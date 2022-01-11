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задержание (6651) Казахстан (778) протест (5834)

В Казахстане задержали около 10 тыс. человек

В Казахстане задержали около 10 тыс. человек

Число задержанных во время массовых протестов в Казахстане возросло почти до 10 тысяч человек.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщили в МВД республики.

"9900 человек задержаны правоохранителями", - отметили в министерстве.

В оперативном штабе МВД добавили, что при проведении оперативных мероприятий полицейскими с участием военнослужащих Нацгвардии и подразделений спецназа в городе Тараз изъяты пистолет "Макарова", магазины к нему без патронов, бронежилет, пневматический пистолет "ТОЗ 35". Начато досудебное расследование.

Также смотрите: "Казахи, гасите этих нелюдей в форме!": белорусов задерживают за комментарии в соцсетях о "миротворцах" ОДКБ. ВИДЕО

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Топ комментарии
+7
10 000 террористов и ино-агентов?!! Ничесе, всё НАТО арестовали))) С кем теперь Швабрии то противостоять?!!
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11.01.2022 10:21
+5
вилучено пістолет "Макарова", магазини до нього без патронів, бронежилет, пневматичний пістолет "ТОЗ 35"

А рогатку там часом не нашли? да уж, худо у казахов с оружием на руках, так революцию не сделаешь...
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11.01.2022 10:06
+4
когда на пресс-конференции журналисты спросили Токаева,-"а где же 20000 террористов?",то но ответил,что подельники террористов,забирали трупы и из моргов и с улиц,чтобы их не опознали))))))))
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11.01.2022 10:29
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у авторитарних сатрапіях типу Казахстану-Туркмені...-Таджикі... та інших станів нічого "раптом" не стається, і про це "раптом" зазвичай діяльно турбується москва - https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/11/450611/ https://k2rwgs-c97-org.cdn.ampproject.org/c/s/k2rwgs.c97.org/ru/news/2022/1/11/450611/

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11.01.2022 10:04 Ответить
осталось задержать еще ...10 000 иностранных наемников из 20 000 тыс.
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11.01.2022 10:21 Ответить
"Половину роботи" зроблено, поспішили би поки решта бороди не позбривали.
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11.01.2022 11:06 Ответить
вилучено пістолет "Макарова", магазини до нього без патронів, бронежилет, пневматичний пістолет "ТОЗ 35"

А рогатку там часом не нашли? да уж, худо у казахов с оружием на руках, так революцию не сделаешь...
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11.01.2022 10:06 Ответить
А басмачество , - Так і не побідили . Десь повинен бути Маузер із набоями і Англійський кулемет.
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11.01.2022 10:12 Ответить
грёбаный экибастуз ©
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11.01.2022 10:17 Ответить
10 000 террористов и ино-агентов?!! Ничесе, всё НАТО арестовали))) С кем теперь Швабрии то противостоять?!!
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11.01.2022 10:21 Ответить
Остальные 10 000 удрали от Токаева... было 20....,из 20 млн казахов капля в море...
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11.01.2022 10:22 Ответить
Китайцы не пустили мавзолейных крыс в Западную промышленную часть Казахстана...,и именно там начался Бунт...
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11.01.2022 10:24 Ответить
Если революция провалилась то лучше бежать из страны. Жизни там уже не будет. о же самое и у нас. Если власть пойдет с Х***лом на *компромис* или на простом языке, капитуляцию то лучше уезжать с Украины. Потому что не хочу чтобы мои дети жили в совке при диктатуре.
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11.01.2022 10:28 Ответить
Криси драпають перші.
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11.01.2022 10:32 Ответить
А свиньи остаются жить в свинарнике и рожают поросят, надеясь что когда то хозяин их или хотябы ихних детей отпустит. Но адекватные люди же понимают что будет в конце
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11.01.2022 10:55 Ответить
І по традиції криси приписують себе до людей, а всіх інших людьми не рахують. Щось це нагадує.
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11.01.2022 11:12 Ответить
Уезжать нужно было еще 20 лет назад.
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11.01.2022 10:36 Ответить
когда на пресс-конференции журналисты спросили Токаева,-"а где же 20000 террористов?",то но ответил,что подельники террористов,забирали трупы и из моргов и с улиц,чтобы их не опознали))))))))
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11.01.2022 10:29 Ответить
На 10 тисяч затриманих один пістолет, і той без патронів - ну це точно дуже підготовлені за кордоном терористи...
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11.01.2022 10:30 Ответить
У страха Зенки стали что у ********** так что Токаев не остал...мог ляпнуть и миллион боевиков
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11.01.2022 10:33 Ответить
Главного добились - на газ цены не повысят. А все остальное - мелочи. А у нас платят в 6 раз дороже и молчат. У азиатов уже нужно учиться, скатились до уровня Африки....
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11.01.2022 10:34 Ответить
В связи со скачком цены на газ Польша снизила ставку по НДС с 23 % до 8 ,без всяких Майданов...приложив ум и состояние бизнеса в стране...,УКчитесб академики из Трускавца блин..
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11.01.2022 10:39 Ответить
В Польше вменяемые избиратели, и выборы, если не ошибаюсь, почаще.
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11.01.2022 11:16 Ответить
У Польщі стандартна ставка ПДВ 23%. Для окремих продуктів харчування, окремі види фармпродукції, послуги перевезення, послуги готелів - 8%.
0% на експорт товарів.
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11.01.2022 12:18 Ответить


#КормимВатуДерьмом
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11.01.2022 10:51 Ответить
На концлагерь в самый раз.
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11.01.2022 11:26 Ответить
"Горе побежденным!" Так заканчиваются стихийные бунты, когда нет организации и лидера. В своё время суперкласс организации революции продемонстрировала Румыния. Казахи свой шанс "профукали", бульбаши - тоже. И в Украине, несмотря на просьбу одного политика не расходиться с Майдана, что до победы еще далеко, Революцию Достоинства просто тупо слили "лидеры" Майдана. Как говорится: "плыли-плыли, а возле берега - ..."
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11.01.2022 11:41 Ответить
Ну да, нужно было продолжать "стоять на майдане" когда юго-восток Украины начала атаковать рашасаранча! Чего бы ты выстоял?
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11.01.2022 14:19 Ответить
Не "стоять на майдане", как ты говоришь, а с помощью людей на Майдане, принять в Раде нужные, я бы сказал, судьбоносные для Украины. законы. За что, в принципе, и проливалась кровь Украинцев на Майдане. Но "вожди" Майдана никаких перемен не желали. Их желание было одно, дорваться до корыта. Они учли все ошибки "папередников", из за которых те потеряли власть и так "реформировали" силовые структуры, что сейчас ни о каких Майданах даже речи не будет. Задавят в зародыше. А ты, как я понимаю, адепт "сывого крыголама" и некоторые его сторонники, сегодня чтото там мямлят про очередной Майдан. И вас не останавливает "рашасаранча", которая тучей нависла над Украиной. Будет интересно посмотреть, как "реформированная "сывым гетьманом", вооруженная до зубов "новая" беркутня, будет вам мозги вправлять. Да не выйдете вы ни на какой Майдан, амебы сывого брехла. "Не веришь? Запиши!"
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11.01.2022 15:29 Ответить
Еще 10 тысяч иностранных террористов бродят по Казахстану
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11.01.2022 11:52 Ответить
Кина не будет.Расходимся
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11.01.2022 13:07 Ответить
 
 