус і прививки від нього
показати весь коментар
11.01.2022 09:33 Відповісти
Пацієнт хворий, лікар хворий.. То в чому ризик ?
показати весь коментар
11.01.2022 09:40 Відповісти
Смертельный вирус,живущий неделями на поверхности, косящий все на своем пути, и тд и тп.
Дохтура на работу будут возить в скафандре и по подземным тунелям?
показати весь коментар
11.01.2022 10:00 Відповісти
В том, что врачу, как минимум, нужно добраться до роботы. Плюс там на работе есть "бытовки", где они будут пересекаться с пока здоровыми врачами. Плюс лёгкое течение... сегодня лёгкое, а завтра хуже стало от того, что не отлежался и минус врач.
показати весь коментар
11.01.2022 10:07 Відповісти
Помимо больного врача, там могут работать ( и должны работать ) НЕ заражённые врачи . Для них это будет как бы опасно , НЕ ?
А если типа «здоровый» врач , но с диабетом, гипертонией и астмой?…
Помимо пациентов ещё и врачи больные …🤪
Друг друга заражающие .
показати весь коментар
11.01.2022 10:47 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 09:38 Відповісти
Это сюр какой то
Два года назад у нас как обосраные бегали за пловцом, ловили по паркам, а тут нате- ход конем

Ксюша смотрю уже на работе, но и она приох...ая от предложения пиндосов, ибо даже среагировать нормально не смогла . Интересно, шо ща отожгет ляшко с кузей.
показати весь коментар
11.01.2022 09:59 Відповісти
Приплыли... Тоесть все эти ограничения которые были последние 2 года можно выкинуть на помойку?
показати весь коментар
11.01.2022 10:00 Відповісти
показати весь коментар
11.01.2022 10:06 Відповісти
Руководство штата Виктория, Австралия, не в курсе этого решения США, и поэтому в городе Мельбурне плановые операции не проводятся, потому что совершенно здоровый персонал находится на самоизоляции.
Вы прочли правильно: совершенно здоровый человек, который является "близким контактом" ковидного страдальца, обязан самоизолироваться на 7 дней, незвисимо от того, что его тест на ковидлу отрицательный.
И потому в госпитате Остин (годовой бюджет 1 миллиард долларов) с ковидлой лежат аж целых 7 пациентов, а на самоизоляции находятся "всего лишь" 400 человек персонала госпиталя.
Но это госпитал государственный, как насчет госпиталей частных?
"Замечательно" все с частными госпиталями; сегодня мой хирург не мог дозвониться до госпиталя, чтобы положить в него своего пациента с раком, потерявшего все силы после химиотерапии, и хирургу пришлось пешком (!) гонять в госпиталь ресипшионистку(!), чтобы понять ситуацию. Так вот, в госпитале почти все оффисы пустые, все самоизолировались, вероятно.
А из другого частного госпиталя я лично письмо получила, просят денег на ... оборудование для анестизиологии, денег нет на покупку оборудования, потому что операции не проводятся.
Частный госпиталь, в бывшей старне 1-го мира.
Это даже не Африка, это хуже Африки.
показати весь коментар
11.01.2022 10:16 Відповісти
Жду, когда власти штата Виктория, Австралия, китайские агенты, заорут благим матом: "Синь Дзыпинь", введи войска!"
Какие войска?
Освободительные, конечно, освобождать население от ковидлы.
Войска под видом медсестер, ведь в тоталитарных государствах все медработники - военнообязанные и имеют военные звания.
Наш зайка, Премьер штата Виктория, Эндрюс, уже дважды запрашивал привести в Мельбурн китайских медсестер (пока ему не разрешили).
Интересно, квартирку наш зайка купил себе в Шанхае, или как Назарбаев - в Дубае, рядом с Бородаем будет проживать после бегства из власти?
показати весь коментар
11.01.2022 10:21 Відповісти
возможно в этом и нет ничего необычного... но только в одном случае, если больные доктора не будут покидать территорию инфекционного отделения больницы, где они работают... (ну чтобы не заражать все вокруг себя)
показати весь коментар
11.01.2022 10:36 Відповісти
Формула/доктрина на которой вертелось все ковидобесие - получаеться пустышка.Организаторы столкнулись с кадровым голодом (роботов то пока нет) в следствии неравномерно использованых запретов,ограничений,самоизоляций. Теперь выдумывают варианты дабы разрулить. И это звоночек что ковидобесие уже утомило и сходит на нет.
показати весь коментар
11.01.2022 10:53 Відповісти
ну ВОЗ говорит еще одна волна (возможно последняя) и через 3-4 мес...возможно затухание... НО
но настораживает что наши на этот год договариваются (или уже договорились) 25 млн доз вакцин и на 2023 столько же ...

Согласно условиям соглашения, Украина получит 50 млн доз вакцин против коронавирусной болезни - по 25 млн доз ежегодно. При наличии соответствующих рекомендаций Национальной технической группы экспертов по иммунопрофилактике, вакцину будут использовать для проведения дополнительных прививок. А пока что контракт со своей стороны должны подписать официальные представители компании Pfizer.
Джерело: https://www.medsprava.com.ua/news/ru/4708-pfizer-budet-postavlyat-ukraine-vaktsiny-ot-covid-19-v-2022-i-2023-godah
показати весь коментар
11.01.2022 12:25 Відповісти
Таки весну еще кошмарить будут по полной, а потом если верить, будет спад, НО, бюджетников то можно колоть долго кудыж они денутся.
Ну и второй ,более реальный вриант - таблетки бабыУли утилизировали потихому,и тут сольют и забудут.
показати весь коментар
11.01.2022 13:05 Відповісти
что они уже вообще сдурели??
показати весь коментар
11.01.2022 22:18 Відповісти
 
 